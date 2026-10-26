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    26 октября 2026, 13:33 • Новости дня

    Финские ВВС анонсировали полеты истребителей у границы с Россией

    ВВС Финляндии объявили об учениях истребителей у границы с Россией

    Tекст: Мария Иванова

    Военно-воздушные силы Финляндии в начале ноября проведут серию тренировочных полетов истребителей F/A-18 Hornet недалеко от рубежей России.

    Карельское авиационное крыло с 2 по 5 ноября организует учения по отработке полетов Vilkku 26 с авиабазы Риссала, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение финских ВВС.

    В маневрах задействуют истребители F/A-18 Hornet, точное количество которых не уточняется. Тренировки пройдут в районе между городами Куопио, Оулу и Куусамо вблизи российской границы.

    Ранее посол России в Хельсинки Павел Кузнецов заявил об интенсификации тренировочной активности финских вооруженных сил на территории страны и за рубежом. Он отметил увеличение масштабов маневров в непосредственной близости от границы, подчеркнув, что Москва будет исходить в своем военно-политическом планировании из уровня угроз со стороны Хельсинки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе сухопутные силы Финляндии анонсировали проведение восьми совместных с НАТО военных учений вблизи российской границы.

    Ранее Совет безопасности России сообщил о планах финских военно-морских сил организовать масштабные маневры.

    В апреле в Финляндии стартовали тренировки военно-воздушных сил с участием истребителей F/A-18 Hornet.

    26 октября 2026, 08:19 • Новости дня
    МИД: Запад услышал сигнал Москвы об ответе на задержания судов

    МИД заявил о понимании Западом сигнала об ответе на задержания судов

    МИД: Запад услышал сигнал Москвы об ответе на задержания судов
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников заявил, что западные страны услышали сигнал Москвы о готовности ответить на задержания судов в Мировом океане.

    Западные государства, несмотря на показную браваду, восприняли предупреждение российского руководства о возможных ответных мерах на задержания отечественных кораблей, передает РИА «Новости».

    «Предельно четко наш подход сформулирован президентом России Владимиром Путиным в ходе выступления перед военнослужащими Тихоокеанского флота 13 августа этого года», – напомнил Масленников.

    По словам дипломата, Москва оставляет за собой право применять ответные действия к судам тех государств, которые провозгласили своей политикой разбой и пиратство. Он подчеркнул, что ответные меры могут быть реализованы не только в местах инцидентов, но и в любых других акваториях по усмотрению российского руководства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников назвал враждебными и провокационными действиями задержания судов странами Евросоюза в Балтийском море.

    В субботу МИД России заявил о принятии асимметричных ответных мер на задержание кораблей западными странами.

    В четверг российское дипломатическое ведомство сообщило об активном генерировании Западом деструктивных инициатив в сфере морского судоходства.

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    25 октября 2026, 14:34 • Новости дня
    Военный самолет Словакии дважды за день пролетел у Калининградской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Тактический военно-транспортный борт Alenia C-27J Spartan, принадлежащий Военно-воздушным силам Словакии, совершил уже второй за сутки полет неподалеку от границ Калининградской области.

    Воздушное судно вылетело из литовского города Шяуляй и направилось на юг. Примерно в 13:57 мск самолет находился на границе Литвы с Польшей в 150 км от российского региона, передает РИА «Новости».

    Конечным пунктом назначения словацкого самолета является международный аэропорт имени Галилео Галилея итальянского города Пиза. Утром в воскресенье этот же борт уже пролетал недалеко от границы Польши с Калининградской областью.

    В последние годы российские власти неоднократно выражали обеспокоенность из-за наращивания сил НАТО в Европе и беспрецедентной активности альянса у западных границ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу самолет Военно-воздушных сил Швеции Gulfstream S102B Korpen начал проводить радиолокационную разведку над польской территорией рядом с границей Калининградской области.

    В четверг самолет дальней радиолокационной разведки Boeing E-3A Sentry Североатлантического альянса совершил полет в воздушном пространстве Польши недалеко от Калининградской области.

    В прошлом месяце самолет-разведчик НАТО Saab 340B ISR совершил многочасовой полет вдоль северо-западных рубежей России и Белоруссии.

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    25 октября 2026, 11:55 • Видео
    Украина опозорилась перед Китаем

    На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

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    25 октября 2026, 14:57 • Новости дня
    Армия Молдавии решила запустить акустическую систему обнаружения дронов

    Власти Молдавии решили внедрить систему звукового поиска беспилотников

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы Молдавии в следующем году внедрят систему акустических датчиков для обнаружения залетающих с территории соседней Украины беспилотников, заявил министр обороны Анатолий Носатый.

