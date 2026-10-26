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    26 октября 2026, 14:24 • Новости дня

    Бернем заявил о желании вернуть Британию в Евросоюз

    Премьер Британии Бернем исключил возврат в Евросоюз при нынешнем парламенте

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем выразил надежду на то, что королевство сможет вернуться в состав Европейского союза еще при его жизни, хотя и не намерен форсировать этот процесс.

    Политик признался, что хотел бы увидеть возвращение королевства в состав объединения на своем веку, передает ТАСС.

    «Я не собираюсь бежать впереди паровоза. Я не собираюсь диктовать свое мнение по этому вопросу. Нужно гарантировать, что британское общество будет боссом в этом вопросе», – заявил Бернем.

    Премьер подчеркнул, что не планирует инициировать процедуру возвращения в ЕС в рамках работы парламента текущего созыва, поскольку страна пока очень далека от этого шага.

    По его словам, предстоящий 20 ноября саммит Великобритания – ЕС будет сфокусирован на углублении экономического сотрудничества и взаимодействии в миграционной сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Энди Бернем допустил возможность возвращения страны к принципу свободного передвижения с Евросоюзом.

    В прошлом году бывший глава правительства Кир Стармер указал на необходимость снижения напряженности в отношениях с европейским объединением.

    25 октября 2026, 19:58 • Новости дня
    В ЕС установили срок для решения проблемы с дефицитом бюджета Украины

    Politico: Евросоюз решил закрыть дефицит бюджета Украины до конца 2026 года

    Tекст: Ольга Иванова

    Еврокомиссия намерена найти решение для покрытия дефицита украинского бюджета в размере 70 млрд евро до конца 2026 года, пишет Politico со ссылкой на внутренний документ.

    Работа по поиску вариантов устранения нехватки средств на 2027 год должна завершиться политическим соглашением до конца текущего года, сообщает РБК со ссылкой на Politico.

    Лидеры стран Евросоюза обсудят возможные источники финансирования на внеочередном саммите в Брюсселе 26 ноября. При этом из-за сложных переговоров по европейскому бюджету сроки могут сдвинуться на начало 2027 года.

    Использование замороженных российских активов вряд ли войдет в итоговый список вариантов. Власти Бельгии выступают против этой инициативы из опасений ответных мер со стороны Москвы, а у Еврокомиссии не осталось времени на политические споры по этому вопросу.

    Документ также призывает международных партнеров активизировать усилия по поддержке Киева на фоне высокого уровня неопределенности. Выполнение странами НАТО обязательств может сократить дефицит Украины в оборонной сфере до 27 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу оппозиционная партия «Всегреческое движение греко-российской дружбы» назвала поддержку Киева причиной потери гражданами Евросоюза социальных благ.

    В четверг Еврокомиссия призвала достичь политического соглашения о выделении Украине дополнительного финансирования.

    В среду премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил об угасании интереса европейских лидеров к использованию замороженных российских активов.

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    26 октября 2026, 13:04 • Новости дня
    Доверие европейцев к США как главному союзнику резко снизилось

    Большинство европейцев потеряли доверие к США как надежному партнеру

    Доверие европейцев к США как главному союзнику резко снизилось
    @ Zhang Cheng/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Доверие граждан стран Евросоюза к США как надежному партнеру значительно упало, а большинство европейцев выступают за стратегическую независимость ЕС на международной арене.

    Согласно исследованию Фонда Бертельсмана, 58% жителей Евросоюза больше не считают Вашингтон надежным союзником. При этом 73% опрошенных уверены, что ЕС должен придерживаться собственного курса во внешней политике, что на 10 процентных пунктов больше по сравнению с 2024 годом, передает Bertelsmann Stiftung.

    Несмотря на то, что США остаются важнейшим партнером для ЕС (31%), этот показатель упал на 20 процентных пунктов за два года. Аналитики связывают это с последствиями президентства Трампа, поляризацией в США и ростом геополитической напряженности.

    Желание дистанцироваться от Вашингтона не ведет к сближению с Китаем – большинство европейцев выступают за снижение экономической зависимости от Пекина. Вместо этого граждане ЕС отдают приоритет укреплению связей с Великобританией и Канадой. Поддержка НАТО остается высокой – 63% респондентов считают альянс основой своей безопасности.

