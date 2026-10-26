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    26 октября 2026, 15:07 • Новости дня

    Умерла мать вокалиста группы Rammstein Тилля Линдеманна

    NDR: Мать фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна умерла в 87 лет

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Поэтесса и журналистка Бригитта Линдеманн, мать вокалиста немецкой метал-группы Rammstein Тилля Линдеманна, ушла из жизни в возрасте 87 лет.

    Бригитта Линдеманн скончалась в минувшие выходные в своем доме на северо-западе Мекленбурга, передает РИА «Новости» со ссылкой на немецкую телерадиокомпанию NDR.

    Она познакомилась со своим будущим мужем, писателем Вернером Линдеманном, в 1959 году. Спустя четыре года пара поженилась, тогда же у них родился сын Тилль, который впоследствии стал фронтменом и автором текстов группы Rammstein.

    С 1968 года Бригитта Линдеманн работала на радио ГДР, а до выхода на пенсию в 2002 году руководила культурной редакцией отделения NDR в Мекленбурге – Передней Померании. Писательница продолжала заниматься литературой до последних дней, издав в начале года сборник стихов «Беззвучно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца скончался художественный руководитель эстрадно-симфонического оркестра Петербурга Андрей Медведев.

    В апреле в возрасте 101 года ушла из жизни американская пианистка Рут Сленьчинска.

    В феврале умер участник немецкой диско-группы Dschinghis Khan Вольфганг Хайхель.

    24 октября 2026, 14:12 • Новости дня
    Власти Баварии решили восстановить сгоревший чайный домик Гитлера

    dpa: Власти Баварии заявили о планах восстановить сгоревший чайный домик Гитлера

    Власти Баварии решили восстановить сгоревший чайный домик Гитлера
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херманн заявил о намерении властей немецкого региона восстановить серьезно пострадавший при пожаре бывший чайный домик нацистского лидера Адольфа Гитлера.

    Власти Баварии не планируют оставлять в руинах бывший чайный домик Адольфа Гитлера на горе Кельштайн, известный как «Орлиное гнездо». «Мы не допустим, чтобы там стояли какие-то руины», – заявил Херманн, передает ТАСС со ссылкой на dpa.

    Баварские следователи предполагают, что пожар стал результатом умышленного поджога. Полиция задержала мотоциклиста, которого пожарные заметили недалеко от места происшествия. В настоящее время правоохранительные органы продолжают опрос подозреваемого, пишет Bild.

    Возгорание в здании на горе Кельштайн высотой почти два километра началось в пятницу вечером. Тушение огня осложнялось труднодоступностью постройки.

    Кельштайнхаус был возведен в Альпах в 1938 году в качестве представительской резиденции для руководства Третьего рейха. В 1952 году здание переоборудовали под горный ресторан. В настоящее время объект является памятником истории и принадлежит фонду «Берхтесгаденер Ланд».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу полиция Баварии начала расследовать возможный умышленный поджог бывшего чайного дома Адольфа Гитлера. В

    понедельник Болгарское национальное телевидение сообщило о подозрении двоих молодых людей из Германии в поджоге антенн системы Starlink.

    На прошлой неделе в Берлине задержали женщину за причастность к поджогу наземного шлюза связи на территории Польши.

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    25 октября 2026, 05:45 • Новости дня
    Отрыв АдГ от ХДС/ХСС в рейтинге партий Германии составил 11 п.п.

    Tекст: Антон Антонов

    Партия «Альтернатива для Германии» в рейтинге партий Германии опередила блок ХДС/ХСС на 11 процентных пунктов, следует из опроса института INSA по заказу газеты Bild am Sonntag.

    «Альтернатива для Германии» пользуется поддержкой 30% избирателей, что на 1 п.п. больше, чем неделей ранее, тогда как блок ХДС/ХСС получил 19% и также прибавил 1 п.п., передает ТАСС со ссылкой на Bild am Sonntag.

    Социал-демократическая партия Германии набрала 14% и вернулась на один уровень с партией «Зеленые», чьи позиции также составляют 14%. Рейтинг Левой партии снизился до 10% (минус 1 п.п.). Свободная демократическая партия и партия BSW остались ниже пятипроцентного барьера, необходимого для прохождения в парламент.

