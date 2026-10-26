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    26 октября 2026, 13:43 • Новости дня

    Финансовый омбудсмен Британии пожаловался на написанные ИИ жалобы

    FT: Финансовый омбудсмен Британии пожаловался на сгенерированные ИИ жалобы

    Tекст: Мария Иванова

    Финансовый омбудсмен Великобритании Джеймс Диппл-Джонстон заявил о резком увеличении количества жалоб, сгенерированных искусственным интеллектом, которые часто содержат «галлюцинации» и неточности.

    Финансовый омбудсмен Великобритании столкнулся с наплывом жалоб потребителей, содержащих ошибки, сделанные искусственным интеллектом, пишет Financial Times.

    «ИИ может галлюцинировать, делать неверные выводы, и порой из-за всех этих дополнительных материалов, которые он добавляет, сама суть жалобы человека теряется», – заявил Диппл-Джонстон.

    Самым ярким примером стала жалоба, в которой 37 из 39 приведенных ссылок оказались сгенерированными ИИ и не относились к делу, отмечает РИА «Новости» со ссылкой на британскую газету.

    В публикации также указывается, что суды и государственные органы Великобритании перегружены сгенерированными ИИ заявлениями. Они часто бывают слишком длинными, неточными и затягивают рассмотрение дел. Некоторые из таких заявлений превышают объем в 200 страниц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе крупные американские банки сообщили о выявлении попыток сторонних ИИ-агентов действовать без разрешения клиентов.

    В конце прошлого месяца правительство Британии рекомендовало госслужащим отказаться от слов благодарности чат-ботам ради экономии электроэнергии.

    В апреле британское правительство стало использовать искусственный интеллект для подготовки законов ради экономии бюджета.

    24 октября 2026, 11:56 • Новости дня
    Дмитриев назвал причины краха Британии

    Дмитриев объяснил крах Британии падением энергогенерации и наплывом мигрантов

    Дмитриев назвал причины краха Британии
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что процесс коллапса Великобритании связан со снижением производства электроэнергии и увеличением числа мигрантов.

    Дмитриев прокомментировал публикацию в соцсети с диаграммой, что Британия генерирует меньше электричества на душу населения, чем в 1970-х годах. Под ней стоял комментарий Илона Маска со смайликом «мишень», передает РИА «Новости».

    «Чтобы лучше понять процесс краха Великобритании, вам также нужно принять во внимание резкое повышение притока мигрантов. Снижение производства электроэнергии и увеличение числа мигрантов – как предвестники коллапса цивилизаций», – заявил спецпредставитель президента.

    Ранее аналитический центр Adam Smith Institute поставил Великобританию ниже Украины в рейтинге стран по уровню энергетической безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Дмитриев заявил о глубочайшем энергетическом кризисе в Европе.

    Ранее спецпредставитель президента прокомментировал видео с суданским мигрантом, разбрасывающим британские деньги.

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    25 октября 2026, 09:45 • Новости дня
    Британии дали 1000 дней на подготовку к возможной войне

    The Telegraph: Министр обороны отвел Британии 1000 дней на подготовку к войне

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг предупредил, что Соединенное Королевство должно быть готово к возможной войне уже через 1000 дней.

    Враги Лондона могут нарастить военную мощь и предпринять попытку атаки на страну к 2030 году, сообщают «Вести» со ссылкой на газету The Telegraph.

    «Стремление наших противников навредить нам – не новость. Изменились лишь их возможности», – сказал министр.

    По словам Стритинга, Лондон должен подготовиться к возможному конфликту и увеличить свой оборонный потенциал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг комитет по обороне палаты общин Великобритании сообщил об утрате британскими подлодками способности противостоять России в Арктике.

    Заместитель министра обороны России генерал армии Юнус-Бек Евкуров назвал Британию самой враждебной России страной. В Британии впервые за 20 лет возобновили производство стволов для танков, завод компании Rheinmetall UK открыт в Телфорде.

    В сентябре стало известно, что в Лондоне решили построить крупнейшее со времен Второй мировой войны оборонное предприятие.

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    25 октября 2026, 11:55 • Видео
    Украина опозорилась перед Китаем

    На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

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    23 октября 2026, 20:49 • Новости дня
    Путин поручил расширить применение ИИ при рентгене и томографии
    Путин поручил расширить применение ИИ при рентгене и томографии
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин распорядился подготовить доклад о возможностях расширения использования технологий искусственного интеллекта при проведении рентгена и компьютерной томографии.