    Молдавские военные намерены создать сеть звуковых датчиков для улучшения контроля за воздушным пространством, пишет ТАСС.

    «Для эффективной борьбы с воздушными целями недостаточно радаров, которые мы закупили. Обнаружение дронов осуществляется с помощью не только радаров, но и акустических средств. И я хочу отметить, что мы сейчас работаем в этой области и планируем в следующем году внедрить функциональную систему на всей территории республики», – отметил Носатый.

    Ранее глава парламентской комиссии по безопасности Лилиан Карп сообщил об ограниченных возможностях оборонного ведомства по поиску дронов. По его словам, ситуация расширится после установки второго радара, приобретенного у Франции для отслеживания объектов на малой и средней высоте.

    В течение года на территории республики упало несколько беспилотников и обломков зенитных ракет. Местный МИД возложил ответственность за нарушение воздушных границ на Россию. Посол РФ Олег Озеров назвал обвинения бездоказательными, подчеркнув, что в предыдущих случаях обнаруженные аппараты оказывались фрагментами ракет украинских средств противовоздушной обороны.

    Госсекретарь МИД Молдавии Валериу Мижа добавил, что правительство планирует в ближайшие три года приобрести новые системы обнаружения и перехвата дронов при финансовой поддержке ЕС. На эти цели европейская сторона пообещала выделить 120 млн евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце нетрезвый военнослужащий национальной армии Молдавии на служебном автомобиле врезался в столб в ходе поисков неопознанного дрона. Летом молдавские пограничники обнаружили воронку с обломками неизвестного беспилотника в километре от украинской границы. В июле похожий на дрон объект взорвался и загорелся при ударе о землю в районе города Каушаны.

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    25 октября 2026, 16:38 • Новости дня
    Оружейный концерн Rheinmetall задержал поставку зенитных комплексов Румынии

    Минобороны Румынии: Rheinmetall задержит поставку комплексов ПВО до конца года

    Tекст: Ольга Иванова

    Министерство обороны Румынии сообщило, что немецкий концерн Rheinmetall отложил поставку четырех модернизированных зенитных комплексов Oerlikon GDF 103 до конца текущего года.

    Первые две модернизированные системы должны были прибыть в Румынию весной, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Defense Romania.

    Согласно контракту, модернизация первых двух комплексов обошлась в 166 млн евро. Оставшиеся две системы за 162 млн евро планировалось поставить к 20 декабря.

    «Крайний срок поставки первых двух систем – декабрь этого года, по оценке немецкой компании», – заявили в министерстве. До момента получения техники к производителю будут применяться штрафные санкции в размере нескольких миллионов евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле шведская правозащитница Грета Тунберг и несколько десятков других активистов устроили протестную акцию у берлинского офиса оборонного концерна Rheinmetall.

    В прошлом году власти Эстонии отказались от предложения компании построить оружейный завод из-за высоких финансовых обязательств.

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    26 октября 2026, 06:01 • Новости дня
    США решили внедрить ИИ в поставляемые Украине антидроновые системы

    США решили внедрить ИИ в поставляемые Украине комплексы от беспилотников Vampire

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские компании L3Harris и Palantir планируют использовать искусственный интеллект в военных системах, в том числе комплексах защиты от беспилотников Vampire для Украины.

    Компании намерены изучить возможность внедрения собственных ИИ-моделей в американские комплексы нового поколения, передает РИА «Новости».

    Для этого предполагается задействовать открытые ИИ-модели Nemotron от Nvidia и программные продукты Palantir. L3Harris сможет разрабатывать свои модели, сохраняя при этом контроль над вычислительной инфраструктурой и оперативными данными.

    Комплексы защиты от дронов Vampire устанавливаются на автомобили и поражают цели с помощью ракет с лазерным наведением. Известно, что в январе 2023 года L3Harris получила контракт Пентагона на поставку Киеву 14 таких систем стоимостью 40 млн долларов. Они по-прежнему значатся в перечне военной помощи США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе бывший глава украинского военного ведомства Михаил Федоров пообещал помочь Вашингтону создать масштабный флот беспилотников ради получения зенитных ракет. Ранее американские СМИ сообщили о планах украинского командования предоставить IT-компаниям доступ к массиву данных с камер дронов для повышения эффективности ударов. Также американская компания Auterion запланировала отправить Киеву 33 тыс. мини-компьютеров для управления беспилотниками с искусственным интеллектом.