    В сумме правящая коалиция в составе ХДС/ХСС и СДПГ набирает только 33%, тогда как для парламентского большинства и формирования правительства нужно минимум 44%.

    По расчетам INSA, коалиция ХДС/ХСС, СДПГ и «Зеленых» получила бы 47% голосов и рассматривается руководителем института Херманом Бинкертом как наиболее вероятный вариант.

    Совместное выступление ХДС/ХСС и АдГ обеспечило бы 49%, однако консерваторы публично исключают любое сотрудничество с «Альтернативой для Германии». Альянс «Зеленых», СДПГ и Левой партии собрал бы 38% и оценивается жителями Берлина скептически: 46% респондентов считают подобное объединение плохим, 31% – хорошим.

    Опрос проводился с 19 по 23 октября, в нем приняли участие 1 209 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не унывает из-за рекордно низких рейтингов блока ХДС/ХСС и намерен вести страну к «светлому будущему».

    Мерц столкнулся с новым внутрипартийным кризисом.

    Во вторник партия «Альтернатива для Германии» подверглась масштабной хакерской атаке, в сеть попали сотни тысяч партийных писем и личных документов.

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    25 октября 2026, 11:55 • Видео
    Украина опозорилась перед Китаем

    На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

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    24 октября 2026, 15:31 • Новости дня
    Мерц заявил о необходимости немедленных реформ из-за кризиса в ФРГ

    Мерц призвал к немедленным реформам из-за давления на экономику Германии

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что экономика ФРГ находится под давлением и остро нуждается в немедленных реформах.

    «Мы должны обновить экономические, социально-политические и общественные основы нашей страны так, чтобы они оставались надежными и в последующие десятилетия», – заявил Мерц, выступая на съезде Христианско-социального союза (ХСС) в Мюнхене.

    Он признал, что жители страдают от выросших цен, а системы социального обеспечения столкнулись с вызовами, передает ТАСС.

    «Поэтому нам необходимы реформы. И эти реформы нужны нам не когда-нибудь потом, эти реформы нужны нам прямо сейчас», – подчеркнул Мерц.

    Он отметил необходимость сохранения производственного присутствия в Германии. В качестве первоочередных мер он назвал обеспечение бизнеса конкурентоспособными ценами на энергоносители, ускорение административных процедур и сокращение бюрократии.

    Канцлер также выступил за снижение налога на электроэнергию в следующем году для всех потребителей, чтобы уменьшить финансовое бремя населения. Он напомнил Социал-демократической партии Германии о необходимости соблюдения взятых обязательств и быстрой реализации договоренностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг основательница партии BSW Сара Вагенкнехт потребовала отставки правительства Мерца из-за разрушения конкурентоспособности немецкой экономики.

    Во вторник глава МИД Сергей Лавров сообщил об отказе Мерца восстанавливать газопроводы «Северный поток» на фоне роста цен на электроэнергию.

    Мерц объявил о привлечении 230 млрд евро инвестиций в немецкую экономику.

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    24 октября 2026, 16:06 • Новости дня
    В Лейпциге прошел протест против американо-израильской оборонной компании

    Dpa: Демонстранты в Лейпциге потребовали остановить производство ракет Anthem

    Tекст: Мария Иванова

    В германском Лейпциге несколько сотен человек вышли на демонстрацию с требованием остановить размещение в городе производственных мощностей американо-израильской оборонной компании Covenant.

    Протестующие вышли на улицы под лозунгом «Никаких ракетных заводов в Лейпциге» и потребовали отменить открытие завода на севере города. В акции, безопасность которой обеспечивала полиция, приняли участие в основном молодые люди, державшие палестинские флаги и символику левых движений, передает ТАСС со ссылкой на агентство dpa.

    Компания Covenant официально открыла производственный комплекс в Саксонии в начале октября. Ожидается, что эта площадка станет крупнейшим объектом производителя в мире. По планам руководства, с 2027 года там начнется серийный выпуск высокоточных крылатых ракет большой дальности Anthem.

    В первый год работы предприятие должно произвести 1 тыс. таких ракет, а к 2028 году увеличить объемы выпуска до 5 тыс. единиц в год. Правительство региона поддержало реализацию проекта.

