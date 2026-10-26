  • Новость часаЭксперт: ЕС будет толкать Белград к антироссийской политике
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    26 октября 2026, 13:14 • Новости дня

    Кремль выразил надежду на конструктивные отношения с новыми властями Сербии

    Песков: Москва надеется на конструктивные отношения с новыми властями Сербии

    Tекст: Вера Басилая

    В Кремле надеются, что новое руководство Сербии продолжит курс на развитие конструктивных отношений с Россией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Что касается новой политической силы, которая придет к власти в результате выборов, мы хотим выразить надежду, что ее действия будут также направлены конструктивно на дальнейшее развитие отношений», – заявил Песков.

    Он также отметил заслуги бывшего президента страны Александра Вучича, передает РИА «Новости».

    «Мы очень высоко ценим тот вклад, который Вучич внес в развитие наших двусторонних отношений», – добавил Песков.

    В ночь на понедельник Вучич признал поражение своей коалиции «Объединенная Сербия» на парламентских выборах. Победу одержал оппозиционный «Студенческий список».

    Оппозиционное движение «Студенческий список» набрало 52,54% голосов избирателей.

    Бывший президент Сербии Александр Вучич заявил о планах победившей коалиции ввести санкции против России к весне.

    Политолог Екатерина Энтина выразила уверенность в недопущении деградации отношений с Москвой новыми властями Сербии.

    25 октября 2026, 15:13 • Новости дня
    Протестующие в Белграде напали на мать бывшего президента Сербии Вучича

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Группа протестующих молодых людей напала на Ангелину Вучич, мать бывшего президента Сербии Александара Вучича, инцидент произошел в день проведения внеочередных парламентских выборов.

    В Белграде совершено нападение на мать бывшего главы государства Александра Вучича, передает ТАСС.

    «Группа молодых людей протестного политического толка толкнули Ангелину Вучич, начали кричать на нее и разорвали пакеты с продуктами, которые она несла с рынка», – сообщили в правящей Сербской прогрессивной партии.

    Представители политической силы назвали случившееся неприемлемым актом агрессии, унижения и запугивания. Партия потребовала от компетентных органов проведения срочного расследования и привлечения виновных к ответственности. Пострадавшая уже написала заявление в полицию.

    В Сербии проходят досрочные выборы в Народную скупщину, гражданам предстоит избрать 250 депутатов. Основная политическая борьба ожидается между списком «Объединенная Сербия» во главе с Александром Вучичем, покинувшим пост президента 27 сентября, и объединением «Студенческий список».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Сербии началось голосование на досрочных выборах депутатов Скупщины. Вучич выразил надежду на расширение сотрудничества с Россией после подведения итогов кампании.

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    25 октября 2026, 23:44 • Новости дня
    Вучич признал поражение своей партии на выборах в парламент Сербии
    Вучич признал поражение своей партии на выборах в парламент Сербии
    @ Predrag Milosavljevic/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Бывший президент Сербии Александар Вучич заявил, что оппозиционный союз «Студенческий список» победил на внеочередных парламентских выборах, а возглавляемая им Сербская прогрессивная партия и коалиция «Объединенная Сербия» проиграли голосование.

    Вучич выступил в штабе Сербской прогрессивной партии, передает ТАСС.

    «Многие будут удивлены, и вы поймете, насколько сильно некоторые люди лгали. Судя по результатам стратифицированной выборки, очевидно, что мы проиграли эти выборы», – отметил Вучич.

    Он заявил, что признал поражение и не будет чинить препятствий конкурентам, передает РИА «Новости».

    «Нас победил студенческий протестный список. У них будет 135-140 мандатов [из 250], у нас около 105, никто больше не вошел в Скупщину», - сказал экс-президент Сербии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье завершилось голосование на досрочных выборах в Скупщину Сербии.

    Наблюдатели от Центральной избирательной комиссии России заявили об отсутствии нарушений на выборах в Сербии.

    В результате обрушения бетонного козырька на вокзале в Нови-Саде в 2024 году погибли 16 человек. После трагедии в Сербии начались протесты студентов и оппозиции. Вучич согласился провести досрочные выборы.

    Он заявлял, что «Студенческий список» при победе на выборах в Сербии введет антироссийские санкции.

