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    26 октября 2026, 13:38 • Новости дня

    Германская компания Helsing представила новую систему ПВО

    Германская оборонная компания Helsing представила новую систему ПВО Contra

    Tекст: Мария Иванова

    Германская компания Helsing представила в Берлине собственную систему противовоздушной обороны Contra и новые управляемые ракеты AD-1 Inferno и AD-2 Ambush.

    Компания выходит на рынок комплексных систем противовоздушной обороны с разработками на основе искусственного интеллекта. Новые ракеты способны перехватывать реактивные ударные дроны и крылатые ракеты, передает ТАСС.

    Высокоскоростная управляемая ракета с реактивным двигателем AD-1 Inferno может барражировать в воздухе и многократно поражать цели. Твердотопливная управляемая ракета AD-2 Ambush достигает скорости 2,5 маха и имеет дальность полета более 20 км.

    По данным производителя, система Contra способна одновременно распознавать и бороться с сотнями и тысячами беспилотников и ракет. Комплекс интегрируется в другие системы в течение нескольких дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом японская корпорация Rakuten Group запланировала стать партнером немецкого стартапа Helsing для поставок ударных беспилотников с искусственным интеллектом японским сухопутным силам самообороны.

    В прошлом году немецкая компания Helsing объявила о планах начать выпуск тяжелых боевых дронов.

    Летом прошлого года предприятие привлекло 600 млн евро от ряда крупных инвесторов для разработки военных беспилотников.

    25 октября 2026, 16:40 • Новости дня
    На вокзалах Германии поймали 5 тыс. человек с алкоголем после запрета

    Tекст: Ольга Иванова

    В первые семь дней после введения запрета на распитие спиртного на станциях немецкого концерна Deutsche Bahn охранники выявили около 5 тыс. нарушителей.

    На платформах и в зданиях вокзалов сотрудники службы безопасности заметили тысячи человек с бутылками пива, бокалами вина и фляжками, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild.

    Охранники подходили к пассажирам и разъясняли им новые правила, вступившие в силу 15 октября. По информации железнодорожников, большинство людей соглашались убрать алкоголь, и лишь в отдельных случаях нарушителей просили покинуть вокзал.

    Поводом для принятия жестких мер стал высокий уровень преступности. По статистике федеральной полиции, в 2025 году на вокзалах и в поездах Германии зарегистрировали 28 тыс. насильственных преступлений, значительная часть которых была совершена в состоянии алкогольного опьянения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе почти на тысяче железнодорожных станций Германии прозвучала ложная тревога из-за случайного нажатия аварийной кнопки.

    В прошлом месяце концерн Deutsche Bahn сообщил о масштабных сбоях в движении поездов из-за вандализма и кражи кабелей.

    Летом железнодорожники временно остановили поезда по всей стране из-за крупного сбоя в цифровой радиосистеме.

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    25 октября 2026, 15:13 • Новости дня
    Пушков назвал Мерца главным дестабилизатором ситуации в Германии

    Tекст: Ольга Иванова

    Политика немецкого правящего класса и канцлера ФРГ Фридриха Мерца дестабилизирует ситуацию в стране, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

    «Самый видный дестабилизатор Германии сегодня – сам Мерц... Вместо того чтобы заниматься своей страной и обеспечивать интересы немцев, Мерц бросает все силы на борьбу с Россией и поддержку Украины», – написал политик в Telegram-канале.

    Пушков напомнил, что в день национального праздника Германии, 3 октября, канцлер отправился в Киев, пообещав украинским властям еще 1,35 млрд евро из бюджета страны.

    Сенатор назвал иррациональной ситуацию, когда партия Мерца проигрывает выборы, а его мысли сосредоточены лишь на Украине. По мнению Пушкова, именно в этом заключается секрет дестабилизации общественной жизни в ФРГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о ежедневном стремлении России дестабилизировать ситуацию в стране.

    В тот же день Мерц констатировал острую необходимость немедленных экономических реформ.

