Москвичей предупредили об агрессивности кабанов в ноябре

Москвичам рекомендовали не приближаться к кабанам из-за брачного сезона

Tекст: Дмитрий Зубарев

Жителям Москвы при встрече с животными рекомендуется сохранять спокойствие, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

В ведомстве пояснили, что в период гона самцы кабанов теряют осторожность и становятся агрессивными. Специалисты советуют не приближаться к животным и не пытаться их накормить. Если встреча произошла, необходимо медленно отступать назад, не поворачиваясь к зверю спиной.

Кроме того, во время прогулок рекомендуется передвигаться по оборудованным тропам, избегать шума, а собак держать на поводке и в наморднике.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее жители Японии начали активно приобретать механические пугала из-за рекордного числа нападений диких животных на людей.

Также осенью прошлого года начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров сообщил о начале брачного гона кабанов и связанной с этим агрессии зверей.