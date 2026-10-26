Минздрав ускорил вывод на рынок препаратов от орфанных заболеваний

Tекст: Валерия Городецкая

В России заработал условно-ускоренный механизм регистрации дженериков и новых медикаментов для пациентов с редкими болезнями, сообщил Глаголев на круглом столе, посвященном совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения.

«За последние шесть лет создан комплексный механизм ускоренного доступа на рынок не только дженериков, но и отечественных орфанных лекарственных препаратов за счет условно-ускоренного механизма регистрации», – цитирует замминистра РИА «Новости».

По словам Глаголева, в настоящее время около 40% регистрируемых в стране лекарственных средств от орфанных заболеваний являются отечественными. Он подчеркнул, что речь идет не только о биоаналогах, но и об оригинальных препаратах, разработанных с нуля для лечения редкой онкологической патологии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев сообщил о наличии в России запасов жизненно необходимых лекарств на девять месяцев.

В прошлом месяце отечественные фармацевтические компании значительно увеличили производство дженериков.

В марте Минздрав добавил увеальную меланому и еще два диагноза в официальный перечень редких заболеваний.