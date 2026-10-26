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    26 октября 2026, 16:12 • Новости дня

    Нидерланды анонсировали учения по приему раненых на случай военного конфликта

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министерство обороны Нидерландов 31 октября проведет масштабные учения по приему раненых на случай крупного вооруженного конфликта, сообщили в ведомстве.

    Учения Dubbelspoor пройдут на военном полигоне Де-Власаккерс в Амерсфорте и в полевом госпитале в Утрехте. В них примут участие сотни сотрудников Минобороны, медицинского центра Университета Утрехта и военные подразделения, а также десятки гражданских экстренных служб, передает ТАСС.

    За ходом учений будет наблюдать король Нидерландов Виллем-Александер. Основное внимание уделят проверке взаимодействия военных и гражданских структур при одновременном поступлении большого числа пострадавших.

    Полевой госпиталь в Утрехте способен приступить к приему раненых в течение 30 минут после объявления чрезвычайной ситуации. Учения проводятся на фоне наращивания военного бюджета страны до 28,9 млрд евро к 2027 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Нидерланды начали отрабатывать развертывание лагерей для российских военнопленных.

    В начале месяца парламент страны предложил сформировать гражданский резерв из 150 тыс. человек на случай кризиса.

    В прошлом месяце власти Германии инициировали проверку готовности больниц к массовому поступлению раненых в условиях возможной войны.

    24 октября 2026, 10:14 • Новости дня
    Системы Starlink для ВСУ заработали на скорости выше 161 км/ч
    Системы Starlink для ВСУ заработали на скорости выше 161 км/ч
    @ Dmytro Smolienko/Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Система спутниковой связи Starlink на территории Украины начала функционировать на скорости, превышающей 161 км/ч.

    Украинские военные утром в субботу зафиксировали работу систем Starlink и Starshield на скорости более 161 км/ч, передает ТАСС со ссылкой на «РБК-Украина».

    «Продолжаем мониторить и проводить проверки на высших скоростях, определять верхние лимиты и выяснять, насколько на самом деле восстановлена работа этой связи», – рассказал источник агентства в министерстве обороны Украины.

    На прошлой неделе в Киеве жаловались на срыв ряда военных операций из-за ограничений скорости работы терминалов SpaceX на отметке 160 км/ч.

    Президент США Дональд Трамп 22 октября сообщил о восстановлении доступа украинской армии к военной связи Starshield, не уточнив автора распоряжения.

    В свою очередь основатель SpaceX Илон Маск подчеркивал, что сеть применяется исключительно для обороны и гражданских целей, а любые ограничения устанавливаются американским правительством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин опроверг заявления об отмене ограничений скорости работы спутниковой связи для украинских военных.

    Издание The Wall Street Journal назвало Илона Маска инициатором замедления военной версии сети.

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    23 октября 2026, 20:11 • Новости дня
    Мобилизационные планы для предприятий запланировали ввести на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил о введении мобилизационных планов для предприятий, позволяющих получить стопроцентную бронь от призыва в обмен на регулярную отправку части работников в вооруженные силы.

    «Готовим механизм стопроцентного бронирования при выполнении мобилизационного обязательства. Предприятие сможет полностью бронировать работников, если регулярно будет добровольно привлекать часть из них на военную службу», – приводит ТАСС слова Корецкого.

    Глава украинского правительства добавил, что за мобилизованным работником должны сохраняться рабочее место и заработная плата. Проработать соответствующий механизм поручено министерству обороны и министерству экономики в срок до 1 декабря.

    Кроме того, Корецкий анонсировал финальные изменения в системе бронирования сотрудников. Власти планируют пересмотреть квоты и критерии, по которым предприятия получают статус критически важных для предоставления отсрочки персоналу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Корецкий объявил об отмене стопроцентного бронирования от мобилизации для работников энергетической отрасли и оборонно-промышленного комплекса.

    В понедельник глава кабинета министров сообщил о превышении числа людей с бронью от призыва над количеством служащих в вооруженных силах.

    Кроме того, Корецкий рассказал о планах парламента рассмотреть законопроект об усилении ответственности за дезертирство.

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    25 октября 2026, 11:55 • Видео
    Украина опозорилась перед Китаем

    На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

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    23 октября 2026, 18:23 • Новости дня
    Вернувшиеся из украинского плена военные созвонились с родными

    Минобороны: Вернувшиеся из украинского плена бойцы созвонились с семьями

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военнослужащие, освобожденные из украинского плена, связались по телефону с родными и близкими, чтобы сообщить о своем возвращении.

