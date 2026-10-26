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    26 октября 2026, 16:58 • Новости дня

    Макрон признал неготовность властей Франции к масштабным протестам

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Французское руководство оказалось не готово к масштабным протестам, охватившим республику, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Правда в том, что как в Марселе, так и в других городах 17 октября не было достаточно сил правопорядка… потому что мы совершенно не ожидали того, что произойдет», – цитирует Макрона РИА «Новости» со ссылкой на BFMTV.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье власти Франции призвали заблокировать социальные сети на фоне беспорядков.

    В субботу два человека получили тяжелые ранения при подавлении протестов.

    В тот же день правоохранительные органы задержали около тысячи участников манифестаций.

    24 октября 2026, 10:47 • Новости дня
    Захарова призвала Рим послушать Аль Бано

    Захарова призвала Рим прислушаться к словам Аль Бано об отмене санкций

    Захарова призвала Рим послушать Аль Бано
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова на фоне заявлений о мнимом «русском следе» в молодежных беспорядках в Милане посоветовала властям Италии прислушаться к здравому голосу певца Аль Бано.

    Известный итальянский эстрадный певец Аль Бано обратился к председателю Совета министров Италии Джордже Мелони с призывом отменить антироссийские санкции и начать работу над достижением мира на Украине, напомнила Захарова в своем Telegram-канале.

    «Возникает вопрос посерьезнее: где заканчивается поиск иностранного вмешательства и начинается нежелание слышать собственных граждан?» – задалась вопросом дипломат.

    По ее словам, у итальянских властей возникли серьезные сложности с восприятием мнений, не вписывающихся в привычную политическую повестку.

    Ранее министр обороны Италии Гуидо Крозетто назвал недавние молодежные беспорядки в Милане результатом гибридной войны. После этого Мелони поручила спецслужбам проверить возможный иностранный след в протестах, а в местных средствах массовой информации появились публикации о якобы причастности Москвы к погромам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу дипломатическое представительство России в Италии рекомендовало гражданам избегать мест беспорядков.

    В пятницу посол России в Италии Алексей Парамонов охарактеризовал как пропагандистский прием публикации о причастности Москвы к протестным акциям.

    В четверг итальянский певец Аль Бано призвал отменить антироссийские санкции.

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    24 октября 2026, 07:41 • Новости дня
    Потомок казаков из Франции решил восстановить хутор в Ростовской области

    Французский атаман объявил о планах восстановить хутор в Ростовской области

    Потомок казаков из Франции решил восстановить хутор в Ростовской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Атаман казачьего общества во французском округе Марсель Фредерик Аникин сообщил о намерении возродить историческое поселение своих предков на территории Ростовской области.

    Потомок донских казаков планирует реконструировать исторический хутор Аникин в Ростовской области, основанный его семьей до эмиграции после Октябрьской революции, передает РИА «Новости».

    В апреле 2026 года президент Владимир Путин предоставил французу российское гражданство.

    «Сейчас у нас есть проект по ремонту церкви, потому что от нее остался только фундамент. И я также хочу отремонтировать многие дома, чтобы многие люди смогли приехать в хутор Аникин. Я хочу подать пример для казачьих семей, что если вы хотите приехать сюда – не переживайте, все в порядке», – рассказал Аникин.

    Атаман также намерен благоустроить местное кладбище и установить гранитный памятник с крестом на могиле своего деда.

    Кроме того, он снимает документальный фильм об истории своей семьи до и после революции, чтобы объединить родственников, разъехавшихся по всему миру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте депутат ростовской гордумы Андрей Манухин заявил о необходимости поддержки участников спецоперации на Украине в вопросах трудоустройства и обеспечения жильем.

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    25 октября 2026, 11:55 • Видео
    Украина опозорилась перед Китаем

    На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

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    25 октября 2026, 12:00 • Новости дня
    Власти Франции призвали заблокировать соцсети на фоне протестов

    Премьер-министр Франции Лекорню попросил временно заблокировать соцсети

    Власти Франции призвали заблокировать соцсети на фоне протестов
    @ Mattia David Rinaldi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню попросил телекоммуникационные компании временно заблокировать ряд социальных сетей на фоне беспорядков в стране.

    Лекорню попросил при необходимости заблокировать Snapchat, TikTok и Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена), сообщают «Вести» со ссылкой на Blast.

    По словам премьер-министра, некоторые соцсети сыграли решающую роль в распространении призывов к насилию.