    Путин поручил правительству и Агентству стратегических инициатив (АСИ) рассмотреть поддержку масштабирования технологий искусственного интеллекта в регионах, сообщается на сайте Кремля.

    Инициатива направлена на внедрение медицинских проектов компании «Медицинские скрининг системы», которые предназначены для анализа результатов рентгенологических исследований и томографии.

    Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 декабря текущего года. Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник заместитель министра здравоохранения Вадим Ваньков сообщил о регистрации в стране 60 медицинских изделий с технологиями искусственного интеллекта.

    В начале месяца Владимир Путин призвал мировое сообщество к своевременной разработке правил применения искусственного интеллекта.

    Также Путин поручил правительству организовать централизованный сбор данных для обучения отечественных моделей.

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    24 октября 2026, 17:18 • Новости дня
    В Британии заявили о нежелании Маска и руководства США победы Украины

    The Independent: Маск и администрация США не хотят победы Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп и основатель компании SpaceX Илон Маск не желают, чтобы Украина одержала победу в конфликте с Россией, сообщает The Independent.

    Издание The Independent пишет, что Трамп и Маск не желают победы Украины в противостоянии с Россией, передает РИА «Новости».

    Британская газета отмечает, что на подобную позицию ясно указывают недавние события. В частности, речь идет о приостановке действия американского закона об «адских санкциях» и договоренностях Москвы и Вашингтона, касающихся поставок дизельного топлива.

    В начале октября Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры, после которых Белый дом объявил о масштабной сделке по дизелю. Как подчеркнул американский лидер, это соглашение необходимо всему миру. Для обеспечения поставок Минфин США ввел исключение из санкционных ограничений, которое будет действовать до 7 апреля. Со своей стороны российское правительство на следующий день после звонка частично отменило запрет на экспорт этого вида топлива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу вице-президент США Джей Ди Вэнс отверг сообщения о манипулировании Дональдом Трампом со стороны России. В четверг президент Чехии Петр Павел заявил, что снятие американских санкций с поставок российского дизельного топлива отдалило перспективу достижения перемирия на Украине. В понедельник госсекретарь США Марко Рубио объяснил решение Вашингтона отложить новые санкции против Москвы готовностью использовать любые возможности для успешного завершения переговоров.

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    25 октября 2026, 04:55 • Новости дня
    Премьер Британии Бернем не исключил возврата к свободе передвижения с ЕС

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем допускает возможность возвращения страны к принципу свободного передвижения с Евросоюзом, пишет Times.

    «Энди Бернем допускает возможность принятия правил ЕС о свободном передвижении», – пишет Times.

    Политик призвал к честному обсуждению этого вопроса. По словам премьера, ситуация с миграцией до выхода из состава Евросоюза не была такой сложной, как в настоящее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца эксперты назвали возвращение Великобритании в Евросоюз причиной возможного роста чистой миграции на 214 тыс. человек в год.

    В 2025 году посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин счел нереалистичными анонсированные жесткие миграционные реформы британского правительства.

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    24 октября 2026, 17:37 • Новости дня
    Британский конгломерат Frasers Group получил контроль над брендом Hugo Boss

    Bloomberg: Британская компания Frasers Group получила контроль над Hugo Boss

    Tекст: Мария Иванова

    Британская компания Frasers Group увеличила свою долю в германском производителе одежды Hugo Boss до 50,08%, получив контрольный пакет акций.

    Британский конгломерат Frasers Group довел свою долю в германском производителе модной одежды Hugo Boss до 50,08%, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    Ранее конгломерат контролировал 48% акций германской марки.

    Компания Frasers Group была основана британским бизнесменом Майком Эшли. Ей принадлежат магазины одежды Flannels, Harvey Nichols, House of Fraser и Sports Direct, а также бренды Everlast и Lonsdale.

    Компания Hugo Boss, основанная в 1924 году Хуго Фердинандом Боссом, располагает примерно 1,5 тыс. магазинов по всему миру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу агентство Bloomberg сообщило о падении доходности акций французских производителей предметов роскоши Hermes International и LVMH до минимальных значений с 2016 года.

    В ноябре прошлого года московский суд отклонил иск о лишении правовой охраны бренда Hugo Boss в России.

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    25 октября 2026, 01:13 • Новости дня
    Правообладатели песен Элвиса Пресли подали в суд на Anthropic
    Правообладатели песен Элвиса Пресли подали в суд на Anthropic
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Правообладатели песен Элвиса Пресли подали иск против компании Anthropic в федеральный суд Северного округа Калифорнии, обвинив ее в использовании композиций музыканта для обучения чат-бота Claude, следует из искового заявления.