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    26 октября 2026, 06:22 • Новости дня
    МИД выразил озабоченность планами НАТО сделать Балтику внутренним морем

    Глава департамента МИД Масленников: НАТО хочет сделать Балтику внутренним морем

    Tекст: Антон Антонов

    Заявления НАТО о желании превратить Балтийское море во «внутреннее море» альянса вызывают глубокую озабоченность, сообщил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.

    После вступления в НАТО Финляндии и Швеции ряд западных политиков стал заявлять, что Балтийское море превратилось во «внутреннее море НАТО», передает РИА «Новости».

    «Ситуация в Балтийском море вызывает у нас глубокую озабоченность… НАТО давно говорит о своем желании сделать Балтику «внутренним морем» альянса», – сказал Масленников.

    Он добавил, что в усилиях по милитаризации Балтийского региона от НАТО не отстает и Евросоюз, который, по его словам, своими действиями дополнительно усложняет обстановку в этом районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае посол по особым поручениям МИД России Артем Булатов заявил о целенаправленном разрушении НАТО и ЕС статуса Балтийского моря как безопасной транспортной артерии.

    Булатов заявил о готовности стран Евросоюза и НАТО испытать в Балтийском море схемы ограничения судоходства против неугодных государств.

    В апреле замглавы МИД России Александр Грушко назвал целью операции НАТО «Балтийский часовой» ограничение российских грузоперевозок и контроль над международными транспортными маршрутами.

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    26 октября 2026, 06:35 • Новости дня
    В России создали антитепловизионные гамаши для военных

    Воронежские разработчики создали невидимые для тепловизоров гамаши

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Специалисты воронежской компании Zavoz.pro разработали новые антитепловизионные гамаши, предназначенные для маскировки нижних конечностей военнослужащих.

    Отечественные разработчики представили новые элементы экипировки, скрывающие ноги солдат от обнаружения, передает ТАСС.

    «Полноразмерные накидки в пол неизбежно сковывают движения при активном перемещении, однако открытые нижние конечности сильно демаскируют бойца в тепловизионном спектре. Для решения этой проблемы специалисты создали не имеющую аналогов на российском рынке конструкцию антитепловизионных гамаш. Изделие выполнено с применением технологии, позволяющей скрывать силуэт на местности и эффективно маскирующей тепловое излучение ног, особенно нижней части голени», – пояснили в компании.

    Разработчики уточнили, что материал с инфракрасными свойствами работает в визуальном спектре и не бликует в приборах ночного видения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российские войска начали получать модульные накидки «Вайперхуд» для защиты штурмовых подразделений от тепловизоров. Ранее компания Zavoz.pro сообщила об эффективном скрытии бойца в маскировочном костюме «Древоч» на расстоянии от 100 метров. Предприятие модернизировало эту разработку для снижения заметности военнослужащих в тепловизионном диапазоне.

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    26 октября 2026, 06:04 • Новости дня
    Южная Корея и США начали совместные учения военной авиации

    Yonhap: Южная Корея и США приступили к совместным военно-воздушным учениям

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Южная Корея и США приступили к проведению совместных военно-воздушных учений Freedom Flag на авиабазе Кунсан.

    Южная Корея и США начали совместные авиационные учения Freedom Flag на юге Корейского полуострова, пишет ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap.

    Маневры продлятся до 6 ноября. Южная Корея задействовала истребители F-15K, KF-16 и F-35A, а также транспортные самолеты и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения. Вашингтон привлек истребители F-16 и F-35B, разведывательный самолет RC-135, вертолеты и беспилотники MQ-9 Reaper.

    Учения проводятся два раза в год и призваны повысить слаженность и боеготовность военнослужащих двух стран. Летчики отработают действия оборонительного характера и перехват авиации противника. Кроме того, до 30 октября Вооруженные силы Южной Кореи проводят масштабные сухопутные и морские маневры «Хогук».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Вооруженные силы Южной Кореи приступили к проведению масштабных ежегодных учений «Хогук». Ранее Министерство иностранных дел России сообщило о росте напряженности в регионе из-за непрекращающихся совместных маневров Вашингтона и Сеула. Также посол России в Республике Корея Георгий Зиновьев заявил о рисках развертывания атомной подводной лодки у берегов Южной Кореи.