    «Обеспечение свободы и благосостояния невозможно без поддержания безопасности», – подчеркнул премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер на церемонии открытия завода. По его словам, эффективным инструментом безопасности по-прежнему является сдерживание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Министерство обороны Германии запланировало закупку тысяч крылатых ракет Anthem.

    В прошлом месяце Берлин потребовал от Киева увеличить заказы немецкому военно-промышленному комплексу.

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    24 октября 2026, 15:51 • Новости дня
    Мерц констатировал потерю доверия европейцев к ЕС

    Мерц заявил о потере доверия европейцев к политике ЕС

    Tекст: Мария Иванова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что многие люди потеряли доверие к политике Европейского союза, и призвал к переходу к конкретным действиям.

    «Да, давайте назовем вещи своими именами. Многие больше не доверяют этой европейской политике, этому Европейскому союзу», – заявил Мерц, выступая на партийном съезде Христианско-социального союза (ХСС) в Баварии.

    По его словам, перед европейскими государствами и Германией сейчас стоят действительно большие вызовы, в условиях которых руководству ЕС необходимо перейти к конкретным действиям, передает РИА «Новости».

    Канцлер ФРГ добавил, что люди должны вновь обрести доверие к политике ЕС, поэтому власти не могут ограничиваться лишь многословным описанием проблем, а должны их решать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости немедленных реформ из-за давления на экономику ФРГ.

    В пятницу лидер партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель представила план по реформированию Евросоюза и его институтов.

    В четверг Мерц столкнулся с новым кризисом в ХДС из-за планов фракции партии в ландтаге Саксонии-Анхальт покинуть зал при голосовании в декабре.

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    24 октября 2026, 22:08 • Новости дня
    Мерц заявил о якобы предпринимаемых Россией попытках дестабилизировать Германию

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц на съезде Христианско-социального союза в Баварии заявил, что Россия якобы ежедневно стремится дестабилизировать ситуацию в стране.

    «Мы видим, что Россия каждый день стремится дестабилизировать и Германию», – заявил Мерц.

    Немецкий канцлер при этом не привел никаких фактов или доказательств, которые могли бы подтвердить его заявления о действиях Москвы, передает РИА «Новости».

    Одновременно Мерц заявил о «внутренних экстремистах», которые, по его словам, представляют «растущую угрозу» для Европы и Германии наряду с иностранными державами, и заверил, что возглавляемый им блок ХДС/ХСС борется за «свободу и безопасность».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Мерц заявил, что не унывает из-за рекордно низких рейтингов правящего блока ХДС/ХСС и намерен вести страну к «светлому будущему».

    В среду заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев с иронией прокомментировал обеспокоенность Мерца влиянием России на немецкое общество.

    В воскресенье представитель молодежного союза ХДС/ХСС Ян Пфаденхауэр на партийной конференции в Бонне заявил о необходимости отставки Мерца из-за провальной политики и рекордно низкого рейтинга.

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    24 октября 2026, 20:25 • Новости дня
    Процесс высылки нелегальных мигрантов из Германии оказался парализован

    Welt: ФРГ с июня выслала в Италию и Грецию лишь четырех нелегальных мигрантов

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Германии с момента запуска новой общеевропейской системы предоставления убежища (GEAS) в июне смогли вернуть в Италию и Грецию всего четырех просителей убежища, заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Себастиан Мюнценмайер.

    «С момента запуска новой европейской системы предоставления убежища GEAS в июне 2026 года были возвращены лишь два просителя убежища в Италию и еще двое – в Грецию», – пишет Welt со ссылкой на ответ МВД Германии на запрос Мюнценмайера.

    Высылка мигрантов оказалась парализована, хотя BAMF (Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев) установило юридическую ответственность Италии и Греции за сотни нелегалов, находящихся в Германии, передает РИА «Новости».

    В августе вице-премьер Италии Маттео Сальвини объявил о прекращении приема нелегалов из ФРГ, мотивировав это тем, что немецкие неправительственные организации массово доставляют спасенных в море мигрантов на итальянский берег. В сентябре газета сообщала, что в Германию продолжают прибывать тысячи нелегалов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале недели Евросоюз запланировал строительство депортационного лагеря для нелегальных мигрантов в Руанде.

