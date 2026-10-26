Президент Кении Руто запланировал встречу с Путиным в Москве

«Сейчас все смотрят, что произойдет в Шэньчжене, если там будет возможность провести двустороннюю встречу (Путина и Трампа), трехстороннюю встречу (Путина, Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина). И то, и другое, что называется, на рабочем столе», – приводит слова Пескова РИА «Новости».
При этом он уточнил, что окончательных договоренностей по проведению как двусторонней встречи Путина и Трампа, так и трехстороннего саммита лидеров России, Китая и США пока нет.
Саммит АТЭС пройдет в Шэньчжэне 18-19 ноября. Предыдущая личная встреча Путина и Трампа состоялась в августе 2025 года в Анкоридже.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о важности потенциальной встречи лидеров России, США и Китая.
В среду президент Владимир Путин сообщил о возможности провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином на полях ноябрьского саммита АТЭС в Шэньчжэне.
Во вторник глава МИД Сергей Лавров рассказал об активной проработке контактов главы российского государства на предстоящем мероприятии.