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    26 октября 2026, 17:21 • Новости дня

    Сбежавший во Франции кот вернулся к хозяйке спустя 12 лет

    Le Parisien: Во Франции пропавший в 2014 году кот нашелся в 60 км от дома

    Tекст: Денис Тельманов

    Жительница Франции Дельфин Жаффре воссоединилась со своим сбежавшим 12 лет назад котом, которого нашли более чем в 60 км от прежнего места жительства.

    Животное пропало в начале 2014 года в коммуне Плугастель-Сен-Жермен департамента Финистер. После долгих поисков семья смирилась с потерей и решила больше не заводить кошек из-за тяжелых переживаний, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Le Parisien.

    На прошлой неделе приют для животных в коммуне Кампе сообщил владелице, что кота нашли в местечке Банналек, расположенном более чем в 60 км от ее дома. Бродячего питомца заметила в поле женщина, которая подкармливала уличных животных. Найти хозяйку удалось с помощью микрочипа.

    В приюте испуганный кот сидел в переноске, но сразу пошел обниматься, когда француженка открыла дверцу и протянула руку. У животного обнаружили поврежденный глаз, клещей и блох, однако в остальном оно оказалось здорово.

    «Я спросила, может ли кот узнать хозяев спустя столько времени. Видимо, может!» – заявила Дельфин Жаффре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в подмосковном Солнечногорске волонтеры вернули хозяйке пропавшего после атак беспилотников кота.

    В мае во Флориде обнаруженная за тысячи километров от дома хаски воссоединилась с хозяином после 12 лет разлуки благодаря вживленному электронному микрочипу.

    В марте пожарные из Канзаса спасли застрявшего в кресле-шезлонге пухлого кота.

    24 октября 2026, 07:41 • Новости дня
    Потомок казаков из Франции решил восстановить хутор в Ростовской области

    Французский атаман объявил о планах восстановить хутор в Ростовской области

    Потомок казаков из Франции решил восстановить хутор в Ростовской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Атаман казачьего общества во французском округе Марсель Фредерик Аникин сообщил о намерении возродить историческое поселение своих предков на территории Ростовской области.

    Потомок донских казаков планирует реконструировать исторический хутор Аникин в Ростовской области, основанный его семьей до эмиграции после Октябрьской революции, передает РИА «Новости».

    В апреле 2026 года президент Владимир Путин предоставил французу российское гражданство.

    «Сейчас у нас есть проект по ремонту церкви, потому что от нее остался только фундамент. И я также хочу отремонтировать многие дома, чтобы многие люди смогли приехать в хутор Аникин. Я хочу подать пример для казачьих семей, что если вы хотите приехать сюда – не переживайте, все в порядке», – рассказал Аникин.

    Атаман также намерен благоустроить местное кладбище и установить гранитный памятник с крестом на могиле своего деда.

    Кроме того, он снимает документальный фильм об истории своей семьи до и после революции, чтобы объединить родственников, разъехавшихся по всему миру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте депутат ростовской гордумы Андрей Манухин заявил о необходимости поддержки участников спецоперации на Украине в вопросах трудоустройства и обеспечения жильем.

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    25 октября 2026, 12:00 • Новости дня
    Власти Франции призвали заблокировать соцсети на фоне протестов

    Премьер-министр Франции Лекорню попросил временно заблокировать соцсети

    Власти Франции призвали заблокировать соцсети на фоне протестов
    @ Mattia David Rinaldi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню попросил телекоммуникационные компании временно заблокировать ряд социальных сетей на фоне беспорядков в стране.

    Лекорню попросил при необходимости заблокировать Snapchat, TikTok и Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена), сообщают «Вести» со ссылкой на Blast.

    По словам премьер-министра, некоторые соцсети сыграли решающую роль в распространении призывов к насилию.

    Он добавил, что мера носит предварительный характер, и в случае повторения подобных событий он хотел бы иметь возможность временно приостанавливать доступ к этим сервисам при возобновлении городских беспорядков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Франции Себастьен Лекорню заявил о готовности ввести режим чрезвычайного положения на фоне массовых беспорядков. Премьер-министр Франции объявил о начале масштабной операции по расследованию массовых беспорядков в стране. Себастьен Лекорню поручил ввести комендантский час в ряде районов на фоне беспорядков.

