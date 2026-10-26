Фальков заявил о готовности России расширить обучение студентов из Словакии

Россия и Алжир запланировали возобновление авиасообщения

Соломатин: Россия и Алжир рассчитывают возобновить авиасообщение в 2027 году

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Мы надеемся возобновить прямые рейсы между Алжиром и Россией в начале следующего года. Рассчитываем добиться определенных успехов в этом направлении», – заявил Соломатин РИА «Новости».

По словам дипломата, процесс восстановления авиасообщения требует времени и связан, в частности, с оформлением присутствия представителей авиакомпании Air Algerie в Москве.

Соломатин подчеркнул заинтересованность российской стороны в возобновлении прямого авиасообщения, отметив, что это особенно важно для многочисленных алжирских студентов, обучающихся в российских вузах. Посол добавил, что прямые рейсы сократят время в пути из алжирской столицы в Москву с 10-12 часов до пяти часов.

Алжирский национальный перевозчик выполнял три рейса в неделю в российскую столицу из Алжира, однако в начале апреля рейсы авиакомпании были приостановлены, а билеты пропали из продажи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу авиакомпания из Таиланда SiamWings Airlines выполнила первый прямой рейс из Красноярска в международный аэропорт Утапао. В четверг авиакомпания Nordwind Airlines после шестилетнего перерыва возобновила прямое авиасообщение между городами России и аэропортом острова Фукуок. Посол России в Подгорице Александр Лукашик сообщил о возможности обсуждения возобновления прямого авиасообщения с Черногорией только после снятия санкций в отношении Москвы.