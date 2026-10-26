Московская полиция выявила 950 нарушителей миграционного законодательства

МВД: В ходе рейда в Москве выявили 950 нарушителей миграционного режима

Tекст: Алексей Дегтярёв

Полицейские проверили иностранных граждан на подлинность документов и законность пребывания в России. По итогам проверок на северо-западе столицы были выявлены сотни нарушителей миграционного законодательства, цитирует сообщение ведомства ТАСС.

«Всего выявлено порядка 950 нарушителей, из них 130 – работодатели, незаконно привлекающие иностранную рабочую силу», – добавили там.

Задержанных иностранцев доставили в территориальные отделы полиции для проверки и привлечения к административной ответственности. В отношении мигрантов составлены протоколы за незаконную постановку на учет, нелегальную трудовую деятельность и предоставление ложных сведений, а на работодателей заведены дела за незаконное привлечение к труду.

Восемь иностранцев привлекли к ответственности за уклонение от ранее назначенных наказаний.

По итогам рейдов нарушителям назначены штрафы, а также принято 344 решения о выдворении за пределы России, причем 180 человек покинут страну принудительно.

Кроме того, силовики возбудили 22 уголовных дела за преступления в сфере миграции, включая фиктивную постановку на учет и оборот поддельных документов. Еще 14 уголовных дел заведено по иным преступлениям, совершенным иностранными гражданами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе правоохранительные органы приняли решение о выдворении за пределы России 338 иностранных граждан за нарушение миграционного законодательства на севере Москвы. В начале месяца полиция Челябинской области решила выдворить 96 мигрантов по итогам регионального этапа операции «Нелегал». Летом МВД сообщило о пресечении свыше 60 тыс. нарушений миграционного законодательства на первом этапе этой всероссийской операции.