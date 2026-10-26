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    26 октября 2026, 11:16 • Новости дня

    Москвичей предупредили об агрессивности кабанов в ноябре

    Москвичам рекомендовали не приближаться к кабанам из-за брачного сезона

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ноябре у кабанов в столичном регионе начинается брачный период, во время которого самцы ведут себя непредсказуемо, предупредил столичный департамент природопользования.

    Жителям Москвы при встрече с животными рекомендуется сохранять спокойствие, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

    В ведомстве пояснили, что в период гона самцы кабанов теряют осторожность и становятся агрессивными. Специалисты советуют не приближаться к животным и не пытаться их накормить. Если встреча произошла, необходимо медленно отступать назад, не поворачиваясь к зверю спиной.

    Кроме того, во время прогулок рекомендуется передвигаться по оборудованным тропам, избегать шума, а собак держать на поводке и в наморднике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее жители Японии начали активно приобретать механические пугала из-за рекордного числа нападений диких животных на людей.

    Также осенью прошлого года начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров сообщил о начале брачного гона кабанов и связанной с этим агрессии зверей.

    26 октября 2026, 09:54 • Новости дня
    ФСБ предотвратила атаку дронов СБУ на систему ПРО Москвы

    ФСБ: В Подмосковье задержали двух агентов СБУ за подготовку атаки дронов на ПРО

    ФСБ предотвратила атаку дронов СБУ на систему ПРО Москвы
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали двух агентов Службы безопасности Украины (СБУ), которые готовили атаки дронов на один из ключевых элементов системы противоракетной обороны Москвы и объект электроэнергетики.

    «Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена диверсионно-террористическая деятельность двух выходцев из Закавказья, 1991 г.р., и 1998 г.р., являвшихся агентами Службы безопасности Украины, причастных к подготовке террористического акта», – цитирует Центр общественных связей ФСБ РИА «Новости».

    По данным спецслужбы, один из фигурантов был завербован сотрудником СБУ и за обещанное денежное вознаграждение прибыл в Россию. Для подготовки теракта он привлек своего знакомого. Действуя под руководством куратора из СБУ, злоумышленники изъяли FPV-дроны и компоненты самодельных взрывных устройств из тайников в Смоленской и Калужской областях.

    Агенты отработали задание по настройке ударных беспилотников, их доставке на точку запуска в Московской области и включению устройств перед взлетом. Дальнейшее управление дронами должно было происходить дистанционно с территории Украины.

    Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело по статье «Участие в террористическом сообществе». Фигуранты задержаны на этапе приготовления к теракту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе ФСБ сообщила об активизации попыток украинских спецслужб организовать диверсионно-террористические акты в Москве и Московской области с использованием небольших беспилотников.

    В июле ведомство заявило об оснащении СБУ предназначенных для удара по оборонному заводу в Подмосковье FPV-дронов канадской системой борьбы со средствами радиоэлектронной борьбы.

    В марте спецслужба предотвратила серию планируемых киевским режимом терактов с использованием беспилотников в Московском регионе.

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    26 октября 2026, 10:32 • Новости дня
    ФСБ показала подготовленные агентами СБУ для атаки на Москву дроны
    ФСБ показала подготовленные агентами СБУ для атаки на Москву дроны
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    ФСБ обнародовала видеозапись с дронами, которые выходцы из Закавказья планировали использовать для ударов по объектам противоракетной обороны и энергетики Москвы по заданию Службы безопасности Украины.

    На опубликованных кадрах запечатлено, как фигуранты дела под руководством куратора собирают аппараты и готовят их к запуску, пишет ТАСС.

    По словам оперативного сотрудника спецслужбы, ведомство заранее обладало информацией о принадлежности задержанных к украинской разведке и знало личность их куратора. Контрразведка провела комплекс мероприятий, в результате которых злоумышленники были задержаны на этапе подготовки к террористическому акту.

    Своевременное вмешательство позволило избежать жертв среди населения и ущерба городской инфраструктуре. В ведомстве добавили, что российские спецслужбы продолжают вести оперативную игру с кураторами задержанных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник сотрудники ФСБ задержали двух агентов СБУ при подготовке атаки на ключевой элемент системы противоракетной обороны Москвы.

    В июле ФСБ информировала, что дроны, которыми СБУ собиралась ударить по оборонному заводу в Подмосковье, оборудовали канадской системой борьбы со средствами радиоэлектронной борьбы.

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    25 октября 2026, 11:55 • Видео
    Украина опозорилась перед Китаем

    На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

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    23 октября 2026, 14:30 • Новости дня
    Уничтожено 11 летевших на Москву БПЛА

    Собянин сообщил об уничтожении 11 летевших на Москву БПЛА за последний час

    Уничтожено 11 летевших на Москву БПЛА
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Средства противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны уничтожили еще три беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в результате общее число сбитых за час дронов достигло 11.

    Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, сообщил Собянин в своем канале в Max.

    По его словам, еще три БПЛА уничтожены средствами ПВО Минобороны, общее число сбитых за час дронов достигло 11.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Собянин заявил об уничтожении силами противовоздушной обороны четырех направлявшихся к городу беспилотных летательных аппаратов.

    До этого Собянин сообщил о более чем 155 дронах, направлявшихся в сторону Московского региона в ночь на пятницу.

    В четверг Собянин проинформировал о двух пострадавших в районе Вороново в результате атаки беспилотника.

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    24 октября 2026, 10:43 • Новости дня
    Биологи предупредили о вторжении азиатского клопа-вонючки

    В Московском регионе началось нашествие азиатских клопов-вонючек

    Биологи предупредили о вторжении азиатского клопа-вонючки
    @ Uli Deck/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Московский регион стал новым местом зимовки для азиатского мраморного клопа-вонючки из-за благоприятных климатических условий.

    Мягкие зимы и жаркое лето позволили насекомым быстро нарастить популяцию и адаптироваться к новым территориям, сообщает телеканал 360.ru.

    У клопа нет естественных врагов в местных широтах, отмечают биологи. Для человека он не представляет опасности, так как не кусается и не переносит инфекции, однако наносит серьезный ущерб урожаю яблок, винограда и томатов.

    С наступлением холодов насекомые стремятся в тепло и проникают в жилые дома через щели и вентиляцию. Биологи советуют герметизировать окна и задергивать шторы ночью. При обнаружении клопа в квартире его рекомендуют поймать в банку и выпустить на улицу, поскольку при раздавливании насекомое выделяет резкий неприятный запах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, биолог Владимир Гладун связал нашествие мраморных клопов в Краснодарском крае с их теплолюбивостью и активным поиском укрытий на зиму.

    Ранее жители южных регионов России массово жаловались на проникновение этих насекомых в дома и автомобили. До этого эксперты допускали генетическую мутацию азиатских клопов после успешной адаптации к климату Подмосковья.

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    24 октября 2026, 21:03 • Новости дня
    Правоохранители заподозрили пропавшую в Москве девушку в инсценировке

    Пропавшая в Москве 30-летняя девушка могла инсценировать исчезновение

    Tекст: Вера Басилая

    Исчезнувшая в Москве 30-летняя Лиза Садагова могла инсценировать свою пропажу из-за конфликта с молодым человеком, сообщили правоохранительные органы.

    «Девушка могла инсценировать свою пропажу, чтобы проучить парня», – рассказал собеседник РИА «Новости» в правоохранительных органах.

    По предварительной информации, конфликт мог произойти из-за возможной измены. В настоящее время опрашиваются ее знакомые для установления круга общения.

    Об исчезновении Лизы Садаговой стало известно в субботу. По данным поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», ее местонахождение неизвестно с 21 октября. Приметы пропавшей: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, каштановые волосы, карие глаза. Была одета в белые джинсы и бордовую куртку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Северном административном округе Москвы разыскивали 30-летнюю Лизу Садагову, бесследно исчезнувшую после конфликта с возлюбленным.

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    24 октября 2026, 12:52 • Новости дня
    В Москве начали поиски пропавшей после ссоры с возлюбленным москвички

    В Москве после ссоры с молодым человеком пропала 30-летняя девушка

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Северном административном округе Москвы разыскивают 30-летнюю Лизу Садагову, бесследно исчезнувшую после конфликта с возлюбленным.

    В Москве пропала 30-летняя Садагова Лиза Иосифовна. Ее местонахождение неизвестно с 21 октября, сообщили РИА «Новости» в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

    Сейчас идет сбор и проверка информации. «ЛизаАлерт» совместно с сотрудниками полиции проводит комплексную работу по установлению обстоятельств ее исчезновения.

    Волонтеры распространяют ориентировки, обзванивают медицинские учреждения и изучают записи с камер видеонаблюдения по предполагаемому маршруту пропавшей. Девушка была одета в белые джинсы и бордовую куртку, ее рост составляет 170 сантиметров.

    По предварительным данным правоохранительных органов, перед исчезновением москвичка поссорилась со своим молодым человеком. Сейчас полиция устанавливает круг общения пропавшей и опрашивает ее знакомых.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник полиция Екатеринбурга и добровольцы отряда «ЛизаАлерт» начали поиски сбежавшей от матери 12-летней девочки.