    «Данные указывают на глубокий, структурный раскол в трансатлантических отношениях», – отметил эксперт Флориан Коммер. По словам эксперта Брэндона Борна, для ЕС жизненно важно углублять связи с Лондоном и Оттавой на фоне ненадежности внешней политики США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле уровень доверия жителей Европы к Европейскому союзу достиг рекордных показателей на фоне растущего пессимизма по поводу ситуации в мире.

    В марте опрос показал снижение доверия к Соединенным Штатам в кризисной ситуации среди жителей Франции, Германии, Британии и Канады.

    Европейские политики и дипломаты признали утрату доверия к американской администрации после серии жестких заявлений и действий.

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    25 октября 2026, 11:55 • Видео
    Украина опозорилась перед Китаем

    На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

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    25 октября 2026, 17:48 • Новости дня
    Times: Минфин Британии в среду объявит о повышении расходов на оборону

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр финансов Великобритании Джон Хили планирует объявить об увеличении оборонных расходов на несколько миллиардов фунтов стерлингов, пишет Times.

    Глава министерства финансов Великобритании Джон Хили намерен анонсировать многомиллиардное увеличение расходов на оборонную сферу в среду в ходе представления государственного бюджета на 2027 год, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Times.

    Дополнительные ассигнования поступят в британский бизнес-банк и национальный фонд благосостояния. В дальнейшем часть этих средств пойдет на инвестиции в оборонно-промышленный комплекс королевства. Ожидается, что самую большую выгоду из сложившейся ситуации извлекут производители дронов и компании, специализирующиеся на военных технологиях.

    При этом ранее Financial Times сообщала о намерении Хили отказаться от достижения показателя военных трат в 3% ВВП к 2030 году из-за дефицита средств. Эту планку он установил самостоятельно во время работы на посту министра обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца резервный фонд государственного бюджета Великобритании уменьшился почти вдвое из-за последствий обострения на Ближнем Востоке.

    В июле канцелярия британского премьера Энди Бернема объявила о назначении бывшего министра обороны Джона Хили на пост главы министерства финансов.

    В июне Джон Хили подал в отставку с должности руководителя оборонного ведомства из-за конфликта вокруг урезания военного бюджета.

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    25 октября 2026, 16:38 • Новости дня
    Летевший в Эдинбург самолет подал аварийный сигнал и сменил курс на Манчестер

    Пассажирский самолет ЕasyJet подал сигнал бедствия в небе над Британией

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Борт авиакомпании ЕasyJet, выполнявший рейс из Амстердама в Эдинбург, подал код общей чрезвычайной ситуации в полете и развернулся в сторону Манчестера.

    Самолет Airbus A319-111 вылетел из Амстердама в 13.47 по московскому времени. Конечной точкой маршрута должен был стать Эдинбург, однако борт сделал несколько кругов над городом и сменил курс на аэропорт Манчестера, передает РИА «Новости» со ссылкой на полетные данные.

    Экипаж установил универсальный транспондерный код 7700, который свидетельствует о возникновении общей чрезвычайной ситуации. При этом подача данного сигнала не всегда указывает на непосредственную угрозу авиакатастрофы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник летевший из Новосибирска самолет авиакомпании S7 подал аварийный сигнал в небе над Казахстаном. На прошлой неделе сразу пять самолетов передали код общей чрезвычайной ситуации во время полета.

    В начале месяца совершавший рейс из Абердина борт передал сигнал бедствия и приземлился в аэропорту Манчестера.

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    25 октября 2026, 19:40 • Новости дня
    Обрушившийся на Британию шторм «Боэло» задержал более 1,5 тыс. авиарейсов

    Independent: В Британии из-за шторма «Боэло» задержали 1,5 тыс. авиарейсов

    Tекст: Ольга Иванова

    Более 1,5 тыс. авиарейсов оказались задержаны на территории Великобритании из-за мощного шторма «Боэло».

    Сотни вылетов оказались отложены после того, как на страну обрушился шторм, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Independent.