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    25 октября 2026, 11:55 • Видео
    Украина опозорилась перед Китаем

    На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

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    24 октября 2026, 23:18 • Новости дня
    Захарова высмеяла ноту Франции о вмешательстве России во внутренние дела

    Tекст: Антон Антонов

    Посольство Франции направило в Москву ноту с требованием прекратить вмешательство во внутренние дела страны, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, опровергнув вмешательство.

    «Буквально недавно посольство Франции в Москве разослало ноту. Нам она пришла. <…> Грозно нам тыкая пальчиком и как-то помахивая кулачком, представители Макрона потребовали, вот прямо потребовали, чтобы Россия – видимо, и другие страны, которые стали реципиентами этой всей писанины – не вмешивалась в их внутренние дела», – заявила дипломат в эфире программы «Право знать».

    Захарова подчеркнула, что французским дипломатам следовало бы сначала ознакомиться с заявлениями российского внешнеполитического ведомства, которое на протяжении многих лет последовательно отвергает вмешательство во внутренние дела других стран как элемент российской международной политики, передает ТАСС.

    При этом, отметила она, западных дипломатов не раз «ловили за руку», когда те «раздавали печеньки и булочки, участвовали в протестных движениях, разливали чаек». «Мы все это видели буквально в прямом эфире. Распространяли листовки, раздавали от сувенирной продукции до денег именно внутри тех процессов, которые не предполагают зарубежного участия», – заявила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Захарова заявила о доведении французскими властями своей страны до безумия на фоне протестов.

    В субботу по всей Франции прошли массовые демонстрации с участием профсоюзных и студенческих движений. По меньшей мере два человека получили тяжелые ранения.

    В ходе подавления беспорядков во Франции, вспыхнувших во время акций протеста против роста цен, задержаны около тысячи человек.

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    24 октября 2026, 00:18 • Новости дня
    Макрон назвал теракт под Парижем переломным моментом для Франции

    Макрон назвал стрельбу под Парижем первым расистским терактом

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что стрельба в пригороде Парижа стала первым в истории республики терактом на почве расизма.

    «Это переломный момент, потому что впервые мы сталкиваемся с запланированным террористическим актом, направленным на убийство наших соотечественников, наших детей из-за их цвета кожи или вероисповедания», – приводит слова Макрона France Presse.

    Ранее премьер-министр Франции Себастьен Лекорню сообщил об одном погибшем и четырех раненых в результате стрельбы в коммуне Трапп под Парижем. Нападавший расстреливал людей из окна машины, полиция оперативно задержала 39-летнего местного жителя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу правоохранительные органы Франции квалифицировали стрельбу в пригороде Парижа как террористическое преступление. В городе Трапп неизвестный открыл огонь из автомобиля.

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    26 октября 2026, 10:25 • Новости дня
    Ле Пен представилась защитницей Франции на фоне беспорядков
    Ле Пен представилась защитницей Франции на фоне беспорядков
    @ Castel Franck/ABACA/Reuters

    Tекст: Игорь Иножарский

    Лидер французской партии «Национальное объединение» и кандидат в президенты Марин Ле Пен на первом митинге кампании в Орлеане заявила, что намерена выступить защитницей Франции на фоне протестов и нарастающих экономических проблем.

    Марин Ле Пен провела в Орлеане первый крупный митинг своей кампании на выборах президента Франции 2027 года, отказалась от образа радикального протестного политика и представила себя хранительницей страны на фоне социальных волнений и угрозы долгового кризиса, пишет Politico.

    Перед тысячами сторонников Ле Пен заявила, что добивается не революции, а «реальной смены власти», которая запустит «подлинное Возрождение» Франции. «Даже если сегодня на ум приходят слова разруха, упадок, беспорядки и даже хаос, мы верим в наш народ и во Францию», – сказала она, пообещав избирателям, что «было хорошо раньше, а завтра будет лучше».

