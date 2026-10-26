Фальков раскрыл темы заседания российско-словацкой межправкомиссии

Фальков: Россия и Словакия обсудили энергетику, сельское хозяйство и туризм

Tекст: Елизавета Шишкова

Пленарное заседание совместной российско-словацкой межправкомиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству прошло в Москве под сопредседательством главы Минобрнауки России Валерия Фалькова и министра иностранных и европейских дел Словакии Юрая Бланара, передает РИА «Новости».

«В ходе пленарного заседания обсудили возможности сотрудничества в перспективных сферах взаимодействия, в первую очередь в таких, как энергетика, сельское хозяйство, охрана окружающей среды, культура, спорт и туризм», – сказал Фальков.

Он добавил, что долгое время работа межправкомиссии была на паузе. По его словам, благодаря решению лидеров двух стран после пятилетнего перерыва удалось активизировать взаимодействие.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в столице открылось заседание комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству России и Словакии.

Министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил со словацким коллегой Юраем Бланаром развитие двусторонних связей.

Глава словацкого министерства иностранных дел выступил за сохранение диалога с Россией.