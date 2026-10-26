Генсек ООН предупредил о риске выхода ситуации на Ближнем Востоке из-под контроля

Генсек ООН Гутерриш: Ситуация на Ближнем Востоке может выйти из-под контроля

Tекст: Денис Тельманов

Генеральный секретарь всемирной организации выразил опасения относительно развития ситуации в регионе на своей странице в соцсети, передает ТАСС. «Я хочу направить громкий и четкий сигнал: нам необходимы максимальная сдержанность и дипломатические решения. Если бряцание оружием, которое мы сейчас наблюдаем, перерастет в масштабную взаимную эскалацию, ситуация в регионе может выйти из-под контроля», – подчеркнул Гутерриш.

Кроме того, генеральный секретарь ООН призвал полностью восстановить свободу судоходства в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах и прилегающих к ним акваториях в соответствии с международным правом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН предупредила о риске нехватки удобрений во всем мире из-за перебоев в судоходстве через Ормузский пролив.

В воскресенье Армия обороны Израиля отчиталась об уничтожении в секторе Газа отвечавших за перевод денег от Ирана и Турции радикалов.

В четверг министр финансов Турции Мехмет Шимшек заявил о масштабном энергетическом кризисе из-за ситуации в Ормузском проливе.