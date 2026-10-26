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    26 октября 2026, 15:47 • Новости дня

    Непогода оставила без света около 90 тыс. домов в Британии

    Guardian: Непогода оставила без света около 90 тыс. домов в Британии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Британии около 90 тыс. домов остаются без электроснабжения из-за штормов «Остин» и «Боэло», которые привели к перебоям в работе транспорта и гибели двух человек.

    Штормы «Остин» и «Боэло» вызвали масштабные перебои в работе транспорта, наводнения и отключения электроэнергии, пишет Guardian. Из-за падения деревьев погибли два человека: мужчины в возрасте 60 и около 20 лет.

    В понедельник погода улучшилась, однако в западных прибрежных районах и на всей территории Шотландии ожидается усиление ветров, порывы которых могут достигать 110 км/ч.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье из-за мощного шторма «Боэло» на территории Британии оказались задержаны более 1,5 тыс. авиарейсов.

    В Британии и Ирландии лишились электроснабжения свыше 57 тыс. домохозяйств.

    В пятницу более 18 тыс. домохозяйств в юго-западных регионах Британии остались без света из-за шторма «Остин».

    25 октября 2026, 17:48 • Новости дня
    Times: Минфин Британии в среду объявит о повышении расходов на оборону

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр финансов Великобритании Джон Хили планирует объявить об увеличении оборонных расходов на несколько миллиардов фунтов стерлингов, пишет Times.

    Глава министерства финансов Великобритании Джон Хили намерен анонсировать многомиллиардное увеличение расходов на оборонную сферу в среду в ходе представления государственного бюджета на 2027 год, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Times.

    Дополнительные ассигнования поступят в британский бизнес-банк и национальный фонд благосостояния. В дальнейшем часть этих средств пойдет на инвестиции в оборонно-промышленный комплекс королевства. Ожидается, что самую большую выгоду из сложившейся ситуации извлекут производители дронов и компании, специализирующиеся на военных технологиях.

    При этом ранее Financial Times сообщала о намерении Хили отказаться от достижения показателя военных трат в 3% ВВП к 2030 году из-за дефицита средств. Эту планку он установил самостоятельно во время работы на посту министра обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца резервный фонд государственного бюджета Великобритании уменьшился почти вдвое из-за последствий обострения на Ближнем Востоке.

    В июле канцелярия британского премьера Энди Бернема объявила о назначении бывшего министра обороны Джона Хили на пост главы министерства финансов.

    В июне Джон Хили подал в отставку с должности руководителя оборонного ведомства из-за конфликта вокруг урезания военного бюджета.

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    25 октября 2026, 16:38 • Новости дня
    Летевший в Эдинбург самолет подал аварийный сигнал и сменил курс на Манчестер

    Пассажирский самолет ЕasyJet подал сигнал бедствия в небе над Британией

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Борт авиакомпании ЕasyJet, выполнявший рейс из Амстердама в Эдинбург, подал код общей чрезвычайной ситуации в полете и развернулся в сторону Манчестера.

    Самолет Airbus A319-111 вылетел из Амстердама в 13.47 по московскому времени. Конечной точкой маршрута должен был стать Эдинбург, однако борт сделал несколько кругов над городом и сменил курс на аэропорт Манчестера, передает РИА «Новости» со ссылкой на полетные данные.

    Экипаж установил универсальный транспондерный код 7700, который свидетельствует о возникновении общей чрезвычайной ситуации. При этом подача данного сигнала не всегда указывает на непосредственную угрозу авиакатастрофы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник летевший из Новосибирска самолет авиакомпании S7 подал аварийный сигнал в небе над Казахстаном. На прошлой неделе сразу пять самолетов передали код общей чрезвычайной ситуации во время полета.

    В начале месяца совершавший рейс из Абердина борт передал сигнал бедствия и приземлился в аэропорту Манчестера.