    В понедельник премьер-министр Польши Дональд Туск заявил об отказе повторять ошибки других европейских стран в миграционной политике.

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    24 октября 2026, 17:16 • Новости дня
    Мерц на фоне рекордного падения рейтингов призвал сторонников «не унывать»

    Мерц призвал сторонников не унывать из-за низких рейтингов ХДС/ХСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не унывает из-за рекордно низких рейтингов правящего блока ХДС/ХСС и намерен вести страну к «светлому будущему».

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что не унывает из-за низких рейтингов возглавляемого им правящего в Германии блока ХДС/ХСС. Он подчеркнул, что продолжает «держаться» и намерен вести страну к «светлому будущему», передает РИА «Новости».

    «Да, дорогие друзья, я говорю здесь, сегодня, в Мюнхене, мы не унываем. Мы держимся. Мы не смотрим каждый день на опросы», – заявил Мерц на партийном съезде Христианско-социального союза (ХСС).

    Канцлер заявил, что часто встречает людей, которые призывают его «не терять мужества» и «держаться», подтверждая правильность его курса. По его словам, ростки «светлого будущего» в Германии уже заметны.

    В подтверждение Мерц сослался на ожидания ведущих экономических институтов о росте экономики в 2026 году на 1,3%, а также на рекордные показатели создания стартапов и рост иностранных инвестиций.

    Ранее Мерц заявлял, что не собирается в отставку и намерен реализовать свои реформы. Однако его популярность стремительно падает из-за экономической политики правительства: рейтинг одобрения держится на отметке 10%, что является минимумом для канцлеров ФРГ с 1997 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Фридрих Мерц заявил об острой потребности находящейся под давлением экономики ФРГ в немедленных реформах.

    В четверг основательница партии BSW Сара Вагенкнехт потребовала скорейшей отставки правительства Мерца из-за разрушения конкурентоспособности немецкой экономики.

    Ранее представитель молодежного союза ХДС/ХСС Ян Пфаденхауэр также заявил о необходимости отставки Фридриха Мерца из-за провальной политики и рекордно низкого рейтинга.

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    25 октября 2026, 06:12 • Новости дня
    В СвДП не исключили распада правящей коалиции Германии

    Замглавы СвДП Кубики не исключил распада правящей коалиции Германии

    Tекст: Антон Антонов

    Заместитель председателя Свободной демократической партии Германии Вольфганг Кубики заявил, что не исключает скорого распада правящей коалиции ФРГ.

    «Мы готовы при необходимости пойти на досрочные выборы, если это правительство снова потерпит неудачу», – приводит слова Кубики dpa.

    Он заявил, что ситуация на федеральном уровне в Германии сейчас настолько нестабильна, что нельзя исключать даже распада коалиции в составе ХДС/ХСС и СДПГ. Он подчеркнул, что политическая и экономическая неопределенность усиливает кризис доверия к правительству, передает РИА «Новости».

    Кубики подверг резкой критике экономический курс нынешнего кабинета министров ФРГ. Он отметил, что прогнозируемый экономический рост на уровне 1,3% был «куплен ценой крупнейшей в истории ФРГ программы заимствований», при этом, по его мнению, необходимые структурные реформы так и не были проведены.

    Зампред СвДП призвал к «повсеместному и надежному» снижению стоимости энергоносителей и обрушился с критикой на решение властей Германии импортировать сжиженный природный газ по морю при наличии собственных неиспользуемых месторождений.

    Он осудил запрет на добычу сырья методом фрекинга и блокирование строительства современных модульных атомных электростанций, добавив, что «единственный эффективный закон о поддержке демократии – это экономический рост».

    СвДП на фоне падения рейтингов в 2026 году потерпела серию поражений на региональных выборах в Германии. В сентябре партия с результатом 2,6% голосов лишилась представительства в ландтаге федеральной земли Саксония-Анхальт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц заявил о давлении на экономику ФРГ и необходимости немедленных реформ.

    Мерц столкнулся с кризисом в ХДС.

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    25 октября 2026, 16:40 • Новости дня
    На вокзалах Германии поймали 5 тыс. человек с алкоголем после запрета

    Tекст: Ольга Иванова

    В первые семь дней после введения запрета на распитие спиртного на станциях немецкого концерна Deutsche Bahn охранники выявили около 5 тыс. нарушителей.

