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    26 октября 2026, 13:35 • Новости дня

    ВВС США запретили автомобили китайской BYD на военной базе в Японии

    Kyodo News: ВВС США запретили автомобили китайской BYD на базе в Японии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Боевое крыло Военно-воздушных сил США на авиабазе Кадена в японской префектуре Окинава запретило использовать автомобили китайской компании BYD.

    Командование ВВС США на авиабазе Кадена в Японии ввело запрет на использование транспортных средств китайского автопроизводителя BYD на территории объекта, пишет Kyodo News.

    Отмечается, что решение об ограничении доступа китайских автомобилей было принято из-за соображений безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее американские власти ввели масштабные санкции в отношении пяти китайских компаний, подозреваемых в краже коммерческих секретов Google.

    Вашингтон ввел ограничения против китайской платформы Xinbi Guarantee под предлогом борьбы с кибермошенничеством.

    Также власти Китая пригрозили принять ответные меры в случае применения Соединенными Штатами санкций в отношении китайских компаний и граждан.

    23 октября 2026, 16:56 • Новости дня
    МИД Украины повесил флаг Китая вверх ногами на встрече с послом КНР
    МИД Украины повесил флаг Китая вверх ногами на встрече с послом КНР
    @ mfa.gov.ua

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Украины повесило китайский флаг вверх ногами во время встречи главы внешнеполитического ведомства Андрея Сибиги с послом КНР, пишут местные СМИ.

    Инцидент произошел 21 октября в резиденции украинского министра, пишет издание «Страна». На заднем фоне опубликованной фотографии видно красное знамя, звезды на котором расположены в правом нижнем углу вместо левого верхнего.

    Изначально снимки с перевернутым флагом появились на официальных ресурсах украинского внешнеполитического ведомства, однако позже их удалили. Фотография осталась доступна только в англоязычной версии сайта министерства.

    Впоследствии пресс-служба ведомства обрезала изображение, оставив в кадре исключительно украинский флаг. На сайте посольства Китая на Украине также опубликовали фотографию со встречи без флага КНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце министр иностранных дел Украины Андрей Сибига дал интервью казахстанскому изданию полностью на русском языке.

    В прошлом году Китай выразил несогласие с угрозами Киева ввести санкции против китайских граждан.

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    25 октября 2026, 15:28 • Новости дня
    Guardian: Встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина разделит мир на сферы влияния
    Guardian: Встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина разделит мир на сферы влияния
    @ ТАСС/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Предложение президента России Владимира Путина провести саммит с американским президентом Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином несет значимые последствия для остального мира, пишет британская газета Guardian.

    Обозреватель издания полагает, что три лидера имеют амбиции изменить систему управления миром, по сути разделив его на сферы влияния. По его мнению, одна встреча не воплотит эту идею в жизнь, но «отправит нас по очень опасному пути», пишет Guardian.

    В Европе это может повлиять не только на ситуацию вокруг Украины, но и на другие страны, если США откажутся помогать в защите союзников. В Восточной Азии отказ Вашингтона от «зонтика безопасности» создаст огромные проблемы для Тайваня, Южной Кореи, Японии и Австралии, говорится в статье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков сообщил о начале организации саммита лидеров России, США и Китая. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что многие в мире связывают надежды на стабилизацию с этой встречей. В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что потенциальный саммит не станет аналогом Ялтинской конференции.

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    25 октября 2026, 11:55 • Видео
    Украина опозорилась перед Китаем

    На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

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    23 октября 2026, 20:40 • Новости дня
    Автосервисы обязали отчитываться об использовании моторных масел

    Кабмин обязал автосервисы отчитываться об использовании моторных масел

    Автосервисы обязали отчитываться об использовании моторных масел
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские автосервисы с 1 марта 2027 года будут обязаны регистрироваться в системе маркировки «Честный знак» и передавать сведения об использовании моторных масел и специальных жидкостей, соответствующее постановление издало правительство.

    Новые требования распространяются на организации и индивидуальных предпринимателей, приобретающих автомобильные масла и смазочные материалы для технического обслуживания и ремонта машин, передает ТАСС со ссылкой на документ.