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    25 октября 2026, 11:55 • Видео
    Украина опозорилась перед Китаем

    На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

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    26 октября 2026, 00:03 • Новости дня
    Вучич заявил, что новые власти Сербии введут санкции против России

    Вучич: Победивший на выборах «Студенческий список» введет санкции против России

    Вучич заявил, что новые власти Сербии введут санкции против России
    @ Yurii Rylchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Победивший на выборах в Сербии союз «Студенческий список» введет санкции против России к весне, заявил бывший президент страны Александр Вучич, партия которого потерпела поражение на выборах.

    Вучич назвал результаты выборов «подтверждением революции, осуществленной при прямой поддержке ряда европейских стран и глубинного государства США». По его словам, речь идет о «той фракции, которая противостоит» нынешней американской администрации, передает ТАСС.

    «Больше всего меня беспокоит то, что к марту или апрелю против России будут введены санкции. Они сделают все то, о чем они не хотели, чтобы бы я вам рассказал», – заявил он.

    Ранее представители «Студенческого списка» говорили, что выступают против введения санкций в отношении России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье завершилось голосование на досрочных выборах в Скупщину Сербии.

    Вучич заявил о победе оппозиционного союза «Студенческий список» и поражении своей Сербской прогрессивной партии на внеочередных парламентских выборах.

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    25 октября 2026, 14:35 • Новости дня
    Военный эксперт оценил реальный ущерб ВСУ от ограничений Starlink

    Военный эксперт Кнутов увидел политический расчет Киева в истории с ограничениями Starlink

    Военный эксперт оценил реальный ущерб ВСУ от ограничений Starlink
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Ограничения Starlink могут лишить ВСУ части возможностей по применению беспилотников, но не приведут к полной остановке украинских дронов. При этом Владимир Зеленский пытается использовать решение Илона Маска для критики Дональда Трампа, хотя сам конфликт вокруг спутниковой связи возник из-за действий украинской стороны, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Ситуация вокруг доступа ВСУ к сети Starlink остается до конца неясной. Однако, судя по всему, Илон Маск действительно на какое-то время ввел ограничения для украинской армии: теперь спутниковые терминалы могли использовать лишь те дроны противника, которые двигаются со скоростью меньше 160 км/ч», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его словам, произошедшее стало следствием того, что Украина начала обходить первоначальные договоренности с США. Еще в 2022 году ВСУ получили возможность использовать полную версию Starlink при условии, что Киев не будет задействовать систему для нанесения ударов по регионам, входившим в состав России до начала спецоперации.

    «Противник же начал осознанно расширять зону работы терминалов. Украинцы принялись крепить эти устройства на метеозонды и направлять их в сторону России, используя для ударов по территориям, которые изначально не входили в разрешенную зону применения Starlink. Тогда Маск, с одобрения Дональда Трампа, и стал думать над возможными мерами ограничения», – предполагает собеседник.

    При этом Вашингтон не заинтересован в публичном введении ограничений накануне выборов в Конгресс: это может сыграть на руку демократам. «Владимир Зеленский это хорошо понимает, поэтому он и пытается представить сложившуюся ситуацию как удар по обороноспособности страны», – отметил Кнутов.

    По оценке эксперта, ограничения затрагивают лишь часть украинских беспилотников. «Основная масса дронов работать в таких условиях способна. Исключения составляют лишь специализированные «перехватчики», которые отбивали наши «Герани», для чего им требовался выход на скорость в 400 км/ч. Этим Киев и пользуется, попрекая Трампа снижением качества обороны», – пояснил он.

    Таким образом, полагает Кнутов, ограничения пока не стали решающим фактором, способным существенно ослабить оборону ВСУ. Подобных аппаратов у Украины немного. Кроме того, противник, судя по всему, сохранил возможность пользоваться Starshield – военной и правительственной разновидностью Starlink.

    «Можно сказать, что первый – армейская версия второго с собственными спутниками, на которых стоят более мощные датчики. Starshield также обладает приоритетом в вопросе передачи данных над коммерческими сигналами, которыми занимается Starlink. При этом система может «жонглировать» терминалами обоих проектов, чтобы как можно быстрее направить необходимую информацию пользователю», – добавил эксперт.

