Прибор для определения до 300 генетических маркеров за полчаса создали в России

Tекст: Алексей Дегтярёв

«ФМБА России создало высокотехнологичный прибор, определяющий до 300 генетических маркеров за 30 минут. Технология обеспечивает получение достоверных результатов с высокой чувствительностью и специфичностью», – сообщило ФМБА в Max.

Преимущество разработки заключается в возможности проведения быстрого высокомультиплексного анализа как в лаборатории, так и в полевых условиях.

Новый метод позволяет определять до 300 маркеров в одном тесте и проводить количественный анализ, что расширяет объем получаемой медицинской информации и повышает эффективность диагностики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Роспотребнадзор сообщил о создании отечественной ПЦР-тест-системы для выявления возбудителя блошиного сыпного тифа.

В июле Ростех создал онкосканер, выявляющий рак за три минуты.

В феврале Федеральное медико-биологическое агентство рассказало о разработке тест-системы саркопении в России.