    В Центре развития перспективных технологий подчеркнули, что на сегмент автосервисов приходится до 40% рыночного оборота моторных масел. Включение этого канала в систему маркировки поможет повысить прозрачность оборота продукции и сократить реализацию нелегальных жидкостей.

    Кроме того, документ обязывает производителей масел передавать в систему информацию о конкретном адресе производственных площадок, что упростит проведение контрольных мероприятий надзорными органами. При этом смазочные материалы массой до 30 граммов или объемом менее 30 миллилитров освобождаются от обязательной маркировки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о планах проведения совещания с правительством для обсуждения системы «Честный знак».

    В мае глава государства Владимир Путин призвал устранить недочеты в механизме контроля за оборотом товаров.

    В прошлом году система маркировки заблокировала более 1,2 млн нелегальных автомобильных шин на кассах российских магазинов.

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    23 октября 2026, 15:52 • Новости дня
    Китай начал защищать бронетехнику от дронов «мангалами»

    Китай начал оснащать бронетехнику «мангалами» для защиты от дронов

    Китай начал защищать бронетехнику от дронов «мангалами»
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сухопутные войска Китая начали оснащать боевые машины пехоты дополнительными металлическими навесами для защиты от беспилотников.

    Новые защитные конструкции на китайских БМП ZBL-08, получившие в российских войсках название «мангалы», были замечены на кадрах с китайско-пакистанских учений «Каракорум-2026», переданных Центральным телевидением Китая, сообщает ТАСС.

    Бронемашины оснащены металлическими навесами вокруг башни и по бортам. По легенде маневров, прошедших в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, оборудованные «мангалами» БМП доставили пехоту на передовую для зачистки обнаруженного с дронов условного лагеря террористов.

    Учения сухопутных войск Китая и Пакистана стартовали 14 октября. В программу маневров входят совместные антитеррористические операции в горах, использование БПЛА и снайперская стрельба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца министерство обороны КНР анонсировало совместные антитеррористические учения с Пакистаном.

    В сентябре российское оборонное ведомство провело конференцию по испытаниям новых систем защиты бронетехники от дронов.

    В мае портал The War Zone сообщил о появлении сетчатых конструкций на патрульном катере ВМФ России.

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    25 октября 2026, 12:36 • Новости дня
    Ушаков: Организация саммита Путина, Трампа и Си Цзиньпина началась

    Ушаков сообщил о начале подготовки саммита Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    Ушаков: Организация саммита Путина, Трампа и Си Цзиньпина началась
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков сообщил, что организация и подготовка будущего саммита президента Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина уже началась.

    «Сейчас уже я могу точно сказать, что и в Москве, и в Пекине, и в Вашингтоне в принципе готовы к ее проведению [встречи], уже к ней началась подготовка», – заявил Ушаков.

    Он добавил, что китайские коллеги очень серьезно подошли к проведению предстоящих переговоров, передают «Вести».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о связываемых в мире надеждах на переход от глобального хаоса к стабилизации благодаря возможной встрече лидеров России, США и Китая.

    В пятницу заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко рассказал о нацеленности Москвы на проведение трехстороннего саммита.

    В среду президент Владимир Путин сообщил о возможности провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином на полях ноябрьского саммита АТЭС в Шэньчжэне.

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    24 октября 2026, 14:34 • Новости дня
    Ким Чен Ын посетил китайский Даньдун

    Ким Чен Ын прибыл в КНР и встретился с членом ПК Политбюро ЦК КПК

    Ким Чен Ын посетил китайский Даньдун
    @ Belarussian Presidency/Handout/Anadolu/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл с визитом в КНР и посетил китайский город Даньдун, передает агентство Синьхуа.

    В ходе визита он провел встречу с членом Постоянного комитета (ПК) Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), председателем Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Ван Хунином, передает ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа.

    Ван Хунин заявил о намерении использовать открытие нового моста через Ялуцзян для расширения контактов и торгово-экономического сотрудничества с КНДР.