    По данным сервиса FlightRadar24, в крупнейшем британском аэропорту Хитроу отменили 59 рейсов и задержали 363 прибывающих и отправляющихся самолета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в результате шторма «Боэло» свыше 57 тыс. домохозяйств в Британии и Ирландии оказались отрезаны от электроснабжения.

    Около 59 тыс. домов на северо-западе Франции остались без электричества из-за непогоды.

    В пятницу более 18 тыс. домохозяйств в юго-западных регионах Британии лишились света из-за шторма «Остин».

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    25 октября 2026, 16:14 • Новости дня
    В Британии и Ирландии 57 тыс. домов лишились света из-за шторма

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате обрушившегося шторма «Боэло» свыше 57 тыс. домохозяйств в Британии и Ирландии оказались отрезаны от электроснабжения.

    Стихия нарушила подачу электричества десяткам тысяч потребителей, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.

    В большинстве северных районов Британии действуют желтый и оранжевый уровни метеорологической опасности. Порывы ветра в Шотландии достигают 38 метров в секунду, в остальных частях королевства – до 31 метра в секунду.

    В Ирландии тысячи жилых зданий также остаются без электроэнергии. Сильнее всего от разгула стихии пострадали районы в Северной Ирландии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу более 18 тыс. домохозяйств в юго-западных регионах страны остались без электроснабжения из-за шторма «Остин». В середине месяца жителей Британии предупреждали о высоких рисках блэкаутов впервые с 1970-х годов. В январе свыше 50 тыс. домов в Британии и 380 тыс. во Франции лишились электричества из-за циклона «Горетти».

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    26 октября 2026, 10:58 • Новости дня
    Иноагент Каспаров получил от Евросоюза гранты для фирмы в Эстонии

    Shot: Фирма Каспарова в Эстонии получила грант ЕС на антироссийскую работу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Шахматист Гарри Каспаров (признан в РФ иноагентом) получил гранты от Евросоюза для своей фирмы в Эстонии, доходы которой обвалились на 95% за пару лет, пишут СМИ.

    Экс-чемпион мира основал компанию в 2012 году, ему принадлежит 96,3%, остальная часть находится у его супруги Дарьи.

    После начала спецоперации компания получила грант от ЕС на «исследования в социальных и гуманитарных науках», пишет РИА «Новости» со ссылкой на канал Shot.

    На деле средства предназначались для антироссийской деятельности. В общей сложности фирма получила 22 тыс. евро. Спустя несколько лет финансирование из Брюсселя прекратилось, и компания начала нести серьезные убытки.

    Каспаров был вынужден обратиться в эстонские банки за займом в размере около 200 тыс. евро под 2% годовых. Изначально он планировал погасить долг к 2028 году, но недавно срок был продлен до 2031 года. В настоящее время в компании нет штатных сотрудников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, московская квартира Каспарова стоимостью свыше 176 млн рублей попала под запрет сделок.

    Кроме того, шахматиста объявили в международный розыск за оправдание терроризма.

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    26 октября 2026, 05:56 • Новости дня
    Times: Некоторые водохранилища Англии могут полностью пересохнуть на фоне засухи

    Tекст: Антон Антонов

    Некоторые водохранилища в Англии могут полностью пересохнуть на фоне затяжной засухи, что ставит под угрозу водоснабжение домохозяйств, пишет Times.

    Британских министров тайно предупредили о риске того, что ряд английских водохранилищ может пересохнуть в преддверии Рождества. Правительственный комитет по чрезвычайным ситуациям до двух раз в неделю проводит заседания по ситуации на юго-западе Англии и в Сассексе, передает РИА «Новости» со ссылкой на Times.

    Запасы воды в нескольких водохранилищах могут иссякнуть в течение ближайших недель, отмечает издание. Официальные лица предупредили, что при бездействии властей могут оказаться нарушены водоснабжение ряда домов, строительство атомной электростанции и работа тюрьмы.

    По данным британского агентства по охране окружающей среды, засуха наблюдается на 82% территории Англии. Для восстановления водных ресурсов некоторым регионам потребуется до 120% от обычной нормы осадков в течение следующих шести месяцев, тогда как в октябре на юге и севере Англии уже был объявлен самый высокий уровень засухи после рекордной жары минувшим летом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе нормальный уровень воды сохранялся лишь в 14% рек Англии на фоне засухи.

