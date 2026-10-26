Число пострадавших при ракетном ударе по Ельцу выросло до семи

В понедельник за медицинской помощью обратился 55-летний местный житель, сообщила Самошина в Max. «Сегодня в травмпункт городской клинической больницы имени Семашко пришел 55-летний мужчина с непроникающим осколочным ранением грудной клетки», – заявила министр.
Обследование выявило в мягких тканях пациента твердый инородный предмет, который, предположительно, является металлическим осколком. Мужчину госпитализировали, во вторник ему проведут операцию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о ранении женщины в результате атаки Вооруженных сил Украины на промышленную зону Ельца.