ВВС США запретили автомобили китайской BYD на военной базе в Японии

МИД Украины повесил флаг Китая вверх ногами на встрече с послом КНР

Tекст: Валерия Городецкая

Инцидент произошел 21 октября в резиденции украинского министра, пишет издание «Страна». На заднем фоне опубликованной фотографии видно красное знамя, звезды на котором расположены в правом нижнем углу вместо левого верхнего.

Изначально снимки с перевернутым флагом появились на официальных ресурсах украинского внешнеполитического ведомства, однако позже их удалили. Фотография осталась доступна только в англоязычной версии сайта министерства.

Впоследствии пресс-служба ведомства обрезала изображение, оставив в кадре исключительно украинский флаг. На сайте посольства Китая на Украине также опубликовали фотографию со встречи без флага КНР.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце министр иностранных дел Украины Андрей Сибига дал интервью казахстанскому изданию полностью на русском языке.

В прошлом году Китай выразил несогласие с угрозами Киева ввести санкции против китайских граждан.