    Министерство обороны опубликовало видеоролик, на котором вернувшиеся из украинского плена российские военные созваниваются со своими семьями, передает РИА «Новости».

    Один из бойцов рассказал матери, что обмен состоялся и он находится в Белоруссии на границе. «Мамуля, все хорошо, я тебя тоже люблю очень. Все закончилось… Я еду домой», – сказал военнослужащий.

    На опубликованных кадрах запечатлено, как еще два освобожденных бойца со слезами на глазах сообщают матерям о скором возвращении. Женщины также плачут в трубку и говорят, что очень ждут их дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Министерство обороны сообщило об обмене военнопленными между Россией и Украиной по формуле 270 на 270.

    Летом в Россию из плена вернулись 103 военнослужащих.

    В июне освобожденный российский боец заявил о готовности ждать нового приказа после встречи с семьей.

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    24 октября 2026, 17:41 • Новости дня
    Контрразведка Германии создала настольную игру для вербовки новых сотрудников

    Bild: Контрразведка ФРГ выпустила настольную игру для поиска новых сотрудников

    Tекст: Мария Иванова

    Федеральное ведомство по охране конституции Германии разработало детективную настольную игру «Режим тревоги: Красный» для привлечения новых специалистов и борьбы с киберугрозами.

    В кооперативном квесте участники расследуют подозрительную гибель инженера на критически важном объекте инфраструктуры, передает ТАСС со ссылкой на газету Bild.

    По сюжету бытовое происшествие перерастает в кризис национальной безопасности, в ходе которого игроки знакомятся с методами работы спецслужб, использованием беспилотников и зашифрованной связью.

    «В игре затрагиваются многочисленные темы из сферы контршпионажа и кибербезопасности», – пояснила представитель ведомства. Она добавила, что проект рассчитан на аудиторию с развитым логическим мышлением и способностью работать в команде.

    Выпуск настольной игры стал частью коммуникационной стратегии по геймификации. Немецкие органы безопасности рассчитывают таким образом предупредить граждан о рисках шпионажа и экстремизма. Ранее власти уже выпускали похожие просветительские проекты, в том числе мобильное приложение о механизмах исламистской вербовки в сети и интерактивный проект против правой радикализации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце лета разведка Германии развернула кампанию по вербовке геймеров и IT-специалистов на крупной выставке компьютерных игр в Кельне.

    Весной оборонное ведомство ФРГ разработало программу модернизации армии, которая включает консультации с искусственным интеллектом.

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    24 октября 2026, 01:09 • Новости дня
    Сенаторы пригрозили Трампу из-за спутниковой связи для ВСУ

    NYT: Сенаторы пригрозили заблокировать кандидатов Трампа из-за связи для ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Сенаторы от Республиканской и Демократической партий пообещали заблокировать утверждение кандидатов президента Дональда Трампа на госдолжности, если Белый дом не гарантирует восстановление доступа ВСУ к спутниковой связи.

    Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

    Как отмечает издание, разногласия сенаторов и администрации США могут обостриться после промежуточных выборов, когда республиканцы, вероятно, попытаются добиться утверждения десятков выдвинутых Трампов кандидатов на разные должности до начала работы Конгресса нового созыва.

    Ранее американский конгрессмен Анна Паулина Луна призвала демократов перестать выступать за продолжение украинского конфликта и поддержать усилия Трампа по его урегулированию.

    В четверг Трамп заявил, что доступ Украины к спутниковой связи военного назначения Starshield восстановлен. Так он прокомментировал сообщения прессы, согласно которым он просил главу SpaceX Илона Маска снять ограничения на использование системы на Украине.

    Бывший советник министра обороны Украины Сергей Стерненко позже сообщил о частичном сохранении ограничений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин опроверг заявления Трампа об отмене ограничений скорости работы Starlink для украинских военных. В тот же день Трамп, Маск и Зеленский выступили с взаимными обвинениями из-за ограничения доступа Киева к сети Starshield.

    В четверг Трамп сообщил о снятии ограничений на использование ВСУ военной системы спутниковой связи.

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    25 октября 2026, 14:57 • Новости дня
    Армия Молдавии решила запустить акустическую систему обнаружения дронов

    Власти Молдавии решили внедрить систему звукового поиска беспилотников

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы Молдавии в следующем году внедрят систему акустических датчиков для обнаружения залетающих с территории соседней Украины беспилотников, заявил министр обороны Анатолий Носатый.

    Молдавские военные намерены создать сеть звуковых датчиков для улучшения контроля за воздушным пространством, пишет ТАСС.

