Ковальчук поручил оборудовать дороги Брянской области противодроновыми сетками

Глава региона сообщил, что дал поручение оборудовать межмуниципальные дороги противодроновыми сетками для обеспечения безопасного движения. Он отметил в «Макс», что обстановка в регионе сложная и напряженная.
«ВСУ ежедневно атакуют гражданский, грузовой транспорт, пассажирские автобусы, и это вызывает особенную тревогу», – заявил Ковальчук.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье российские силы ПВО сбили 48 украинских беспилотников над территорией Брянской области.
В субботу в результате атаки украинского беспилотника на микроавтобус сельхозпредприятия погибли двое мужчин.
В пятницу Ковальчук сообщил о ранении четырех человек при атаках беспилотников.