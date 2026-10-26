Мировые цены на нефть снизились на фоне попыток США договориться с Ираном

WSJ: Цена нефти марки Brent опустилась до 114,57 доллара за баррель

Tекст: Игорь Иножарский

Мировые цены на нефть перешли к снижению, отступив от недавних максимумов. Трейдеры оценивают дипломатические усилия по смягчению напряженности между США и Ираном на фоне возобновившихся атак хуситов на Саудовскую Аравию и сохраняющихся рисков перебоев в поставках сырья с Ближнего Востока, пишет The Wall Street Journal.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть эталонной марки Brent опустилась на 1,8%, до 114,57 доллара за баррель. В то же время декабрьские фьючерсы на марку West Texas Intermediate (WTI) подешевели на 2,2%, достигнув отметки 100,96 доллара за баррель.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу котировки эталонной марки Brent превысили 115 долларов за баррель. Средняя стоимость дизельного топлива в Соединенных Штатах достигла 6,31 доллара за галлон на фоне глобальных перебоев с поставками нефти из-за конфликта с Ираном. В начале месяца цены на энергоносители пошли вниз из-за плана стран G7 выпустить на рынок аварийные запасы топлива на фоне атак в районе Ормузского пролива.