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    25 октября 2026, 11:55 • Видео
    Украина опозорилась перед Китаем

    На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

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    25 октября 2026, 19:40 • Новости дня
    Обрушившийся на Британию шторм «Боэло» задержал более 1,5 тыс. авиарейсов

    Independent: В Британии из-за шторма «Боэло» задержали 1,5 тыс. авиарейсов

    Tекст: Ольга Иванова

    Более 1,5 тыс. авиарейсов оказались задержаны на территории Великобритании из-за мощного шторма «Боэло».

    Сотни вылетов оказались отложены после того, как на страну обрушился шторм, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Independent.

    По данным сервиса FlightRadar24, в крупнейшем британском аэропорту Хитроу отменили 59 рейсов и задержали 363 прибывающих и отправляющихся самолета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в результате шторма «Боэло» свыше 57 тыс. домохозяйств в Британии и Ирландии оказались отрезаны от электроснабжения.

    Около 59 тыс. домов на северо-западе Франции остались без электричества из-за непогоды.

    В пятницу более 18 тыс. домохозяйств в юго-западных регионах Британии лишились света из-за шторма «Остин».

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    25 октября 2026, 16:14 • Новости дня
    В Британии и Ирландии 57 тыс. домов лишились света из-за шторма

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате обрушившегося шторма «Боэло» свыше 57 тыс. домохозяйств в Британии и Ирландии оказались отрезаны от электроснабжения.

    Стихия нарушила подачу электричества десяткам тысяч потребителей, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.

    В большинстве северных районов Британии действуют желтый и оранжевый уровни метеорологической опасности. Порывы ветра в Шотландии достигают 38 метров в секунду, в остальных частях королевства – до 31 метра в секунду.

    В Ирландии тысячи жилых зданий также остаются без электроэнергии. Сильнее всего от разгула стихии пострадали районы в Северной Ирландии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу более 18 тыс. домохозяйств в юго-западных регионах страны остались без электроснабжения из-за шторма «Остин». В середине месяца жителей Британии предупреждали о высоких рисках блэкаутов впервые с 1970-х годов. В январе свыше 50 тыс. домов в Британии и 380 тыс. во Франции лишились электричества из-за циклона «Горетти».

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    25 октября 2026, 20:18 • Новости дня
    Москвичей предупредили о слабых заморозках к утру понедельника

    Tекст: Ольга Иванова

    В Московском регионе к утру понедельника местами ожидаются слабые заморозки до минус 1 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    «К утру понедельника температура воздуха в столице составит плюс 2 – плюс 4 градуса, по области – 0 – плюс 5 градусов. Местами ожидаются слабые заморозки до минус 1 градуса», – приводит слова Леуса РИА «Новости».

    По его словам, в Москве прогнозируется облачная погода без осадков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Леус сообщил о повышении температуры в Москве на выходных до 14 градусов тепла.

    Во вторник в столице зафиксировали первые с начала осеннего сезона заморозки.

    В начале месяца в подмосковном поселке Черусти ночью отметили заморозки.

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    25 октября 2026, 16:34 • Новости дня
    Штормы «Остен» и «Боэло» оставили без света 59 тыс. домов во Франции

    Во Франции около 59 тыс. домов остались без электричества из-за штормов

    Tекст: Ольга Иванова

    Около 59 тыс. домохозяйств в Бретани и Нормандии на северо-западе Франции остаются без электричества из-за штормов «Остен» и «Боэло», сообщила компания-оператор сетей Enedis.

    Больше всего пострадала Бретань, где без света остаются 27,5 тыс. абонентов, а в Нормандии – 14,7 тыс., передает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию ici.

    В восстановительных работах задействованы около 2 тыс. сотрудников Enedis и 600 работников подрядных организаций. На пике шторма «Остен» электричество отсутствовало в 288,6 тыс. домохозяйств.

    Шторм «Остен» принес сильные ветра с порывами более 40 метров в секунду. В 23 департаментах, включая Париж, был введен оранжевый уровень погодной опасности, железнодорожное сообщение в затронутых регионах нарушено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в результате шторма «Боэло» свыше 57 тыс. домохозяйств в Британии и Ирландии оказались отрезаны от электроснабжения.