    Политик пообещала восстановить общественный порядок, ужесточить контроль на границах и выслать нелегальных мигрантов в случае прихода к власти. При этом в речи, длившейся более часа, четвертый раз баллотирующаяся в президенты Ле Пен избегала прямых атак на соперников и представляла «Национальное объединение» как силу, которая дает французам более светлое будущее, заявив: «Мое защитное видение принесет пользу всем».

    По данным опросов, собранных в середине октября, Ле Пен получает около 34% голосов в первом туре выборов, тогда как правоцентрист Эдуар Филипп набирает 16%, а левый кандидат Жан-Люк Меланшон – 15%, и большинство исследований предсказывает ей победу во втором туре. При этом Франция сталкивается с ростом стоимости жизни, трудностями с утверждением госбюджета и растущими долгом и дефицитом, а доходность французских облигаций на прошлой неделе превысила 5% впервые с 2002 года.

    Митинг Ле Пен стал кульминацией двухдневной конференции «Национального объединения» в Орлеане, прошедшей при усиленных мерах безопасности и проверках полиции, тогда как в центре Парижа и по всей стране десятки тысяч человек вышли на акции против усиления крайне правых. Президент партии Жордан Барделла заявил участникам, что Франция погружается в насилие, которое станет неконтролируемым, если государство не восстановит порядок, и что «Национальное объединение» выглядит единственным решением для возвращения власти и закона.

    На фоне беспорядков страну потрясла стрельба в парижском пригороде Трапп, где неизвестный мужчина случайно открыл огонь по прохожим, убив одного человека и ранив пятерых, включая двенадцатилетнюю девочку. Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал произошедшее расистским терактом, а лидер Социалистической партии Оливье Фор обвинил «Национальное объединение» в создании атмосферы страха перед «вторжением» и «замещением», однако партия Ле Пен отвергла эти обвинения и переложила ответственность за насилие на крайне левые силы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник бывший премьер-министр Франции Мишель Барнье предупредил об опасности финансового кризиса в стране накануне президентских выборов. На прошлой неделе лидер парламентской фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила о полной утрате Эмманюэлем Макроном контроля над массовыми протестами. Издание Politico на прошлой неделе отметило, что волна погромов и грабежей во Франции усилила позиции Ле Пен в борьбе за Елисейский дворец.

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    24 октября 2026, 15:10 • Новости дня
    Стрелок из пригорода Парижа объяснил выбор жертв местью за ограбления

    Le Monde: Задержанный за стрельбу в Траппе мстил за разграбленные магазины

    Tекст: Мария Иванова

    Подозреваемый в вооруженном нападении на прохожих во французской коммуне Трапп заявил, что специально выбирал жертв по национальному признаку для отмщения за недавние массовые беспорядки.

    Мужчина после задержания признался полицейским, что специально стрелял по арабам и темнокожим, возложив на них ответственность за разграбление магазинов во время протестов 17 октября. Об этом пишет Le Monde.

    Следствие предварительно подтвердило выбор жертв по национальному признаку. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело об убийстве и покушении на убийство в связи с террористической деятельностью и расовой ненавистью, передает ТАСС.

    В квартире нападавшего обнаружили книгу Адольфа Гитлера, следователи выясняют связи подозреваемого с ультраправыми группировками. Также экспертиза изучает вещество, похожее на кокаин, найденное в машине задержанного.

    Национальная антитеррористическая прокуратура Франции опровергла информацию средств массовой информации, что стрелявшего зовут Кевин Т. Ранее премьер-министр Франции Себастьен Лекорню сообщал об одном погибшем и четверых раненых в результате атаки в Траппе, нападавшим оказался 39-летний местный житель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Франции Эмманюэль Макрон назвал стрельбу в пригороде Парижа первым в истории республики терактом на почве расизма.

    При нападении в коммуне Трапп погиб французский боец смешанных единоборств Пенго Боссио Ванги.

    В пятницу глава МВД страны Лоран Нуньес сообщил о квалификации преступления как террористического акта.

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    25 октября 2026, 17:40 • Новости дня
    Трамп предупредил Макрона об уничтожении Франции из-за мигрантов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп предупредил французского лидера Эммануэля Макрона о том, что его миграционная политика ведет к уничтожению Франции.

