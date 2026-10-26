Комитет Госдумы поддержал проект бюджета ФОМС на 2027–2029 годы

Tекст: Алексей Дегтярёв

Доходы ФОМС в 2027 году запланированы на уровне 5,038 трлн рублей, в 2028 году – 5,398 трлн, в 2029 году – 5,658 трлн рублей. Расходы составят 5,206 трлн, 5,473 трлн и 5,785 трлн рублей соответственно, передает РИА «Новости».

Дефицит бюджета фонда ожидается в размере 168 млрд рублей в 2027 году, 75 млрд рублей – в 2028 году и 127 млрд рублей – в 2029 году. Сбалансированность бюджета обеспечивается переходящими остатками.

Основным источником доходов (более 90%) станут страховые взносы на ОМС. Из федерального бюджета предусмотрены межбюджетные трансферты для компенсации выпадающих доходов и обеспечения нестраховых расходов: 372,6 млрд рублей в 2027 году, 394,4 млрд в 2028 году и 417,7 млрд в 2029 году.

Более 84% расходов бюджета пойдет на субвенции территориальным фондам ОМС для финансирования базовой программы медстрахования.

Кроме того, ФОМС предоставит Социальному фонду трансферты на оплату медпомощи женщинам во время беременности и родов, а также медосмотров детей до года (около 12,3 млрд рублей ежегодно).

Рассмотрение проекта в Думе намечено на 29 октября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе президент Владимир Путин подписал закон об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2025 год с профицитом.

В середине месяца председатель ФОМС Илья Баланин сообщил о профиците в размере 81 млрд рублей по итогам 2025 года.

В прошлом месяце правительство внесло в Госдуму законопроект о федеральном бюджете на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов.