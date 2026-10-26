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    26 октября 2026, 16:05 • Новости дня

    Синоптики спрогнозировали заморозки в Московском регионе

    Синоптик Леус: Заморозки до минус трех градусов ожидаются в Московском регионе

    Tекст: Денис Тельманов

    В ночь на вторник в Московском регионе ожидаются заморозки до минус трех градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    «Ближайшей ночью в столице будет холодно. Температура воздуха составит плюс один – плюс три градуса, а по области местами столбики термометров опустятся до минус трех градусов», – цитирует синоптика РИА «Новости».

    По его словам, предстоящей ночью в Московском регионе ожидается переменная облачность без осадков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Леус предупредил о слабых заморозках к утру понедельника в Московском регионе. В субботу он сообщил о повышении температуры до 14 градусов тепла в выходные в Москве.

    26 октября 2026, 09:54 • Новости дня
    ФСБ предотвратила атаку дронов СБУ на систему ПРО Москвы

    ФСБ: В Подмосковье задержали двух агентов СБУ за подготовку атаки дронов на ПРО

    ФСБ предотвратила атаку дронов СБУ на систему ПРО Москвы
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали двух агентов Службы безопасности Украины (СБУ), которые готовили атаки дронов на один из ключевых элементов системы противоракетной обороны Москвы и объект электроэнергетики.

    «Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена диверсионно-террористическая деятельность двух выходцев из Закавказья, 1991 г.р., и 1998 г.р., являвшихся агентами Службы безопасности Украины, причастных к подготовке террористического акта», – цитирует Центр общественных связей ФСБ РИА «Новости».

    По данным спецслужбы, один из фигурантов был завербован сотрудником СБУ и за обещанное денежное вознаграждение прибыл в Россию. Для подготовки теракта он привлек своего знакомого. Действуя под руководством куратора из СБУ, злоумышленники изъяли FPV-дроны и компоненты самодельных взрывных устройств из тайников в Смоленской и Калужской областях.

    Агенты отработали задание по настройке ударных беспилотников, их доставке на точку запуска в Московской области и включению устройств перед взлетом. Дальнейшее управление дронами должно было происходить дистанционно с территории Украины.

    Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело по статье «Участие в террористическом сообществе». Фигуранты задержаны на этапе приготовления к теракту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе ФСБ сообщила об активизации попыток украинских спецслужб организовать диверсионно-террористические акты в Москве и Московской области с использованием небольших беспилотников.

    В июле ведомство заявило об оснащении СБУ предназначенных для удара по оборонному заводу в Подмосковье FPV-дронов канадской системой борьбы со средствами радиоэлектронной борьбы.

    В марте спецслужба предотвратила серию планируемых киевским режимом терактов с использованием беспилотников в Московском регионе.

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    26 октября 2026, 10:32 • Новости дня
    ФСБ показала подготовленные агентами СБУ для атаки на Москву дроны
    ФСБ показала подготовленные агентами СБУ для атаки на Москву дроны
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    ФСБ обнародовала видеозапись с дронами, которые выходцы из Закавказья планировали использовать для ударов по объектам противоракетной обороны и энергетики Москвы по заданию Службы безопасности Украины.

    На опубликованных кадрах запечатлено, как фигуранты дела под руководством куратора собирают аппараты и готовят их к запуску, пишет ТАСС.

    По словам оперативного сотрудника спецслужбы, ведомство заранее обладало информацией о принадлежности задержанных к украинской разведке и знало личность их куратора. Контрразведка провела комплекс мероприятий, в результате которых злоумышленники были задержаны на этапе подготовки к террористическому акту.

    Своевременное вмешательство позволило избежать жертв среди населения и ущерба городской инфраструктуре. В ведомстве добавили, что российские спецслужбы продолжают вести оперативную игру с кураторами задержанных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник сотрудники ФСБ задержали двух агентов СБУ при подготовке атаки на ключевой элемент системы противоракетной обороны Москвы.

    В июле ФСБ информировала, что дроны, которыми СБУ собиралась ударить по оборонному заводу в Подмосковье, оборудовали канадской системой борьбы со средствами радиоэлектронной борьбы.

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    25 октября 2026, 11:55 • Видео
    Украина опозорилась перед Китаем

    На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

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    26 октября 2026, 00:59 • Новости дня
    Правоохранители заявили о вероятной смерти пропавшей в Москве женщины

    Tекст: Антон Антонов

    Пропавшая в Москве 30-летняя женщина, по предварительным данным, мертва, сообщили в правоохранительных органах.

    Об этом сообщает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Северном административном округе Москвы начали разыскивать 30-летнюю Лизу Садагову, бесследно исчезнувшую после конфликта с возлюбленным.

    Сообщалось, что Садагова могла инсценировать свою пропажу.

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    25 октября 2026, 19:40 • Новости дня
    Обрушившийся на Британию шторм «Боэло» задержал более 1,5 тыс. авиарейсов

    Independent: В Британии из-за шторма «Боэло» задержали 1,5 тыс. авиарейсов

    Tекст: Ольга Иванова

    Более 1,5 тыс. авиарейсов оказались задержаны на территории Великобритании из-за мощного шторма «Боэло».

    Сотни вылетов оказались отложены после того, как на страну обрушился шторм, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Independent.

    По данным сервиса FlightRadar24, в крупнейшем британском аэропорту Хитроу отменили 59 рейсов и задержали 363 прибывающих и отправляющихся самолета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в результате шторма «Боэло» свыше 57 тыс. домохозяйств в Британии и Ирландии оказались отрезаны от электроснабжения.

    Около 59 тыс. домов на северо-западе Франции остались без электричества из-за непогоды.

    В пятницу более 18 тыс. домохозяйств в юго-западных регионах Британии лишились света из-за шторма «Остин».

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    25 октября 2026, 21:58 • Новости дня
    Пожар в здании Театра на Юго-Западе в Москве ликвидировали

    Спасатели ликвидировали пожар в здании Театра на Юго-Западе в Москве

    Tекст: Ольга Иванова

    Пожар в здании Театра на Юго-Западе в Москве полностью ликвидирован, все находившиеся внутри люди успешно эвакуированы.

    Пожар в здании Театра на Юго-Западе в Москве ликвидирован, передает РИА «Новости».

    «Да, уже потушили, сейчас проводим проветривание здания», – сказал сотрудник МЧС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в пристройке к зданию Театра на Юго-Западе произошел пожар.

    В субботу возгорание в реконструируемом административном здании санатория «Узкое» локализовали на площади 800 кв. метров.

    При тушении пожара в санатории двое спасателей получили травмы из-за обрушения конструкций здания.

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    25 октября 2026, 20:18 • Новости дня
    Москвичей предупредили о слабых заморозках к утру понедельника

    Tекст: Ольга Иванова

    В Московском регионе к утру понедельника местами ожидаются слабые заморозки до минус 1 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    «К утру понедельника температура воздуха в столице составит плюс 2 – плюс 4 градуса, по области – 0 – плюс 5 градусов. Местами ожидаются слабые заморозки до минус 1 градуса», – приводит слова Леуса РИА «Новости».

    По его словам, в Москве прогнозируется облачная погода без осадков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Леус сообщил о повышении температуры в Москве на выходных до 14 градусов тепла.

    Во вторник в столице зафиксировали первые с начала осеннего сезона заморозки.

    В начале месяца в подмосковном поселке Черусти ночью отметили заморозки.

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    25 октября 2026, 21:13 • Новости дня
    В Москве произошел пожар в здании «Театра на Юго-Западе»

    Tекст: Ольга Иванова

    В пристройке к зданию «Театра на Юго-Западе» на проспекте Вернадского в Москве произошел пожар.

    Площадь возгорания составила 20 кв. метров. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, передает РИА «Новости».

    Информации о пострадавших на данный момент нет.

    По словам очевидцев, со стороны театра был заметен густой черный дым. Сообщается, что жителей дома, в котором расположен театр, эвакуируют.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пожар вспыхнул в административном здании санатория «Узкое» на юго-западе Москвы.

    Огонь локализовали на площади 800 кв. метров.

    При тушении из-за обрушения конструкций здания пострадали двое спасателей.

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    26 октября 2026, 13:24 • Новости дня
    Промышленный альпинист разбился насмерть на северо-востоке Москвы

    Промышленный альпинист сорвался с силосной башни на хлебозаводе в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В районе Северное Медведково в Москве погиб промышленный альпинист при обрыве страховки на хлебозаводе, сообщил источник.

    Мужчина разбился насмерть в результате обрыва страховки во время работ на хлебозаводе в Северном Медведково, сказал собеседник агентства «Москва».

    Инцидент произошел во время работ в силосной башне на хлебозаводе на Полярной улице.

    Устанавливаются подробности произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе рабочий погиб при падении с высоты девятого этажа на строительной площадке на севере столицы. В июле незарегистрированный альпинист разбился насмерть во время подъема на Эльбрус. В марте рабочий погиб во время раскопок на стройплощадке в московском районе Москворечье-Сабурово.

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    26 октября 2026, 09:53 • Новости дня
    Власти Москвы раскрыли популярные схемы обмана на сайтах знакомств

    Мэрия Москвы предупредила о популярных схемах мошенников на сайтах знакомств

    Tекст: Ольга Иванова

    Столичное правительство предупредило пользователей сервисов для знакомств о самых распространенных уловках кибермошенников, среди которых фишинговые ссылки на билеты и подставные свидания.

    Москвичам напомнили о необходимости соблюдать бдительность при общении на профильных ресурсах. Чаще всего злоумышленники пытаются заманить жертву на фиктивное свидание, предлагая оплатить поход в кино или театр по фишинговой ссылке, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

    Еще одна частая схема обмана связана с приглашениями в малоизвестные кафе. Мошенники вступают в сговор с персоналом таких заведений, чтобы выставить потерпевшему многократно завышенный счет за ужин.

    Кроме того, горожан призвали насторожиться при настойчивых просьбах прислать личные фотографии, которые впоследствии могут быть использованы для шантажа. Аферисты также часто выманивают деньги, придумывая истории о внезапных болезнях или финансовых трудностях.

    «Внимательность, проверка информации и доля здорового скептицизма – лучшая защита от мошенников», – заявила руководитель проекта «Перезвони сам» столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина. По ее словам, при излишней настойчивости и просьбах о финансовой помощи со стороны нового знакомого общение стоит немедленно прекратить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом месяце управление по борьбе с киберпреступностью МВД опубликовало алгоритм для проверки безопасности сохраненных в браузерах паролей.

    Летом вызволенная из плена в Мьянме россиянка призвала женщин к бдительности при интернет-знакомствах.

    В июне председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин предложил использовать кнопочные телефоны для защиты от киберпреступников и поддельных нейросетевых материалов.

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    26 октября 2026, 11:11 • Новости дня
    В Москве задержали связанных с мошенниками сотрудников криптообменников

    Полиция Москвы задержала сотрудников криптообменников за кражу 13 млн рублей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Столичные полицейские задержали пятерых сотрудников криптообменников и нескольких курьеров, которые обманным путем выманили у пожилой женщины более 13 млн рублей, сообщили в ГУ МВД по Москве.

    В Москве раскрыли мошенническую схему, в результате которой 73-летняя пенсионерка лишилась 13,3 млн рублей. Злоумышленники позвонили женщине, сообщили о якобы взломе ее аккаунта на портале государственных услуг и потребовали снять деньги для проверки, цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

    Пенсионерка передала наличные 22-летнему курьеру на Лосевской улице. После задержания он указал на криптообменник, куда доставил средства. В ходе обысков в офисах на Мантулинской улице и Пресненской набережной правоохранители поймали четверых сотрудников, а пятого взяли в аэропорту при попытке покинуть столицу.

