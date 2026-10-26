ВВС США запретили автомобили китайской BYD на военной базе в Японии

Командование ВВС США на авиабазе Кадена в Японии ввело запрет на использование транспортных средств китайского автопроизводителя BYD на территории объекта, пишет Kyodo News.
Отмечается, что решение об ограничении доступа китайских автомобилей было принято из-за соображений безопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее американские власти ввели масштабные санкции в отношении пяти китайских компаний, подозреваемых в краже коммерческих секретов Google.
Вашингтон ввел ограничения против китайской платформы Xinbi Guarantee под предлогом борьбы с кибермошенничеством.
Также власти Китая пригрозили принять ответные меры в случае применения Соединенными Штатами санкций в отношении китайских компаний и граждан.