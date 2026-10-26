Отдыхающие на Пхукете россияне не пострадали при наводнении

АТОР: Российские туристы не пострадали при сильном наводнении на Пхукете

Tекст: Алексей Дегтярёв

За прошедшие сутки на острове Пхукет выпало около 143 мм осадков, однако данных о пострадавших среди россиян нет, передает «Москва» со ссылкой на пресс-службу Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Сейчас в большинстве районов вода уже сошла. Отели серьезно не пострадали, и пока ни от кого из туристов просьб о переселении не поступало. Информации о пострадавших также нет. Остаемся на связи с нашими клиентами, также призываем следовать рекомендациям местных властей», – заявил Мурадян.

В ассоциации уточнили, что местные власти давно научились справляться с последствиями стихии, хотя в нескольких местах произошли серьезные размывы укрепленных склонов. В районе Патонг открыли центр временного размещения, однако туристы там отсутствуют, предпочитая оставаться в гостиницах.

Ранее сообщалось об эвакуации людей и серьезных разрушениях на Пхукете из-за сильных ливней, вызвавших сход грязи и камней. Ожидается, что до среды в регионе продолжатся дожди, сохраняется угроза повторных оползней и наводнений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в районе пляжа Патонг на Пхукете произошло наводнение с повреждением зданий и автомобилей. На прошлой неделе морские власти таиландской провинции предупредили туристов об активизации ядовитых медуз. В начале месяца Минздрав Таиланда сообщил об опасности распространения лептоспироза на фоне сезонных наводнений.