    При этом наиболее серьезные последствия для Украины, по мнению Кнутова, могло бы иметь полное отключение Starlink. «На нем строится связь практически всех подразделений ВСУ. Также его терминалы используются подавляющим числом дронов для атак на территорию России. Даже малейшие сбои в работе системы могут принести Владимиру Зеленскому немало хлопот», – заключил Кнутов.

    Ранее Илон Маск обвинил украинских военных в нарушении условий пользования Starlink. В соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России) он отметил, что ВСУ применяли спутники для «наступательных ударов дронами с целью убийства людей», хотя система изначально являлась гражданским коммерческим сервисом.

    Маск также подчеркнул, что Starshield, в отличие от коммерческого Starlink, находится под контролем правительства США. По его словам, решения о применении этой системы принимают американские власти. Он также добавил, что отключение Starlink привело бы к мгновенному обрушению фронта ВСУ.

    Однако советник Зеленского по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов заявил, что система компании Маска не работает над территорией России, из-за чего ВСУ «физически не могут» использовать терминалы для дальнобойных ударов дронами. Напомним, проблемы с работой Starlink были зафиксированы противником 14 октября. Также украинская сторона заявляла о якобы восстановлении работы всех систем.

    Позже Маск резко раскритиковал сторонников продолжения конфликта на Украине. Поводом стала публикация журналиста телеканала Fox News Джоша Краушара, который привел диаграмму, свидетельствующую о высокой поддержке Украины среди сторонников движения MAGA (Make America Great Again).

    «Этот кретин настолько глуп, что даже не понимает, что наша политика направлена на благо украинского народа. Такие ублюдки, как он, хотят, чтобы война продолжалась до тех пор, пока последний украинец не погиб в окопе. Они – абсолютное отребье планеты», – написал Маск в соцсетях. Он также выразил «полнейшее презрение» к тем, кого считает сторонниками затягивания украинского конфликта.

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    26 октября 2026, 12:24 • Новости дня
    Эксперт: Новые власти Сербии не допустят деградации отношений с Москвой

    Политолог Энтина: Новые власти Сербии сохранят близкие отношения с Россией

    Эксперт: Новые власти Сербии не допустят деградации отношений с Москвой
    @ Armin Durgut/AP/TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Александр Вучич на посту президента Сербии не смог обеспечить надлежащее расследование громких коррупционных дел, а также доступ весомой части молодежи к экономическим и карьерным лифтам. Эти факторы стали одними из основных причин поражения Сербской прогрессивной партии на парламентских выборах, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Екатерина Энтина.

    «За годы нахождения у власти Александр Вучич так и не смог наладить диалог со значительной частью сербского общества. Этим в первую очередь и объясняется поражение партии экс-президента на выборах», – пояснила Екатерина Энтина, профессор, директор центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ.

    Спикер напомнила: Вучич имеет огромный опыт в политике и отличается незаурядным умом. «Тем не менее он пошел по пути условного разделения сербского общества на «хороших» и «плохих». Этим решением политик в еще большей степени спровоцировал протестную волну против себя», – указала собеседница.

    По словам эксперта, протестное движение выражало абсолютно законные и объективные требования. «Люди призывали власти к полноценному разбирательству по ряду громких коррупционных скандалов. Одно из дел касается обрушения навеса на железнодорожной станции Нови-Сад, приведшего к гибели 16 человек», – указала аналитик.

    В данный момент, напомнила собеседница, ни одно из расследований не было доведено до логичного завершения. «Ситуация предсказуемо сделала требование борьбы с коррупцией одним из основных лозунгов протестного движения и оппозиционной избирательной кампании», – подчеркнула спикер.

    Кроме того, продолжила Энтина, Вучича можно назвать заложником собственного успеха. «Сербская прогрессивная партия развивалась как экспансионистская сила, постоянно расширяющая состав. Она насчитывала более 750 тыс. членов. Для страны с населением 6,5 млн человек такие показатели означают фактически политическую монополию», – детализировала профессор.

    Однако, указала спикер, процесс роста партийных рядов «замыкает сам себя». «Кусок экономического, финансового и карьерного пирога должен доставаться каждому новому члену. Но эти ресурсы не бесконечны и еще несколько лет назад фактически подошли к точке исчерпания», – рассказала собеседница.

