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    26 октября 2026, 12:58 • Новости дня

    Отдыхающие на Пхукете россияне не пострадали при наводнении

    АТОР: Российские туристы не пострадали при сильном наводнении на Пхукете

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские путешественники находятся в безопасности в своих отелях, они не обращались за помощью из-за стихийного бедствия на таиландском острове Пхукет, сообщил вице-президент АТОР Артур Мурадян.

    За прошедшие сутки на острове Пхукет выпало около 143 мм осадков, однако данных о пострадавших среди россиян нет, передает «Москва» со ссылкой на пресс-службу Ассоциации туроператоров России (АТОР).

    «Сейчас в большинстве районов вода уже сошла. Отели серьезно не пострадали, и пока ни от кого из туристов просьб о переселении не поступало. Информации о пострадавших также нет. Остаемся на связи с нашими клиентами, также призываем следовать рекомендациям местных властей», – заявил Мурадян.

    В ассоциации уточнили, что местные власти давно научились справляться с последствиями стихии, хотя в нескольких местах произошли серьезные размывы укрепленных склонов. В районе Патонг открыли центр временного размещения, однако туристы там отсутствуют, предпочитая оставаться в гостиницах.

    Ранее сообщалось об эвакуации людей и серьезных разрушениях на Пхукете из-за сильных ливней, вызвавших сход грязи и камней. Ожидается, что до среды в регионе продолжатся дожди, сохраняется угроза повторных оползней и наводнений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в районе пляжа Патонг на Пхукете произошло наводнение с повреждением зданий и автомобилей. На прошлой неделе морские власти таиландской провинции предупредили туристов об активизации ядовитых медуз. В начале месяца Минздрав Таиланда сообщил об опасности распространения лептоспироза на фоне сезонных наводнений.

    24 октября 2026, 02:12 • Новости дня
    В Кемеровской области произошло землетрясение магнитудой 4,8

    Подземные толчки магнитудой 4,8 зафиксировали в Кемеровской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил о землетрясении магнитудой 4,8 на территории Кемеровской области.

    Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Западной Сибири на территории Кемеровской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

    Специалисты зафиксировали сейсмическое событие в 5:24 по местному времени, что соответствует 1:24 по московскому времени. Эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 39 км от города Киселевска.

    Очаг зарегистрированного землетрясения залегал на глубине 10 км. Информации о возможных последствиях, пострадавших и разрушениях в результате сейсмического события пока не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,1 в Баргузинском районе Бурятии.

    Летом в районе сибирского города Карасук произошли подземные толчки магнитудой 5,3.

    В прошлом году сибирский отряд МЧС России отправился в Мьянму для помощи местным жителям после разрушительного землетрясения.

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    25 октября 2026, 04:19 • Новости дня
    Землетрясение произошло у побережья Японии

    Tекст: Антон Антонов

    У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщило метеорологическое управление страны.

    Подземный толчок магнитудой 5,3 был зафиксирован под дном океана у юго-восточного побережья японского острова Кюсю, очаг располагался неглубоко, однако угрозы цунами не возникло, передает ТАСС.

    Колебания почвы привели к раскачиванию домов в префектурах Кагосима и Миядзаки, но сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало, транспортная инфраструктура в регионе продолжает работать в штатном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля на японском острове Кюсю произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1.

    36 человек погибли, еще 136 человек пострадали.

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    25 октября 2026, 11:55 • Видео
    Украина опозорилась перед Китаем

    На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

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    25 октября 2026, 07:11 • Новости дня
    Число пострадавших от тайфуна «Чампи» на Тайване превысило 600 человек

    Tекст: Антон Антонов

    В результате удара тайфуна «Чампи» один человек погиб и 616 пострадали, сообщил Центральный оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям Тайваня.

    Число пострадавших выросло по сравнению с предыдущими данными более чем на 100 человек, передает ТАСС.

    Сильный ветер и мощные ливни стали причиной многочисленных ДТП, падения рекламных щитов и деревьев. Один человек погиб в уезде Пиндун, когда его смыло штормовой волной на берегу.

