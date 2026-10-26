  • Новость часаЭксперт: Новые власти Сербии не допустят деградации отношений с Москвой
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Военные провалы заставили США искать образ войн будущего
    Вучич: Новые власти Сербии введут санкции против России
    Маск назвал спутники Starlink законной целью ответного удара России
    Самолет Як-130М получил комплекс активной защиты
    После атаки ВСУ на Воронежскую область завели дело о теракте
    Российские войска освободили Общее в Запорожской области
    Политолог объяснил победу да Силвы на выборах в Бразилии вопреки прогнозам
    Хуситы заявили об ударах по трубопроводу «Восток – Запад» в Саудовской Аравии
    Биржевые цены на газ в Европе превысили 1100 долларов
    26 октября 2026, 11:22 • Новости дня

    В ДР Конго убит участвовавший в борьбе с Эболой медработник

    В ДР Конго убили одного и тяжело ранили второго борца с лихорадкой Эбола

    Tекст: Мария Иванова

    В Демократической Республике Конго медработник, участвовавший в мероприятиях по борьбе с лихорадкой Эбола, был убит недовольными этими процедурами людьми.

    Об этом сообщил старший координатор ООН по борьбе с Эболой в ДРК Жульен Харнейс.

    Нападение произошло 24 октября в городе Бафвасенде. По информации из управления здравоохранения провинции Чопо, медработник был убит людьми, недовольными мерами по борьбе с заболеванием.

    «Решительно осуждаю это нападение и призываю к проведению тщательного расследования», – заявил Харнейс. Он также призвал местные общины защищать медработников.

    Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейсус в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ)добавил, что нападению подверглись два медработника: один погиб, другой тяжело ранен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Детский фонд ООН сообщил о появлении более 1,9 тыс. сирот из-за лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго.

    В прошлом месяце Всемирная организация здравоохранения заявила о расширении вспышки нового штамма заболевания на две дополнительные медицинские зоны.

    ВОЗ отметила охват новых территорий в ДРК опасным вирусом.

    23 октября 2026, 20:49 • Новости дня
    Путин поручил расширить применение ИИ при рентгене и томографии
    Путин поручил расширить применение ИИ при рентгене и томографии
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин распорядился подготовить доклад о возможностях расширения использования технологий искусственного интеллекта при проведении рентгена и компьютерной томографии.

    Путин поручил правительству и Агентству стратегических инициатив (АСИ) рассмотреть поддержку масштабирования технологий искусственного интеллекта в регионах, сообщается на сайте Кремля.

    Инициатива направлена на внедрение медицинских проектов компании «Медицинские скрининг системы», которые предназначены для анализа результатов рентгенологических исследований и томографии.

    Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 декабря текущего года. Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник заместитель министра здравоохранения Вадим Ваньков сообщил о регистрации в стране 60 медицинских изделий с технологиями искусственного интеллекта.

    В начале месяца Владимир Путин призвал мировое сообщество к своевременной разработке правил применения искусственного интеллекта.

    Также Путин поручил правительству организовать централизованный сбор данных для обучения отечественных моделей.

    Комментарии (3)
    24 октября 2026, 20:30 • Новости дня
    МИД: Диалог с НАТО невозможен без отказа альянса от антироссийского курса

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель постоянного представителя России при отделении ООН в Женеве Наталья Фуженкова заявила, что попытки возродить диалог с НАТО обречены на провал до отказа альянса от политики сдерживания Москвы.

    Диалог между Москвой и Североатлантическим альянсом в сфере мер укрепления доверия и безопасности невозможен без отказа западных стран от текущего антироссийского курса. Об этом Наталья Фуженкова сообщила на тематической дискуссии в Первом комитете 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, текст ее выступления опубликован на сайте МИД России.

    «Однако до тех пор, пока НАТО не откажется на деле от политики «сдерживания» России, попытки реанимировать какой-либо диалог в этой сфере предсказуемо потерпят фиаско», – подчеркнула Фуженкова.

