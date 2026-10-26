Лукашенко наградил губернатора Петербурга орденом Почета

Лукашенко наградил губернатора Петербурга Беглова орденом Почета

Tекст: Денис Тельманов

«Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов награжден орденом Почета за значительный личный вклад в развитие торгово-экономических и культурных связей, укрепление международного сотрудничества между Республикой Беларусь и Российской Федерацией», – сообщается на сайте пресс-службы белорусского лидера.

Орденом Почета в Белоруссии награждаются граждане и организации за большие достижения в деятельности, высокие показатели работы, а также за заслуги в развитии связей республики с другими государствами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре президент России Владимир Путин встретился с губернатором Петербурга Александром Бегловым для обсуждения социально-экономической ситуации в городе.

В мае Путин наградил губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В том же месяце президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Свердловской области Денисом Паслером увидел потенциал двусторонней торговли и назвал регион «россиеобразующим».