    Центральное метеорологическое управление сообщило, что тайфун ослаб и смещается от Тайваня в сторону Японии, штормовые предупреждения отменены и в течение ближайших суток ожидается полная нормализация погоды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу власти Тайваня сообщили о росте числа пострадавших от тайфуна «Чампи» до 500 человек.

    В четверг власти Тайваня объявили о закрытии школ, офисов и фондовой биржи на острове в связи с приближением тайфуна.

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    24 октября 2026, 07:29 • Новости дня
    Петербург, Казань и Краснодар стали городами с самой красивой осенью в России

    Петербург, Казань и Краснодар признали лучшими городами для отдыха осенью

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский сервис онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру» составил туристический рейтинг городов с самой красивой осенью, который возглавили Петербург, Казань и Краснодар, сообщил директор по маркетингу компании Айрат Мусин.

    Рейтинг учитывал не только эстетическую привлекательность, но и наличие культурного досуга, гастрономических развлечений и туристические предпочтения, пишет ТАСС.

    «В России очень красивая осень. Мы составили рейтинг исходя также из разнообразия возможностей для культурного досуга, гастрономических развлечений и туристических предпочтений. Топ-10 городов возглавили Петербург, Казань и Краснодар», – рассказал Мусин.

    В десятку лучших направлений также попали Кисловодск, Зеленоградск, Владимир, Сортавала, Суздаль, Мурманск и Плес.

    При этом самая дорогая аренда жилья в октябре зафиксирована в Суздале и Плесе, где средняя стоимость суток составляет 7320 и 7270 рублей соответственно.

    Мусин объяснил высокие цены в этих локациях ограниченным предложением жилья на фоне большого спроса, что характерно для небольших туристических центров.

    В крупных городах аренда обходится дешевле: в Казани она составляет 4240 рублей, в Петербурге – 4070 рублей, а в Краснодаре – 3630 рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министр экономического развития Максим Решетников заявил о необходимости повышения зарплат в сфере туризма.

    В начале месяца глава МИД Сергей Лавров сообщил о готовности Москвы развивать совместные туристические проекты с Восточным Тимором.

    Ассоциация туроператоров России предупредила граждан о дефиците горящих туров на новогодние праздники.

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    23 октября 2026, 16:05 • Новости дня
    К спасению людей после землетрясения в Тибете привлекли более 5 тыс. человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    В поисково-спасательной операции в пострадавших от подземных толчков районах Тибетского автономного района КНР принимают участие более 5 тыс. человек, сообщило Центральное телевидение Китая.

    Среди участников операции – спасатели, врачи, полицейские, сотрудники МЧС, экстренных служб и военнослужащие Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Они оборудуют временные палаточные лагеря для 12,5 тыс. эвакуированных жителей. В районы ЧП доставлена 231 т нефтепродуктов для обогрева, передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

    Экстренные службы расчищают завалы на автодорогах, уже восстановлено движение по трассе G317. Для оценки разрушений используются разведывательные беспилотники НОАК.

    Землетрясение в уезде Бачен произошло в четверг. Погибли по меньшей мере 16 человек, 76 ранены, разрушено более 300 домов. По данным посольства России в КНР, россиян среди пострадавших нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости всеми силами проводить поисково-спасательные работы.

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    25 октября 2026, 16:14 • Новости дня
    В Британии и Ирландии 57 тыс. домов лишились света из-за шторма

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате обрушившегося шторма «Боэло» свыше 57 тыс. домохозяйств в Британии и Ирландии оказались отрезаны от электроснабжения.

    Стихия нарушила подачу электричества десяткам тысяч потребителей, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.

    В большинстве северных районов Британии действуют желтый и оранжевый уровни метеорологической опасности. Порывы ветра в Шотландии достигают 38 метров в секунду, в остальных частях королевства – до 31 метра в секунду.

    В Ирландии тысячи жилых зданий также остаются без электроэнергии. Сильнее всего от разгула стихии пострадали районы в Северной Ирландии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу более 18 тыс. домохозяйств в юго-западных регионах страны остались без электроснабжения из-за шторма «Остин». В середине месяца жителей Британии предупреждали о высоких рисках блэкаутов впервые с 1970-х годов. В январе свыше 50 тыс. домов в Британии и 380 тыс. во Франции лишились электричества из-за циклона «Горетти».

