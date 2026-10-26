Японская Ymirlink предупредила о риске утечки данных более 51 млн пользователей

Tекст: Денис Тельманов

Злоумышленники могли получить доступ к именам, адресам проживания и электронной почте зарегистрированных в системах клиентов, передает ТАСС со ссылкой на Kyodo News. Инцидент произошел 16 октября, атаке подверглись сервисы Smart Ex и Express Reservation для скоростных поездов.

В настоящее время Ymirlink продолжает расследование, и число пострадавших может увеличиться.

За девять месяцев 2026 года в Японии зафиксировали свыше 600 хакерских атак на предприятия и объекты государственных органов, что превышает показатель за весь прошлый год.

Ранее премьер-министр Японии Санаэ Такаити потребовала принять срочные меры в связи с участившимися кибератаками.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу глава Минэкономики Ресэй Акадзава анонсировал создание специальной группы для защиты японских компаний от кибертерроризма.

В начале месяца количество случаев несанкционированного доступа к системам местных предприятий достигло рекордного уровня.

Инвестиционный фонд Daiwa Securities сообщил о похищении личной информации сотен тысяч своих клиентов.