    «Китайская сторона готова использовать открытие нового моста как возможность для расширения контактов между людьми и торгово-экономического сотрудничества, чтобы лучше содействовать благополучию народов двух стран», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл в Китай по новому мосту через реку Амноккан. У посольства КНДР в Пекине не заметили усиления мер безопасности.

    В четверг председатель КНР Си Цзиньпин заявил о готовности Китая расширять сотрудничество с корейской стороной.

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    26 октября 2026, 11:38 • Новости дня
    В МВД поступило предложение запретить начинающим водителям мощные автомобили

    Tекст: Вера Басилая

    В МВД поступило предложение от Национального автомобильного союза запретить автомобилистам со стажем менее трех лет управлять машинами мощностью более 150 л. с.

    С инициативой обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Shot.

    «Примерно треть всех аварий на дорогах России происходит по вине именно начинающих водителей. Нередко они водят свои автомобили крайне опасно, что приводит к ДТП, в том числе с пострадавшими», – пояснил Шапарин.

    Кроме того, Шапарин предложил ввести штрафы от 5 до 15 тыс. рублей за нарушение этого запрета. Он отметил, что молодые водители часто не осознают последствий опасной езды и становятся злостными нарушителями ПДД, демонстрируя свои «достижения» в соцсетях. В связи с этим предлагается осуществлять мониторинг соцсетей для привлечения нарушителей к ответственности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу правительство внесло в Госдуму законопроект об увеличении штрафов за вождение без прав до 30 тыс. рублей.

    До этого Следственный комитет предложил запретить подросткам младше 16 лет управлять электросамокатами.

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    24 октября 2026, 14:22 • Новости дня
    В ДТП в Алтайском крае один человек погиб и трое пострадали

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Шелаболихинском районе Алтайского края в результате столкновения двух автомобилей погиб один человек, еще трое получили травмы, сообщила полиция региона.

    Авария произошла на 27-м км автодороги Павловск – Камень-на-Оби – граница Новосибирской области. Столкнулись Toyota Town Ace под управлением водителя 1991 года рождения и Tenet T8, за рулем которого находился мужчина 1987 года рождения, передает ТАСС.

    В результате происшествия пассажир Toyota Town Ace, мужчина 1982 года рождения, скончался на месте до приезда скорой помощи. Два других пассажира этого автомобиля получили травмы и были госпитализированы. Водителю Tenet T8 оказали медицинскую помощь на месте аварии.

    По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца в Республике Алтай при столкновении двух легковых автомобилей пострадали восемь человек.

    Ранее автобус «Барнаул – Яровое» с 20 пассажирами слетел в кювет на Алтае, два человека пострадали. За две недели до этого на трассе в регионе перевернулся еще один автобус, тогда пострадали шесть человек.


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    24 октября 2026, 13:39 • Новости дня
    В Петербурге задержали двух рецидивистов за серийные кражи дорогих авто

    В Петербурге полиция задержала двух рецидивистов за кражу BMW и Lexus

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Полиция Петербурга задержала двух рецидивистов по подозрению в хищении автомобилей премиум-класса BMW и Lexus, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

    Сотрудники полиции задержали в Петербурге двух ранее судимых мужчин по подозрению в кражах автомобилей BMW и Lexus общей стоимостью почти 20 млн рублей, сообщили в региональном главке МВД.

    В январе 2025 года правоохранительные органы получили заявление о похищении BMW X6 и BMW 730i из гаражного кооператива во Всеволожском районе Ленинградской области. Ущерб оценили в 11,3 млн рублей и 5,8 млн рублей соответственно. Один из автомобилей позднее был найден представителем владельца на паркинге в Петербурге с другими номерами.

    В декабре 2024 года с проспекта Науки в Петербурге угнали Lexus GS350 стоимостью 2,3 млн рублей. По этим фактам были возбуждены уголовные дела о краже.

    В результате совместной операции сотрудников угрозыска главка и Калининского района были задержаны двое ранее судимых мужчин 30 и 52 лет. При обыске у них обнаружили девять комплектов автомобильных номеров, а также ключи и документы от машин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве рассказали о значительном снижении числа автоугонов. Ранее в столице задержали актера Максима Архипова по подозрению в угоне Toyota RAV4.