    «В итоге все большему количеству молодых людей просто не находилось места в экономических и карьерных лифтах Сербии. С решением этой задачи Вучич справиться также не смог», – подчеркнула политолог.

    В итоге партия Вучича потерпела сокрушительное поражение. «Такой разрыв мало кто мог предсказать, он рассматривался как наименее вероятный даже представителями «Студенческого списка», – поделилась аналитик.

    По ее словам, свою роль в отрыве сыграла и грандиозная мобилизация граждан с явкой выше 70%. «Такие показатели на выборах в Сербии в последний раз были в 2000 году, когда свергали режим Слободана Милошевича», – напомнила Энтина.

    Спикер отметила: результат выборов не позволяет партии власти даже предполагать создание коалиционных вариантов работы в парламенте. «Кроме того, не прошла избирательный ценз Социалистическая партия – традиционный партнер Вучича. Ряды социалистов накануне выборов покинули несколько значимых членов», – продолжила она.

    Эксперт также коснулась потенциальных изменений в российско-сербских отношениях в ближайшем будущем в свете изменения политического ландшафта Сербии.

    «Внешнеполитическая программа «Студенческого списка» ничем не отличается от программы Вучича и от курса, заложенного во внешней политике Белграда в 2008 году», – считает политолог.

    Сербская внешнеполитическая концепция зиждется на четырех столпах, детализировала собеседница. «Один из базисов – евроинтеграция при сохранении сбалансированных и масштабных отношений с Россией, США и Китаем. В ходе предвыборной кампании представители «Студенческого списка» с самыми разными политическими взглядами заявляли о недопустимости деградации отношений с Москвой и введения санкций», – пояснила профессор.

    «Судя по всему, победившая партия будет придерживаться озвученных позиций. Это поспособствует сохранению Москвой высокого уровня отношений с Белградом, поддержке договоренностей по энергетике, по совместной работе на международных площадках и по многим другим трекам, развивающимся в двусторонних отношениях с 2000 года», – резюмировала Энтина.

    Ранее бывший президент Сербии Александр Вучич признал, что его партия потерпела поражение на парламентских выборах, в то время как оппозиционный блок «Студенческий список» одержал победу, передает РИА «Новости». «У них будет 135-140 мандатов, у нас около 105, никто больше не вошел в Скупщину», – сказал он в штаб-квартире Сербской прогрессивной партии.

    Он подчеркнул, что не будет чинить препятствий конкурентам. При этом экс-президент заявил, что за победой оппозиции стоят «глубинное государство» США и силы из стран ЕС. Вучич также не исключил, что в марте-апреле новые власти Сербии введут санкции против России. «Они сделают все, чего мы не хотели», – добавил он.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта поздравили «Студенческий список» с победой. «Мы готовы поддержать реформы в сфере верховенства права, свободы СМИ, борьбы с коррупцией и укрепления сильных демократических институтов, а также совместно работать над построением будущего Сербии в Европейском союзе», – заявили они.

    Тем временем сторонники «Студенческого списка» устроили стихийное празднование в центре Белграда. Жандармерия в тяжелой экипировке и полиция под оскорбительные крики и свист молодежи покинули центр столицы.

    Собравшаяся толпа повалила ограждение и разрушила пустующий лагерь сторонников Вучича «Чациленд», а также подожгла несколько палаток. Затем молодежь собралась на ступенях здания Скупщины, где скандировала, пела, свистела, размахивала флагами, зажигала файеры, запускала фейерверки.

    В сентябре Вучич утвердил решение о роспуске Народной скупщины (парламента) Сербии. В этот же день правящая СПП официально выдвинула его кандидатом на пост премьера. Сам экс-президент не раз говорил о планах уйти в отставку и принять участие в парламентских выборах «как обычный гражданин». В конце прошлого месяца он покинул свой пост.

    Видео выступления Вучича смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

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    26 октября 2026, 09:07 • Новости дня
    Фон дер Ляйен и Кошта поздравили сербскую оппозицию с победой

    Фон дер Ляйен и Кошта поздравили сербский «Студенческий список» с победой

    Фон дер Ляйен и Кошта поздравили сербскую оппозицию с победой
    @ Aleksandar Jovicic/NurPhoto/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Антониу Кошта поздравили оппозиционный «Студенческий список» с победой на досрочных парламентских выборах в Сербии.

