Reuters: Американская компания Anthropic подала документы для проведения IPO

Tекст: Денис Тельманов

Компания планирует выйти на биржу Nasdaq под тикером ANT. Первичное размещение акций Anthropic может стать одним из крупнейших в истории, пишет Reuters. Ожидается, что технологическая компания будет оценена в сумму от 1,5 до 2 трлн долларов. Таким образом, стоимость 5% акций компании может составить около 75–100 млрд долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник основанная бывшими сотрудниками ведомства Илона Маска компания Cathedral менее чем за 12 часов получила доступ к внутренним данным разработчика искусственного интеллекта Anthropic.

В среду американский разработчик искусственного интеллекта Anthropic раскрыл в проекте проспекта к IPO чистый убыток более чем в 80 млрд долларов за первое полугодие 2026 года.

В прошлом месяце Anthropic заявила о способности искусственного интеллекта нанести катастрофический вред людям.