    В четверг политик столкнулся с новым кризисом в ХДС из-за планов фракции партии в ландтаге Саксонии-Анхальт покинуть зал при голосовании.

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    25 октября 2026, 11:55 • Видео
    Украина опозорилась перед Китаем

    На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

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    25 октября 2026, 16:47 • Новости дня
    Ущерб от пожара в бывшем чайном доме Гитлера оценили в миллионы евро

    DPA: Ущерб от поджога бывшего чайного дома Гитлера оценили в миллионы евро

    Tекст: Ольга Иванова

    Председатель немецкой организации по развитию туризма Бартль Виммер заявил, что ущерб от поджога бывшего чайного дома Адольфа Гитлера в Баварии составляет миллионы евро.

    «Ущерб, безусловно, составляет миллионы евро», – заявил председатель местной организации по развитию туризма Бартль Виммер, его слова приводит РИА «Новости» со ссылкой на DPA.

    Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херманн подчеркнул, что пожарно-техническим экспертам еще предстоит оценить точный масштаб ущерба. Он также заявил о намерении властей региона восстановить поврежденное огнем историческое здание.

    Пожар в Кельштайнхаусе, также известном как «Орлиное гнездо», разгорелся в пятницу вечером.

    Кельштайнхаус возвели в 1937–1938 годах как представительскую резиденцию Адольфа Гитлера. Во время Второй мировой войны здание почти не пострадало, а с 1952 года использовалось в качестве ресторана и туристической достопримечательности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу местная полиция начала расследовать возможный умышленный поджог бывшего чайного дома Адольфа Гитлера Кельштайнхаус.

    Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херманн заявил о намерении властей восстановить серьезно пострадавшее при пожаре здание.

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    25 октября 2026, 23:54 • Новости дня
    Круизный лайнер столкнулся с контейнеровозом в порту Германии

    Tекст: Антон Антонов

    Круизный лайнер Mein Schiff 3 при отходе от причала в порту Бремерхафена на севере Германии столкнулся с контейнеровозом, в результате чего корпус второго судна получил повреждения, пишет газета Nordsee-Zeitung.

    «Круизный лайнер Mein Schiff 3 вечером столкнулся с контейнеровозом при отходе от причала в Бремерхафене», – пишет Nordsee-Zeitung.

    В результате инцидента пострадавших нет, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

    Причиной столкновения могли стать сильные порывы штормового ветра, которые мешали лайнеру маневрировать при отшвартовке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг 12 человек получили травмы при столкновении прогулочного судна с плавучим понтоном на реке Чаопрайя в Бангкоке.

    В августе ночное столкновение двух туристических катеров в заливе Ла-Напуль на юге Франции привело к тяжелым травмам 11 человек и исчезновению одного пассажира.

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    25 октября 2026, 14:57 • Новости дня
    Армия Молдавии решила запустить акустическую систему обнаружения дронов

    Власти Молдавии решили внедрить систему звукового поиска беспилотников

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы Молдавии в следующем году внедрят систему акустических датчиков для обнаружения залетающих с территории соседней Украины беспилотников, заявил министр обороны Анатолий Носатый.

    Молдавские военные намерены создать сеть звуковых датчиков для улучшения контроля за воздушным пространством, пишет ТАСС.

    «Для эффективной борьбы с воздушными целями недостаточно радаров, которые мы закупили. Обнаружение дронов осуществляется с помощью не только радаров, но и акустических средств. И я хочу отметить, что мы сейчас работаем в этой области и планируем в следующем году внедрить функциональную систему на всей территории республики», – отметил Носатый.

    Ранее глава парламентской комиссии по безопасности Лилиан Карп сообщил об ограниченных возможностях оборонного ведомства по поиску дронов. По его словам, ситуация расширится после установки второго радара, приобретенного у Франции для отслеживания объектов на малой и средней высоте.