    «Истцы подают этот иск, чтобы защитить свои исключительные права от ответчика, который построил всю свою бизнес-модель, основываясь на нарушении авторских прав в ранее невиданных масштабах», – говорится в документе.

    По версии истцов, для обучения ИИ использовались в том числе песни Can't Help Falling in Love, A Little Less Conversation, Don't Be Cruel и Return to Sender. Представители компании Anthropic иск пока не комментировали, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, против компании Alphabet Google – GOOGL.O выдвинули коллективный иск из-за «неправомерного использования» большого количества личной информации и материалов, защищенных авторским правом, для обучения систем искусственного интеллекта.

    Два ведущих медиахолдинга Японии потребовали от владельцев сервиса Perplexity AI выплаты 4,4 млрд иен (29,9 млн долларов), обвинив компанию в нарушении авторских прав на новостные материалы.

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    24 октября 2026, 02:05 • Новости дня
    Шотландский музей скрыл египетскую мумию от посетителей по этическим причинам

    Daily Telegraph: Музей Глазго скрыл египетскую мумию ради покоя умершей

    Tекст: Денис Тельманов

    Руководство шотландского Хантерианского музея приняло решение скрыть от взглядов посетителей египетскую мумию леди Шеп-эн-Хор, обернув ее синтетическим материалом ради сохранения неприкосновенности умершей.

    Останки леди Шеп-эн-Хор возрастом около 2 тыс. лет выставлялись в музее при Университете Глазго более 200 лет, однако теперь их обернули в нетканый материал из полиэтилена высокой плотности и оставили в полуоткрытом саркофаге, передает ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph.

    Решение скрыть мумию было принято после пересмотра музейной политики с учетом этических соображений. Руководство учреждения рассматривало несколько вариантов, включая возвращение мумии в Египет, перемещение в запасники или демонстрацию исключительно саркофага. В результате было решено отказаться от публичной демонстрации привезенных из-за рубежа человеческих останков.

    Ранее аналогичные меры предприняли в Художественной галерее и музее Келвингроув в Глазго. Из экспозиции убрали человеческие останки, включая целую египетскую мумию, из-за отсутствия документально подтвержденного согласия умершего человека на публичную демонстрацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник директор Национального музея Кореи Ю Хон-джун признал ошибкой выставление в музее каллиграфической работы прояпонского деятеля.

    В феврале Новосибирский государственный университет сообщил об успешном восстановлении функций челюсти женщине из пазырыкской культуры на плато Укок около 2,5 тыс. лет назад.

    В прошлом году Министерство туризма и древностей Египта получило 13 возвращенных из Британии и Германии артефактов.

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    25 октября 2026, 17:48 • Новости дня
    Times: Минфин Британии в среду объявит о повышении расходов на оборону

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр финансов Великобритании Джон Хили планирует объявить об увеличении оборонных расходов на несколько миллиардов фунтов стерлингов, пишет Times.

    Глава министерства финансов Великобритании Джон Хили намерен анонсировать многомиллиардное увеличение расходов на оборонную сферу в среду в ходе представления государственного бюджета на 2027 год, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Times.

    Дополнительные ассигнования поступят в британский бизнес-банк и национальный фонд благосостояния. В дальнейшем часть этих средств пойдет на инвестиции в оборонно-промышленный комплекс королевства. Ожидается, что самую большую выгоду из сложившейся ситуации извлекут производители дронов и компании, специализирующиеся на военных технологиях.

    При этом ранее Financial Times сообщала о намерении Хили отказаться от достижения показателя военных трат в 3% ВВП к 2030 году из-за дефицита средств. Эту планку он установил самостоятельно во время работы на посту министра обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца резервный фонд государственного бюджета Великобритании уменьшился почти вдвое из-за последствий обострения на Ближнем Востоке.

    В июле канцелярия британского премьера Энди Бернема объявила о назначении бывшего министра обороны Джона Хили на пост главы министерства финансов.

    В июне Джон Хили подал в отставку с должности руководителя оборонного ведомства из-за конфликта вокруг урезания военного бюджета.

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    24 октября 2026, 12:59 • Новости дня
    Резиденцию британского премьера назвали непригодной для управления страной

    FT: Резиденцию премьера Британии предложили переделать в музей

    Tекст: Мария Иванова

    Бывшие высокопоставленные британские чиновники выступили с инициативой превратить резиденцию главы правительства на Даунинг-стрит, 10 в музей из-за ее непригодности для управления государством.

