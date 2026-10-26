Полиция изъяла машину у устроившего гонки у Нижегородского кремля лихача

Правоохранительные органы установили личность 22-летнего жителя Бора, устроившего опасные заезды на площади Минина возле Нижегородского кремля, сообщается на сайте регионального управления МВД.
Ранее в местных социальных сетях появилось видео, на котором водитель иномарки на высокой скорости едет по площади Минина днем. Мужчина грубо нарушал правила дорожного движения и маневрировал в потоке между другими автомобилями и автобусами.
На нарушителя составили пять административных протоколов за неправильное расположение машины на проезжей части, выезд на встречную полосу, обгон, опасное маневрирование, а также за езду без документов и полиса обязательного страхования. Транспортное средство у лихача изъяли.
В региональном управлении МВД решают вопрос о привлечении молодого человека к уголовной ответственности по статье о действиях, угрожающих безопасной эксплуатации транспорта.
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