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    26 октября 2026, 15:06 • Новости дня

    Новак поручил изучить отклонения показателей экономики от прогнозов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер Александр Новак поручил отраслевым ведомствам проанализировать значимые отклонения фактических макроэкономических показателей от прогнозных значений.

    Новак провел совещание по текущей ситуации в экономике, где обсуждались основные макроэкономические показатели за январь – август и данные за последние два месяца, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства.

    Кабмин отметил, что рост ВВП в августе ускорился до 0,8% год к году после 0,6% в июле. С начала года по август экономика выросла на 0,6%. Выпуск обрабатывающего сектора за восемь месяцев увеличился на 0,4%.

    Также на совещании рассматривалась ситуация в строительстве, сельском хозяйстве и других отраслях. В пресс-службе подчеркнули, что экономику продолжает поддерживать потребительский спрос. Суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг увеличился на 4,5%. Реальные заработные платы выросли на 6%, а безработица остается на исторически низком уровне – 2,2%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Всемирный банк сохранил прогноз роста ВВП России в 2026 году на уровне 0,8%.

    В прошлом месяце президент Владимир Путин сообщил о росте ВВП по итогам текущего года около 1%.

    Глава государства рассказал о перспективах превышения прогнозных показателей экономического роста.

    26 октября 2026, 06:47 • Новости дня
    Россия и Алжир запланировали возобновление авиасообщения

    Соломатин: Россия и Алжир рассчитывают возобновить авиасообщение в 2027 году

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Прямое авиасообщение между Россией и Алжиром может быть возобновлено в начале 2027 года после выполнения необходимых организационных процедур, сообщил посол России в Алжире Алексей Соломатин.

    «Мы надеемся возобновить прямые рейсы между Алжиром и Россией в начале следующего года. Рассчитываем добиться определенных успехов в этом направлении», – заявил Соломатин РИА «Новости».

    По словам дипломата, процесс восстановления авиасообщения требует времени и связан, в частности, с оформлением присутствия представителей авиакомпании Air Algerie в Москве.

    Соломатин подчеркнул заинтересованность российской стороны в возобновлении прямого авиасообщения, отметив, что это особенно важно для многочисленных алжирских студентов, обучающихся в российских вузах. Посол добавил, что прямые рейсы сократят время в пути из алжирской столицы в Москву с 10-12 часов до пяти часов.

    Алжирский национальный перевозчик выполнял три рейса в неделю в российскую столицу из Алжира, однако в начале апреля рейсы авиакомпании были приостановлены, а билеты пропали из продажи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу авиакомпания из Таиланда SiamWings Airlines выполнила первый прямой рейс из Красноярска в международный аэропорт Утапао. В четверг авиакомпания Nordwind Airlines после шестилетнего перерыва возобновила прямое авиасообщение между городами России и аэропортом острова Фукуок. Посол России в Подгорице Александр Лукашик сообщил о возможности обсуждения возобновления прямого авиасообщения с Черногорией только после снятия санкций в отношении Москвы.

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    26 октября 2026, 11:57 • Новости дня
    Канцлер Австрии назвал дизельную сделку России и США тяжелым сигналом для ЕС

    Канцлер Австрии Штокер назвал дизельную сделку РФ и США тяжелым сигналом для ЕС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Договоренность между Россией и США о поставках дизельного топлива стала тяжелым сигналом для Евросоюза и Украины, заявил канцлер Австрии Кристиан Штокер.

    «Они представляют собой тяжелый сигнал для Украины и ЕС», – заявил Штокер в интервью немецкой газете Die Welt, передает ТАСС.

    Глава правительства Австрии также отметил, что США подчеркивают свою заинтересованность в переговорах для быстрого урегулирования конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о начале поставок российского дизельного топлива в США.

    Ранее президент Чехии Петр Павел отметил, что решение американского лидера Дональда Трампа снять санкции с поставок российского дизеля отдалило перемирие на Украине.

    Также сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель призвала власти ФРГ последовать примеру США и заключить с Россией прагматичную сделку.

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    25 октября 2026, 11:55 • Видео
    Украина опозорилась перед Китаем

    На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

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    26 октября 2026, 08:32 • Новости дня
    Представители Мали и Уганды прибыли в Москву на саммит Россия – Африка

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент переходного периода Мали Ассими Гойта и вице-президент Уганды Джессика Алупо прибыли в Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка.

    Президент переходного периода Мали Ассими Гойта и вице-президент Уганды Джессика Алупо прибыли в Москву для участия в предстоящем третьем саммите Россия-Африка. Самолет малийского лидера приземлился в одном из столичных аэропортов утром в понедельник, передает РИА «Новости».

    Ранее о том, что Алупо возглавит делегацию своей страны на саммите, сообщал угандийский портал New Vision.