    Ранее ее ровесница бесследно исчезла в городе Пересвете Московской области. А в апреле правоохранительные органы Самарской области развернули операцию для розыска ушедшей из дома трехлетней девочки.

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    24 октября 2026, 16:59 • Новости дня
    Московская пенсионерка за полгода отдала телефонным мошенникам 19,5 млн рублей

    Аферисты обманывали 81-летнюю москвичку полгода и выманили 19,5 млн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Москве 81-летняя женщина почти полгода находилась на связи с телефонными аферистами и лишилась более 19,5 млн рублей под предлогом защиты сбережений от перевода за границу.

    81-летнюю пенсионерку обманули в Москве телефонные мошенники. Злоумышленники связались с жительницей столицы под предлогом перерасчета пенсии. Женщина поверила им и продиктовала код из полученного сообщения, сообщает прокуратура Москвы.

    После этого пенсионерке позвонила лжепредставитель портала «Госуслуги», заявив о взломе личного кабинета, и дала номер технической поддержки. Затем с москвичкой связался неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он напугал ее тем, что мошенники могут перевести ее сбережения за границу.

    Следуя инструкциям куратора, женщина купила новый мобильный телефон для связи со злоумышленниками. Почти полгода она снимала наличные и передавала их приезжавшим курьерам, которые называли кодовое слово. Еще один купленный телефон пенсионерка по указанию аферистов оставила в коробке в подъезде.

    Общая сумма похищенных средств превысила 19,5 млн рублей. Головинская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление причастных к преступлению лиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу правоохранительные органы Южной Кореи задержали подозреваемого в руководстве масштабной группировкой телефонных аферистов россиянина.

    В четверг мошенники начали звонить российским пенсионерам под предлогом перерасчета трудового стажа. До этого еще одна пожилая жительница столицы лишилась более 23 млн рублей после общения со злоумышленниками.

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    26 октября 2026, 00:59 • Новости дня
    Правоохранители заявили о вероятной смерти пропавшей в Москве женщины

    Tекст: Антон Антонов

    Пропавшая в Москве 30-летняя женщина, по предварительным данным, мертва, сообщили в правоохранительных органах.

    Об этом сообщает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Северном административном округе Москвы начали разыскивать 30-летнюю Лизу Садагову, бесследно исчезнувшую после конфликта с возлюбленным.

    Сообщалось, что Садагова могла инсценировать свою пропажу.

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    25 октября 2026, 14:29 • Новости дня
    В Зеленограде задержали иностранку за оставление новорожденного у дома

    МВД: В Зеленограде задержали иностранку за оставление новорожденного у дома

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Зеленограде задержали мать, которая оставила своего новорожденного ребенка около жилого дома, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    «Полицейскими установлена и задержана мать ребенка. Ею оказалась иностранная гражданка 1999 года рождения, находящаяся на территории Российской Федерации незаконно», – заявила Волк ТАСС.

    В отношении женщины составили административный материал по ст. 18.8 КоАП РФ. Материалы проверки по факту оставления ребенка в опасности передадут в следственные органы.

    В столичной прокуратуре добавили, что женщина родила мальчика 16 октября и после выписки из родильного отделения оставила его около дома, опасаясь, что ее бросит сожитель. Накануне вечером ребенка обнаружили около одного из жилых домов, медицинские работники осмотрели его и передали в специализированное учреждение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в Кировской области следователи завели уголовные дела после гибели избитого матерью двухмесячного ребенка. В феврале случайный прохожий в селе Кабычевка ЛНР нашел брошенную матерью в общественную уборную новорожденную девочку. В прошлом году полицейские задержали в Москве двух человек при попытке продать новорожденного за 1000 долларов.

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    24 октября 2026, 15:29 • Новости дня
    При тушении пожара в санатории «Узкое» в Москве пострадали двое спасателей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Двое спасателей получили травмы при тушении пожара в санатории «Узкое» в Москве из-за обрушения конструкций здания.

    Об обрушении конструкций здания на спасателей пишет РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    У одного пожарного предварительно выявили перелом ребер, у другого – перелом шейного отдела позвоночника. Медики осматривают пострадавших и готовят их к госпитализации.

    Пожар произошел в субботу в реконструируемом административном здании по адресу: Профсоюзная улица, дом 123А, строение 15, где находится санаторий «Узкое». Возгорание было ликвидировано на площади 800 кв. метров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в административном здании московского санатория «Узкое» вспыхнул пожар. Позже возгорание локализовали на площади 800 кв. метров. Затем открытое горение удалось ликвидировать.

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    23 октября 2026, 13:24 • Новости дня
    Музыкант Большого театра погиб в ДТП в Новой Москве

    Артист оркестра Большого театра Евгений Стойко погиб в автоаварии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Артист оркестра Большого театра Евгений Стойко погиб в результате ДТП на Калужском шоссе в Новой Москве, сообщили в семье музыканта.