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    26 октября 2026, 06:32 • Новости дня
    Грушко заявил о востребованности канала экстренной связи России и НАТО

    Tекст: Антон Антонов

    Канал экстренной связи между Москвой и НАТО остается востребованным на фоне нынешнего состояния отношений, сообщил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

    «Если эффективность определяется потребностью таких каналов, то с учетом нынешнего состояния дел в отношениях России с НАТО – не по нашей вине – то вы сами можете догадаться, какая востребованность», – заявил Грушко.

    Дипломат пояснил на полях Веронского Евразийского экономического форума, что этот канал продолжает действовать и используется по мере необходимости, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Грушко заявил, что Москва и НАТО при необходимости используют канал экстренной связи.

    Летом Грушко заявил о растущем риске военного столкновения России и НАТО.

    В феврале глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил о необходимости иметь прямой канал связи с Россией для европейцев, не зависящий от посредников.

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    26 октября 2026, 10:57 • Новости дня
    Германия решила закупить разработанные на Украине крылатые ракеты

    FT: Бундесвер впервые закупит украинские крылатые ракеты «Барс»

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкие вооруженные силы в ближайшие недели планируют заключить соглашение о приобретении первой партии украинских крылатых ракет «Барс».

    Бундесвер готовится закупить партию крылатых ракет «Барс», передает ТАСС со ссылкой на газету Financial Times.

    Ожидается, что технические испытания вооружений состоятся в начале следующего года. В случае удовлетворительного результата Берлин может приобрести еще сотни таких ракет. Это станет первым известным случаем закупки немецкой армией наступательного оружия, разработанного на Украине.

    Реактивная крылатая ракета «Барс» обладает дальностью полета до 1 тыс. км и массой полезной нагрузки 105 кг. В последние месяцы эти ракеты производились в Германии на совместном предприятии в рамках программы Build with Ukraine, которая изначально предназначалась для выпуска вооружений для Киева за рубежом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Министерство обороны Германии вступило в переговоры о закупке тысяч крылатых ракет наземного базирования Anthem.

    В начале месяца командующий сухопутными войсками ФРГ Кристиан Фройдинг сообщил о планах приобрести недорогие ракеты с дальностью полета около 1,5 тыс. км.

    Летом Киев и Берлин договорились о совместном выпуске профинансированных немецкой стороной беспилотников BARS.

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    26 октября 2026, 10:10 • Новости дня
    ВВС Польши столкнулись с нехваткой пилотов для истребителей F-16

    Rzeczpospolita: В Польше осталось всего 40 пилотов для истребителей F-16

    Tекст: Мария Иванова

    Военно-воздушные силы Польши испытывают серьезный дефицит летчиков для управления многоцелевыми истребителями F-16.

    Для нормальной эксплуатации 47 истребителей этого типа Польше необходимо как минимум 70 подготовленных летчиков, однако на данный момент пилотированием занимаются только 40 человек, передает ТАСС со ссылкой на газету Rzeczpospolita.

    Причинами нехватки кадров издание называет сложности с обучением персонала. Кроме того, большинство пилотов предпочитают управлять более современными истребителями пятого поколения F-35, которые Варшава также закупила у США.

    Соглашение о покупке 48 истребителей F-16 за 3,6 млрд долларов Польша и США подписали в 2003 году. В августе 2025 года один из этих самолетов разбился во время тренировочного полета в районе Радома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Варшава выделила 3 млрд долларов на модернизацию парка многоцелевых истребителей F-16.

    Летом партия американских самолетов пятого поколения F-35 прибыла на территорию Польши.

    В прошлом году польский F-16 разбился во время подготовки к авиашоу в Радоме.

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    26 октября 2026, 11:31 • Новости дня
    В Латвии у границ с Россией начались учения бригады НАТО

    В Латвии стартовали учения НАТО с участием трех тысяч военнослужащих

    Tекст: Мария Иванова

    Около трех тысяч военных многонациональной бригады Североатлантического альянса приступили к маневрам Resolute Reforger 2026, которые проходят в том числе вблизи российских рубежей.

    В Латвии стартовали военные учения Resolute Reforger 2026, которые затронут территории граничащих с Россией Алуксненского и Балвского краев, передает ТАСС со ссылкой на агентство LETA.

