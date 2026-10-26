Словакия выступила за сохранение диалога с Россией

Глава МИД Словакии Бланар: Братислава выступает за сохранение диалога с Россией

Tекст: Алексей Дегтярёв

«В сегодняшней сложной ситуации мы отвергаем создание какого-то нового железного занавеса с Россией и считаем принципиальным сохранение диалога», – приводит слова Бланара РИА «Новости».

Словацкий министр добавил, что одним из инструментов для поддержания такого диалога является межправительственная комиссия по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье словацкая правительственная делегация во главе с Бланаром прибыла в Москву на заседание межправительственной комиссии.

В прошлом месяце глава МИД Словакии заявил об отсутствии у Братиславы желания опускания нового «железного занавеса» между Евросоюзом и Россией.

В начале осени Словакия заявила о намерении восстановить диалог с Москвой для решения накопившихся экономических вопросов.