    Третий саммит Россия – Африка состоится в Москве 28 и 29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва прилетел в российскую столицу для участия в третьем саммите Россия – Африка.

    В тот же день посольство России в Центрально-Африканской Республике сообщило, что президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера примет участие в этом мероприятии.

    В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о подготовке президента России Владимира Путина к саммиту.

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    26 октября 2026, 13:12 • Новости дня
    Кремль приветствовал победу Лулы да Силвы на выборах в Бразилии

    Песков: Россия приветствует победу Лулы да Силвы на выборах в Бразилии

    Tекст: Вера Басилая

    Россия приветствует победу действующего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы на президентских выборах и надеется на продолжение сотрудничества, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Мы приветствуем победу господина Лулы. Он очень много делает не только для развития двусторонних отношений, но и для продолжения процессов в рамках БРИКС и других организаций, сотрудничества с Россией на международной арене», – заявил Песков.

    По его словам, в Москве рассчитывают на дальнейшее развитие этих процессов, передает РИА «Новости».

    Президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Луле да Силве. В ней он отметил, что итоги голосования подтвердили признание лидерских качеств политика и поддержку курса на социально-экономическое развитие страны и защиту ее суверенитета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник действующий глава государства Луис Инасиу Лула да Силва одержал победу на президентских выборах с результатом 51,79% голосов.

    В своей победной речи да Силва поблагодарил бразильскую молодежь за поддержку.

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    26 октября 2026, 11:04 • Новости дня
    Tasnim: Президент Ирана Пезешкиан в понедельник отправится в Россию

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан в понедельник отправится в Россию с визитом, передает агентство Tasnim.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан отправится в Россию вечером в понедельник для участия в Форуме стран – экспортеров газа, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Tasnim.

    Посол Исламской республики в Москве Казем Джалали ранее сообщал, что Пезешкиан посетит саммит организации 27 октября. По его словам, в рамках визита также должна состояться встреча Пезешкиана с президентом России Владимиром Путиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу посольство Исламской республики в России сообщило о приезде в Москву президента Ирана Масуда Пезешкиана 27 октября для участия в саммите Форума стран – экспортеров газа.

    В тот же день иранский посол Казем Джалали заявил о предстоящем обсуждении президентом Ирана Масудом Пезешкианом с президентом России Владимиром Путиным экономического сотрудничества, энергетической безопасности и геополитических вопросов.

    На прошлой неделе иранский лидер Масуд Пезешкиан на встрече с главой МИД Сергеем Лавровым в Тегеране заявил о намерении посетить саммит Форума стран – экспортеров газа в Москве в конце октября и встретиться с президентом Владимиром Путиным.

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    26 октября 2026, 13:14 • Новости дня
    Кремль выразил надежду на конструктивные отношения с новыми властями Сербии

    Песков: Москва надеется на конструктивные отношения с новыми властями Сербии

    Tекст: Вера Басилая

    В Кремле надеются, что новое руководство Сербии продолжит курс на развитие конструктивных отношений с Россией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Что касается новой политической силы, которая придет к власти в результате выборов, мы хотим выразить надежду, что ее действия будут также направлены конструктивно на дальнейшее развитие отношений», – заявил Песков.

    Он также отметил заслуги бывшего президента страны Александра Вучича, передает РИА «Новости».

    «Мы очень высоко ценим тот вклад, который Вучич внес в развитие наших двусторонних отношений», – добавил Песков.

    В ночь на понедельник Вучич признал поражение своей коалиции «Объединенная Сербия» на парламентских выборах. Победу одержал оппозиционный «Студенческий список».

    Оппозиционное движение «Студенческий список» набрало 52,54% голосов избирателей.

    Бывший президент Сербии Александр Вучич заявил о планах победившей коалиции ввести санкции против России к весне.

    Политолог Екатерина Энтина выразила уверенность в недопущении деградации отношений с Москвой новыми властями Сербии.

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    26 октября 2026, 13:47 • Новости дня
    Песков заявил об отсутствии планов проводить новые Олимпиады в России

    Песков: Вопрос проведения новых Олимпиад в России не стоит на повестке дня

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вопрос проведения в России новых Олимпийских игр пока не рассматривается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Что касается Олимпиады, то так далеко не надо забегать. Вы знаете, сейчас на самом деле не очень большое количество стран проявляет заинтересованность в том, чтобы проводить у себя Олимпиаду. Здесь нужно взвешивать, конечно, все за и против при принятии соответствующих решений. Пока этот вопрос не на повестке дня», – заявил Песков РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил о намерении в ближайшие годы претендовать на проведение Всемирной универсиады.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал положительной новостью решение МОК о временном восстановлении членства ОКР.

    Также он сообщил о планах добиваться допуска отечественных атлетов на международную арену.