    «Поздравляем «Студенческий список» с победой на парламентских выборах. Мы готовы поддержать реформы в сфере верховенства права, свободы СМИ, борьбы с коррупцией и укрепления сильных демократических институтов, а также совместно работать над построением будущего Сербии в Европейском союзе», – написали фон дер Ляйен и Кошта в соцсети, передает РИА «Новости».

    Ранее бывший президент Сербии Александр Вучич признал поражение своей коалиции «Объединенная Сербия» на выборах. Он отметил, что его противники могут получить 135-140 мандатов в парламенте (Скупщине), тогда как его блок – около 105 мандатов.

    Вучич также заявил, что поражение «Объединенной Сербии» было подготовлено «глубинным государством» США и силами из стран Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник лидер боснийских сербов Милорад Додик поздравил «Студенческий список» с победой.

    В этот же день Александр Вучич заявил, что новые власти введут санкции против России к весне.

    В воскресенье он сообщил о поражении своей коалиции на выборах.

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    25 октября 2026, 22:12 • Новости дня
    Избирательные участки закрылись на досрочных выборах в парламент Сербии
    Избирательные участки закрылись на досрочных выборах в парламент Сербии
    @ Predrag Milosavljevic/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Завершилось голосование на досрочных выборах в Скупщину в Сербии, показав рекордную явку избирателей, сообщили в избирательной комиссии республики.

    Республиканская избирательная комиссия ранее зарегистрировала 6 млн 451 тыс. 292 избирателя, которые голосовали на примерно 8,4 тыс. участков, включая 93 за рубежом в 37 странах мира. Голосование шло с с 7.00 (9.00 мск) до 20.00 (22.00 мск) времени без значимых инцидентов, в Белграде перед участками выстраивались очереди, передает РИА «Новости».

    По данным избиркома, к 18.00 (20.00 мск) на территории Сербии без Косово и Метохии проголосовали 64,89% избирателей. В Белграде к этому времени явка достигла 65,67%, в автономном крае Воеводина на севере страны – 66,9%. На прошлых парламентских выборах в 2023 году к 16.00 (18.00 мск) явка составляла 51,93%.

    Всего к выборам зарегистрировали 19 политических сил, половину из которых впервые составили движения представителей национальных меньшинств, освобожденные от прохождения трехпроцентного барьера.

    Ожидается, что основными соперниками станут представители списка «Объединенная Сербия» правящей Сербской прогрессивной партии во главе с подавшим 27 сентября в отставку с поста президента страны Александаром Вучичем и объединение «Студенческий список», первым в числе кандидатов которого значится кардиолог из Нови-Сада Илия Срданович, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Сербии прошло голосование на досрочных выборах депутатов Скупщины, в котором участвуют 19 политических сил.

    К середине дня явка на внеочередных выборах в парламент Сербии превысила половину зарегистрированных избирателей.

    Протестующие в Белграде атаковали мать бывшего президента Сербии Александра Вучича в момент проведения голосования.

    Вучич выразил надежду на расширение сотрудничества с Россией после парламентских выборов.

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    26 октября 2026, 02:55 • Новости дня
    Додик поздравил «Студенческий список» с победой на выборах в Сербии

    Tекст: Антон Антонов

    Председатель правящей в Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик поздравил «Студенческий список» с победой на внеочередных парламентских выборах в Сербии.

    «Граждане Сербии и все политические деятели в очередной раз продемонстрировали демократический характер одной из старейших государственно-формирующихся наций Европы», – заявил Додик в X.

    Он также выразил благодарность экс-президенту Сербии Александру Вучичу за многолетнее сотрудничество и поддержку Республики Сербской. По его словам, это было понимание «того, что все мы принадлежим одному народу».

    Додик подчеркнул, что Республика Сербская и Сербия продолжат тесное сотрудничество по всем региональным и международным вопросам, так как сербы по обе стороны Дрины остаются одним народом.