    «Для эффективной борьбы с воздушными целями недостаточно радаров, которые мы закупили. Обнаружение дронов осуществляется с помощью не только радаров, но и акустических средств. И я хочу отметить, что мы сейчас работаем в этой области и планируем в следующем году внедрить функциональную систему на всей территории республики», – отметил Носатый.

    Ранее глава парламентской комиссии по безопасности Лилиан Карп сообщил об ограниченных возможностях оборонного ведомства по поиску дронов. По его словам, ситуация расширится после установки второго радара, приобретенного у Франции для отслеживания объектов на малой и средней высоте.

    В течение года на территории республики упало несколько беспилотников и обломков зенитных ракет. Местный МИД возложил ответственность за нарушение воздушных границ на Россию. Посол РФ Олег Озеров назвал обвинения бездоказательными, подчеркнув, что в предыдущих случаях обнаруженные аппараты оказывались фрагментами ракет украинских средств противовоздушной обороны.

    Госсекретарь МИД Молдавии Валериу Мижа добавил, что правительство планирует в ближайшие три года приобрести новые системы обнаружения и перехвата дронов при финансовой поддержке ЕС. На эти цели европейская сторона пообещала выделить 120 млн евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце нетрезвый военнослужащий национальной армии Молдавии на служебном автомобиле врезался в столб в ходе поисков неопознанного дрона. Летом молдавские пограничники обнаружили воронку с обломками неизвестного беспилотника в километре от украинской границы. В июле похожий на дрон объект взорвался и загорелся при ударе о землю в районе города Каушаны.

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    24 октября 2026, 04:10 • Новости дня
    Ким Чен Ын заявил о цели создать мощнейшую армию

    Цтак: Ким Чен Ын назвал первоочередной задачей создание мощнейшей армии

    Tекст: Денис Тельманов

    Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что создание мощнейших вооруженных сил является первоочередной задачей руководства страны.

    Северокорейский лидер выступил с программной речью на третьем слете командиров рот Корейской народной армии в Пхеньяне. Ключевым звеном укрепления вооруженных сил он назвал повышение боеспособности рот, которые составляют основу армии, передает РИА «Новости» со ссылкой на ЦТАК.

    Укрепление этих подразделений позволит в кратчайшие сроки преобразовать всю армию. Глава государства отметил необходимость повышения военно-технической подготовки, укрепления дисциплины и идеологической готовности военнослужащих. Превращение всех рот в элитные боевые подразделения позволит повысить боеготовность и достичь поставленной цели строительства сильной армии.

    В слете приняли участие представители военно-политических органов, министр обороны КНДР Ким Сон Ги, начальник Генерального штаба Ли Ен Гир и другие высокопоставленные военные. По итогам мероприятия отличившимся командирам вручили государственные и партийные награды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг сестра лидера КНДР Ким Е Чжон сообщила о приведении в полную боевую готовность военных средств на границе с Южной Кореей.

    В прошлом месяце армия КНДР пообещала усилить тактические средства контрудара на направлении демилитаризованной зоны.

    Ким Чен Ын поставил задачи по повышению уровня внедрения искусственного интеллекта в наступательных и оборонительных системах вооружений.

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    25 октября 2026, 16:38 • Новости дня
    Оружейный концерн Rheinmetall задержал поставку зенитных комплексов Румынии

    Минобороны Румынии: Rheinmetall задержит поставку комплексов ПВО до конца года

    Tекст: Ольга Иванова

    Министерство обороны Румынии сообщило, что немецкий концерн Rheinmetall отложил поставку четырех модернизированных зенитных комплексов Oerlikon GDF 103 до конца текущего года.

    Первые две модернизированные системы должны были прибыть в Румынию весной, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Defense Romania.

    Согласно контракту, модернизация первых двух комплексов обошлась в 166 млн евро. Оставшиеся две системы за 162 млн евро планировалось поставить к 20 декабря.

    «Крайний срок поставки первых двух систем – декабрь этого года, по оценке немецкой компании», – заявили в министерстве. До момента получения техники к производителю будут применяться штрафные санкции в размере нескольких миллионов евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле шведская правозащитница Грета Тунберг и несколько десятков других активистов устроили протестную акцию у берлинского офиса оборонного концерна Rheinmetall.

    В прошлом году власти Эстонии отказались от предложения компании построить оружейный завод из-за высоких финансовых обязательств.

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    24 октября 2026, 11:21 • Новости дня
    Операторы дронов ВС России демаскировали командный пункт ВСУ в Сергеевке

    Расчет украинских беспилотников случайно выдал позиции ВСУ в Сергеевке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Расчет украинских гексакоптеров случайно демаскировал пункт управления и позиции Вооруженных сил Украины в селе Сергеевка.

