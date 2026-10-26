Промышленный альпинист разбился насмерть на северо-востоке Москвы

Промышленный альпинист сорвался с силосной башни на хлебозаводе в Москве

Tекст: Алексей Дегтярёв

Мужчина разбился насмерть в результате обрыва страховки во время работ на хлебозаводе в Северном Медведково, сказал собеседник агентства «Москва».

Инцидент произошел во время работ в силосной башне на хлебозаводе на Полярной улице.

Устанавливаются подробности произошедшего.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе рабочий погиб при падении с высоты девятого этажа на строительной площадке на севере столицы. В июле незарегистрированный альпинист разбился насмерть во время подъема на Эльбрус. В марте рабочий погиб во время раскопок на стройплощадке в московском районе Москворечье-Сабурово.