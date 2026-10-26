В Ливии сообщили о желании главы Президентского совета встретиться с Путиным

Об этом сообщила канцелярия аль-Менфи.
«В ходе визита запланирована встреча председателя [Президентского совета] с президентом России Владимиром Путиным, целью которой является укрепление ливийско-российских отношений и обсуждение возможностей для расширения сотрудничества между двумя странами в интересах обеих сторон», – приводит текст заявления ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье закрытые переговоры представителей западных и восточных властей Ливии в Анкаре завершились без достижения договоренностей по ключевым вопросам военного и политического урегулирования конфликта.
В прошлом месяце пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о предстоящей встрече Владимира Путина с премьер-министром Республики Сербской Саво Миничем и председателем правящей партии республики «Союз независимых социал-демократов» Милорадом Додиком.
В феврале Песков заявил о проработке возможности проведения переговоров между президентом Владимиром Путиным и премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.