    Лондон пережил первый за 155 лет полный календарный месяц без дождей.

    Аномальная засуха в Британии привела к дефициту овощей и резкому росту оптовых цен на них.

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    26 октября 2026, 11:57 • Новости дня
    Канцлер Австрии назвал дизельную сделку России и США тяжелым сигналом для ЕС

    Канцлер Австрии Штокер назвал дизельную сделку РФ и США тяжелым сигналом для ЕС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Договоренность между Россией и США о поставках дизельного топлива стала тяжелым сигналом для Евросоюза и Украины, заявил канцлер Австрии Кристиан Штокер.

    «Они представляют собой тяжелый сигнал для Украины и ЕС», – заявил Штокер в интервью немецкой газете Die Welt, передает ТАСС.

    Глава правительства Австрии также отметил, что США подчеркивают свою заинтересованность в переговорах для быстрого урегулирования конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о начале поставок российского дизельного топлива в США.

    Ранее президент Чехии Петр Павел отметил, что решение американского лидера Дональда Трампа снять санкции с поставок российского дизеля отдалило перемирие на Украине.

    Также сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель призвала власти ФРГ последовать примеру США и заключить с Россией прагматичную сделку.

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    26 октября 2026, 10:41 • Новости дня
    Канцлер Австрии пригрозил заблокировать бюджет ЕС

    Welt: Австрия отказалась поддержать бюджет Евросоюза в 2 трлн евро

    Tекст: Мария Иванова

    Канцлер Австрии Кристиан Штокер пригрозил наложить вето на семилетний бюджет Евросоюза на 2028–2034 годы в случае отказа снизить его объем.

    «Нынешнее предложение нас не устраивает. У Австрии есть свои границы допустимого, и если они будут нарушены, я не поддержу этот вариант», – заявил Штокер газете Welt.

    Канцлер назвал предложенный бюджет объемом почти в 2 трлн евро чрезмерно большим и подчеркнул необходимость сокращать дефицит бюджета самой Австрии.

    Европейские лидеры пытаются согласовать бюджет до конца года, так как выборы в 2027 году могут осложнить процесс. Глава Евросовета Антониу Кошта надеется сблизить позиции стран в ноябре и достичь соглашения в декабре, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца председатель Евросовета Антониу Кошта заявил о риске не успеть запустить новый бюджет Евросоюза без согласования параметров до конца года.

    В прошлом месяце государства объединения отказались урезать ключевые расходы нового бюджета.

    Лидеры Австрии, Германии, Дании, Нидерландов и Финляндии выступили против увеличения расходов Евросоюза.

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    26 октября 2026, 10:28 • Новости дня
    Канада и Евросоюз столкнулись из-за планов нового мирового порядка

    Канада и ЕС разошлись во взглядах на ассоциированное членство

    Tекст: Игорь Иножарский

    Премьер-министр Канады Марк Карни и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите в Монреале собираются обсудить идею «ассоциированного членства» Оттавы в Евросоюзе и придать новый импульс политическому и экономическому партнерству.

    Канада продвигает идею союза «средних держав», который должен уравновесить влияние США и Китая, тогда как Урсула фон дер Ляйен добивается усиления роли Евросоюза как «центра притяжения для либеральных демократий», пишет Politico. Их конкурирующие видения проверит двухдневный саммит в Монреале с участием Карни, фон дер Ляйен и главы Европейского совета Антониу Кошты.

    Предложение фон дер Ляйен дать Канаде «ассоциированное членство» в ЕС стало неожиданностью и для Оттавы, и для европейских столиц. Четыре дипломата признались, что их не консультировали до выступления главы Еврокомиссии, а один из них заявил: «Мы явно поставили телегу впереди лошади. Мы объявляем что-то, а потом думаем, как это наполнить содержанием». Инициатива вызвала сопротивление, которое особенно активно возглавляет Германия, а Дональд Трамп назвал саму идею смешной и пригрозил серьезными тарифами.

