Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани прибыл в Москву

«Его Высочество Тамим бен Хамад Аль Тани, эмир Государства Катар, прибыл сегодня в Москву, столицу Российской Федерации, для участия в восьмом саммите глав государств и правительств стран-членов Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ)», – цитирует сообщение канцелярии РИА «Новости».
В аэропорту Внуково катарского лидера встретил первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров.
В понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о подготовке президента Владимира Путина к предстоящим саммитам Форума стран – экспортеров газа и «Россия – Африка».
Президент переходного периода Мали Ассими Гойта и вице-президент Уганды Джессика Алупо прибыли в Москву для участия в третьем саммите «Россия – Африка».
В субботу посольство Ирана анонсировало приезд в Москву иранского президента Масуда Пезешкиана для участия в саммите ФСЭГ.