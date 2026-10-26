Бернем заявил о желании вернуть Британию в Евросоюз

Премьер Британии Бернем исключил возврат в Евросоюз при нынешнем парламенте

Tекст: Мария Иванова

Политик признался, что хотел бы увидеть возвращение королевства в состав объединения на своем веку, передает ТАСС.

«Я не собираюсь бежать впереди паровоза. Я не собираюсь диктовать свое мнение по этому вопросу. Нужно гарантировать, что британское общество будет боссом в этом вопросе», – заявил Бернем.

Премьер подчеркнул, что не планирует инициировать процедуру возвращения в ЕС в рамках работы парламента текущего созыва, поскольку страна пока очень далека от этого шага.

По его словам, предстоящий 20 ноября саммит Великобритания – ЕС будет сфокусирован на углублении экономического сотрудничества и взаимодействии в миграционной сфере.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Энди Бернем допустил возможность возвращения страны к принципу свободного передвижения с Евросоюзом.

В прошлом году бывший глава правительства Кир Стармер указал на необходимость снижения напряженности в отношениях с европейским объединением.