    Он добавил, что мера носит предварительный характер, и в случае повторения подобных событий он хотел бы иметь возможность временно приостанавливать доступ к этим сервисам при возобновлении городских беспорядков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Франции Себастьен Лекорню заявил о готовности ввести режим чрезвычайного положения на фоне массовых беспорядков. Премьер-министр Франции объявил о начале масштабной операции по расследованию массовых беспорядков в стране. Себастьен Лекорню поручил ввести комендантский час в ряде районов на фоне беспорядков.

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    24 октября 2026, 23:18 • Новости дня
    Захарова высмеяла ноту Франции о вмешательстве России во внутренние дела

    Tекст: Антон Антонов

    Посольство Франции направило в Москву ноту с требованием прекратить вмешательство во внутренние дела страны, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, опровергнув вмешательство.

    «Буквально недавно посольство Франции в Москве разослало ноту. Нам она пришла. <…> Грозно нам тыкая пальчиком и как-то помахивая кулачком, представители Макрона потребовали, вот прямо потребовали, чтобы Россия – видимо, и другие страны, которые стали реципиентами этой всей писанины – не вмешивалась в их внутренние дела», – заявила дипломат в эфире программы «Право знать».

    Захарова подчеркнула, что французским дипломатам следовало бы сначала ознакомиться с заявлениями российского внешнеполитического ведомства, которое на протяжении многих лет последовательно отвергает вмешательство во внутренние дела других стран как элемент российской международной политики, передает ТАСС.

    При этом, отметила она, западных дипломатов не раз «ловили за руку», когда те «раздавали печеньки и булочки, участвовали в протестных движениях, разливали чаек». «Мы все это видели буквально в прямом эфире. Распространяли листовки, раздавали от сувенирной продукции до денег именно внутри тех процессов, которые не предполагают зарубежного участия», – заявила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Захарова заявила о доведении французскими властями своей страны до безумия на фоне протестов.

    В субботу по всей Франции прошли массовые демонстрации с участием профсоюзных и студенческих движений. По меньшей мере два человека получили тяжелые ранения.

    В ходе подавления беспорядков во Франции, вспыхнувших во время акций протеста против роста цен, задержаны около тысячи человек.

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    24 октября 2026, 00:18 • Новости дня
    Макрон назвал теракт под Парижем переломным моментом для Франции

    Макрон назвал стрельбу под Парижем первым расистским терактом

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что стрельба в пригороде Парижа стала первым в истории республики терактом на почве расизма.

    «Это переломный момент, потому что впервые мы сталкиваемся с запланированным террористическим актом, направленным на убийство наших соотечественников, наших детей из-за их цвета кожи или вероисповедания», – приводит слова Макрона France Presse.

    Ранее премьер-министр Франции Себастьен Лекорню сообщил об одном погибшем и четырех раненых в результате стрельбы в коммуне Трапп под Парижем. Нападавший расстреливал людей из окна машины, полиция оперативно задержала 39-летнего местного жителя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу правоохранительные органы Франции квалифицировали стрельбу в пригороде Парижа как террористическое преступление. В городе Трапп неизвестный открыл огонь из автомобиля.

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    25 октября 2026, 03:28 • Новости дня
    Митинг в Барселоне перерос в погромы и поджоги

    Tекст: Антон Антонов

    В столице Каталонии Барселоне акция протеста переросла в столкновения с полицией и погромы, пишет El Mundo.

    В центре Барселоны манифестации переросли в беспорядки и столкновения с силами правопорядка, участники начали громить улицы и поджигать мусорные баки и контейнеры, передает ТАСС со ссылкой на El Mundo.

    Из-за роста напряженности в городе местные магазины были вынуждены закрыться. По данным издания, молодые люди в капюшонах возвели баррикады из контейнеров для мусора и припаркованных мотоциклов и затем подожгли их. Прибывшая полиция попыталась разогнать толпу, но митингующие забросали правоохранителей камнями.

    Газета охарактеризовала участников как молодых, часто несовершеннолетних лиц, которые в субботу вышли на несанкционированный митинг по неустановленной причине. Силам правопорядка удалось разогнать массовое скопление, однако небольшие группы протестующих рассредоточились по центру Барселоны и продолжили устраивать погромы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стычки с полицией прошли и в других европейских городах: во Франции, Италии, Португалии, Бельгии и Албании.

    Политолог Вадим Трухачев объяснил попытки лидеров ЕС обвинить Россию в росте протестов.

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    26 октября 2026, 10:25 • Новости дня
    Ле Пен представилась защитницей Франции на фоне беспорядков
    Ле Пен представилась защитницей Франции на фоне беспорядков
    @ Castel Franck/ABACA/Reuters

    Tекст: Игорь Иножарский

    Лидер французской партии «Национальное объединение» и кандидат в президенты Марин Ле Пен на первом митинге кампании в Орлеане заявила, что намерена выступить защитницей Франции на фоне протестов и нарастающих экономических проблем.