    Дипломат добавила, что Москва готова к конструктивной работе при условии соблюдения Западом принципов равноправия и уважения законных потребностей России в сфере военной безопасности. По ее словам, общемировая тенденция к деградации обстановки продолжает усиливаться.

    Европа фактически готовится к полномасштабной войне с Россией на рубеже 2030 года, предупредила Фуженкова. Она отметила, что западные доктрины официально закрепили за Москвой статус врага, а специалисты НАТО уже помогают наносить удары вглубь российской территории и планировать покушения на видных военных и политических деятелей.

    Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский сообщил о получении свидетельств системной подготовки Европы к войне.

    В четверг президент Владимир Путин назвал «политической шизофренией» заявления Запада о подготовке к конфликту с Россией.

    Комментарии (0)
    25 октября 2026, 11:55 • Видео
    Украина опозорилась перед Китаем

    На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

    Комментарии (0)
    23 октября 2026, 15:57 • Новости дня
    Стоматолог назвал переоцененные услуги клиник

    Стоматолог Кузьмин предостерег от переплат за эксклюзивное отбеливание зубов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Стоматолог-хирург Игорь Кузьмин предупредил россиян о навязанных стоматологических услугах, переплата за которые не влияет на долговечность лечения.

    Среди услуг, за которые переплачивают пациенты стоматологий, врач назвал эксклюзивные системы отбеливания. По его словам, многие методики отличаются лишь упаковкой и бюджетом на рекламу, а активный компонент остается прежним – это перекись карбамида или водорода. Кузьмин посоветовал не верить и в «пожизненные гарантии», поскольку любая конструкция требует ухода и наблюдения, передает «Газета.Ru».

    Специалист также предостерег от излишней экономии. Подозрительно низкая цена может свидетельствовать о нарушении требований к стерильности. Некачественное лечение в эндодонтии может привести к удалению зуба и дорогостоящей имплантации.

    Врач рекомендовал изучать план лечения: хороший специалист должен предложить несколько вариантов – от бюджетного до премиального. Он посоветовал проверять сертификацию и запрашивать сведения о материалах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе косметологи предупредили о риске тяжелых осложнений при использовании недорогих косметологических препаратов.

    В прошлом году стоматолог Арам Давидян назвал эффективные методы отбеливания зубов без вреда.

    Комментарии (0)
    24 октября 2026, 09:41 • Новости дня
    Москва назвала выборы генсека ООН шансом на избавление от диктата Запада

    МИД: Россия надеется на очищение ООН от диктата Запада после выборов генсека

    Tекст: Мария Иванова

    Директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов выразил надежду, что выборы нового генерального секретаря ООН позволят избавить секретариат всемирной организации от диктата западных стран.

    Россия рассчитывает, что выборы нового руководителя всемирной организации очистят секретариат от диктата Запада и закулисных договоренностей.

    «Особые надежды связываем в этой связи с выборами нового генсекретаря ООН», – написал Логвинов в своем Telegram-канале.

    По словам представителя внешнеполитического ведомства, сегодня ООН переживает глубокий системный кризис. Он отметил нарастающие тенденции к политизации работы секретариата, бюрократизации механизмов принятия решений, вмешательству во внутренние дела государств и продвижению неолиберальной повестки.

    Логвинов добавил, что ряд государств использует площадку организации сугубо ради продавливания собственных узкокорыстных интересов, из-за чего серьезно страдают престиж и результативность ООН.

    Полномочия действующего главы всемирной организации Антониу Гутерриша истекают 31 декабря 2026 года. Как ранее подчеркивал заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов, Москва не высказывает преференций по поводу кандидатов, а главным критерием считает профессионализм и непредвзятость претендента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов заявил о намерении России добиваться полного восстановления авторитета ООН.

    В прошлом месяце эксперт спрогнозировал более объективную позицию кандидата в генсеки ООН Ребеки Гринспан в случае ее избрания.

    В сентябре Логвинов назвал выборы нового генсека ООН главной темой в кулуарах Генассамблеи.