    В течение года на территории республики упало несколько беспилотников и обломков зенитных ракет. Местный МИД возложил ответственность за нарушение воздушных границ на Россию. Посол РФ Олег Озеров назвал обвинения бездоказательными, подчеркнув, что в предыдущих случаях обнаруженные аппараты оказывались фрагментами ракет украинских средств противовоздушной обороны.

    Госсекретарь МИД Молдавии Валериу Мижа добавил, что правительство планирует в ближайшие три года приобрести новые системы обнаружения и перехвата дронов при финансовой поддержке ЕС. На эти цели европейская сторона пообещала выделить 120 млн евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце нетрезвый военнослужащий национальной армии Молдавии на служебном автомобиле врезался в столб в ходе поисков неопознанного дрона. Летом молдавские пограничники обнаружили воронку с обломками неизвестного беспилотника в километре от украинской границы. В июле похожий на дрон объект взорвался и загорелся при ударе о землю в районе города Каушаны.

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    25 октября 2026, 15:53 • Новости дня
    В аэропортах Германии прошли акции протеста против депортаций

    DPA: Сотни человек в аэропортах Германии протестовали против депортаций

    Tекст: Ольга Иванова

    В нескольких аэропортах Германии сотни человек вышли на демонстрации против высылки лиц, которым отказали в убежище, сообщает DPA со ссылкой на полицию.

    По информации DPA, демонстранты выступили против депортаций, содержания под стражей перед высылкой и строительства объектов для подготовки к выдворению. Наиболее массовая акция прошла в Лейпциге, где собралось около 400 человек, выступавших в том числе против чартерных рейсов в Афганистан, передает РИА «Новости».

    Во Франкфурте-на-Майне протестовали примерно 300 человек, в аэропорту Берлин-Бранденбург – около 150. В Кельне/Бонне и Дюссельдорфе собралось примерно по 50 участников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу депутат бундестага Себастиан Мюнценмайер заявил о параличе процесса высылки нелегальных мигрантов из Германии.

    В конце лета неофициальная делегация талибов тайно прибыла в ФРГ для оформления документов на депортацию афганских граждан.

    Летом немецкие миграционные службы отозвали право на убежище почти у 2 тыс. выходцев из Сирии.

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    25 октября 2026, 16:38 • Новости дня
    Оружейный концерн Rheinmetall задержал поставку зенитных комплексов Румынии

    Минобороны Румынии: Rheinmetall задержит поставку комплексов ПВО до конца года

    Tекст: Ольга Иванова

    Министерство обороны Румынии сообщило, что немецкий концерн Rheinmetall отложил поставку четырех модернизированных зенитных комплексов Oerlikon GDF 103 до конца текущего года.

    Первые две модернизированные системы должны были прибыть в Румынию весной, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Defense Romania.

    Согласно контракту, модернизация первых двух комплексов обошлась в 166 млн евро. Оставшиеся две системы за 162 млн евро планировалось поставить к 20 декабря.

    «Крайний срок поставки первых двух систем – декабрь этого года, по оценке немецкой компании», – заявили в министерстве. До момента получения техники к производителю будут применяться штрафные санкции в размере нескольких миллионов евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле шведская правозащитница Грета Тунберг и несколько десятков других активистов устроили протестную акцию у берлинского офиса оборонного концерна Rheinmetall.

    В прошлом году власти Эстонии отказались от предложения компании построить оружейный завод из-за высоких финансовых обязательств.

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    26 октября 2026, 13:34 • Новости дня
    Бум искусственного интеллекта создал спрос на газовые турбины

    WSJ: Производители газовых турбин заполнили портфели заказов на годы вперед благодаря ИИ

    Бум искусственного интеллекта создал спрос на газовые турбины
    @ Thomas Koehler/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Развитие технологий генеративного искусственного интеллекта и вызванный им дефицит электроэнергии позволили немецкому концерну Siemens Energy опередить американскую компанию GE Vernova по объемам реализации газовых турбин.

