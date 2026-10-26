Ковальчук поручил оборудовать дороги Брянской области противодроновыми сетками

Tекст: Ольга Иванова

Глава региона сообщил, что дал поручение оборудовать межмуниципальные дороги противодроновыми сетками для обеспечения безопасного движения. Он отметил в «Макс», что обстановка в регионе сложная и напряженная.

«ВСУ ежедневно атакуют гражданский, грузовой транспорт, пассажирские автобусы, и это вызывает особенную тревогу», – заявил Ковальчук.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье российские силы ПВО сбили 48 украинских беспилотников над территорией Брянской области.

В субботу в результате атаки украинского беспилотника на микроавтобус сельхозпредприятия погибли двое мужчин.

В пятницу Ковальчук сообщил о ранении четырех человек при атаках беспилотников.