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    24 октября 2026, 12:39 • Новости дня
    Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на северо-западе Китая

    На северо-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,3

    Tекст: Мария Иванова

    В китайской провинции Цинхай зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3, сообщил китайский сейсмологический центр.

    В уезде Цзадо Юйшу-Тибетского автономного округа зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3, передает РИА «Новости» со ссылкой на китайский сейсмологический центр.

    Подземные толчки произошли в 16:39 по местному времени (11:39 мск). Очаг сейсмического события находился на глубине 10 км.

    Кроме того, землетрясение магнитудой 5,9 было зафиксировано у берегов тихоокеанского государства Вануату, сообщает агентство со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

    Эпицентр этих толчков располагался в 510 км от столицы страны Порт-Вилы, а очаг также залегал на глубине 10 км. Данные о возможных разрушениях и пострадавших пока не поступали.

    Ранее Геологическая служба США сообщала о более мощном землетрясении магнитудой 7,2 у берегов Вануату. Позднее сейсмологи регистрировали в этом же районе толчки магнитудой 5,8 и 5,5.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу китайское телевидение сообщило об увеличении количества пострадавших в результате землетрясения магнитудой семь в Тибетском автономном районе до 65 человек.

    В четверг в Тибетском автономном районе Китая произошло землетрясение магнитудой 7,1.

    В прошлом месяце Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал в Китае вблизи границы с Непалом сильные подземные толчки магнитудой 5,3.

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    23 октября 2026, 14:52 • Новости дня
    РСТ усомнился в массовости отказов в выезде из России из-за фото в паспорте

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский союз туриндустрии (РСТ) не получал от туристов и туроператоров информации о массовых отказах в выезде из России из-за несоответствия фотографии в загранпаспорте.

    В РСТ не подтвердили информацию о более чем 200 случаях отказа в выезде из России по причине несоответствия фотографии в загранпаспорте внешности владельца. Обращений по подобным ситуациям от туристов и туроператоров не поступало, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе союза.

    В объединении подчеркнули, что даже если такие данные верны, на фоне многомиллионного выездного турпотока это количество незначительно. При оформлении поездки турагенты могут предупредить туриста о возможных проблемах с документами, в том числе о расхождениях с фотографией.

    «Однако такая проверка не заменяет пограничный контроль и не гарантирует беспрепятственного пересечения границы», – добавили в РСТ.

    Оценка действительности документа и решение о пропуске через границу находятся в компетенции государственных органов, напомнили в союзе. Ранее в СМИ появилась информация, что за полгода более 200 человек не смогли пройти контроль из-за того, что в загранпаспортах были селфи или отретушированные фотографии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе сообщалось, что в 2026 году запрет на выезд за границу чаще всего связан с исполнительным производством у судебных приставов.

    Ранее президент Владимир Путин подписал закон об отмене внесения данных о детях в загранпаспорта старого образца с 2027 года.

    До этого ряд европейских стран отказался признавать пятилетние загранпаспорта россиян.

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    23 октября 2026, 19:15 • Новости дня
    Таиландская авиакомпания запустила прямые рейсы из Красноярска в Паттайю

    Таиландская SiamWings Airlines запустила прямые рейсы из Красноярска в Паттайю

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Авиакомпания из Таиланда SiamWings Airlines выполнила первый прямой рейс из Красноярска в международный аэропорт Утапао, доставив на курорт более 300 российских туристов.

    Самолет Airbus A330-200 доставил в королевство 336 россиян, передает ТАСС со ссылкой на газету Manager Online. В аэропорту пассажиров встретили руководство воздушной гавани и представители региональных отделений Туристического управления Таиланда, которые вручили туристам цветочные гирлянды и памятные сувениры.

    Ранее SiamWings Airlines приступила к выполнению чартерной программы в южную провинцию Краби из Москвы, Новосибирска, Красноярска и Екатеринбурга. Первый вылет по этому направлению состоялся 2 октября.

    Россия является для королевства крупнейшим европейским туристическим рынком. С начала этого года в стране побывали почти 1,4 млн российских туристов. По турпотоку Россия занимает четвертое место, уступая Китаю, Малайзии и Индии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце руководитель компании по индивидуальному туризму MAYEL Travel Майя Котляр оценила последствия возвращения Таиланда к 30-дневному безвизовому режиму для россиян.