    «Женя умер, попал в аварию на Калужском [шоссе], въехал в грузовик», – сказала собеседница РИА «Новости».

    Евгений Стойко родился в Москве в 1975 году. Он много лет играл на контрабасе в оркестре Большого театра и становился лауреатом международных музыкальных конкурсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Москве блогер Алексей Столяров попал в массовое ДТП на Рублевском шоссе. Летом худрук Новороссийского драматического театра Евгений Кушпель погиб в ДТП. В июне петербургский композитор Владимир Сапожников разбился в столкновении автомобиля с поездом.

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    23 октября 2026, 15:37 • Новости дня
    В аэропорту Шереметьево началась эвакуация из-за угрозы атаки дронов

    Tекст: Валерия Городецкая

    В аэропорту Шереметьево из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов началась эвакуация пассажиров, закрыт вход в стерильную зону.

    Об эвакуации пассажиров в связи с угрозой атаки БПЛА сообщили в пресс-службе аэропорта Шереметьево. «Продолжается действие мероприятий при введении сигнала «Воздушная тревога» (угроза атаки БПЛА)... Проводится эвакуация пассажиров, на данный момент ограничен вход в стерильную зону всех терминалов. Проводится звуковое информирование пассажиров», – говорится в сообщении авиагавани в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу во всех четырех аэропортах Москвы ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. В аэропорту Шереметьево объявили воздушную тревогу.

    В мае падение обломков беспилотника зафиксировали на территории Шереметьево.

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    25 октября 2026, 16:52 • Новости дня
    Президент Зимбабве Мнангагва прибыл в Москву на саммит Россия – Африка

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва прилетел в российскую столицу для участия в третьем саммите Россия – Африка.

    Встреча на высшем уровне с участием лидеров африканских государств пройдет в Москве 28 и 29 октября, передает РИА «Новости».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сообщала, что большинство делегаций стран континента уже подтвердили свое участие в предстоящем форуме.

    Директор департамента партнерства с Африкой МИД России Татьяна Довгаленко также отмечала, что повестка мероприятия будет в первую очередь сконцентрирована на вопросах экономики, торговли и инвестиций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье посольство России в ЦАР сообщило об участии президента республики Фостена-Арканжа Туадеры в третьем саммите Россия – Африка. В субботу российские альпинисты развернули национальный флаг на вершине вулкана Килиманджаро в честь предстоящего мероприятия. В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал подготовку главы государства Владимира Путина к участию в форуме.

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    24 октября 2026, 21:32 • Новости дня
    При тушении пожара в санатории «Узкое» пострадали четверо спасателей

    Во время тушения пожара в санатории «Узкое» пострадали четыре спасателя

    Tекст: Вера Басилая

    Количество сотрудников экстренных служб, получивших травмы во время ликвидации возгорания в московском санатории «Узкое», увеличилось до четырех человек.

    Количество сотрудников экстренных служб, пострадавших во время ликвидации возгорания в санатории «Узкое», увеличилось до четырех человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на Shot.

    Уточняется, что 25-летний пожарный получил травмы в результате падения с высоты. Пострадавшего мужчину госпитализировали в медицинское учреждение.

    В настоящее время на месте происшествия продолжаются работы по проливке конструкций и разбору завалов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу двое спасателей получили травмы при тушении пожара в санатории «Узкое» в Москве из-за обрушения конструкций здания. Открытое горение в реконструируемом административном здании ликвидировали на площади 800 кв. метров.

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    24 октября 2026, 11:03 • Новости дня
    В Москве загорелся санаторий «Узкое»

    В Москве загорелся реконструируемый корпус санатория «Узкое»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пожар вспыхнул в административном здании санатория «Узкое», находящемся на реконструкции на юго-западе Москвы.

    Загорелось реконструируемое административное здание на юго-западе Москвы. Возгорание произошло по адресу: Профсоюзная улица, дом 123А, строение 15, сообщили РИА «Новости» в столичном управлении МЧС России.

    На месте происшествия задействованы пожарно-спасательные подразделения, которые работают над ликвидацией огня. В ведомстве уточнили, что загорелось административное здание, которое находится на реконструкции.

    По данным сервиса «Яндекс Карты», по указанному адресу располагается санаторий «Узкое».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца площадь возгорания в выселенном двухэтажном здании в столице увеличилась до 300 квадратных метров. Летом в южной части Москвы загорелось здание подстанции скорой помощи. В июле крупный пожар вспыхнул в старинном двухэтажном доме в Малом Казенном переулке.

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