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    26 октября 2026, 14:12 • Новости дня
    Аварийность на российских дорогах с 2017 года снизилась на 24%

    Смертность в дорожных авариях в России за восемь лет сократилась на 27%

    Tекст: Денис Тельманов

    Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что с 2017 по 2025 год аварийность на отечественных дорогах сократилась на 24% несмотря на рост интенсивности движения.

    С 2017 по 2025 год аварийность на дорогах страны снизилась на 24%, а количество погибших уменьшилось на 27%, передает РИА «Новости» со ссылкой на сайт правительства.

    «Интенсивность движения на федеральных трассах за последние годы выросла на 60%, а в целом автомобилизация населения на 10,5%. Несмотря на это, в период с 2017 по 2025 год аварийность на дорогах снизилась на 24%, а количество погибших на 27%», – отметил вице-премьер.

    Хуснуллин напомнил о целях Стратегии повышения безопасности дорожного движения, утвержденной президентом Владимиром Путиным. Согласно документу, к 2030 году смертность в ДТП должна сократиться в полтора раза, а к 2036 году – в два раза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца замглавы ГУОБДД МВД Олег Понарьин сообщил об уменьшении числа жертв ДТП в стране на 8% за первые девять месяцев 2026 года.

    В мае правительство приняло план мероприятий для реализации Стратегии безопасности на дорогах до 2030 года.

    Ранее президент Владимир Путин отметил улучшение ситуации с безопасностью на дорогах в 2025 году.

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    26 октября 2026, 15:14 • Новости дня
    Словакия выступила за сохранение диалога с Россией

    Глава МИД Словакии Бланар: Братислава выступает за сохранение диалога с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Словакия выступает за сохранение диалога с Россией и против создания нового «железного занавеса», заявил глава словацкого министерства иностранных дел Юрай Бланар.

    «В сегодняшней сложной ситуации мы отвергаем создание какого-то нового железного занавеса с Россией и считаем принципиальным сохранение диалога», – приводит слова Бланара РИА «Новости».

    Словацкий министр добавил, что одним из инструментов для поддержания такого диалога является межправительственная комиссия по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье словацкая правительственная делегация во главе с Бланаром прибыла в Москву на заседание межправительственной комиссии.

    В прошлом месяце глава МИД Словакии заявил об отсутствии у Братиславы желания опускания нового «железного занавеса» между Евросоюзом и Россией.

    В начале осени Словакия заявила о намерении восстановить диалог с Москвой для решения накопившихся экономических вопросов.

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    26 октября 2026, 15:05 • Новости дня
    Из-за взрыва беспилотника в Белгородской области пострадали две женщины

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В поселке Дубовое Белгородской области две местные жительницы получили акубаротравмы в результате детонации беспилотника ВСУ, сообщили в оперативном штабе региона.

    «В Белгородском округе в поселке Дубовое от взрыва беспилотника две женщины получили акубаротравмы. Медицинская помощь оказана, лечение будут продолжать амбулаторно», – сообщил оперштаб в Max.

    В результате инцидента повреждены фасад и остекление коммерческого объекта. Кроме того, загорелся легковой автомобиль, возгорание уже ликвидировано.

    ВСУ также нанесли удары по 12 населенным пунктам региона, включая Белгород. Повреждения получили 11 частных домов, социальный и инфраструктурный объекты, предприятие и две машины.

    В воскресенье оперштаб Белгородской области сообщил о пяти пострадавших при атаках дронов ВСУ на четыре муниципалитета.

    Губернатор региона Александр Шуваев заявил о смерти одного из пострадавших при ночной атаке беспилотников на Белгород, общее число жертв выросло до двух.

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    26 октября 2026, 15:18 • Новости дня
    Соцфонд назвал даты выплат семьям с детьми за октябрь

    Соцфонд: Выплаты семьям с детьми за октябрь зачислят 3, 5 и 6 ноября

    Tекст: Ольга Иванова

    Социальный фонд России перечислит выплаты семьям с детьми за октябрь 3, 5 и 6 ноября.

    На 3 ноября намечено перечисление единого пособия, выплаты по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего по призыву, сообщает Социальный фонд в Мах. Выплаты из средств материнского капитала поступят 5 ноября.

    Пособие по уходу за ребенком до полутора лет для работающих граждан зачислят 6 ноября. Обычно эти средства выплачивают до восьмого числа, однако в ноябре эта дата выпадает на выходной день, поэтому перечисление произведут раньше.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца Социальный фонд сообщил о досрочной выплате в ноябре ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет для работающих родителей.

    В прошлом месяце основные детские пособия через банки поступили 2, 5 и 8 октября.

    В сентябре аналогичные выплаты прошли по графику Социального фонда 3, 4 и 8-го числа.