    Летом Минтранс сообщил о подготовке к организации прямых рейсов тайских авиакомпаний в Россию.

    В марте Ассоциация туроператоров России проинформировала о досрочном прекращении чартерной программы авиакомпании Azur Air в Паттайю.

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    25 октября 2026, 11:25 • Новости дня
    Власти Японии объявили эвакуацию более 740 тыс. человек из-за тайфуна

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В японской префектуре Кумамото более 740 тыс. человек получили извещения о желательности эвакуации из-за приближения крайне сильного тайфуна «Чампи».

    Для местных жителей в городе Кумамото оборудовали 20 крупных сборных пунктов. В первую очередь покинуть дома рекомендовали пожилым и физически слабым людям, передает ТАСС со ссылкой на национальное общественное телевидение.

    Ранее власти префектуры Вакаяма в центральной части тихоокеанского побережья острова Хонсю призвали эвакуироваться почти 13 тыс. человек из-за угрозы мощных ливней, которые способны вызвать наводнения и оползни. Город Вакаяма уже заливают дожди, на улицах вода практически покрывает колеса автомобилей.

    Тайфун «Чампи» движется к Японии со стороны китайского побережья со скоростью 20 км/ч. На Тайване из-за удара стихии погиб один человек, еще более 610 жителей пострадали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Центральный оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям Тайваня сообщил о гибели одного человека и 616 пострадавших в результате удара тайфуна «Чампи».

    В пятницу в китайских провинциях Чжэцзян и Фуцзянь ввели третий уровень экстренного реагирования из-за непогоды. В четверг тайваньские власти объявили о закрытии школ и приостановке работы фондовой биржи.

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    23 октября 2026, 15:44 • Новости дня
    Власти двух провинций Китая объявили третий уровень опасности из-за тайфуна

    CCTV: В китайских провинциях Чжэцзян и Фуцзянь ввели третий уровень опасности

    Tекст: Валерия Городецкая

    В китайских провинциях Чжэцзян и Фуцзянь ввели третий уровень экстренного реагирования из-за тайфуна «Чампи», сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

    Министерство природных ресурсов Китая повысило уровень опасности в двух юго-восточных провинциях в связи со штормовыми нагонами, пишет РИА «Новости» со ссылкой на CCTV. С 22 по 23 октября в прибрежных районах от Шанхая до Фуцзяни зафиксированы штормовые нагоны высотой до 80 сантиметров, а в южной части Восточно-Китайского моря волны достигли девяти метров.

    Власти призвали суда и предприятия, работающие в море, принять меры предосторожности. Всего в Китае действует четырехуровневая система предупреждений, где третий обозначается желтым цветом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу тайфун «Чампи» унес жизнь одного человека на Тайване.

    В четверг власти Тайваня объявили о закрытии школ и офисов из-за приближения стихии.

    В августе мощный тайфун «Долфин» обрушился на провинцию Чжэцзян.

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    24 октября 2026, 07:06 • Новости дня
    Число пострадавших от тайфуна «Чампи» на Тайване достигло 500 человек

    Из-за тайфуна «Чампи» на Тайване пострадали 500 человек и закрылись школы

    Tекст: Денис Тельманов

    Из-за непогоды, вызванной приближением к северной части Тайваня тайфуна «Чампи», множество людей получили травмы и закрылись официальные учреждения.

    Число пострадавших от сильного ветра и мощных ливней достигло 500 человек, передает ТАСС со ссылкой на центральный оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям острова.

    Ранее ведомство сообщало об одном погибшем и 94 раненых. Смертельный случай произошел на пляже в уезде Пиндун из-за штормовой волны. Остальные жители пострадали в результате дорожных аварий и падения рекламных щитов и деревьев.

    В субботу в 13 городах и уездах Тайваня, среди которых Тайбэй и Тайчжун, закрыли официальные учреждения и школы. В остальных районах острова работа и занятия проходят в обычном режиме. Скорость ветра в эпицентре тайфуна достигает 43 м/сек с порывами до 53 м/сек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Центральное телевидение Китая сообщило о введении третьего уровня экстренного реагирования в провинциях Чжэцзян и Фуцзянь из-за тайфуна «Чампи».