    Марин Ле Пен провела в Орлеане первый крупный митинг своей кампании на выборах президента Франции 2027 года, отказалась от образа радикального протестного политика и представила себя хранительницей страны на фоне социальных волнений и угрозы долгового кризиса, пишет Politico.

    Перед тысячами сторонников Ле Пен заявила, что добивается не революции, а «реальной смены власти», которая запустит «подлинное Возрождение» Франции. «Даже если сегодня на ум приходят слова разруха, упадок, беспорядки и даже хаос, мы верим в наш народ и во Францию», – сказала она, пообещав избирателям, что «было хорошо раньше, а завтра будет лучше».

    Политик пообещала восстановить общественный порядок, ужесточить контроль на границах и выслать нелегальных мигрантов в случае прихода к власти. При этом в речи, длившейся более часа, четвертый раз баллотирующаяся в президенты Ле Пен избегала прямых атак на соперников и представляла «Национальное объединение» как силу, которая дает французам более светлое будущее, заявив: «Мое защитное видение принесет пользу всем».

    По данным опросов, собранных в середине октября, Ле Пен получает около 34% голосов в первом туре выборов, тогда как правоцентрист Эдуар Филипп набирает 16%, а левый кандидат Жан-Люк Меланшон – 15%, и большинство исследований предсказывает ей победу во втором туре. При этом Франция сталкивается с ростом стоимости жизни, трудностями с утверждением госбюджета и растущими долгом и дефицитом, а доходность французских облигаций на прошлой неделе превысила 5% впервые с 2002 года.

    Митинг Ле Пен стал кульминацией двухдневной конференции «Национального объединения» в Орлеане, прошедшей при усиленных мерах безопасности и проверках полиции, тогда как в центре Парижа и по всей стране десятки тысяч человек вышли на акции против усиления крайне правых. Президент партии Жордан Барделла заявил участникам, что Франция погружается в насилие, которое станет неконтролируемым, если государство не восстановит порядок, и что «Национальное объединение» выглядит единственным решением для возвращения власти и закона.

    На фоне беспорядков страну потрясла стрельба в парижском пригороде Трапп, где неизвестный мужчина случайно открыл огонь по прохожим, убив одного человека и ранив пятерых, включая двенадцатилетнюю девочку. Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал произошедшее расистским терактом, а лидер Социалистической партии Оливье Фор обвинил «Национальное объединение» в создании атмосферы страха перед «вторжением» и «замещением», однако партия Ле Пен отвергла эти обвинения и переложила ответственность за насилие на крайне левые силы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник бывший премьер-министр Франции Мишель Барнье предупредил об опасности финансового кризиса в стране накануне президентских выборов. На прошлой неделе лидер парламентской фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила о полной утрате Эмманюэлем Макроном контроля над массовыми протестами. Издание Politico на прошлой неделе отметило, что волна погромов и грабежей во Франции усилила позиции Ле Пен в борьбе за Елисейский дворец.

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    24 октября 2026, 15:10 • Новости дня
    Стрелок из пригорода Парижа объяснил выбор жертв местью за ограбления

    Le Monde: Задержанный за стрельбу в Траппе мстил за разграбленные магазины

    Tекст: Мария Иванова

    Подозреваемый в вооруженном нападении на прохожих во французской коммуне Трапп заявил, что специально выбирал жертв по национальному признаку для отмщения за недавние массовые беспорядки.

    Мужчина после задержания признался полицейским, что специально стрелял по арабам и темнокожим, возложив на них ответственность за разграбление магазинов во время протестов 17 октября. Об этом пишет Le Monde.

    Следствие предварительно подтвердило выбор жертв по национальному признаку. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело об убийстве и покушении на убийство в связи с террористической деятельностью и расовой ненавистью, передает ТАСС.

    В квартире нападавшего обнаружили книгу Адольфа Гитлера, следователи выясняют связи подозреваемого с ультраправыми группировками. Также экспертиза изучает вещество, похожее на кокаин, найденное в машине задержанного.

    Национальная антитеррористическая прокуратура Франции опровергла информацию средств массовой информации, что стрелявшего зовут Кевин Т. Ранее премьер-министр Франции Себастьен Лекорню сообщал об одном погибшем и четверых раненых в результате атаки в Траппе, нападавшим оказался 39-летний местный житель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Франции Эмманюэль Макрон назвал стрельбу в пригороде Парижа первым в истории республики терактом на почве расизма.