    Комментарии (0)
    24 октября 2026, 17:28 • Новости дня
    Роспотребнадзор дал рекомендации перед вакцинацией от гриппа

    Роспотребнадзор: Перед прививкой от гриппа нельзя принимать жаропонижающие

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Перед вакцинацией от гриппа необходимо пройти осмотр у врача, не принимать жаропонижающие и антигистаминные препараты, а также отказаться от алкоголя, сообщили в Роспотребнадзоре.

    В Роспотребнадзоре рассказали, как подготовиться к прививке от гриппа. Специалисты отметили, что важно сделать прививку до начала активного распространения инфекции.

    «Непосредственно перед вакцинацией проводится осмотр врачом-терапевтом или педиатром, если прививку нужно сделать ребенку, в ходе которого оценивается состояние здоровья пациента и возможность проведения иммунизации», – говорится в сообщении в канале ведомства.

    Отмечается, что врачу нужно сообщить о хронических заболеваниях, принимаемых лекарствах и недавних инфекциях.

    В ведомстве пояснили, что до процедуры не стоит принимать жаропонижающие или антигистаминные препараты, так как это не повышает эффективность вакцинации. Перед прививкой рекомендуется поесть за один–два часа и отказаться от алкоголя. Для инъекции советуют выбрать одежду, позволяющую легко открыть плечо.

    В Роспотребнадзоре добавили, что пройти вакцинацию можно в поликлинике по месту жительства, а после введения вакцины рекомендуется оставаться под медицинским наблюдением 15–30 минут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости гриппом в России. На прошлой неделе глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о необходимости ежегодной прививки от гриппа из-за недолговечности иммунитета.

    Ранее в Роспотребнадзоре отметили, что в рамках всероссийской кампании прививку от гриппа уже сделали более 5 млн граждан.

    Комментарии (0)
    24 октября 2026, 15:04 • Новости дня
    Эрдоган призвал реформировать Совет Безопасности ООН

    Президент Турции Эрдоган призвал изменить состав Совета Безопасности ООН

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о необходимости реформирования Совета Безопасности ООН для его превращения в более справедливый и инклюзивный орган.

    В послании по случаю Дня Организации Объединенных Наций турецкий лидер подчеркнул, что государствам необходимо решительно отстаивать принципы Устава ООН и поддерживать реформы, направленные на повышение эффективности основных органов, передает ТАСС.

    «В связи с этим особую значимость приобретает преобразование СБ ООН в более справедливый и инклюзивный орган, способный отвечать чаяниям международного сообщества», – заявил Эрдоган.

    По его словам, значимость миссии ООН возросла из-за глобальных вызовов, таких как войны, нищета и кризис в секторе Газа, унесший жизни более 74 тыс. человек. Ранее турецкий лидер неоднократно призывал к отмене права вето в Совбезе, отказу от института постоянного членства и усилению полномочий Генассамблеи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о неэффективности международных механизмов в отношении ситуации в секторе Газа.

    Также он указал на необходимость отмены права вето в Совете Безопасности ООН.

    Кроме того, турецкий лидер отметил неспособность организации справляться с возложенными на нее задачами.

    Комментарии (0)
    24 октября 2026, 18:08 • Новости дня
    У жены дипломата в Нигерии обнаружили лихорадку Эбола

    Swissinfo: Жена швейцарского дипломата в Нигерии заразилась Эболой

    Tекст: Мария Иванова

    Жена сотрудника посольства Швейцарии в Нигерии заразилась лихорадкой Эбола, диагноз ей поставили 20 октября.

    Предположительно, женщина контактировала с вирусом во время поездки в Уганду. Сейчас она проходит лечение в частной клинике нигерийской столицы Абуджи. У ее мужа симптомов заболевания нет, он находится на изоляции, пишет Swissinfo со ссылкой на МИД Швейцарии.

    Отмечается, что супруги не посещали Демократическую Республику Конго (ДРК), передает ТАСС.