    В пятницу более 18 тыс. домохозяйств на юго-западе Британии остались без электричества из-за шторма «Остин».

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    26 октября 2026, 07:07 • Новости дня
    Пожар в офисном помещении в Петербурге локализован

    МЧС: Пожар в офисном здании в Петербурге локализован на площади 30 кв. м

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Приморском районе Петербурга пожарные локализовали возгорание в одном из офисных помещений.

    Огонь охватил 30 кв. метров. В 06:28 мск возгорание удалось локализовать, сообщает ГУ МЧС по Петербургу.

    Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало. В тушении пожара задействованы 20 человек и четыре единицы спецтехники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Главное управление МЧС по городу сообщило о локализации пожара в особняке Миллера на Исаакиевской площади в Петербурге. За день до этого в МЧС рассказали об охватившем 2 тыс. кв. метров огне в историческом здании XVIII века в центре Петербурга. Также в ГУ МЧС России по городу отчитались о повышении ранга пожара до второго в реконструируемом здании в историческом центре Петербурга.

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    26 октября 2026, 06:18 • Новости дня
    Хабаровск снова накрыло дымом от природных пожаров в Китае

    В Хабаровске вновь ухудшилась видимость из-за дыма от пожаров в КНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Хабаровске из-за природных пожаров на северо-востоке Китая вновь ухудшилась видимость и ощущается сильный запах гари.

    В городе отмечается снижение видимости и запах гари, передает ТАСС.

    «Накануне множество термоточек фиксировалось на северо-востоке Китая. Юго-западным ветром, скорее всего, дым приносит сюда», – сообщили в Дальневосточном Гидрометцентре.

    Сильное задымление в городе также наблюдалось на прошедших выходных, когда дым принесло со стороны соседнего государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу жители Хабаровска и южных районов края столкнулись с сильным задымлением из-за воздушных масс с соседних территорий Китая. В пятницу китайские государственные СМИ призвали японскую телекоммуникационную компанию KDDI извиниться перед Пекином за масштабный природный пожар.

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    26 октября 2026, 05:56 • Новости дня
    Times: Некоторые водохранилища Англии могут полностью пересохнуть на фоне засухи

    Tекст: Антон Антонов

    Некоторые водохранилища в Англии могут полностью пересохнуть на фоне затяжной засухи, что ставит под угрозу водоснабжение домохозяйств, пишет Times.

    Британских министров тайно предупредили о риске того, что ряд английских водохранилищ может пересохнуть в преддверии Рождества. Правительственный комитет по чрезвычайным ситуациям до двух раз в неделю проводит заседания по ситуации на юго-западе Англии и в Сассексе, передает РИА «Новости» со ссылкой на Times.

    Запасы воды в нескольких водохранилищах могут иссякнуть в течение ближайших недель, отмечает издание. Официальные лица предупредили, что при бездействии властей могут оказаться нарушены водоснабжение ряда домов, строительство атомной электростанции и работа тюрьмы.

    По данным британского агентства по охране окружающей среды, засуха наблюдается на 82% территории Англии. Для восстановления водных ресурсов некоторым регионам потребуется до 120% от обычной нормы осадков в течение следующих шести месяцев, тогда как в октябре на юге и севере Англии уже был объявлен самый высокий уровень засухи после рекордной жары минувшим летом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе нормальный уровень воды сохранялся лишь в 14% рек Англии на фоне засухи.

    Лондон пережил первый за 155 лет полный календарный месяц без дождей.

    Аномальная засуха в Британии привела к дефициту овощей и резкому росту оптовых цен на них.

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    26 октября 2026, 08:53 • Новости дня
    В России впервые с начала сезона зафиксировали морозы ниже 30 градусов

    Tекст: Мария Иванова

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что минувшей ночью на метеостанции Хабардино в Якутии температура впервые за сезон опустилась до минус 33,1 градуса.