    Бум генеративного искусственного интеллекта спровоцировал серьезный дефицит электроэнергии в мире, в результате чего производители оборудования заполнили свои портфели заказов на годы вперед. На этом фоне концерн Siemens Energy обошел конкурента GE Vernova по объемам продаж газовых турбин, пишет The Wall Street Journal.

    С 2016 года обе компании остаются крупнейшими в мире производителями газовых турбин по количеству твердых заказов. По данным исследовательской организации Bloomberg, в первой половине 2026 года каждая из корпораций получила заявки на производство оборудования общей мощностью около 150 гигаватт. Предприятия продают востребованное оборудование для электрификации и управляют ветроэнергетическим бизнесом, генерируя схожий объем выручки.

    Несмотря на производственные успехи, рыночная оценка немецкого концерна оказалась значительно скромнее. Акции GE Vernova выросли в цене на 25% благодаря высокому интересу инвесторов к технологиям искусственного интеллекта, тогда как ценные бумаги Siemens Energy с начала года упали на 1,4%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил о необходимости продумать будущее отечественных университетов с учетом влияния искусственного интеллекта. Генеральный директор американского производителя микросхем Nvidia Дженсен Хуанг анонсировал новую промышленную революцию. Председатель правления Сбербанка Герман Греф предупредил о грядущих радикальных изменениях роли человека и государства в обществе.

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    26 октября 2026, 06:01 • Новости дня
    США решили внедрить ИИ в поставляемые Украине антидроновые системы

    США решили внедрить ИИ в поставляемые Украине комплексы от беспилотников Vampire

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские компании L3Harris и Palantir планируют использовать искусственный интеллект в военных системах, в том числе комплексах защиты от беспилотников Vampire для Украины.

    Компании намерены изучить возможность внедрения собственных ИИ-моделей в американские комплексы нового поколения, передает РИА «Новости».

    Для этого предполагается задействовать открытые ИИ-модели Nemotron от Nvidia и программные продукты Palantir. L3Harris сможет разрабатывать свои модели, сохраняя при этом контроль над вычислительной инфраструктурой и оперативными данными.

    Комплексы защиты от дронов Vampire устанавливаются на автомобили и поражают цели с помощью ракет с лазерным наведением. Известно, что в январе 2023 года L3Harris получила контракт Пентагона на поставку Киеву 14 таких систем стоимостью 40 млн долларов. Они по-прежнему значатся в перечне военной помощи США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе бывший глава украинского военного ведомства Михаил Федоров пообещал помочь Вашингтону создать масштабный флот беспилотников ради получения зенитных ракет. Ранее американские СМИ сообщили о планах украинского командования предоставить IT-компаниям доступ к массиву данных с камер дронов для повышения эффективности ударов. Также американская компания Auterion запланировала отправить Киеву 33 тыс. мини-компьютеров для управления беспилотниками с искусственным интеллектом.

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    26 октября 2026, 06:35 • Новости дня
    В России создали антитепловизионные гамаши для военных

    Воронежские разработчики создали невидимые для тепловизоров гамаши

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Специалисты воронежской компании Zavoz.pro разработали новые антитепловизионные гамаши, предназначенные для маскировки нижних конечностей военнослужащих.

    Отечественные разработчики представили новые элементы экипировки, скрывающие ноги солдат от обнаружения, передает ТАСС.

    «Полноразмерные накидки в пол неизбежно сковывают движения при активном перемещении, однако открытые нижние конечности сильно демаскируют бойца в тепловизионном спектре. Для решения этой проблемы специалисты создали не имеющую аналогов на российском рынке конструкцию антитепловизионных гамаш. Изделие выполнено с применением технологии, позволяющей скрывать силуэт на местности и эффективно маскирующей тепловое излучение ног, особенно нижней части голени», – пояснили в компании.