    Во время оперативных мероприятий полицейские изъяли договоры купли-продажи криптовалюты, счетные машинки, шредер с уничтоженными документами и более 5 млн рублей. Кроме того, в отдел полиции доставили еще двоих курьеров в возрасте 18 и 19 лет, у которых обнаружили 3 млн рублей.

    Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве. Пятеро сотрудников криптообменников отправлены под арест, а забравший деньги у пенсионерки курьер находится под подпиской о невыезде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце пожилая жительница столицы лишилась более 23 млн рублей после передачи сбережений курьерам телефонных аферистов. Летом стражи порядка поймали пособника мошенников после кражи почти 5 млн рублей у подростка для перевода в криптовалюту. В мае правоохранители задержали двух женщин-курьеров за хищение семейных сбережений под предлогом взлома аккаунта на портале государственных услуг.

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    26 октября 2026, 08:53 • Новости дня
    В России впервые с начала сезона зафиксировали морозы ниже 30 градусов

    Tекст: Мария Иванова

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что минувшей ночью на метеостанции Хабардино в Якутии температура впервые за сезон опустилась до минус 33,1 градуса.

    Впервые с начала холодного сезона на территории России зафиксировали температуру ниже минус 30 градусов, сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    По его словам, на востоке страны зима взяла очередной рубеж. На метеостанции Хабардино в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия) мороз окреп до минус 33,1 градуса.

    При этом в центре Европейской России осень пока успешно противостоит зиме. В Москве на базовой метеостанции ВДНХ минимальная температура составила плюс 3,6 градуса, что на пару градусов выше ночной климатической нормы. В Новой Москве показатель опустился до плюс 0,3 градуса.

    На юге Московской области отметили привычные для последней декады октября заморозки. Самой холодной точкой в регионе стали Серебряные Пруды, где столбики термометров показали минус 1,8 градуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил о слабых заморозках в Московском регионе.

    В этом месяце руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил об аномальных холодах на Чукотке, в Магаданской области и Якутии.

    В начале месяца в Гидрометцентре зафиксировали заморозки в подмосковном поселке Черусти.

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    26 октября 2026, 11:16 • Новости дня
    Москвичей предупредили об агрессивности кабанов в ноябре

    Москвичам рекомендовали не приближаться к кабанам из-за брачного сезона

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ноябре у кабанов в столичном регионе начинается брачный период, во время которого самцы ведут себя непредсказуемо, предупредил столичный департамент природопользования.

    Жителям Москвы при встрече с животными рекомендуется сохранять спокойствие, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

    В ведомстве пояснили, что в период гона самцы кабанов теряют осторожность и становятся агрессивными. Специалисты советуют не приближаться к животным и не пытаться их накормить. Если встреча произошла, необходимо медленно отступать назад, не поворачиваясь к зверю спиной.

    Кроме того, во время прогулок рекомендуется передвигаться по оборудованным тропам, избегать шума, а собак держать на поводке и в наморднике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее жители Японии начали активно приобретать механические пугала из-за рекордного числа нападений диких животных на людей.

    Также осенью прошлого года начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров сообщил о начале брачного гона кабанов и связанной с этим агрессии зверей.

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    26 октября 2026, 14:23 • Новости дня
    Собянин дал старт строительству нового Большого Московского цирка

    Собянин дал старт строительству нового здания Большого Московского цирка

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мэр Москвы Сергей Собянин дал старт строительству нового здания Большого Московского цирка в Мневниковской пойме на западе города.

    «Подготовлен проект, подготовлена стройка. Сегодня мы начинаем активное строительство», – заявил Собянин, передает РИА «Новости».