    Операторы украинских беспилотников типа «Баба-яга» случайно выдали расположение сослуживцев во время доставки им продовольствия. Российские военнослужащие проследили за дронами и уничтожили обнаруженные цели.

    «Мы вычислили, куда они доставляли, и также проследили за ними до их позиции, и потом молнией была уничтожена позиция этих операторов», – рассказал ТАСС командир взвода 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Вячеслав Козак.

    Он добавил, что Вооруженные силы России также поразили другие демаскированные расчетом позиции противника. В Минобороны сообщили об освобождении Сергеевки в ДНР 17 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Минобороны сообщило об уничтожении морскими пехотинцами группировки «Центр» около 200 пунктов управления беспилотниками противника в Доброполье. До этого глава ДНР Денис Пушилин отметил, что освобождение Доброполья лишило ВСУ поставок боеприпасов в Краматорск.

    Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о наступлении штурмовых подразделений группировки в направлении Александровки.

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    23 октября 2026, 21:56 • Новости дня
    На офицера спецназа в Британии завели дело из-за убийства подростков в Сирии

    Times: В Британии завели дело на офицера SAS из-за убийства подростков в Сирии

    Tекст: Вера Басилая

    Британская военная полиция начала расследование в отношении бывшего командира Специальной авиадесантной службы (SAS) по подозрению в препятствовании правосудию по делу об убийстве двух безоружных подростков в Сирии, пишет газета Times.

    Военнослужащие подозреваются в сокрытии улик об убийстве британским спецназом двух подростков, которых считали связанными с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел в 2022 году в районе Дейр-эз-Зора в Сирии во время ночного рейда по захвату высокопоставленного боевика. Спустя год полиция возбудила уголовное дело о возможном военном преступлении, так как у убитых не оказалось оружия. Бойцы отрицали вину и заявляли, что слышали стрельбу, после чего обвинения были сняты.

    Помимо бывшего командира 22-го полка SAS, в препятствовании отправлению правосудия заподозрили двух менее высокопоставленных военных. По информации издания, расследование может быть связано с попыткой скрыть видеозапись с американского беспилотника, чтобы не передавать военной полиции секретные данные государства-партнера в обход Пентагона. По британскому законодательству фигурантам может грозить пожизненное заключение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца газета Telegraph сообщила о возможности осуждения бойцов британского спецназа за казни безоружных людей в Афганистане.

    Британское министерство обороны признало достоверными обвинения спецназа в убийствах мирных жителей Афганистана.

    МИД России призвал Лондон провести полное расследование внесудебных казней афганцев.

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    24 октября 2026, 05:51 • Новости дня
    Российский спецназ уничтожил более 50 гексакоптеров ВСУ в боях за Доброполье

    В Доброполье российский спецназ сбил более 50 гексакоптеров ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе освобождения Доброполья бойцы российского спецназа группировки «Центр» ликвидировали более 50 гексакоптеров Вооруженных сил Украины, рассказал снайпер с позывным Лис.

    «Мы все гексокоптеры, можно сказать, «зелененькие» искоренили. То есть убили там порядка 50 штук, возможно, даже больше», – заявил военный, передает ТАСС.

    Ранее начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Доброполья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду военнослужащие группировки «Центр» сообщили о бессилии украинских систем радиоэлектронной борьбы при освобождении Доброполья.

    Во вторник морские пехотинцы в ходе боев за этот город уничтожили около 200 пунктов управления дронами ВСУ.

    В понедельник командир батальона Гриша Степанян рассказал об использовании записок вместо радиосвязи для сохранения секретности при штурме Доброполья.

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    24 октября 2026, 06:12 • Новости дня
    Корвет «Грозный» для Тихоокеанского флота спустили на воду в Хабаровском крае

    На Амурском судостроительном заводе спустили на воду корвет «Грозный» для ТОФ

    Tекст: Денис Тельманов

    На Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре состоялась торжественная церемония спуска на воду многоцелевого сторожевого корабля проекта 20380 «Грозный», предназначенного для Тихоокеанского флота.

    Церемония вывода из цеха и спуска на воду пятого серийного корабля, строящегося для Тихоокеанского флота по проекту конструкторского бюро «Алмаз», прошла на предприятии Объединенной судостроительной корпорации, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

    «Экипаж для корвета «Грозный“ сформирован и с 5 октября приступил к обучению, после чего прибудет на завод, для того чтобы вместе с вами достраивать корабль и в ближайшие годы включить его в состав флота», – заявил командующий ТОФ адмирал Виктор Лиина.