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    26 октября 2026, 15:21 • Новости дня
    Заседание российско-словацкой межправкомиссии началось в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пленарное заседание комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству России и Словакии под сопредседательством главы Минобрнауки Валерия Фалькова и руководителя МИД республики Юрая Бланара открылось в столице.

    На повестке дня стоят вопросы взаимодействия двух государств в сферах энергетики, сельского хозяйства, охраны окружающей среды и культуры, передает РИА «Новости». Участники встречи намерены определить конкретные задачи для профильных министерств и организаций.

    Правительственная делегация Словакии прибыла в российскую столицу в воскресенье. В аэропорту представителей республики встретил заместитель главы Минобрнауки России Константин Могилевский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава министерства иностранных дел Словакии Юрай Бланар выступил за сохранение диалога с Россией и против создания нового «железного занавеса».

    В воскресенье руководитель ведомства во главе официальной правительственной делегации прибыл в Москву на заседание межправительственной комиссии.

    В среду министерство иностранных дел Словакии объявило о проведении первого с 2021 года заседания двусторонней межправительственной комиссии с Россией.

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    26 октября 2026, 15:37 • Новости дня
    Генпрокурор потребовал запретить украинское движение «Желтая лента»

    Генпрокурор Гуцан потребовал признать украинскую «Желтую ленту» экстремистской

    Tекст: Денис Тельманов

    Генпрокурор Александр Гуцан обратился в Верховный суд с иском о признании украинского общественного объединения «Желтая лента» экстремистским и запрете его деятельности на территории страны.

    Верховный суд России рассмотрит административное дело по иску Генпрокуратуры 12 ноября, заседание начнется в 10:00, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минюст. Иск подан в отношении украинского общественного объединения «Громадська органiзацiя «Жовта Стрiчка» («Общественная организация «Желтая Лента»).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле генпрокурор Александр Гуцан заявил об увеличении в два раза за прошедший год количества детей, вовлеченных в экстремистскую и террористическую деятельность.

    В прошлом году он подал иск в Верховный суд с требованием признать польскую организацию «Съезд народных депутатов» террористической и запретить ее деятельность в стране.

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    26 октября 2026, 15:39 • Новости дня
    Фальков заявил о готовности России расширить обучение студентов из Словакии

    Фальков: Россия готова расширить возможности обучения граждан Словакии в вузах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия открыта к увеличению числа мест для обучения студентов из Словакии в отечественных университетах, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

    «Открыты к расширению возможностей обучения словацких граждан в российских университетах», – сказал Фальков на пленарном заседании совместной Российско-Словацкой межправительственной комиссии, передает РИА «Новости».

    Министр также отметил важность содействия изучению русского и словацкого языков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в столице открылось пленарное заседание двусторонней комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

    На заседании Фальков заявил о заинтересованности России в расширении кооперации со Словакией в сфере энергетики.

    Глава МИД Словакии Юрай Бланар выступил за сохранение диалога с Россией и против создания нового «железного занавеса».

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    26 октября 2026, 15:34 • Новости дня
    Россия выразила готовность расширить сотрудничество со Словакией в энергетике

    Фальков: Россия готова к расширению энергетического сотрудничества со Словакией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Минобрнауки Валерий Фальков на заседании межправительственной комиссии в Москве заявил, что Россия заинтересована в сохранении устойчивых связей и расширении кооперации со Словакией в сфере энергетики.

    Пленарное заседание совместной российско-словацкой межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству стартовало в понедельник в Москве, передает РИА «Новости». Мероприятие проходит под сопредседательством главы Минобрнауки Валерия Фалькова и министра иностранных и европейских дел Словакии Юрая Бланара.

    «Несмотря на непростую международную обстановку, Россия и Словакия сумели сохранить взаимодействие по ряду ключевых направлений. В первую очередь это энергетика. Наша страна продолжает поставлять в Словакию природный газ и нефть. Заинтересованы в сохранении устойчивых связей в этих отраслях», – сказал Фальков.

    Министр также отметил возможности для расширения кооперации в электроэнергетике, подчеркнув, что российские компании располагают необходимыми компетенциями в модернизации инфраструктуры. Кроме того, Москва готова обсуждать с Братиславой дальнейшие совместные проекты в области атомной генерации большой и малой мощности. По словам Фалькова, отечественные предприятия на протяжении многих лет добросовестно обеспечивают словацкие АЭС ядерным топливом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Москве открылось пленарное заседание комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству России и Словакии.

    Глава словацкого министерства иностранных дел Юрай Бланар выступил за сохранение диалога с Россией и против создания нового «железного занавеса».

    В воскресенье вице-спикер Национального совета Словакии Тибор Гашпар анонсировал возобновление работы межправительственной комиссии.

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