    В маневрах, которые станут крупнейшими за всю историю многонациональной бригады НАТО, задействуют 1000 единиц военной техники. Военнослужащие отработают задачи по развертыванию, снабжению, управлению, обеспечению связи и сотрудничеству с латвийскими вооруженными силами. Мероприятия продлятся до 8 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Таалатбек Масадыков заявил об обеспокоенности в связи с увеличением количества военных стран НАТО у западных границ.

    Во вторник сухопутные силы Финляндии сообщили о планах провести до конца года совместные с Североатлантическим альянсом военные учения вблизи российских рубежей.

    В прошлом месяце пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о шагах Москвы для защиты Калининградской области в ответ на призывы НАТО усилить военную активность у границ региона.

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    26 октября 2026, 11:41 • Новости дня
    МИД Ирана отверг обвинения в стремлении получить ядерное оружие

    МИД Ирана: Тегеран никогда не обладал ядерным оружием и не стремился к нему

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что страна никогда не пыталась создать ядерное оружие.

    «Иран не только никогда не обладал ядерным оружием, но и никогда не стремился его получить», – заявил Багаи РИА «Новости».

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опубликовал сгенерированное нейросетью изображение ядерного удара по городу, похожему на Тель-Авив. Он заявил об экзистенциальной угрозе еврейскому государству со стороны Ирана. Публикация сопровождалась текстом писателя Юваля Блумберга об угрозе создания Ираном ядерного оружия.

    В свою очередь посол Ирана в России Казем Джалали напомнил, что ядерная программа Исламской республики носит мирный характер. По его словам, это основано на доктрине безопасности и фетве духовного лидера страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил Ирану «несоразмерными» ударами.

    В воскресенье израильский премьер разместил сгенерированное нейросетью изображение уничтоженного атомной бомбой Тель-Авива.

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    26 октября 2026, 12:44 • Новости дня
    Самолет погранслужбы Польши пролетел у морской границы России

    Польский самолет L-410 пролетел над Финским заливом у границы России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Самолет пограничной службы Польши совершил полет над Финским заливом в непосредственной близости от морской границы России.

    Самолет польской пограничной службы пролетел над Финским заливом близ морской границы России, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные полетов.

    Борт Let L-410UVP-E20 Turbolet вылетел с базы ВВС Эмари в Эстонии около 11:12 мск и направился на северо-восток. У морской границы России самолет резко повернул на север, прошел вдоль нее, а затем взял курс на запад в направлении города вылета. Конечный пункт назначения борта остается неизвестным.

    В последние годы фиксируется беспрецедентная активность сил НАТО у западных рубежей. В МИД России неоднократно подчеркивали готовность Москвы к равноправному диалогу с альянсом при условии отказа Запада от милитаризации европейского континента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник МИД России сообщил о глубокой озабоченности планами НАТО превратить Балтийское море во внутреннее море альянса.

    Ранее шведский военный самолет начал радиолокационную разведку над территорией Финляндии рядом с российскими границами.

    Кроме того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о достаточном разведывательном потенциале российских спецслужб и Минобороны для контроля ситуации на границах государства.

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    26 октября 2026, 13:38 • Новости дня
    Германская компания Helsing представила новую систему ПВО

    Германская оборонная компания Helsing представила новую систему ПВО Contra

    Tекст: Мария Иванова

    Германская компания Helsing представила в Берлине собственную систему противовоздушной обороны Contra и новые управляемые ракеты AD-1 Inferno и AD-2 Ambush.

    Компания выходит на рынок комплексных систем противовоздушной обороны с разработками на основе искусственного интеллекта. Новые ракеты способны перехватывать реактивные ударные дроны и крылатые ракеты, передает ТАСС.

    Высокоскоростная управляемая ракета с реактивным двигателем AD-1 Inferno может барражировать в воздухе и многократно поражать цели. Твердотопливная управляемая ракета AD-2 Ambush достигает скорости 2,5 маха и имеет дальность полета более 20 км.

    По данным производителя, система Contra способна одновременно распознавать и бороться с сотнями и тысячами беспилотников и ракет. Комплекс интегрируется в другие системы в течение нескольких дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом японская корпорация Rakuten Group запланировала стать партнером немецкого стартапа Helsing для поставок ударных беспилотников с искусственным интеллектом японским сухопутным силам самообороны.

    В прошлом году немецкая компания Helsing объявила о планах начать выпуск тяжелых боевых дронов.

    Летом прошлого года предприятие привлекло 600 млн евро от ряда крупных инвесторов для разработки военных беспилотников.

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