Новак поручил изучить отклонения показателей экономики от прогнозов

Tекст: Валерия Городецкая

Новак провел совещание по текущей ситуации в экономике, где обсуждались основные макроэкономические показатели за январь – август и данные за последние два месяца, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства.

Кабмин отметил, что рост ВВП в августе ускорился до 0,8% год к году после 0,6% в июле. С начала года по август экономика выросла на 0,6%. Выпуск обрабатывающего сектора за восемь месяцев увеличился на 0,4%.

Также на совещании рассматривалась ситуация в строительстве, сельском хозяйстве и других отраслях. В пресс-службе подчеркнули, что экономику продолжает поддерживать потребительский спрос. Суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг увеличился на 4,5%. Реальные заработные платы выросли на 6%, а безработица остается на исторически низком уровне – 2,2%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Всемирный банк сохранил прогноз роста ВВП России в 2026 году на уровне 0,8%.

В прошлом месяце президент Владимир Путин сообщил о росте ВВП по итогам текущего года около 1%.

Глава государства рассказал о перспективах превышения прогнозных показателей экономического роста.