    Ранее министр здравоохранения Уганды Крис Барьомунси заявил, что в стране нет вспышки лихорадки Эбола. Позже власти запретили транзит путешественникам, недавно посещавшим ДРК, из-за угрозы распространения инфекции.

    Вспышка лихорадки Эбола в ДРК была объявлена в мае 2026 года. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к 20 октября в стране зарегистрировали более 9,7 тыс. случаев заражения, почти 4,7 тыс. человек умерли. Заболевание также выявлено в Кении и Нигерии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в министерстве здравоохранения Нигерии сообщили о первом случае заражения лихорадкой Эбола в стране.

    В понедельник власти Демократической Республики Конго заявили о выявлении более 9,4 тыс. заболевших лихорадкой Эбола с мая.

    В прошлом месяце глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила об усилении санитарного контроля на российских границах для предотвращения проникновения вируса.

    Комментарии (0)
    23 октября 2026, 18:20 • Новости дня
    СК завел дело из-за смерти ребенка после удаления аденоидов в Череповце

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Уголовное дело возбуждено по факту смерти трехлетней девочки в стационаре после плановой операции в Череповце, сообщили в региональном СУ СК России.

    По факту гибели трехлетней девочки после плановой операции в больнице Череповца возбуждено уголовное дело о ненадлежащем оказании медицинской помощи, сообщило следственное управление СК по Вологодской области в Max.

    В рамках расследования назначена серия судебных экспертиз, изъята и осматривается медицинская документация.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минздрав Вологодской области сообщил о проведении проверки по факту гибели малолетней девочки после операции по удалению аденоидов в Череповце.

    В прошлом месяце глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал представить доклад об обстоятельствах гибели двухлетнего пациента в инфекционном отделении медучреждения Нижнего Тагила.

    В начале сентября двухлетняя девочка скончалась во время ожидания приема педиатра в частной клинике Ульяновска.


    Комментарии (0)
    26 октября 2026, 02:46 • Новости дня
    WSJ: США предложили Орбану баллотироваться на пост генсека ООН
    WSJ: США предложили Орбану баллотироваться на пост генсека ООН
    @ Aaron Schwartz/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американская администрация предложила бывшему премьер-министру Венгрии Виктору Орбану принять участие в борьбе за пост генерального секретаря ООН, пишет Wall Street Journal.

    «США призывали бывшего премьер-министра Венгрии принять участие в выборах», – пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в трех странах.

    Окончательное решение по этому вопросу еще не принято. Представитель Госдепартамента США признал, что сначала такая идея может показаться «безумной».

    При этом ожидается, что Россия и Китай одобрят кандидатуру Орбана на основании предварительных консультаций с американской стороной, в результате чего он станет их совместным кандидатом, пишет издание.

    Американские и иностранные чиновники отметили, что при совпадении интересов США, России и Китая в Совете Безопасности ООН эти государства обычно добиваются желаемого результата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов выразил надежду на избавление секретариата ООН от диктата западных стран благодаря выборам генерального секретаря.

    Летом российское внешнеполитическое ведомство сообщило о готовности поддержать способного повысить авторитет организации кандидата.

    Комментарии (0)
    23 октября 2026, 14:12 • Новости дня
    Посольство России обвинило главу МИД Ирландии в искажении Устава ООН

    Россия назвала безосновательными слова Дублина о влиянии Москвы на миссии ООН

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заявления министра иностранных дел и обороны Ирландии Хелен Макэнти о возможном влиянии Москвы на участие республики в миротворческих миссиях грубо искажают Устав ООН, сообщили в российском посольстве.

    В дипмиссии подчеркнули, что Совет Безопасности не голосует по поводу состава участников миротворческих миссий, этот вопрос решается в ходе консультаций Секретариата ООН и заинтересованных государств, передает ТАСС.

    «Следовательно, утверждения министра Макэнти предосудительны и вводят в заблуждение, грубо искажая суть и смысл процедур, предусмотренных Уставом ООН», – заявили в посольстве. Дипломаты добавили, что случаев, когда Москва выступала бы против участия Ирландии в подобных миссиях, не существует.