    Впервые с начала холодного сезона на территории России зафиксировали температуру ниже минус 30 градусов, сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    По его словам, на востоке страны зима взяла очередной рубеж. На метеостанции Хабардино в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия) мороз окреп до минус 33,1 градуса.

    При этом в центре Европейской России осень пока успешно противостоит зиме. В Москве на базовой метеостанции ВДНХ минимальная температура составила плюс 3,6 градуса, что на пару градусов выше ночной климатической нормы. В Новой Москве показатель опустился до плюс 0,3 градуса.

    На юге Московской области отметили привычные для последней декады октября заморозки. Самой холодной точкой в регионе стали Серебряные Пруды, где столбики термометров показали минус 1,8 градуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил о слабых заморозках в Московском регионе.

    В этом месяце руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил об аномальных холодах на Чукотке, в Магаданской области и Якутии.

    В начале месяца в Гидрометцентре зафиксировали заморозки в подмосковном поселке Черусти.

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    26 октября 2026, 10:16 • Новости дня
    Дома и автомобили повреждены при наводнении на Пхукете

    Nation: Наводнение на Пхукете повредило жилые дома и автомобили

    Tекст: Мария Иванова

    В районе пляжа Патонг на таиландском острове Пхукет произошло наводнение, в результате которого повреждены здания и автомобили.

    Наводнение произошло после сильного ночного дождя. Поток воды, несущий камни, грунт и грязь, хлынул в квартал Нанай в Патонге, передает РИА «Новости» со ссылкой на новостной портал Nation.

    Вода заливала припаркованные автомобили выше колес и проникала на первые этажи зданий.

    Менее сильные подтопления также зафиксированы в других районах острова, в том числе в городе Пхукет, районах Тхаланг, Равай, Чалонг и Ченг Тхале. Некоторые автомобильные дороги оказались недоступными для машин с низким клиренсом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Минздрав Таиланда предупредил об опасности распространения лептоспироза из-за сезонных наводнений.

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    26 октября 2026, 09:39 • Новости дня
    Ученые предупредили о новой волне геомагнитных возмущений

    В ИКИ РАН спрогнозировали влияние корональной дыры на Землю 29 и 30 октября

    Tекст: Мария Иванова

    Новая волна геомагнитных возмущений ожидается на Земле 29-30 октября из-за воздействия корональной дыры на Солнце, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

    Вероятность возникновения магнитных бурь пока оценивается как невысокая, сообщает лаборатория.

    Со среды, 28 октября, Земля войдет в зону действия очередной корональной дыры. Скорость солнечного ветра вырастет максимум до 600 км/с. Точный математический прогноз появится в ближайшие дни.

    Вспышечная активность на выходных была слабой из-за ухода главных активных центров на обратную сторону Солнца. Поверхность Солнца сейчас выглядит чистой, и центры активности могут исчезнуть через пару суток.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ученые пообещали Земле спокойную геомагнитную обстановку на выходных.

    В четверг астрономы предупредили о новых геомагнитных возмущениях на Земле из-за выброса протуберанца на Солнце.

    Неделю назад лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН предупредила о краткосрочном росте геомагнитной активности в ночь с понедельника на вторник.

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    26 октября 2026, 14:24 • Новости дня
    Бернем заявил о желании вернуть Британию в Евросоюз

    Премьер Британии Бернем исключил возврат в Евросоюз при нынешнем парламенте

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем выразил надежду на то, что королевство сможет вернуться в состав Европейского союза еще при его жизни, хотя и не намерен форсировать этот процесс.

    Политик признался, что хотел бы увидеть возвращение королевства в состав объединения на своем веку, передает ТАСС.

    «Я не собираюсь бежать впереди паровоза. Я не собираюсь диктовать свое мнение по этому вопросу. Нужно гарантировать, что британское общество будет боссом в этом вопросе», – заявил Бернем.