    «Голос народа – это голос Бога. Граждане Республики Сербской и Сербии высказали свое мнение. Давайте двигаться вперед – вместе», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вучич заявил о победе оппозиционного союза «Студенческий список» на парламентских выборах.

    Он заявил о планах новых властей ввести санкции против России.

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    26 октября 2026, 08:04 • Новости дня
    The Guardian предупредила об угрозе демократии на выборах в США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Предстоящие и уже прошедшие выборы в Бразилии, Сербии, Израиле и США могут определить, усилятся ли авторитарные тенденции в этих странах, предупредила британская газета The Guardian.

    Издание пишет о «десяти днях, способных потрясти мир», отмечая, что во всех четырех странах сторонники демократии противостоят автократам, передает РБК.

    В Бразилии за пост президента борются действующий глава государства Луис Инасиу Лула да Силва и сенатор Флавиу Болсонару. В Сербии правящей партии бросило вызов протестное движение, возникшее после трагедии в Нови-Саде.

    В Израиле на пост премьер-министра претендует Биньямин Нетаньяху, которого поддержал президент США Дональд Трамп. Сами Штаты готовятся к промежуточным выборам в Конгресс, которые станут первым испытанием для Республиканской партии после возвращения Трампа в Белый дом.

    Успех правых сил в одной из этих стран может укрепить позиции их союзников в других, подчеркивает The Guardian.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник бывший президент Сербии Александар Вучич сообщил о введении новыми властями санкций против России к весне.

    В воскресенье Александар Вучич признал поражение своей партии на внеочередных парламентских выборах.

    В четверг газета The New York Times узнала о плане США и Израиля возобновить удары по Ирану после выборов в Конгресс.

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    25 октября 2026, 18:27 • Новости дня
    Депутат Затулин заявил о вмешательстве стран Запада в выборы в Сербии

    Tекст: Ольга Иванова

    Специальный представитель Госдумы по вопросам миграции и гражданства Константин Затулин заявил о растущем числе доказательств вмешательства стран Запада во внеочередные выборы в Сербии.

    Представитель российского парламента указал на попытки зарубежных государств повлиять на волеизъявление граждан. «Все больше доказательств того, что Европейский союз, страны Запада вмешиваются и пытаются навязать свою линию», – приводит слова Затулина РИА «Новости».

    После встречи с председателем Сербской прогрессивной партии Милошем Вучевичем депутат отметил, что коалицию бывшего президента Сербии Александра Вучича принуждают вести предвыборную кампанию не в полную силу. По словам Затулина, западные послы и наблюдатели требуют от властей не призывать оппозицию к порядку.

    Наблюдатель сравнил происходящее с событиями на Украине в 2014 году, когда руководству страны запрещали предпринимать меры против протестующих. Сербские власти отчасти сами спровоцировали такую ситуацию стремлением найти общий язык с Евросоюзом и доказать свою приемлемость для западных стран, в результате правительство ограничивало собственные действия, позволив оппозиции почувствовать уверенность в своих силах, заключил депутат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье на внеочередных выборах в парламент Сербии к середине дня проголосовали более половины зарегистрированных избирателей.

    Бывший президент Сербии Александр Вучич выразил надежду на расширение сотрудничества с Россией после завершения голосования.

    Группа протестующих молодых людей напала на мать экс-главы государства.

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    25 октября 2026, 17:33 • Новости дня
    Явка на досрочных выборах в парламент Сербии превысила 50%

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На внеочередных выборах в парламент Сербии к середине дня проголосовали более половины зарегистрированных избирателей, сообщают СМИ со ссылкой на Сербскую прогрессивную партию (СПП).

    Явка к 15.00 по местному времени составила 51,9%, передает ТАСС со ссылкой на портал Informer. Данные предоставила правящая Сербская прогрессивная партия.

    На избирательных участках в Белграде зафиксированы длинные очереди. На предыдущих выборах в 2023 году к этому времени явка составляла 36,7%. Голосование продлится до 20.00, гражданам предстоит выбрать 250 депутатов на четырехлетний срок. Всего зарегистрировано свыше 6,4 млн избирателей.

    Основными соперниками выступают список «Объединенная Сербия» правящей партии во главе с подавшим в отставку с поста президента Александром Вучичем и объединение «Студенческий список», которое ведет кардиолог Илия Срданович.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье протестующие напали на мать бывшего президента страны Александра Вучича. Бывший глава государства выразил надежду на расширение сотрудничества с Россией после выборов.