    «Когда я только вступил в должность, я довольно рано встретился с Макроном. Я сказал ему: «Ты уничтожаешь Францию. Ты впускаешь людей, которые ненавидят твою страну», – рассказал Трамп телеканалу Fox News, передает ТАСС.

    В четверг президент Франции Эммануэль Макрон заявил о глупых комментариях иностранных политиков насчет беспорядков в республике.

    На прошлой неделе во Франции вспыхнули невиданные протесты школьников, переросшие в погромы. В начале месяца на севере Франции полицейские нашли брошенный фургон с убитым мужчиной и мигрантами.

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    24 октября 2026, 18:38 • Новости дня
    Полиция применила водомет против протестующих в центре Ниццы

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе демонстрации против повышения стоимости жизни во французской Ницце произошли столкновения участников акции с сотрудниками правоохранительных органов.

    Для разгона агрессивно настроенных участников акции стражи порядка задействовали слезоточивый газ и водомет, передает ТАСС.

    Несмотря на запрет префектуры департамента Приморские Альпы на проведение собраний, около тысячи человек прошли по Английской набережной и свернули в старую часть города. Демонстранты скандировали лозунги против полиции и властей, а также требовали отказаться от сокращения бюджетных расходов на социальную сферу.

    Основные столкновения с полицейскими произошли на площади Массена. Ущерб городской инфраструктуре и магазинам протестующие не нанесли, однако владельцы торговых точек заранее закрыли витрины деревянными щитами. Власти Ниццы отчитались о 40 задержанных.

    Массовые акции с участием профсоюзных и студенческих движений проходят в субботу по всей Франции на фоне ухудшения уровня жизни. Ожидается, что протесты соберут до 500 тыс. участников. Ранее МВД республики пообещало увеличить численность задействованных в охране порядка силовиков с 10 тыс. до 70 тыс. человек после беспорядков и грабежей на прошлых выходных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу газета Politico со ссылкой на экспертов спрогнозировала новые волны беспорядков в Евросоюзе предстоящей зимой из-за роста цен на электроэнергию и политической нестабильности.

    Во вторник адвокат французского демонстранта подал жалобу на министра внутренних дел Франции Лорана Нуньеса за разрешение применять гранаты при подавлении беспорядков.

    В прошлую субботу участники масштабных акций протеста подожгли здание мэрии города Лимож.

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    24 октября 2026, 21:39 • Новости дня
    Два человека получили тяжелые ранения при разгоне протестов во Франции

    Tекст: Мария Иванова

    По меньшей мере два человека получили тяжелые ранения в ходе подавления беспорядков во время манифестаций против роста цен во Франции, сообщил министр внутренних дел страны Лоран Нуньес.

    «Насколько мне известно, два человека получили тяжелые ранения – в Клермон-Ферране и Тулузе – в ходе оперативных действий сил внутренней безопасности в условиях крайне ожесточенных беспорядков», – заявил Нуньес.

    Министр подчеркнул, что сотрудники правоохранительных органов действуют с соблюдением принципа соразмерности угрозы, однако пообещал, что все случаи возможных нарушений будут расследованы.

    Ранее телеканал BFMTV сообщил, что один человек получил тяжелую травму руки по окончании демонстрации в Тулузе. В префектуре департамента Верхняя Гаронна заявили, что обстоятельства произошедшего пока не установлены, однако подтвердили, что инцидент произошел во время разгона толпы.

    В субботу по всей Франции прошли массовые демонстрации с участием профсоюзных и студенческих движений. После беспорядков и грабежей, в которые переросли демонстрации на прошлой неделе, МВД республики пообещало серьезно усилить меры безопасности и увеличить задействованные в охране порядка силы полиции и жандармерии с 10 тыс. до 70 тыс. человек. Во многих городах были запрещены в течение дня любые уличные акции, а также введен комендантский час.

    По данным МВД, в акциях приняли участие 410 тыс. человек, тогда как профсоюз CGT считает, что их число достигло 800 тыс. человек. В ходе подавления беспорядков правоохранительные органы Франции задержали около 1 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министр внутренних дел Лоран Нуньес сообщил о задержании около тысячи человек в ходе подавления беспорядков, вспыхнувших во время акций протеста.

    Во вторник Нуньес заявил о планах жестких действий полиции на запланированных протестах.