    Разработчики уточнили, что материал с инфракрасными свойствами работает в визуальном спектре и не бликует в приборах ночного видения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российские войска начали получать модульные накидки «Вайперхуд» для защиты штурмовых подразделений от тепловизоров. Ранее компания Zavoz.pro сообщила об эффективном скрытии бойца в маскировочном костюме «Древоч» на расстоянии от 100 метров. Предприятие модернизировало эту разработку для снижения заметности военнослужащих в тепловизионном диапазоне.

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    26 октября 2026, 06:04 • Новости дня
    Южная Корея и США начали совместные учения военной авиации

    Yonhap: Южная Корея и США приступили к совместным военно-воздушным учениям

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Южная Корея и США приступили к проведению совместных военно-воздушных учений Freedom Flag на авиабазе Кунсан.

    Южная Корея и США начали совместные авиационные учения Freedom Flag на юге Корейского полуострова, пишет ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap.

    Маневры продлятся до 6 ноября. Южная Корея задействовала истребители F-15K, KF-16 и F-35A, а также транспортные самолеты и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения. Вашингтон привлек истребители F-16 и F-35B, разведывательный самолет RC-135, вертолеты и беспилотники MQ-9 Reaper.

    Учения проводятся два раза в год и призваны повысить слаженность и боеготовность военнослужащих двух стран. Летчики отработают действия оборонительного характера и перехват авиации противника. Кроме того, до 30 октября Вооруженные силы Южной Кореи проводят масштабные сухопутные и морские маневры «Хогук».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Вооруженные силы Южной Кореи приступили к проведению масштабных ежегодных учений «Хогук». Ранее Министерство иностранных дел России сообщило о росте напряженности в регионе из-за непрекращающихся совместных маневров Вашингтона и Сеула. Также посол России в Республике Корея Георгий Зиновьев заявил о рисках развертывания атомной подводной лодки у берегов Южной Кореи.

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    26 октября 2026, 10:57 • Новости дня
    Германия решила закупить разработанные на Украине крылатые ракеты

    FT: Бундесвер впервые закупит украинские крылатые ракеты «Барс»

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкие вооруженные силы в ближайшие недели планируют заключить соглашение о приобретении первой партии украинских крылатых ракет «Барс».

    Бундесвер готовится закупить партию крылатых ракет «Барс», передает ТАСС со ссылкой на газету Financial Times.

    Ожидается, что технические испытания вооружений состоятся в начале следующего года. В случае удовлетворительного результата Берлин может приобрести еще сотни таких ракет. Это станет первым известным случаем закупки немецкой армией наступательного оружия, разработанного на Украине.

    Реактивная крылатая ракета «Барс» обладает дальностью полета до 1 тыс. км и массой полезной нагрузки 105 кг. В последние месяцы эти ракеты производились в Германии на совместном предприятии в рамках программы Build with Ukraine, которая изначально предназначалась для выпуска вооружений для Киева за рубежом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Министерство обороны Германии вступило в переговоры о закупке тысяч крылатых ракет наземного базирования Anthem.

    В начале месяца командующий сухопутными войсками ФРГ Кристиан Фройдинг сообщил о планах приобрести недорогие ракеты с дальностью полета около 1,5 тыс. км.

    Летом Киев и Берлин договорились о совместном выпуске профинансированных немецкой стороной беспилотников BARS.

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    26 октября 2026, 10:31 • Новости дня
    Володин призвал защитить человечество от власти искусственного интеллекта

    Володин призвал парламенты стран БРИКС не допустить власти ИИ над людьми

    Tекст: Мария Иванова

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин на парламентском форуме БРИКС в Индии призвал законодателей не допустить ситуации, при которой искусственный интеллект начнет управлять человечеством.

    Председатель нижней палаты парламента отметил, что развитие новых технологий несет опасность, которую необходимо предупредить. «Парламентарии стран БРИКС должны делать все со своей стороны для того, чтобы искусственный интеллект служил людям. Чтобы не было ситуаций, когда искусственный интеллект начнет управлять человечеством», – заявил Володин на пленарном заседании XII Международного парламентского форума БРИКС, передает ТАСС.

