Эксперт объяснил интерес зарубежных стран к социальной архитектуре России

Политолог Сетов: 35 стран заинтересовались достижениями социальной архитектуры России

Tекст: Олег Исайченко

«Главная ценность социальной архитектуры как для России, так и для всего мира, заключается в ее способности сфокусировать любой общественный проект на конкретных запросах и потребностях человека. Граждан напрямую вовлекают в реализацию инициатив, которые касаются их быта, повседневной жизни и будущего», – сказал Никита Сетов, руководитель департамента социального проектирования Института социальной архитектуры президентской платформы «Россия – страна возможностей».

По его словам, «мнение общества должно становиться основой для общественных изменений». Между тем не все государства учитывают мнение граждан при принятии политических решений. Как показывают протесты во Франции, игнорирование общественных запросов может приводить к серьезным потрясениям. «Именно поэтому российские наработки в области социальной архитектуры могут быть полезны для международного сообщества», – добавляет собеседник.

По его словам, интерес к российскому опыту подтвердила вторая международная научно-практическая конференция «Социальная архитектура: теория и практика социальных изменений». «В ней приняли участие представители 35 стран – это весьма большое число. Диалог специалистов из разных стран уже приносит практические результаты: участники конференции единогласно поддержали создание Международного прогнозно-аналитического центра изучения будущего», – акцентирует он.

На базе нового центра, говорит эксперт, ученые из разных стран смогут выработать общее видение будущего и разработать совместные проекты, отвечающие интересам граждан как России, так и других государств.

«Таким образом, сегодня к социальной архитектуре проявляется большой интерес. Экспертное сообщество убедилось, что это не просто научная концепция, а практический инструмент, который помогает государству решать актуальные общественные задачи», – заключил Сетов.

Ранее в Санкт-Петербурге прошла конференция «Социальная архитектура: теория и практика социальных изменений».



К участникам конференции с приветственным словом обратился президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что за последние годы социальная архитектура получила всестороннее развитие: создан профильный институт, в вузах формируются магистерские программы по данному направлению, а в стране активно воплощаются значимые общественные проекты. «Важно, что в эту работу активно включается молодежь. Подчеркну, мы готовы делиться своими идеями и накопленным опытом с зарубежными партнерами и вместе осуществлять перспективные инициативы», – подчеркнул президент.

В мероприятии приняли участие более 600 ученых, экспертов и практиков из 35 стран. Также событие посетили представители более чем 90 городов России из всех федеральных округов страны. Дискуссия собрала порядка 120 ведущих университетов РФ.

В рамках конференции эксперты обсудили стандарт проектной деятельности и функциональную модель социально-архитектурного подхода. Эти инструменты призваны помочь создавать проекты, которые отвечают на запросы жителей и учитывают особенности конкретных регионов.

В числе ключевых требований стандарта – опора на общественный запрос, измеримость результатов, соответствие государственным приоритетам, функциональность проектных решений и обязательная обратная связь с гражданами.