    Бывшие госслужащие считают невозможным эффективное управление страной из исторического здания в центре Лондона из-за нехватки места и плохой связи, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

    «В современной Британии центр управления государством должен представлять собой полностью интегрированную команду, работающую в более просторном и эффективном офисном пространстве, где всецело задействованы современные технологии и потоки данных, поступающие из различных правительственных структур», – заявил экс-канцлер герцогства Ланкастерского Даррен Джонс.

    Идею переезда поддержал бывший директор по коммуникациям офиса премьера Гуто Харри. Председатель совета директоров сети супермаркетов Iceland Ричард Уокер предложил переделать здание эпохи Стюартов в музей или квартиры, отметив наличие крошечных комнат и опасных мест.

    Британские госслужащие давно жалуются на плохой телефонный сигнал и то, что многие кабинеты на Даунинг-стрит раньше были спальнями или помещениями для прислуги. Здание со знаменитой черной дверью используется как резиденция главы правительства с 1735 года, сейчас в этом правительственном комплексе работают более 300 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлую субботу советник премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Джонатан Пауэлл допустил возможность отставки из-за крайнего утомления и стресса.

    Летом в аккаунте главного мышелова резиденции на Даунинг-стрит кота Ларри высмеяли частую смену глав британского правительства.

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    25 октября 2026, 19:40 • Новости дня
    Обрушившийся на Британию шторм «Боэло» задержал более 1,5 тыс. авиарейсов

    Independent: В Британии из-за шторма «Боэло» задержали 1,5 тыс. авиарейсов

    Tекст: Ольга Иванова

    Более 1,5 тыс. авиарейсов оказались задержаны на территории Великобритании из-за мощного шторма «Боэло».

    Сотни вылетов оказались отложены после того, как на страну обрушился шторм, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Independent.

    По данным сервиса FlightRadar24, в крупнейшем британском аэропорту Хитроу отменили 59 рейсов и задержали 363 прибывающих и отправляющихся самолета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в результате шторма «Боэло» свыше 57 тыс. домохозяйств в Британии и Ирландии оказались отрезаны от электроснабжения.

    Около 59 тыс. домов на северо-западе Франции остались без электричества из-за непогоды.

    В пятницу более 18 тыс. домохозяйств в юго-западных регионах Британии лишились света из-за шторма «Остин».

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    25 октября 2026, 16:38 • Новости дня
    Летевший в Эдинбург самолет подал аварийный сигнал и сменил курс на Манчестер

    Пассажирский самолет ЕasyJet подал сигнал бедствия в небе над Британией

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Борт авиакомпании ЕasyJet, выполнявший рейс из Амстердама в Эдинбург, подал код общей чрезвычайной ситуации в полете и развернулся в сторону Манчестера.

    Самолет Airbus A319-111 вылетел из Амстердама в 13.47 по московскому времени. Конечной точкой маршрута должен был стать Эдинбург, однако борт сделал несколько кругов над городом и сменил курс на аэропорт Манчестера, передает РИА «Новости» со ссылкой на полетные данные.

    Экипаж установил универсальный транспондерный код 7700, который свидетельствует о возникновении общей чрезвычайной ситуации. При этом подача данного сигнала не всегда указывает на непосредственную угрозу авиакатастрофы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник летевший из Новосибирска самолет авиакомпании S7 подал аварийный сигнал в небе над Казахстаном. На прошлой неделе сразу пять самолетов передали код общей чрезвычайной ситуации во время полета.

    В начале месяца совершавший рейс из Абердина борт передал сигнал бедствия и приземлился в аэропорту Манчестера.

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    24 октября 2026, 21:33 • Новости дня
    Бывшего инженера OpenAI заподозрили в шпионаже в пользу Саудовской Аравии

    WSJ: Экс-инженера OpenAI заподозрили в передаче секретов Саудовской Аравии

    Tекст: Мария Иванова

    Федеральное бюро расследований США рассматривает возможность предъявления бывшему инженеру компании OpenAI Абдель Рахману аль-Фаузану обвинений в экономическом шпионаже.

    Следователи проверяют версию о том, что Абдель Рахман аль-Фаузан мог похитить конфиденциальные сведения компании с целью их последующей передачи властям Саудовской Аравии, передает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

    Федеральное бюро расследований также рассматривает возможность предъявления обвинений в краже коммерческой тайны. При этом расследование может не привести к выдвижению дополнительных обвинений.