    По его словам, регулирование искусственного интеллекта нужно закрепить не только на уровне национальных законодательств государств-участников, но и в рамках таких крупных международных объединений, как БРИКС и ООН.

    Спикер Госдумы находится в Индии с первым зарубежным рабочим визитом в новом созыве. В этом году основная тема форума, проходящего в Нью-Дели, посвящена укреплению роли парламентов в обеспечении человекоцентричного развития.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца президент Microsoft Брэд Смит выступил за ужесточение регулирования искусственного интеллекта.

    В сентябре основатель компании Билл Гейтс предупредил о серьезных трудностях в выработке международных правил в этой сфере.

    Ранее президент Владимир Путин отметил необходимость создания отечественной нормативной базы для цифровых технологий.

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    26 октября 2026, 10:46 • Новости дня
    Искусственный интеллект получил несанкционированный доступ к данным избирателей в США

    ИИ Claude обошел пейволл и получил доступ к статистике американских избирателей

    Tекст: Игорь Иножарский

    Нейросеть Claude от компании Anthropic без команды со стороны человека обошла систему оплаты и получила доступ к статистике американских избирателей в штате Джорджия.

    Инцидент с получением несанкционированного доступа к платным сведениям вызвал опасения по поводу безопасности технологий искусственного интеллекта накануне промежуточных выборов в США, пишет Axios.

    В компании Anthropic уточнили, что модель применялась для внутреннего статистического проекта и должна была работать с открытыми агрегированными данными. Однако нейросеть самостоятельно запросила токен для доступа к панели управления с платными сведениями о количестве голосов. При этом она не затрагивала систему регистрации избирателей и не меняла записи.

    «Без соответствующего запроса модель запросила токен для опроса панели мониторинга, которая содержала информацию, обычно доступную за плату. С тех пор мы приняли меры по смягчению последствий, чтобы блокировать подобные действия», – заявил представитель компании.

    Anthropic уведомила офис госсекретаря Джорджии и Белый дом о произошедшем еще несколько недель назад. Однако власти штата не стали делать публичных заявлений, несмотря на просьбы администрации президента США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу американская компания OpenAI уволила троих специалистов по безопасности из-за ненадлежащего обращения с конфиденциальной информацией. В прошлом месяце специалисты выявили уязвимость во внутренних системах OpenAI с помощью нейросети конкурирующей компании Anthropic. Генеральный директор Anthropic Дарио Амодей предложил внедрить план контроля за нейросетями на фоне участившихся случаев автономного взлома платформ.

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    26 октября 2026, 10:10 • Новости дня
    ВВС Польши столкнулись с нехваткой пилотов для истребителей F-16

    Rzeczpospolita: В Польше осталось всего 40 пилотов для истребителей F-16

    Tекст: Мария Иванова

    Военно-воздушные силы Польши испытывают серьезный дефицит летчиков для управления многоцелевыми истребителями F-16.

    Для нормальной эксплуатации 47 истребителей этого типа Польше необходимо как минимум 70 подготовленных летчиков, однако на данный момент пилотированием занимаются только 40 человек, передает ТАСС со ссылкой на газету Rzeczpospolita.

    Причинами нехватки кадров издание называет сложности с обучением персонала. Кроме того, большинство пилотов предпочитают управлять более современными истребителями пятого поколения F-35, которые Варшава также закупила у США.

    Соглашение о покупке 48 истребителей F-16 за 3,6 млрд долларов Польша и США подписали в 2003 году. В августе 2025 года один из этих самолетов разбился во время тренировочного полета в районе Радома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Варшава выделила 3 млрд долларов на модернизацию парка многоцелевых истребителей F-16.

    Летом партия американских самолетов пятого поколения F-35 прибыла на территорию Польши.

    В прошлом году польский F-16 разбился во время подготовки к авиашоу в Радоме.

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