    Мэр столицы отметил, что после тщательных консультаций с цирковым сообществом и горожанами власти подготовили серьезный проект создания нового дома Большого Московского цирка. По его словам, здание будет уникальным по архитектуре и технологиям.

    Собянин поблагодарил всех участников подготовки проекта и попросил строителей «совершить чудо» – заложить первый камень и реализовать этот сложный и важный для страны проект.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале возведения в Коммунарке межмузейного депозитарно-выставочного комплекса, образовательного суперколледжа и спортивного центра.

    В прошлом году Собянин анонсировал строительство нового цирка в Мневниковской пойме.

    В феврале 2025 года мэр столицы предложил москвичам обсудить концепцию нового здания Большого Московского цирка на проспекте Вернадского.

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    26 октября 2026, 11:05 • Новости дня
    Суд в Москве закрыл три заведения в Раменках за антисанитарию

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Никулинский районный суд Москвы приостановил на 60 суток деятельность кальян-бара Keidj, ресторана Dezora и кафе «Август» в округе Раменки за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, сообщили в пресс-службе суда.

    В ходе внеплановой выездной проверки в заведениях общепита, расположенных на Винницкой улице, были выявлены нарушения законодательства в области санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения, передает ТАСС.

    Суд рассмотрел дела об административных правонарушениях в отношении ООО «Ес диджитал» и ИП Наструтдинов И.С. В качестве наказания работа предприятий приостановлена на срок 60 суток.

    В пресс-службе добавили, что ранее суд уже закрывал три других заведения общепита, находящихся по тому же адресу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце суд в Калининграде оштрафовал владельца местного кафе из-за обнаружения кишечной палочки в блюдах. Суд в Москве назначил штраф владельцу пекарни на Казанском вокзале за продажу несоответствующих санитарным нормам продуктов. Следственный комитет возбудил уголовное дело после массового отравления посетителей заведения Nan Kebab в Казани.

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    26 октября 2026, 13:19 • Новости дня
    Московская полиция выявила 950 нарушителей миграционного законодательства

    МВД: В ходе рейда в Москве выявили 950 нарушителей миграционного режима

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ходе профилактической операции «Нелегал-2026» на северо-западе Москвы сотрудники правоохранительных органов обнаружили около 950 нарушителей, среди которых оказались 130 недобросовестных работодателей, сообщили в ГУ МВД по столице.

    Полицейские проверили иностранных граждан на подлинность документов и законность пребывания в России. По итогам проверок на северо-западе столицы были выявлены сотни нарушителей миграционного законодательства, цитирует сообщение ведомства ТАСС.

    «Всего выявлено порядка 950 нарушителей, из них 130 – работодатели, незаконно привлекающие иностранную рабочую силу», – добавили там.

    Задержанных иностранцев доставили в территориальные отделы полиции для проверки и привлечения к административной ответственности. В отношении мигрантов составлены протоколы за незаконную постановку на учет, нелегальную трудовую деятельность и предоставление ложных сведений, а на работодателей заведены дела за незаконное привлечение к труду.

    Восемь иностранцев привлекли к ответственности за уклонение от ранее назначенных наказаний.

    По итогам рейдов нарушителям назначены штрафы, а также принято 344 решения о выдворении за пределы России, причем 180 человек покинут страну принудительно.

    Кроме того, силовики возбудили 22 уголовных дела за преступления в сфере миграции, включая фиктивную постановку на учет и оборот поддельных документов. Еще 14 уголовных дел заведено по иным преступлениям, совершенным иностранными гражданами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе правоохранительные органы приняли решение о выдворении за пределы России 338 иностранных граждан за нарушение миграционного законодательства на севере Москвы. В начале месяца полиция Челябинской области решила выдворить 96 мигрантов по итогам регионального этапа операции «Нелегал». Летом МВД сообщило о пресечении свыше 60 тыс. нарушений миграционного законодательства на первом этапе этой всероссийской операции.

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