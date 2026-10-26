Фальков заявил о готовности России расширить обучение студентов из Словакии

«Открыты к расширению возможностей обучения словацких граждан в российских университетах», – сказал Фальков на пленарном заседании совместной Российско-Словацкой межправительственной комиссии, передает РИА «Новости».
Министр также отметил важность содействия изучению русского и словацкого языков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в столице открылось пленарное заседание двусторонней комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
На заседании Фальков заявил о заинтересованности России в расширении кооперации со Словакией в сфере энергетики.
Глава МИД Словакии Юрай Бланар выступил за сохранение диалога с Россией и против создания нового «железного занавеса».