    В среду сербская полиция задержала подозреваемых в подготовке беспорядков в день голосования.

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    25 октября 2026, 20:30 • Новости дня
    У здания избиркома в Белграде выставили тяжело экипированную полицию

    Tекст: Ольга Иванова

    В центре Белграда у здания Республиканской избирательной комиссии (РИК) Сербии выставлен кордон тяжело экипированной полиции, перекрыта центральная улица.

    Полиция со шлемами и щитами не пропускает транспорт и пешеходов без аккредитации в РИК, передает РИА «Новости». Движение на улицах, где расположены РИК, администрация президента и городское собрание, было остановлено днем.

    В самом офисе избиркома сохраняется спокойная обстановка. Представители РИК воздерживаются от комментариев вне регулярных брифингов по явке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Сербии началось голосование на досрочных выборах депутатов Скупщины.

    В тот же день бывший президент страны Александр Вучич выразил надежду на укрепление сотрудничества с Россией.

    Группа молодых людей напала на мать политика.

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    25 октября 2026, 21:43 • Новости дня
    Наблюдатель от ЦИК России констатировал соблюдение законов на выборах в Сербии

    Наблюдатель Мазуревский: На парламентских выборах в Сербии соблюдаются законы

    Tекст: Ольга Иванова

    Наблюдатели от Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России не выявили нарушений на досрочных парламентских выборах в Сербии, сообщил член делегации Константин Мазуревский.

    Представители ЦИК России посетили более 10 избирательных участков в Белграде, Нови-Саде и Петроварадине, выбирая их в случайном порядке, передает РИА «Новости».

    «Все избирательные процедуры, которые предусмотрены законодательством, соблюдались на тех участках, где мы были», – сказал Мазуревский.

    По его словам, почти везде фиксировалась высокая явка. Делегация общалась с избирателями в очередях, членами комиссий и наблюдателями от местных партий, которые также не обнаружили нарушений и остались довольны организацией голосования. Мазуревский добавил, что представители ЦИК России будут присутствовать при подсчете голосов на одном из участков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье более половины зарегистрированных избирателей проголосовали на внеочередных выборах в парламент Сербии.

    Группа протестующих молодых людей напала на мать бывшего президента Сербии Александара Вучича.

    Экс-президент Сербии Александр Вучич выразил надежду на расширение сотрудничества с Россией после парламентских выборов.

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    26 октября 2026, 13:40 • Новости дня
    Эксперт: ЕС будет толкать Белград к антироссийской политике

    Политолог Межевич: Победители выборов в Сербии рискуют перейти в статус проигравших

    Эксперт: ЕС будет толкать Белград к антироссийской политике
    @ ANDREJ CUKIC/EPA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Поражение партии экс-президента Сербии Александра Вучича на выборах объясняется спецификой балканских политических циклов, а также социальными и экономическими проблемами. При этом оппозиционный «Студенческий список» не сможет купировать давление ЕС и в ближайшие два года рискует скатиться в антироссийский курс, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич. Ранее Сербская прогрессивная партия проиграла на внеочередных парламентских выборах.

    «Для Сербии характерна быстрая смена политических циклов. Местное общество не приемлет долгого нахождения одних и тех же фигур у власти. Исключение составляют только абсолютно уникальные деятели вроде Иосипа Броз Тито. Он сумел привести страну к таким достижениям в экономике и политике, что его уважали одновременно в Москве и Вашингтоне, в Пекине и Нью-Дели. Экс-президент Сербии Александр Вучич подобным похвастаться не может», – пояснил Николай Межевич, профессор факультета международных отношений СПбГУ.

    Эксперт также напомнил, что большую часть пребывания на посту президента Вучич имел пограничный рейтинг среди электората – чуть более 50%. «По позициям Сербской прогрессивной партии ударила также социальная и экономическая неустроенность внутри государства», – указал политолог. Впрочем, спрогнозировал собеседник, победители нынешних выборов в течение ближайших двух лет рискуют перейти в статус проигравших.