    Высказывания главы ведомства о предполагаемых нападениях на страны Евросоюза в диппредставительстве назвали провокационными измышлениями. Представители посольства отметили, что Дублин намеренно ставит под сомнение принципы работы международной организации, а упражнения в русофобии не скроют провалов в политике ирландского руководства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Ирландия подвергла сомнению предложение Берлина выдавать российским туристам визы с действием только на территории страны выдачи.

    В прошлом месяце Хелен Макэнти признала прошедшее лето особенно сложным периодом для украинских властей.

    Ранее посол России в Ирландии Юрий Филатов заявил о желании Дублина направлять миротворцев за рубеж без одобрения Совета Безопасности ООН.

    Комментарии (0)
    23 октября 2026, 17:35 • Новости дня
    Ребенок умер после удаления аденоидов в Череповце

    Минздрав: Трехлетняя девочка умерла после удаления аденоидов в Череповце

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Череповце проводится проверка по факту гибели малолетней девочки после операции по удалению аденоидов, сообщил Минздрав Вологодской области.

    По предварительным данным, родители ребенка обратились с заявлением в правоохранительные органы. «По факту случившегося проводится проверка по установлению всех обстоятельств произошедшего. Министр Игорь Петчин поручил провести проверку для установления всех обстоятельств гибели девочки», – сообщили ТАСС в Минздраве Вологодской области.

    Ранее новорожденная девочка скончалась от тяжелой травмы головы при родах в Забайкальской краевой клинической больнице в Чите.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе прокуратура Омской области сообщила о выплате компенсации пожилому мужчине из-за врачебной ошибки с признанием его скончавшимся.

    Комментарии (0)
    23 октября 2026, 17:05 • Новости дня
    Минздрав утвердил стандарт помощи при внебольничной пневмонии

    Минздрав утвердил стандарт медпомощи взрослым при внебольничной пневмонии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство здравоохранения утвердило новый стандарт оказания медицинской помощи взрослым пациентам с внебольничной пневмонией, предполагающий в среднем 12-дневный курс лечения.

    Согласно документу, диагностика пневмонии включает первичный прием пульмонолога и терапевта. Лечение предусматривает суточное наблюдение анестезиологом-реаниматологом, а также ежедневные осмотры пульмонологом и терапевтом в отделении стационара, передает РИА «Новости».

    В стандарт включен перечень лабораторных исследований, среди которых анализ плевральной жидкости, различные виды анализов крови, в том числе коагулограмма и определение уровня прокальцитонина.

    Инструментальная диагностика предполагает проведение видеотрахеобронхоскопии, УЗИ плевральной полости и легких, а также КТ органов грудной клетки.

    Пациентам также может быть назначена искусственная вентиляция легких (включая неинвазивную), экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО) и оксигенотерапия. В стандарте прописаны лечебная диета и перечень из 37 отечественных препаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Минздрав России подготовил проект стандарта медпомощи взрослым с вирусными пневмониями.

    В июне петербургские хирурги провели операцию на легких с применением VR-технологий.

    В мае программу профилактических медицинских осмотров запланировали дополнить лучевой диагностикой для раннего выявления злокачественных новообразований грудной клетки.

    Комментарии (0)
    24 октября 2026, 02:28 • Новости дня
    Роспотребнадзор предупредил о вызывающем необратимые параличи полиомиелите

    Роспотребнадзор: Полиомиелит вызывает необратимые параличи конечностей

    Tекст: Денис Тельманов

    Полиомиелит поражает спинной мозг и может привести к необратимому параличу, защититься от него можно только с помощью вакцинации, сообщили в Роспотребнадзоре во Всемирный день борьбы с этим заболеванием.

    «Полиомиелит – это острое высококонтагиозное инфекционное заболевание, поражающее спинной мозг и вызывающее необратимые параличи конечностей, а в тяжелых случаях – смерть», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

    В Роспотребнадзоре отметили, что единственной эффективной защитой является своевременная вакцинация. Инфекция угрожает непривитым против полиомиелита людям любого возраста. Источником заражения может быть как больной человек, так и бессимптомный носитель.

