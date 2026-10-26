В Москве задержали связанных с мошенниками сотрудников криптообменников

Полиция Москвы задержала сотрудников криптообменников за кражу 13 млн рублей

Tекст: Алексей Дегтярёв

В Москве раскрыли мошенническую схему, в результате которой 73-летняя пенсионерка лишилась 13,3 млн рублей. Злоумышленники позвонили женщине, сообщили о якобы взломе ее аккаунта на портале государственных услуг и потребовали снять деньги для проверки, цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Пенсионерка передала наличные 22-летнему курьеру на Лосевской улице. После задержания он указал на криптообменник, куда доставил средства. В ходе обысков в офисах на Мантулинской улице и Пресненской набережной правоохранители поймали четверых сотрудников, а пятого взяли в аэропорту при попытке покинуть столицу.

Во время оперативных мероприятий полицейские изъяли договоры купли-продажи криптовалюты, счетные машинки, шредер с уничтоженными документами и более 5 млн рублей. Кроме того, в отдел полиции доставили еще двоих курьеров в возрасте 18 и 19 лет, у которых обнаружили 3 млн рублей.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве. Пятеро сотрудников криптообменников отправлены под арест, а забравший деньги у пенсионерки курьер находится под подпиской о невыезде.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце пожилая жительница столицы лишилась более 23 млн рублей после передачи сбережений курьерам телефонных аферистов. Летом стражи порядка поймали пособника мошенников после кражи почти 5 млн рублей у подростка для перевода в криптовалюту. В мае правоохранители задержали двух женщин-курьеров за хищение семейных сбережений под предлогом взлома аккаунта на портале государственных услуг.