    При нападении в коммуне Трапп погиб французский боец смешанных единоборств Пенго Боссио Ванги.

    В пятницу глава МВД страны Лоран Нуньес сообщил о квалификации преступления как террористического акта.

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    24 октября 2026, 23:51 • Новости дня
    Захарова отвергла заявления о роли мессенджера «Макс» в протестах на Западе

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления о роли мессенджера «Макс» в протестах на Западе, напомнив, что в натовских странах он не работает.

    «Вой сирен на улицах или взрывпакеты заглушили последний тоненький голос разума. Я просто напомню, что в натовских странах мессенджер «Макс» не работает, потому что с их телефонов в нем невозможно зарегистрироваться», – заявила Захарова в эфире программы «Право знать».

    Она отметила, что обвинения в адрес России являются очередной информационно-политической кампанией, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по всей Франции прошли массовые демонстрации с участием профсоюзных и студенческих движений. По меньшей мере два человека получили тяжелые ранения.

    Итальянская полиция применила водометы и начала задержания на акции протеста в центре Рима.

    Стычки с полицией прошли и в других европейских городах. В центре Тираны участники протестов забросали коктейлями Молотова здания министерства сельского хозяйства Албании. Сотрудники правоохранительных органов Португалии задержали десятки активистов во время ликвидации палаточного лагеря протестующих. Магазины в центре Брюсселя забаррикадировали витрины из-за угрозы погромов.

    Политолог Вадим Трухачев объяснил попытки лидеров ЕС обвинить Россию в росте протестов.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    25 октября 2026, 00:39 • Новости дня
    Ульянов высмеял обвинения Европы в «российском следе» миграционного хаоса

    Tекст: Антон Антонов

    Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов с иронией отреагировал на заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о «российском следе» в миграционном хаосе в Европе.

    Фон дер Ляйен в Европарламенте безосновательно обвинила Россию и Белоруссию в организации протестов в Европе, передает РИА «Новости».

    «Русские здесь, русские там, могучие русские повсюду. И у нее нет ни малейших сомнений в том, что миграционный хаос в Европе вызван Россией. Браво! Без комментариев», – заявил Ульянов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил о попытках европейских стран сделать из Москвы пугало и безосновательно обвинить Россию в собственных трудностях.

    Захарова прокомментировала заявления о роли мессенджера «Макс» в протестах на Западе, напомнив, что в натовских странах он не работает.

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    25 октября 2026, 12:32 • Новости дня
    Путин удивился обвинениям в адрес США в связи с протестами в Европе

    Путин удивился обвинениям в адрес США со стороны Европы

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин выразил удивление в связи с тем, что европейские лидеры изначально обвинили США в организации протестов в Европе.

    Владимир Путин признался, что не ожидал нападок европейцев на своего основного военного союзника, сообщает «Вести».

    «Что меня удивило? Первая реакция была совсем не антироссийская, она была антиамериканская. Если вы обратили внимание, начались сразу вбросы, что события, происходящие в Европе, – это результат деятельности сегодняшней американской администрации, их поддержки правых партий, правого движения и т. д.», – сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

    По его словам, это было «несколько странно, неожиданно совершенно», так как он не предполагал, что европейские лидеры «будут нападать на своего основного союзника и на защитника, так скажем, в военном смысле этого слова, за океаном».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье заместитель министра иностранных дел Александр Грушко сыронизировал над привычкой Евросоюза искать российский след во внутренних конфликтах.

    Президент Владимир Путин назвал явным перебором попытки стран Запада обвинить Москву в организации массовых беспорядков в крупных европейских городах.

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    25 октября 2026, 12:09 • Новости дня
    Путин назвал перебором обвинения России в провоцировании протестов в Европе

    Путин: Обвинения в провоцировании протестов в Европе являются явным перебором

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин назвал явным перебором попытки стран Запада обвинить Москву в организации массовых беспорядков в крупных европейских городах.

    Российский лидер выразил удивление в связи с попытками связать протестные выступления в европейских странах с действиями Москвы, сообщают «Вести».

    «Первая реакция, когда я это увидел, – удивление. Потому что ну уж чего-чего, а говорить, что мы провоцируем массовые выступления в крупных городах Европы – это уж совсем явный перебор, который, на мой взгляд, очевиден для рядовых граждан европейских стран», – заявил Путин.

    Массовые акции во Франции начались в середине сентября с выступлений старшеклассников, требовавших улучшить состояние школ. Впоследствии к ним присоединились недовольные ростом цен, а протесты охватили другие регионы и страны.

