Путин назвал Газпромбанк одним из крупнейших в России

«Газпромбанк – один из крупнейших банков страны, одно из крупнейших финансовых учреждений», – заявил Путин, передает ТАСС.
Глава государства уточнил, что объем активов Газпромбанка составляет 17,6 трлн рублей. Акимов добавил, что капитал финансового учреждения равен 1,8 трлн рублей.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что банк является важным финансовым учреждением, которое участвует во многих ключевых проектах развития экономики России и международных проектах, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о запланированной на этот день открытой встрече главы государства Владимира Путина с председателем правления Газпромбанка Андреем Акимовым.
В прошлом году представитель Кремля анонсировал обсуждение Путиным вопросов, связанных с деятельностью крупнейшего банка страны, с главой Сбербанка Германом Грефом.
В 2025 году руководитель Роснано Сергей Куликов доложил президенту России о выходе компании из кризиса ликвидности и планах дальнейшего развития.