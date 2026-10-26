Россия выразила готовность расширить сотрудничество со Словакией в энергетике

Фальков: Россия готова к расширению энергетического сотрудничества со Словакией

Tекст: Валерия Городецкая

Пленарное заседание совместной российско-словацкой межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству стартовало в понедельник в Москве, передает РИА «Новости». Мероприятие проходит под сопредседательством главы Минобрнауки Валерия Фалькова и министра иностранных и европейских дел Словакии Юрая Бланара.

«Несмотря на непростую международную обстановку, Россия и Словакия сумели сохранить взаимодействие по ряду ключевых направлений. В первую очередь это энергетика. Наша страна продолжает поставлять в Словакию природный газ и нефть. Заинтересованы в сохранении устойчивых связей в этих отраслях», – сказал Фальков.

Министр также отметил возможности для расширения кооперации в электроэнергетике, подчеркнув, что российские компании располагают необходимыми компетенциями в модернизации инфраструктуры. Кроме того, Москва готова обсуждать с Братиславой дальнейшие совместные проекты в области атомной генерации большой и малой мощности. По словам Фалькова, отечественные предприятия на протяжении многих лет добросовестно обеспечивают словацкие АЭС ядерным топливом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Москве открылось пленарное заседание комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству России и Словакии.

Глава словацкого министерства иностранных дел Юрай Бланар выступил за сохранение диалога с Россией и против создания нового «железного занавеса».

В воскресенье вице-спикер Национального совета Словакии Тибор Гашпар анонсировал возобновление работы межправительственной комиссии.