    В середине октября беспорядки с мародерством вспыхнули в Италии, где в ходе погромов в Милане задержали более 300 человек. В Албании протестующие потребовали отставки премьера Эди Рамы, который осудил насилие на улицах и отказался покидать пост.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье заместитель министра иностранных дел Александр Грушко сыронизировал над привычкой Евросоюза искать российский след во внутренних конфликтах. В пятницу издание Politico спрогнозировало новые волны беспорядков в регионе предстоящей зимой из-за роста цен на электроэнергию. В понедельник политолог Вадим Трухачев назвал заявления об иностранном вмешательстве удобным способом скрыть собственные проблемы европейских стран.

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    25 октября 2026, 15:35 • Новости дня
    Путин: МИД будет реагировать на обвинения в адрес России из-за беспорядков

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин заявил, что Министерство иностранных дел ответит на голословные обвинения европейских политиков в причастности Москвы к организации массовых беспорядков в странах ЕС.

    Российское внешнеполитическое ведомство отреагирует на заявления представителей стран Евросоюза о якобы причастности Москвы к организации массовых протестов. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, сообщают «Вести».

    «Но уж когда нас обвиняют – здесь мы, конечно, должны как-то реагировать. Но Министерство иностранных дел, я думаю, соответствующим образом на это аккуратненько реагировать будет. Но повторю то, с чего начал. Самое главное в том, что не анализируя причин происходящих событий и не внося коррективов в свою экономическую, внешнюю и внутреннюю политику, они не устранят этих причин», – заявил Путин.

    Глава государства подчеркнул, что европейским властям необходимо заняться решением собственных проблем, а не «валить на кого-то за рубежом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Владимир Путин назвал перебором попытки западных стран обвинить Москву в организации массовых беспорядков.

    Путин выразил удивление первоначальными обвинениями европейских лидеров в адрес США из-за протестов в странах Евросоюза.

    Путин заявил о неспособности Европы привить свои традиции мигрантам.

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    25 октября 2026, 17:40 • Новости дня
    Трамп предупредил Макрона об уничтожении Франции из-за мигрантов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп предупредил французского лидера Эммануэля Макрона о том, что его миграционная политика ведет к уничтожению Франции.

    «Когда я только вступил в должность, я довольно рано встретился с Макроном. Я сказал ему: «Ты уничтожаешь Францию. Ты впускаешь людей, которые ненавидят твою страну», – рассказал Трамп телеканалу Fox News, передает ТАСС.

    В четверг президент Франции Эммануэль Макрон заявил о глупых комментариях иностранных политиков насчет беспорядков в республике.

    На прошлой неделе во Франции вспыхнули невиданные протесты школьников, переросшие в погромы. В начале месяца на севере Франции полицейские нашли брошенный фургон с убитым мужчиной и мигрантами.

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    24 октября 2026, 18:38 • Новости дня
    Полиция применила водомет против протестующих в центре Ниццы

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе демонстрации против повышения стоимости жизни во французской Ницце произошли столкновения участников акции с сотрудниками правоохранительных органов.

    Для разгона агрессивно настроенных участников акции стражи порядка задействовали слезоточивый газ и водомет, передает ТАСС.

    Несмотря на запрет префектуры департамента Приморские Альпы на проведение собраний, около тысячи человек прошли по Английской набережной и свернули в старую часть города. Демонстранты скандировали лозунги против полиции и властей, а также требовали отказаться от сокращения бюджетных расходов на социальную сферу.

    Основные столкновения с полицейскими произошли на площади Массена. Ущерб городской инфраструктуре и магазинам протестующие не нанесли, однако владельцы торговых точек заранее закрыли витрины деревянными щитами. Власти Ниццы отчитались о 40 задержанных.

    Массовые акции с участием профсоюзных и студенческих движений проходят в субботу по всей Франции на фоне ухудшения уровня жизни. Ожидается, что протесты соберут до 500 тыс. участников. Ранее МВД республики пообещало увеличить численность задействованных в охране порядка силовиков с 10 тыс. до 70 тыс. человек после беспорядков и грабежей на прошлых выходных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу газета Politico со ссылкой на экспертов спрогнозировала новые волны беспорядков в Евросоюзе предстоящей зимой из-за роста цен на электроэнергию и политической нестабильности.

    Во вторник адвокат французского демонстранта подал жалобу на министра внутренних дел Франции Лорана Нуньеса за разрешение применять гранаты при подавлении беспорядков.

    В прошлую субботу участники масштабных акций протеста подожгли здание мэрии города Лимож.

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