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    24 октября 2026, 16:51 • Новости дня
    Китай предупредил США об ответных мерах на инвестиционные ограничения

    Минкоммерции КНР пообещало ответить на новые инвестиционные ограничения США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство коммерции КНР заявило о готовности Пекина принять надлежащие меры в случае введения Соединенными Штатами новых ограничений на исходящие инвестиции.

    Власти Китая примут надлежащие меры, если США введут новые ограничения на исходящие инвестиции, пишет РИА «Новости».

    «Это типичный пример чрезмерного обобщения национальной безопасности, который нарушает важные договоренности, достигнутые лидерами двух государств, препятствует нормальному торгово-экономическому сотрудничеству между китайскими и американскими предприятиями и подрывает международный торгово-экономический порядок», – заявили в министерстве коммерции Китая.

    В ведомстве отметили, что Пекин выражает серьезную озабоченность и решительно выступает против действий Вашингтона. Там подчеркнули, что инвестиции в КНР являются вложениями в будущее благодаря огромному потребительскому потенциалу страны.

    Ограничения наносят ущерб интересам американских компаний, поэтому США следует перестать использовать торгово-экономические вопросы в качестве оружия, добавили в министерстве.

    Ранее американское министерство финансов предложило включить биотехнологии в категорию, подпадающую под ограничения в рамках программы безопасности исходящих инвестиций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил о готовности Пекина принять ответные меры в случае применения США санкций из-за сотрудничества с Ираном.

    До этого Вашингтон намеревался потребовать от других стран определиться с партнером в сфере искусственного интеллекта под угрозой исключения из американской коалиции. А официальный представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Чан пообещал защищать интересы государства в случае введения США пошлин на покупку российских энергоносителей.

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    24 октября 2026, 14:47 • Новости дня
    Ким Чен Ын посетил автомобильный завод в китайском Даньдуне

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер КНДР Ким Чен Ын во время визита в китайский город Даньдун на северо-востоке страны посетил автомобильный завод, где осмотрел производственные цеха.

    В ходе визита в город Даньдун китайской северо-восточной провинции Ляонин лидер КНДР Ким Чен Ын посетил автомобильный завод и осмотрел цеха производства. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что северокорейского лидера сопровождал член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) Ван Хунин.

    После посещения завода Ван Хунин проводил Ким Чен Ына до недавно открывшегося моста через реку Ялуцзян на границе Китая и КНДР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу стало известно о прибытии лидера КНДР Ким Чен Ына с визитом в КНР. Позже журналисты сообщили, что он прибыл в Китай по новому мосту через реку Амноккан.

    В четверг председатель КНР Си Цзиньпин заявил о готовности Китая расширять сотрудничество с КНДР.

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    24 октября 2026, 15:07 • Новости дня
    Ким Чен Ын почтил память китайских добровольцев Корейской войны

    Ким Чен Ын возложил цветы к мемориалу китайским добровольцам в Даньдуне

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе визита в китайский город Даньдун отдал дань уважения китайским добровольцам, принимавшим участие в Корейской войне.

    Северокорейский лидер прибыл в приграничный город Даньдун 24 октября, пишет РИА «Новости» со ссылкой на агентство Синьхуа.

    Член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Ван Хунин встретил Ким Чен Ына на площади перед мемориалом войны за сопротивление американской агрессии и оказание помощи Корее. Далее они вместе возложили корзину с цветами к мемориальной стеле, уточняет китайское агентство.

    Глава Северной Кореи подчеркнул, что специально посетил Даньдун для почитания памяти китайских народных добровольцев. Руководитель страны добавил, что в критический исторический момент эти люди ценой своих жизней оказали поддержку КНДР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл с визитом в китайский город Даньдун. Во время поездки глава Северной Кореи осмотрел производственные цеха местного автомобильного завода.

