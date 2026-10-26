В ДР Конго убит участвовавший в борьбе с Эболой медработник

В ДР Конго убили одного и тяжело ранили второго борца с лихорадкой Эбола

Tекст: Мария Иванова

Об этом сообщил старший координатор ООН по борьбе с Эболой в ДРК Жульен Харнейс.

Нападение произошло 24 октября в городе Бафвасенде. По информации из управления здравоохранения провинции Чопо, медработник был убит людьми, недовольными мерами по борьбе с заболеванием.

«Решительно осуждаю это нападение и призываю к проведению тщательного расследования», – заявил Харнейс. Он также призвал местные общины защищать медработников.

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейсус в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ)добавил, что нападению подверглись два медработника: один погиб, другой тяжело ранен.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Детский фонд ООН сообщил о появлении более 1,9 тыс. сирот из-за лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго.

В прошлом месяце Всемирная организация здравоохранения заявила о расширении вспышки нового штамма заболевания на две дополнительные медицинские зоны.

ВОЗ отметила охват новых территорий в ДРК опасным вирусом.