    На платформах и в зданиях вокзалов сотрудники службы безопасности заметили тысячи человек с бутылками пива, бокалами вина и фляжками, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild.

    Охранники подходили к пассажирам и разъясняли им новые правила, вступившие в силу 15 октября. По информации железнодорожников, большинство людей соглашались убрать алкоголь, и лишь в отдельных случаях нарушителей просили покинуть вокзал.

    Поводом для принятия жестких мер стал высокий уровень преступности. По статистике федеральной полиции, в 2025 году на вокзалах и в поездах Германии зарегистрировали 28 тыс. насильственных преступлений, значительная часть которых была совершена в состоянии алкогольного опьянения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе почти на тысяче железнодорожных станций Германии прозвучала ложная тревога из-за случайного нажатия аварийной кнопки.

    В прошлом месяце концерн Deutsche Bahn сообщил о масштабных сбоях в движении поездов из-за вандализма и кражи кабелей.

    Летом железнодорожники временно остановили поезда по всей стране из-за крупного сбоя в цифровой радиосистеме.

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    23 октября 2026, 23:50 • Новости дня
    Германия закупила дополнительный газ на 245 млн евро из-за пустых хранилищ

    Reuters: ФРГ потратит почти 245 млн евро на закупки газа из-за риска дефицита

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Германии выделили почти 245 млн евро на дополнительные закупки газа для обеспечения энергобезопасности зимой на фоне низкого уровня запасов в хранилищах, сообщило агентство Reuters.

    Германия обеспечивает дополнительные поставки газа на зиму на фоне существенно более низкого уровня заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ), пишет Reuters со ссылкой на данные оператора немецкого газового рынка Trading Hub Europe (THE).

    На специальные тендеры для обеспечения поставок на февраль и март 2027 года потратили около 107 млн евро. Еще 137 млн евро направили на стандартные ежегодные тендеры THE.

    Соглашения должны стимулировать компании дольше хранить газ и закачивать дополнительные объемы при необходимости. На 21 октября ПХГ в Германии были заполнены на 61,1%, тогда как годом ранее – на 75,4%.

    Ассоциация операторов подземных хранилищ газа (INES) предупредила о риске полного опустошения хранилищ к февралю 2027 года в случае холодной зимы. Эксперты ожидают, что к 1 ноября уровень заполненности составит максимум 77%, чего может не хватить потребителям при сильных морозах, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу стоимость ноябрьских фьючерсов на природный газ в Европе поднялась выше 1070 долларов за тысячу кубических метров.

    В четверг глава компании «Газпром экспорт» Дмитрий Хандога заявил о повышенной нагрузке на европейские подземные хранилища.

    В начале месяца расчеты на основе данных европейской платформы Gas Infrastructure Europe показали достаточность запасов газа в европейских хранилищах примерно на 60–70 дней зимнего потребления.

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    24 октября 2026, 17:37 • Новости дня
    Британский конгломерат Frasers Group получил контроль над брендом Hugo Boss

    Bloomberg: Британская компания Frasers Group получила контроль над Hugo Boss

    Tекст: Мария Иванова

    Британская компания Frasers Group увеличила свою долю в германском производителе одежды Hugo Boss до 50,08%, получив контрольный пакет акций.

    Британский конгломерат Frasers Group довел свою долю в германском производителе модной одежды Hugo Boss до 50,08%, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    Ранее конгломерат контролировал 48% акций германской марки.

    Компания Frasers Group была основана британским бизнесменом Майком Эшли. Ей принадлежат магазины одежды Flannels, Harvey Nichols, House of Fraser и Sports Direct, а также бренды Everlast и Lonsdale.

    Компания Hugo Boss, основанная в 1924 году Хуго Фердинандом Боссом, располагает примерно 1,5 тыс. магазинов по всему миру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу агентство Bloomberg сообщило о падении доходности акций французских производителей предметов роскоши Hermes International и LVMH до минимальных значений с 2016 года.

    В ноябре прошлого года московский суд отклонил иск о лишении правовой охраны бренда Hugo Boss в России.