    Болезнь опасна риском инвалидизации, поскольку не существует специфического лечения, способного остановить развитие паралича. Параличи после полиомиелита остаются на всю жизнь.

    Вакцинация в России проходит по календарю профилактических прививок, охват населения превышает 95%, добавили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Роспотребнадзор отчитался о снижении заболеваемости корью благодаря массовой вакцинации. В среду ведомство сообщило об экстренной вакцинации в МГУ из-за случая кори.

    В прошлом месяце академик РАН Геннадий Онищенко анонсировал возможность бесплатной вакцинации россиян от вируса папилломы человека.

    Комментарии (0)
    24 октября 2026, 09:27 • Новости дня
    МИД заявил о намерении России восстановить авторитет ООН

    Tекст: Мария Иванова

    Россия будет всемерно добиваться полного восстановления авторитета и позиций ООН на фоне нарастающей политизации ее работы, заявил директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов.

    В связи с Днем Организации Объединенных Наций Логвинов в своем Telegram-канале обратил внимание на растущие проблемы в работе ООН, передает ТАСС.

    «Нарастают тенденции к политизации работы секретариата, бюрократизации механизмов принятия решений, нерациональному расходованию бюджета, вмешательству во внутренние дела государств, продвижению неолиберальной повестки», – заявил он.

    По словам дипломата, некоторые государства стремятся использовать ООН для продвижения собственных интересов, а не для поиска коллективных решений. Россия продолжит добиваться восстановления авторитета организации, чтобы ее потенциал раскрылся в полной мере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Логвинов заявил об угрозе глобальной продовольственной безопасности из-за западных санкций.

    В прошлом месяце госсекретарь США Марко Рубио выразил надежду на реформу ООН для искоренения бюрократии.

    Комментарии (0)
    26 октября 2026, 06:52 • Новости дня
    ФАО предупредила о риске дефицита удобрений из-за перебоев в Ормузском проливе

    ООН: Перебои в Ормузском проливе грозят миру дефицитом и ростом цен на удобрения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Длительные перебои в судоходстве через Ормузский пролив могут привести к нехватке удобрений и росту цен на них во всем мире, заявил главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН Максимо Тореро.

    «Длительные перебои могут привести к тому, что рынок удобрений останется напряженным, а импортирующие страны будут вынуждены сокращать закупки или прибегать к более дорогим поставкам из альтернативных источников», – заявил Тореро РИА «Новости».

    По его словам, последствия затронут не только государства, напрямую закупающие удобрения в странах Персидского залива, но и фермеров во всем мире.

    Экономист пояснил, что через Ормузский пролив проходит до трети удобрений, торгуемых на мировом рынке, при этом на страны Персидского залива приходится около 30–35% мирового экспорта карбамида и 20–30% экспорта аммиака.

    Тореро подчеркнул, что для удобрений нет альтернативных трубопроводных маршрутов и сопоставимых международных стратегических резервов, в отличие от нефти. Он предупредил, что рост затрат и нехватка удобрений могут вынудить производителей сократить их внесение, что создаст риски для продовольственной безопасности в странах с низкими доходами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье телеканал Al Arabiya заявил о предложении Тегерана открыть Ормузский пролив в обмен на снятие американской блокады. В пятницу следовавший из Персидского залива танкер подвергся атаке неизвестным снарядом. В среду мировые цены на нефть выросли из-за сохраняющихся угроз судоходству.

    Комментарии (0)
    Главное
    ФСБ предотвратила атаку дронов СБУ на систему ПРО Москвы
    МИД: Украинские удары по городам России вредят переговорам
    Трамп назвал Норвегию отхожим местом из-за Нобелевской премии
    Временный президент Болгарии Йотова стала лидером в первом туре выборов
    Япония испытала новую дальнобойную ракету на маневрах с США
    Многодетная мать арестована в Москве за финансирование терроризма
    В МВД поступило предложение запретить начинающим водителям мощные автомобили