    От саммита ждут конкретных итогов: лидеры должны договориться о смысле «ассоциированного членства» и снять возражения стран ЕС, которых застала врасплох инициатива Брюсселя. Канадский посол при ЕС Джонатан Уилкинсон считает, что внимание слишком сосредоточили на преждевременно обнародованной этикетке, а Карни назвал отношения Канады и Евросоюза «альянсом для будущего», выступая перед европейскими депутатами в Страсбурге.

    Экономическая часть переговоров сосредоточена вокруг десятилетнего соглашения о свободной торговле CETA, которое стороны считают недоиспользованным и обремененным жалобами. Канадский министр международной торговли Маниндер Сидху напомнил, что соглашение ратифицировали не все страны ЕС и что его использование в отдельных государствах составляет лишь 60–80%, подчеркнув: «Канада хочет быть самым надежным партнером Европы» и признавая «пространство для роста».

    Дополнительным препятствием становятся национальные промышленные программы – канадские инициативы «покупай канадское» и планируемые в ЕС преференции «сделано в Европе», которые могут ограничить допуск компаний к госзакупкам. На саммите также обсуждают цифровое торговое соглашение без детальной части по искусственному интеллекту, возможное присоединение Канады к студенческому обмену Erasmus+ и давление Брюсселя на Оттаву с требованием увеличить финансирование Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце премьер Канады Марк Карни и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложили формат сближения Канады и Евросоюза, который должен стать образцом для Британии. В том же месяце Европейский союз планировал предложить Канаде стать первым ассоциированным членом объединения. Премьер-министр Канады Марк Карни в прошлом месяце на фоне краха торговых переговоров с США намеревался сделать свою страну ассоциированным членом Евросоюза.

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    26 октября 2026, 10:18 • Новости дня
    Еврокомиссия отложила публикацию доклада о будущем Евросоюза

    Politico: Еврокомиссия отложила доклад о будущем ЕС на неопределенный срок

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Брюссель отложил выпуск ежегодного стратегического доклада о будущем Евросоюза, не назначив новую дату публикации документа.

    Еврокомиссия отложила публикацию доклада о будущем Евросоюза на 2026 год, не определив точные сроки выхода документа, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Politico.

    Представитель Еврокомиссии пояснил журналистам, что публикация задерживается, однако документ должен выйти в ближайшие месяцы. Изначально доклад планировалось представить в сентябре одновременно с ежегодным посланием главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о положении дел в объединении. Последний раз отчет числился в повестке коллегии еврокомиссаров летом и больше там не появлялся.

    Европейские чиновники объяснили задержку бюрократическими проволочками и смещением приоритетов в пользу более важных документов. При этом остается неясным, сохранит ли доклад свое прежнее значение и будет ли он официально утверждаться коллегией еврокомиссаров.

    Европейская комиссия выпускает стратегические доклады ежегодно с 2020 года. Документы анализируют долгосрочные вызовы для региона, включая климатические и геополитические изменения, и служат ориентиром для формирования политических приоритетов Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о возникновении энергетического кризиса в Евросоюзе из-за отказа от российского газа.

    Также член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема предложил европейским странам возобновить закупки энергоносителей у России.

    Помимо этого, в апреле газета Politico сообщила о системном параличе в процессе принятия важнейших геополитических решений Брюсселем.

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    26 октября 2026, 14:56 • Новости дня
    Итальянское издание констатировало отстранение Европы от переговоров по Украине

    L'Antidiplomatico: Европе придется выпрашивать место на переговорах по Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Европе придется выпрашивать себе место в дипломатическом процессе с Россией по украинскому конфликту, пишет итальянское издание L'Antidiplomatico.

    «Гораздо более неудобный вопрос состоит в том, как получилось, что одному из крупнейших экономических и политических союзов приходится выпрашивать у других себе место за столом переговоров, где будут обсуждать исход конфликта, который напрямую затрагивает европейскую безопасность?» – приводит текст публикации РИА «Новости».

    По мнению обозревателя, поиск кандидатов на ведение переговоров с Москвой указывает на политический кризис в Европе. Ранее ЕС не собирался поддерживать с Россией нормальные отношения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье замглавы МИД России Александр Грушко заявил о самоисключении ЕС из возможных переговоров с Москвой.