    В понедельник французские суды вынесли первые приговоры участникам беспорядков.

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    24 октября 2026, 19:30 • Новости дня
    Полиция в Париже разогнала манифестантов слезоточивым газом

    Полиция в Париже разогнала акцию протеста против роста цен

    Tекст: Мария Иванова

    В Париже сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрации против роста стоимости жизни.

    Французская полиция применила водомет и слезоточивый газ против участников акции протеста в Париже после завершения манифестации, передает РИА «Новости».

    В субботу во Франции возобновились массовые протесты против ухудшения ситуации в образовании и повышения стоимости жизни. К акциям присоединились студенты, профсоюзы и «желтые жилеты». В столице на улицы вышли тысячи людей. Шествие по заранее согласованному маршруту на окраине города прошло без происшествий, однако после его окончания правоохранители приступили к разгону толпы.

    Протестные акции начались во Франции в середине сентября с выступлений старшеклассников, недовольных состоянием школ. Впоследствии к ним присоединились граждане, протестующие против роста цен, а акции охватили другие регионы страны. Самая масштабная демонстрация прошла 17 октября – по оценкам МВД, в ней приняли участие около 550 тыс. человек. Тогда полиция также использовала водометы, шумовые гранаты и слезоточивый газ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник адвокат французского демонстранта подал жалобу на министра внутренних дел Лорана Нуньеса за разрешение применять гранаты при подавлении беспорядков.

    В понедельник участники массовых протестов против удорожания стоимости жизни перекрыли доступ к Лувру в Париже.

    Французские суды вынесли первые приговоры участникам столичных беспорядков.

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    25 октября 2026, 16:45 • Новости дня
    «Желтые жилеты» объявили о проведении 31 октября сидячего протеста

    «Желтые жилеты» объявили о проведении протестов по всей Франции 31 октября

    Tекст: Ольга Иванова

    Движение «желтых жилетов» призвало жителей Франции выйти 31 октября на протестные акции, которые планируется провести в форме сидячего протеста.

    Координаторы французского движения «желтые жилеты» запланировали проведение новой протестной акции на 31 октября. Организаторы призвали граждан устроить сидячую забастовку у здания нижней палаты парламента в Париже, а также возле мэрий в других населенных пунктах страны. Начало манифестаций намечено на 14:00 (16:00 мск), передает РИА «Новости».

    Заявление с призывом выйти на улицы было опубликовано на сайте, который посвящен прошедшим 17 октября протестам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу бронемашины французской жандармерии и вооруженные военные разместились у Елисейского дворца и Лувра на фоне массовых манифестаций в Париже.

    В тот же день в Париже сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрации против роста стоимости жизни.

    Во вторник посольство России во Франции рекомендовало россиянам уделять повышенное внимание своей безопасности в дни общенациональных манифестаций 24 октября и 5 ноября.

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    24 октября 2026, 15:25 • Новости дня
    МВД Франции сообщило о задержании 135 человек на протестах

    Во время акций протеста во Франции задержаны 135 человек

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе массовых демонстраций, проходящих по всей Франции, правоохранительные органы задержали 135 человек, сообщил министр внутренних дел страны Лоран Нуньес.

    «По состоянию на 13:00 (14:00 мск) задержаны 135 человек на всей территории страны. В большинстве своем эти задержания производились по итогам досмотров личных вещей и в связи с конфискацией предметов, которые могут использоваться как оружие», – заявил Нуньес в эфире BFMTV, передает ТАСС.

    По его словам, серьезных инцидентов не зафиксировано, однако он выразил обеспокоенность присутствием большого числа представителей левых и крайне левых движений в Орлеане.

    Они собрались на протест против партии «Национальное объединение» перед ее двухдневным политическим конгрессом.

    По предварительным данным, в демонстрациях участвуют около 35 тыс. человек. Всего запланировано порядка 136 акций.

    17 октября в Париже и других городах прошли массовые протесты против роста цен на топливо и снижения покупательной способности, в которых, по данным МВД, участвовали 550 тыс. человек. В ряде городов акции переросли в беспорядки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник адвокат французского демонстранта подал жалобу на министра внутренних дел Лорана Нуньеса из-за оторванной руки подзащитного.