    Премьер подчеркнул, что не планирует инициировать процедуру возвращения в ЕС в рамках работы парламента текущего созыва, поскольку страна пока очень далека от этого шага.

    По его словам, предстоящий 20 ноября саммит Великобритания – ЕС будет сфокусирован на углублении экономического сотрудничества и взаимодействии в миграционной сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Энди Бернем допустил возможность возвращения страны к принципу свободного передвижения с Евросоюзом.

    В прошлом году бывший глава правительства Кир Стармер указал на необходимость снижения напряженности в отношениях с европейским объединением.

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    26 октября 2026, 12:58 • Новости дня
    Отдыхающие на Пхукете россияне не пострадали при наводнении

    АТОР: Российские туристы не пострадали при сильном наводнении на Пхукете

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские путешественники находятся в безопасности в своих отелях, они не обращались за помощью из-за стихийного бедствия на таиландском острове Пхукет, сообщил вице-президент АТОР Артур Мурадян.

    За прошедшие сутки на острове Пхукет выпало около 143 мм осадков, однако данных о пострадавших среди россиян нет, передает «Москва» со ссылкой на пресс-службу Ассоциации туроператоров России (АТОР).

    «Сейчас в большинстве районов вода уже сошла. Отели серьезно не пострадали, и пока ни от кого из туристов просьб о переселении не поступало. Информации о пострадавших также нет. Остаемся на связи с нашими клиентами, также призываем следовать рекомендациям местных властей», – заявил Мурадян.

    В ассоциации уточнили, что местные власти давно научились справляться с последствиями стихии, хотя в нескольких местах произошли серьезные размывы укрепленных склонов. В районе Патонг открыли центр временного размещения, однако туристы там отсутствуют, предпочитая оставаться в гостиницах.

    Ранее сообщалось об эвакуации людей и серьезных разрушениях на Пхукете из-за сильных ливней, вызвавших сход грязи и камней. Ожидается, что до среды в регионе продолжатся дожди, сохраняется угроза повторных оползней и наводнений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в районе пляжа Патонг на Пхукете произошло наводнение с повреждением зданий и автомобилей. На прошлой неделе морские власти таиландской провинции предупредили туристов об активизации ядовитых медуз. В начале месяца Минздрав Таиланда сообщил об опасности распространения лептоспироза на фоне сезонных наводнений.

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    26 октября 2026, 13:43 • Новости дня
    Финансовый омбудсмен Британии пожаловался на написанные ИИ жалобы

    FT: Финансовый омбудсмен Британии пожаловался на сгенерированные ИИ жалобы

    Tекст: Мария Иванова

    Финансовый омбудсмен Великобритании Джеймс Диппл-Джонстон заявил о резком увеличении количества жалоб, сгенерированных искусственным интеллектом, которые часто содержат «галлюцинации» и неточности.

    Финансовый омбудсмен Великобритании столкнулся с наплывом жалоб потребителей, содержащих ошибки, сделанные искусственным интеллектом, пишет Financial Times.

    «ИИ может галлюцинировать, делать неверные выводы, и порой из-за всех этих дополнительных материалов, которые он добавляет, сама суть жалобы человека теряется», – заявил Диппл-Джонстон.

    Самым ярким примером стала жалоба, в которой 37 из 39 приведенных ссылок оказались сгенерированными ИИ и не относились к делу, отмечает РИА «Новости» со ссылкой на британскую газету.

    В публикации также указывается, что суды и государственные органы Великобритании перегружены сгенерированными ИИ заявлениями. Они часто бывают слишком длинными, неточными и затягивают рассмотрение дел. Некоторые из таких заявлений превышают объем в 200 страниц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе крупные американские банки сообщили о выявлении попыток сторонних ИИ-агентов действовать без разрешения клиентов.

    В конце прошлого месяца правительство Британии рекомендовало госслужащим отказаться от слов благодарности чат-ботам ради экономии электроэнергии.

    В апреле британское правительство стало использовать искусственный интеллект для подготовки законов ради экономии бюджета.

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