    А на встрече с председателем Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Ван Хунином северокорейский руководитель заявил о наличии широких перспектив для практического сотрудничества между странами.

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    25 октября 2026, 13:11 • Новости дня
    Более 700 автомобилей скопилось перед Крымским мостом

    Очередь на проезд по Крымскому мосту превысила 700 автомобилей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На автоподходах к Крымскому мосту со стороны Тамани и Керчи образовалась очередь из сотен транспортных средств.

    По состоянию на полдень воскресенья в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 400 машин, а со стороны Керчи проезда ожидают 320 автомобилей, передает РИА «Новости» со ссылкой на информационный центр по ситуации на автоподходах к мосту.

    Время ожидания проезда со стороны Краснодарского края составляет более часа.

    Проезд по Крымскому мосту разрешен только легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по сухопутному маршруту через новые регионы России. Перед въездом на мост с обеих сторон в целях безопасности установлены посты обязательного досмотра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту возобновили спустя полчаса после перекрытия. В прошлом месяце движение машин по мосту приостанавливали. Летом в очереди на проезд по Крымскому мосту скапливалось более 800 транспортных средств.

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    23 октября 2026, 17:37 • Новости дня
    «Атом» стал лидером по локализации среди российских авто
    «Атом» стал лидером по локализации среди российских авто
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский электромобиль «Атом», выпускаемый на заводе «Москвич», достиг уровня локализации в 70% и стал лидером среди производимых в стране машин.

    Электромобиль «Атом» от компании «Кама» занял первое место по уровню локализации среди автомобилей, выпускаемых на территории России, пишет «Российская газета» со ссылкой на исполнительного директора компании Харальда Грюбеля.

    По его словам, уровень локализации в 70% достигнут за счет применения отечественных кузовов, лакокрасочных материалов, аккумуляторов, электроприводов, силовой электроники и программного обеспечения.

    «Атом» выпускают на столичном заводе «Москвич». Процесс включает штамповку, сварку, окраску и окончательную сборку. В декабре 2025 года «Кама» подписала специальный инвестиционный контракт с Минпромторгом и правительством Москвы о поэтапном увеличении доли российских компонентов.

    Также сообщается о росте продаж других автомобилей в России. В сентябре 2026 года впервые продано более тысячи машин марки Volga, лидером стал кроссовер Volga K50. Кроме того, наблюдается резкое увеличение спроса на новые пикапы: в сентябре реализовано 2160 единиц, что на 30,6% больше, чем в прошлом году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце на столичном заводе «Москвич» стартовал выпуск отечественных электромобилей «Атом» по полному производственному циклу.

    В начале сентября Минпромторг отчитался о замещении почти половины критических компонентов в российском автопроме.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости оказать поддержку предприятиям отрасли в условиях санкций.

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    24 октября 2026, 11:51 • Новости дня
    Ким Чен Ын прибыл в Китай по новому мосту

    Ким Чен Ын прибыл в Китай по новому мосту через реку Амноккан

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл в Китай по новому мосту через реку Амноккан, соединяющему КНДР и КНР.

    Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в китайский город Даньдун из северокорейского Синыйджу по открытому 15 октября мосту через реку Амноккан, пишет «Российская газета» со ссылкой на министерство объединения Республики Корея.

    Цель и сроки визита, а также планы о встрече с председателем КНР Си Цзиньпином пока не раскрываются.

    Новый мост, по которому проехал Ким Чен Ын, имеет длину 3026 метров и четыре полосы. Его строительство обошлось Китаю в 2,2 млрд юаней. Возведение завершили в 2014 году, однако из-за проблем с инфраструктурой, пандемии и отношений двух стран объект открыли только девять дней назад.

    Открытие моста считают одним из результатов соглашений Пекина и Пхеньяна о расширении сотрудничества, и поездка Ким Чен Ына по нему придает событию политическое значение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай открыл крупнейший трансграничный мост в КНДР. В четверг председатель КНР Си Цзиньпин заявил о готовности Китая расширять сотрудничество с Северной Кореей. Во вторник Ким Чен Ын с дочерью и женой посетил выставку одежды.


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