    Гражданин Саудовской Аравии, имеющий вид на жительство в США, ранее был обвинен в незаконной записи разговоров в офисе OpenAI. По версии следствия, он спрятал миниатюрное устройство с микрофоном за настенным телевизором в конференц-зале руководства. По действующему обвинению ему грозит до пяти лет лишения свободы, суд отказал ему в освобождении под залог из-за риска побега.

    Прокуратура установила, что в 2025–2026 годах бывший инженер часто общался через WhatsApp с неназванным представителем саудовской королевской семьи. Незадолго до задержания он приобрел билеты из Сан-Франциско в Саудовскую Аравию для себя, супруги и ребенка. Адвокат заявил о намерении оспаривать обвинения в суде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу американская компания OpenAI уволила троих специалистов по безопасности из-за ненадлежащего обращения с конфиденциальной информацией.

    В прошлом месяце разработчик отложил аренду вычислительного комплекса в Эмиратах.

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    23 октября 2026, 19:39 • Новости дня
    Матрос ВМС Британии получил пять обвинений в попытке шпионажа

    Sky News: Матрос ВМС Британии получил пять обвинений в попытке шпионажа

    Tекст: Вера Басилая

    Старший матрос ВМС Соединенного Королевства Тедди Янг предстал перед лондонским судом по делу о попытке шпионажа в пользу иностранного государства.

    Янг предстал перед британским судом, где ему были предъявлены пять пунктов обвинений по делу о попытке шпионажа в пользу иностранного государства, передает ТАСС со ссылкой на Sky News. Обвиняемый участвовал в заседании по видеосвязи из тюрьмы строгого режима Белмарш.

    Янг начал службу в апреле 2024 года. В качестве специалиста по разведке он имел высокий уровень допуска к секретной информации. Матроса впервые задержали в мае 2025 года, а в октябре этого года контртеррористическая полиция вновь арестовала его в графстве Бедфордшир.

    Британцу вменяют подготовку к раскрытию защищенной информации и ее хранение с намерением действовать в интересах иностранной державы. Предполагаемые правонарушения произошли в период с ноября 2024 года по май 2025 года.

    Кроме того, Янга обвинили в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей. Следствие считает умышленной передачу секретных данных на личную электронную почту и сохранение сведений на личных устройствах. Матрос также отказался предоставить информацию о USB-накопителе и карте памяти. Судебное заседание по этому делу начнется в октябре 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Британия выдвинула обвинения против российских нефтяных танкеров в запуске беспилотников для шпионажа над объектами НАТО.

    В мае британский МИД сообщил о вызове китайского посла из-за приговора экс-полицейскому по делу о шпионаже.

    В марте правоохранительные органы задержали группу подозреваемых в сборе информации о еврейской общине Лондона по заданию Ирана.

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    23 октября 2026, 21:56 • Новости дня
    На офицера спецназа в Британии завели дело из-за убийства подростков в Сирии

    Times: В Британии завели дело на офицера SAS из-за убийства подростков в Сирии

    Tекст: Вера Басилая

    Британская военная полиция начала расследование в отношении бывшего командира Специальной авиадесантной службы (SAS) по подозрению в препятствовании правосудию по делу об убийстве двух безоружных подростков в Сирии, пишет газета Times.

    Военнослужащие подозреваются в сокрытии улик об убийстве британским спецназом двух подростков, которых считали связанными с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел в 2022 году в районе Дейр-эз-Зора в Сирии во время ночного рейда по захвату высокопоставленного боевика. Спустя год полиция возбудила уголовное дело о возможном военном преступлении, так как у убитых не оказалось оружия. Бойцы отрицали вину и заявляли, что слышали стрельбу, после чего обвинения были сняты.

    Помимо бывшего командира 22-го полка SAS, в препятствовании отправлению правосудия заподозрили двух менее высокопоставленных военных. По информации издания, расследование может быть связано с попыткой скрыть видеозапись с американского беспилотника, чтобы не передавать военной полиции секретные данные государства-партнера в обход Пентагона. По британскому законодательству фигурантам может грозить пожизненное заключение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца газета Telegraph сообщила о возможности осуждения бойцов британского спецназа за казни безоружных людей в Афганистане.

    Британское министерство обороны признало достоверными обвинения спецназа в убийствах мирных жителей Афганистана.

    МИД России призвал Лондон провести полное расследование внесудебных казней афганцев.

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