    «Допускаю, что лидеры «Студенческого списка» не очень понимают, как работает большая политика. Вучич был весьма квалифицированным руководителем, особенно в части соблюдения баланса между интересами различных глобальных сил – России, Запада, Азии. Не уверен, что нынешние триумфаторы смогут придерживаться обещанной многовекторности», – признался спикер.

    Эксперт указал: хаос на Балканах стратегически не выгоден ни Москве, ни Брюсселю, что не помешает Европе давить на новую партию власти, чтобы отдалить Белград от Москвы. «Думаю, ЕС попытается вынудить сербскую сторону перейти к более антироссийской повестке, в том числе и в плане санкций. И «Студенческий список» не сможет отказать», – посетовал собеседник.

    Ранее бывший президент Сербии Александр Вучич признал, что его партия потерпела поражение на парламентских выборах, в то время как оппозиционный блок «Студенческий список» одержал победу, передает РИА «Новости». «У них будет 135-140 мандатов, у нас около 105, никто больше не вошел в Скупщину», – сказал он в штаб-квартире Сербской прогрессивной партии.

    Он подчеркнул, что не будет чинить препятствий конкурентам. При этом экс-президент заявил, что за победой оппозиции стоят «глубинное государство» США и силы из стран ЕС. Вучич также не исключил, что в марте-апреле новые власти Сербии введут санкции против России. «Они сделают все, чего мы не хотели», – добавил он.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта поздравили «Студенческий список» с победой. «Мы готовы поддержать реформы в сфере верховенства права, свободы СМИ, борьбы с коррупцией и укрепления сильных демократических институтов, а также совместно работать над построением будущего Сербии в Европейском союзе», – заявили они.

    Москва надеется, что новые власти Сербии будут стремиться к конструктивным отношениям с Россией, заметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Что касается новой политической силы, которая придет к власти в результате выборов, мы хотим выразить надежду, что ее действия будут также направлены конструктивно на дальнейшее развитие отношений», – сказал журналистам представитель Кремля.

    Тем временем сторонники «Студенческого списка» устроили стихийное празднование в центре Белграда. Жандармерия в тяжелой экипировке и полиция под оскорбительные крики и свист молодежи покинули центр столицы.

    Собравшаяся толпа повалила ограждение и разрушила пустующий лагерь сторонников Вучича «Чациленд», а также подожгла несколько палаток. Затем молодежь собралась на ступенях здания Скупщины, где скандировала, пела, свистела, размахивала флагами, зажигала файеры, запускала фейерверки.

    Видео выступления Вучича смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

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    26 октября 2026, 06:47 • Новости дня
    Россия и Алжир запланировали возобновление авиасообщения

    Соломатин: Россия и Алжир рассчитывают возобновить авиасообщение в 2027 году

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Прямое авиасообщение между Россией и Алжиром может быть возобновлено в начале 2027 года после выполнения необходимых организационных процедур, сообщил посол России в Алжире Алексей Соломатин.

    «Мы надеемся возобновить прямые рейсы между Алжиром и Россией в начале следующего года. Рассчитываем добиться определенных успехов в этом направлении», – заявил Соломатин РИА «Новости».

    По словам дипломата, процесс восстановления авиасообщения требует времени и связан, в частности, с оформлением присутствия представителей авиакомпании Air Algerie в Москве.

    Соломатин подчеркнул заинтересованность российской стороны в возобновлении прямого авиасообщения, отметив, что это особенно важно для многочисленных алжирских студентов, обучающихся в российских вузах. Посол добавил, что прямые рейсы сократят время в пути из алжирской столицы в Москву с 10-12 часов до пяти часов.

    Алжирский национальный перевозчик выполнял три рейса в неделю в российскую столицу из Алжира, однако в начале апреля рейсы авиакомпании были приостановлены, а билеты пропали из продажи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу авиакомпания из Таиланда SiamWings Airlines выполнила первый прямой рейс из Красноярска в международный аэропорт Утапао. В четверг авиакомпания Nordwind Airlines после шестилетнего перерыва возобновила прямое авиасообщение между городами России и аэропортом острова Фукуок. Посол России в Подгорице Александр Лукашик сообщил о возможности обсуждения возобновления прямого авиасообщения с Черногорией только после снятия санкций в отношении Москвы.

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