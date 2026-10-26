Аварийность на российских дорогах с 2017 года снизилась на 24%

Смертность в дорожных авариях в России за восемь лет сократилась на 27%

Tекст: Денис Тельманов

С 2017 по 2025 год аварийность на дорогах страны снизилась на 24%, а количество погибших уменьшилось на 27%, передает РИА «Новости» со ссылкой на сайт правительства.

«Интенсивность движения на федеральных трассах за последние годы выросла на 60%, а в целом автомобилизация населения на 10,5%. Несмотря на это, в период с 2017 по 2025 год аварийность на дорогах снизилась на 24%, а количество погибших на 27%», – отметил вице-премьер.

Хуснуллин напомнил о целях Стратегии повышения безопасности дорожного движения, утвержденной президентом Владимиром Путиным. Согласно документу, к 2030 году смертность в ДТП должна сократиться в полтора раза, а к 2036 году – в два раза.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца замглавы ГУОБДД МВД Олег Понарьин сообщил об уменьшении числа жертв ДТП в стране на 8% за первые девять месяцев 2026 года.

В мае правительство приняло план мероприятий для реализации Стратегии безопасности на дорогах до 2030 года.

Ранее президент Владимир Путин отметил улучшение ситуации с безопасностью на дорогах в 2025 году.