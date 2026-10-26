Президент Ирана заявил о продолжении развития ядерной программы

Пезешкиан: Иран продолжит развитие ядерной программы

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Исламская Республика Иран не стремится к обладанию ядерным оружием, и, как член Договора о нераспространении ядерного оружия, хочет продолжать свою ядерную деятельность в рамках международных прав и обязательств», – цитирует Пезешкиана ТАСС.

Это заявление он сделал на встрече с высокопоставленными представителями Саудовской Аравии, Турции и Пакистана.

В начале месяца президент Ирана связал удары по ядерным объектам с инспекциями МАГАТЭ.

В прошлом месяце он заявлял, что Иран принципиально отказывается от разработки ядерного арсенала.