    В понедельник французские суды вынесли первые приговоры участникам парижских беспорядков 17 октября.

    В воскресенье канал BFMTV сообщил о задержании более 2,4 тыс. человек в результате массовых беспорядков.

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    24 октября 2026, 16:35 • Новости дня
    Военные и бронетехника разместились у Лувра и Елисейского дворца из-за протестов

    Военные и бронетехника размещены у Елисейского дворца и Лувра из-за протестов

    Tекст: Мария Иванова

    Бронемашины французской жандармерии и вооруженные военные размещены у Елисейского дворца и Лувра на фоне массовых манифестаций в Париже.

    Во Франции в субботу проходят массовые манифестации с участием профсоюзов, учащихся и «желтых жилетов», протестующих против роста стоимости жизни и ухудшения ситуации в сфере образования. Ожидается участие до 500 тыс. человек по всей стране, передает РИА «Новости».

    Власти Франции привлекли к охране порядка военных и элитные подразделения полиции и жандармерии, задействовав бронетехнику, беспилотники, вертолеты и водометы. У Елисейского дворца размещены бронемашины жандармерии, а у Лувра дежурят военные в полной экипировке с оружием.

    Протесты во Франции начались в середине сентября с выступлений старшеклассников в пригородах Парижа. Самая массовая акция состоялась 17 октября и собрала около 550 тыс. человек, против которых полиция применяла слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава французского министерства юстиции Жеральд Дарманен заявил о переполненных из-за масштабных протестов изоляторах при судах.

    В понедельник французские суды вынесли первые приговоры участникам беспорядков.

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    24 октября 2026, 03:19 • Новости дня
    Французский боец ММА погиб при теракте под Парижем

    В результате теракта в пригороде Парижа погиб 26-летний французский боец ММА

    Tекст: Денис Тельманов

    Французский боец смешанных единоборств Пенго Боссио Ванги погиб в возрасте 26 лет в результате теракта со стрельбой в коммуне Трапп под Парижем.

    Смерть спортсмена наступила в результате стрельбы, которую злоумышленник открыл из окна автомобиля, передает ТАСС со ссылкой на заявление клуба бойца Atch Academy.

    «С огромной скорбью и глубоким потрясением сообщаем, Atch Academy узнал о кончине Пенго, погибшего сегодня в Траппе во время теракта, потрясшего нашу страну», – говорится в сообщении клуба.

    Ранее премьер-министр Франции Себастьен Лекорню сообщил, что нападавший расстреливал прохожих в нескольких кварталах столичного региона. Полиция оперативно задержала подозреваемого, которым оказался 39-летний местный житель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Франции Эмманюэль Макрон назвал стрельбу в пригороде Парижа первым в истории республики терактом на почве расизма.

    В пятницу правоохранительные органы Франции квалифицировали преступление как террористическое. Неизвестный открыл огонь из автомобиля по прохожим в городе Трапп к юго-западу от столицы.

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    25 октября 2026, 14:37 • Новости дня
    У стрелявшего под Парижем нашли книгу Гитлера

    BFMTV: У подозреваемого в теракте в пригороде Парижа изъяли книгу Гитлера

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе обыска у подозреваемого в совершении теракта в пригороде Парижа Кевина Т. обнаружена книга Адольфа Гитлера, а также взрывные устройства, сообщило BFMTV.

    «Еще одна находка в его квартире: у Кевина Т. был экземпляр книги «Моя борьба» (Mein Kampf, признана экстремистским материалом, распространение которого запрещено в РФ) <...>, а также Библия и Коран», – цитирует канал французскую национальную антитеррористическую прокуратуру, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на BFMTV.

    Кроме того, в квартире злоумышленника изъяты три газовых баллона, соединенные с таймером и проводами. В машине мужчины находились пистолет-пулемет Sten и слезоточивый газ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу подозреваемый заявил о выборе жертв по национальному признаку для отмщения за недавние массовые беспорядки.

    В тот же день президент Франции Эммануэль Макрон назвал стрельбу в пригороде Парижа первым в истории республики терактом на почве расизма.

    При теракте погиб французский боец смешанных единоборств Пенго Боссио Ванги.

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