    В четверг на Тайване объявили о закрытии школ и приостановке работы фондовой биржи. Летом местные СМИ оценили количество пострадавших в результате прохода тайфуна «Бави» в 135 человек.

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    23 октября 2026, 14:25 • Новости дня
    Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Чехии

    В Чехии произошло землетрясение магнитудой 3,4

    Tекст: Мария Иванова

    В западной части Чехии произошло землетрясение магнитудой 3,4, эпицентр находился на глубине девяти километров.

    Подземные толчки ощутили жители района города Тахов Пльзеньского края, пишет ТАСС со ссылкой на агентство CTK. Они заявили об услышанном сильном грохоте и звуках, похожих на взрывы.

    Землетрясение произошло примерно в 00:30, очаг находился на глубине девяти километров.

    Отмечается, что сильные подземные толчки в районе Тахова были зафиксированы 15 октября 2022 года. Тогда магнитуда составила 2,2 балла, а эпицентр находился на глубине 10 км.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в итальянском Неаполе зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,7. В июле специалисты Чехии зарегистрировали заметные сейсмические колебания на западе страны.

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    23 октября 2026, 19:36 • Новости дня
    Из-за шторма Austen в Брюсселе пострадали четыре человека

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Брюсселе четыре человека получили травмы в результате шторма Austen, сообщили городские пожарные.

    Три человека пострадали в центре Брюсселя из-за упавшего на террасу ресторана дерева. Еще один человек получил ушиб от упавшей ветки на проспекте Тервюрен в районе Волюве-Сен-Пьер, передает РИА «Новости».

    К 16:30 по местному времени пожарные совершили 33 выезда, из которых 19 были связаны с сорванными ветром предметами, а 14 – со сломанными ветвями и поваленными деревьями. Десятки вызовов остаются в работе.

    Последствия шторма наблюдаются и в других частях Бельгии. В Западной Фландрии зафиксировано три вызова из-за упавших деревьев, включая инцидент в Вумене, где автомобиль столкнулся с деревом на дороге. В Валлонии упавшее дерево перекрыло автотрассу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Бельгии спасателям пришлось снимать с деревьев пятерых иностранных военных парашютистов, которых снесло сильным ветром во время международных учений Falcon Leap.

    В августе первый крупный лесной пожар в текущем году охватил заповедный район на востоке Бельгии.

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    24 октября 2026, 11:35 • Новости дня
    Из-за обрушившегося на запад Германии шторма пострадали два человека

    Dpa: На западе Германии из-за шторма «Остен» пострадали два человека

    Tекст: Мария Иванова

    Мощный осенний шторм «Остен» обрушился на западные и юго-западные регионы Германии, спровоцировав масштабные перебои с электричеством, сбои в движении поездов и разрушения.

    В результате удара стихии жители некоторых районов временно остались без электроснабжения, передает РИА «Новости» со ссылкой на dpa.

    Наиболее серьезный инцидент произошел в городе Наштеттен к западу от Франкфурта-на-Майне. Шквальный ветер перевернул временную конструкцию на местном рынке, тяжело травмировав двух человек. Одного из пострадавших эвакуировали на вертолете в критическом состоянии.

    Непогода также нарушила работу железнодорожного транспорта. В Карлсруэ падение постороннего предмета вызвало искрение контактной сети, а вблизи Ахена пассажирский поезд с 280 людьми пришлось буксировать дизельным локомотивом из-за повреждения электролиний. Движение составов в районе Штутгарта и Нойса заблокировали поваленные деревья.

    По прогнозам Немецкой метеорологической службы, сейчас циклон смещается в сторону Дании и Балтийского моря. При этом метеорологи ожидают, что ночью на некоторые районы обрушится еще один шторм с сильными ливнями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу более 18 тыс. домохозяйств в Британии остались без электроснабжения из-за шторма.

    В начале месяца американский Национальный центр слежения за ураганами сообщил о приближении тропического циклона к побережью США. В прошлом месяце десятки тысяч американцев столкнулись с отключениями электричества на северо-востоке страны.

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