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    25 октября 2026, 15:13 • Новости дня
    Пушков назвал Мерца главным дестабилизатором ситуации в Германии

    Tекст: Ольга Иванова

    Политика немецкого правящего класса и канцлера ФРГ Фридриха Мерца дестабилизирует ситуацию в стране, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

    «Самый видный дестабилизатор Германии сегодня – сам Мерц... Вместо того чтобы заниматься своей страной и обеспечивать интересы немцев, Мерц бросает все силы на борьбу с Россией и поддержку Украины», – написал политик в Telegram-канале.

    Пушков напомнил, что в день национального праздника Германии, 3 октября, канцлер отправился в Киев, пообещав украинским властям еще 1,35 млрд евро из бюджета страны.

    Сенатор назвал иррациональной ситуацию, когда партия Мерца проигрывает выборы, а его мысли сосредоточены лишь на Украине. По мнению Пушкова, именно в этом заключается секрет дестабилизации общественной жизни в ФРГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о ежедневном стремлении России дестабилизировать ситуацию в стране.

    В тот же день Мерц констатировал острую необходимость немедленных экономических реформ.

    В четверг политик столкнулся с новым кризисом в ХДС из-за планов фракции партии в ландтаге Саксонии-Анхальт покинуть зал при голосовании.

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    24 октября 2026, 17:41 • Новости дня
    Контрразведка Германии создала настольную игру для вербовки новых сотрудников

    Bild: Контрразведка ФРГ выпустила настольную игру для поиска новых сотрудников

    Tекст: Мария Иванова

    Федеральное ведомство по охране конституции Германии разработало детективную настольную игру «Режим тревоги: Красный» для привлечения новых специалистов и борьбы с киберугрозами.

    В кооперативном квесте участники расследуют подозрительную гибель инженера на критически важном объекте инфраструктуры, передает ТАСС со ссылкой на газету Bild.

    По сюжету бытовое происшествие перерастает в кризис национальной безопасности, в ходе которого игроки знакомятся с методами работы спецслужб, использованием беспилотников и зашифрованной связью.

    «В игре затрагиваются многочисленные темы из сферы контршпионажа и кибербезопасности», – пояснила представитель ведомства. Она добавила, что проект рассчитан на аудиторию с развитым логическим мышлением и способностью работать в команде.

    Выпуск настольной игры стал частью коммуникационной стратегии по геймификации. Немецкие органы безопасности рассчитывают таким образом предупредить граждан о рисках шпионажа и экстремизма. Ранее власти уже выпускали похожие просветительские проекты, в том числе мобильное приложение о механизмах исламистской вербовки в сети и интерактивный проект против правой радикализации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце лета разведка Германии развернула кампанию по вербовке геймеров и IT-специалистов на крупной выставке компьютерных игр в Кельне.

    Весной оборонное ведомство ФРГ разработало программу модернизации армии, которая включает консультации с искусственным интеллектом.

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    25 октября 2026, 16:47 • Новости дня
    Ущерб от пожара в бывшем чайном доме Гитлера оценили в миллионы евро

    DPA: Ущерб от поджога бывшего чайного дома Гитлера оценили в миллионы евро

    Tекст: Ольга Иванова

    Председатель немецкой организации по развитию туризма Бартль Виммер заявил, что ущерб от поджога бывшего чайного дома Адольфа Гитлера в Баварии составляет миллионы евро.

    «Ущерб, безусловно, составляет миллионы евро», – заявил председатель местной организации по развитию туризма Бартль Виммер, его слова приводит РИА «Новости» со ссылкой на DPA.

    Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херманн подчеркнул, что пожарно-техническим экспертам еще предстоит оценить точный масштаб ущерба. Он также заявил о намерении властей региона восстановить поврежденное огнем историческое здание.

    Пожар в Кельштайнхаусе, также известном как «Орлиное гнездо», разгорелся в пятницу вечером.

    Кельштайнхаус возвели в 1937–1938 годах как представительскую резиденцию Адольфа Гитлера. Во время Второй мировой войны здание почти не пострадало, а с 1952 года использовалось в качестве ресторана и туристической достопримечательности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу местная полиция начала расследовать возможный умышленный поджог бывшего чайного дома Адольфа Гитлера Кельштайнхаус.

    Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херманн заявил о намерении властей восстановить серьезно пострадавшее при пожаре здание.

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