    В тот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал условие поддержки Москвой переговорщика от Евросоюза.

    В субботу СМИ передали информацию о планах Евросоюза подключиться к переговорам России и США по Украине.

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    26 октября 2026, 11:25 • Новости дня
    Счетная палата ЕС предупредила о риске мошенничества со средствами фонда

    ЕСП предупредила о риске мошенничества со средствами фонда восстановления ЕС

    Tекст: Мария Иванова

    Спешка с выплатой около 90 млрд евро из фонда восстановления Евросоюза до конца года может привести к росту числа ошибок и случаев мошенничества, заявил председатель Европейской счетной палаты Тони Мерфи.

    «Когда приближается крайний срок и на государства-члены оказывается давление с требованием потратить деньги, потенциально может стать больше ошибок, потенциально – даже мошенничества», – заявил Мерфи в интервью изданию Rapporteur, передает РИА «Новости».

    Еврокомиссии предстоит обработать и перечислить около 90 млрд евро в рамках фонда NextGenerationEU до конца декабря. Мерфи назвал этот объем «цунами денег» и предупредил о «сильном давлении», которое может привести к ослаблению требований к расходованию средств.

    По данным Европейской прокуратуры, на механизм восстановления и повышения устойчивости приходился 21% ее активных расследований мошенничества с расходованием средств на конец 2025 года. Мерфи считает, что этот показатель может еще вырасти.

    Отдельную тревогу аудиторов вызывает общий объем заимствований Евросоюза. Объем непогашенных заимствований ЕС на конец 2025 года составлял 738,9 млрд евро. В первоначальном предложении Еврокомиссии по бюджету на 2028-2034 годы 8% средств потребуется для обслуживания долга NextGenerationEU.

    Евросоюз договорился о программе восстановления в 2020 году по инициативе главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен. Программа предусматривала привлечение до 750 млрд евро в ценах 2018 года за счет займов и грантов. Погашение долга должно начаться в 2028 году и продолжаться до 2058 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца председатель Евросовета Антониу Кошта заявил о риске срыва запуска нового бюджета Евросоюза.

    В прошлом году бывшая глава европейской дипломатии Федерика Могерини была взята под стражу по подозрению в мошенничестве с программой ЕС.

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    26 октября 2026, 14:06 • Новости дня
    Генсек ФСЭГ предрек удвоение объемов мировой торговли СПГ к 2055 году

    Генсек ФСЭГ спрогнозировал рост доли СПГ в мировой торговле до 65%

    Tекст: Денис Тельманов

    Генеральный секретарь Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) Филип Мшелбила заявил, что к 2055 году объемы экспорта сжиженного природного газа вырастут более чем вдвое и займут 65% в мировой торговле.

    Общий объем международной торговли газом к 2055 году увеличится на 46% и достигнет 1,767 трлн кубометров, передает РИА «Новости».

    «Ожидается, что объем международной торговли газом вырастет на 46% – с 1,211 трлн кубометров в 2024 году до 1,767 трлн кубометров в 2055 году. Лидером этого роста станет СПГ: его объемы, как прогнозируется, увеличатся более чем вдвое – до 837 млн тонн, а доля в международной торговле газом вырастет с 46% до 65%», – сказал Мшелбила в преддверии восьмого саммита ФСЭГ.

    Трубопроводный газ и СПГ будут дополнять друг друга, поскольку трубопроводы остаются экономически эффективными для крупных поставок в рамках долгосрочных контрактов, а сжиженный газ обеспечивает гибкость и выход на новые рынки.

    По прогнозам генерального секретаря, экспорт трубопроводного газа постепенно восстановится после спада в период до 2035 года, а итоговый баланс способов транспортировки определится географическими факторами, себестоимостью и безопасностью поставок.

    Восьмой саммит глав государств и правительств стран – участниц ФСЭГ состоится 27 октября в Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о подготовке множества двусторонних встреч Владимира Путина на полях предстоящего саммита ФСЭГ.

    Генеральный секретарь ФСЭГ Филип Мшелбила назвал серьезным вызовом для Европы предстоящую зиму с заполненными менее чем на 80% газовыми хранилищами.

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