    В торжественном мероприятии также приняли участие губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин и представители командования ВМФ России.

    Отличившимся сотрудникам предприятия вручили медали и благодарственные письма, а судовой маляр Маргарита Боровая по морской традиции разбила о корпус бутылку шампанского.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце моряки Тихоокеанского флота завершили дальний поход и прибыли во Владивосток.

    В сентябре фрегат «Маршал Шапошников» и большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» отправились из Приморья в дальний поход.

    Летом строящийся для флота малый ракетный корабль «Шторм» спустили на воду на Амурском судостроительном заводе.

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    23 октября 2026, 17:38 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили четыре беспилотника на подлете к Москве

    Собянин: Средства ПВО уничтожили четыре беспилотника

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении четырех беспилотных летательных аппаратов средствами противовоздушной обороны.

    Четыре беспилотника были сбиты средствами ПВО Министерства обороны на подлете к столице. Сейчас на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщил Собянин в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Собянин заявил об успешном отражении атаки трех направлявшихся в сторону Москвы беспилотников.

    Позже российские системы противовоздушной обороны уничтожили еще три украинских аппарата около столицы.

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    24 октября 2026, 10:11 • Новости дня
    Дроны «Рубикон» поразили американские и британские БТР на Украине

    Дроны «Рубикон» поразили бронированную технику ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Операторы ударных беспилотников центра «Рубикон» поразили бронированную технику ВСУ, включая иностранные бронетранспортеры, сообщило Минобороны.

    Дроны центра «Рубикон» уничтожили бронированную технику армии Украины, в том числе американские бронетранспортеры М113, британский БТР FV103 Spartan, турецкий бронеавтомобиль Kirpi, а также блиндаж с личным составом противника, сообщает Минобороны.

    Военное ведомство опубликовало кадры поражения замаскированного артиллерийского орудия Д-30, наземных робототехнических комплексов, элементов системы связи и РЭБ, в том числе израильской радиолокационной станции RADA и полевых пунктов хранения боеприпасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Министерство обороны сообщило об ударах операторов беспилотников центра «Рубикон» по норвежским зенитным ракетным комплексам NASAMS и радиолокационной станции П-18 «Малахит» украинских войск.

    В прошлое воскресенье операторы центра уничтожили емкости с горюче-смазочными материалами украинских войск в Харьковской области. А в субботу расчеты беспилотников «Молния-2» уничтожили опорные пункты ВСУ в Харьковской области.

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    24 октября 2026, 08:05 • Новости дня
    В российские войска поступила накидка для защиты штурмовиков от тепловизоров

    Войска РФ получили маскировочный комплекс для защиты от тепловизоров

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска начали получать модульные накидки «Вайперхуд» для защиты штурмовых подразделений от тепловизоров, в войска поставлено более 1 тыс. комплектов.

    «Российская компания Zavoz.pro разработала специализированный маскировочный комплекс в форм-факторе «Вайперхуд» (Viper Hood). Изделие обеспечивает высокую мобильность, прямой доступ к снаряжению и скрывает силуэт бойца в тепловизионном, инфракрасном и визуальном спектрах. Разработка ориентирована в первую очередь на штурмовые подразделения и силы специального назначения, которым критически важны высокая мобильность и беспрепятственный доступ к боекомплекту. В войска уже поставлено более 1 тыс. таких комплектов», – сообщил официальный представитель компании Zavoz.pro ТАСС.

    В отличие от классических полноразмерных маскировочных халатов и пончо, «Вайперхуд» представляет собой эргономичную плечевую накидку с капюшоном. Передняя часть груди остается открытой, что обеспечивает бойцу прямой доступ к разгрузочной системе, подсумкам, магазинам и гранатам. Военнослужащему не требуется тратить время на поиск снаряжения под слоями ткани или через прорези карманов при экстренной перезарядке.

    Накидка оснащена съемным пологом для повышения вариативности применения и уровня защиты. Дополнительный элемент крепится к основному изделию и удлиняет его примерно на 40 см, что позволяет адаптировать экипировку под индивидуальный рост военнослужащего и закрыть заднюю проекцию тела от средств обнаружения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее компания Zavoz.pro сообщила о модернизации маскировочного костюма «Древоч» с усилением защиты от тепловизоров.

    Также онлайн-продажи профессиональной боевой экипировки от концерна «Калашников» выросли на 70%.

    Кроме того, стрелок группировки «Восток» рассказал об ошибках армии Украины при попытке передислокации в районе Привольного без маскировки и защитной экипировки.

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