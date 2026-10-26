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    26 октября 2026, 10:56 • Новости дня

    Ники Минаж пообещала поддержать Трампа в случае выдвижения на новый срок

    Fox News: Ники Минаж пообещала поддержать Трампа в случае выдвижения на выборах

    Ники Минаж пообещала поддержать Трампа в случае выдвижения на новый срок
    @ REUTERS/Jonathan Ernst

    Tекст: Игорь Иножарский

    Американская рэп-исполнительница Ники Минаж в ходе выступления на митинге Республиканской партии в Мичигане заявила, что готова проголосовать за президента США Дональда Трампа, если он решит вновь баллотироваться на пост главы государства.

    «Для меня огромная честь стоять рядом с вами каждый раз. И я буду продолжать поддерживать вас вечно. Если вы снова пойдете на выборы, я снова вас поддержу», – заявила Минаж. Она выступила на митинге, где Трамп поддерживал кандидатов-республиканцев Майка Роджерса и Джона Джеймса, сообщает Fox News.

    Исполнительница добавила, что Трамп олицетворяет стойкость и изменил энергетику страны, дав американцам «светлое будущее». Она также призвала голосовать за республиканцев на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс, назвав их важнейшим поворотным моментом для государства.

    Кроме того, Минаж затронула тему трансгендерных переходов у несовершеннолетних, призвав оградить детей от навязывания операций по смене пола.

    Трамп назвал Минаж «королевой рэпа» и в шутку признался, что злится из-за того, что она затмила его на сцене. Глава государства подчеркнул, что артистка является «очень особенным человеком».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу часть избирателей на митинге в Айове предупредила республиканцев о недовольстве экономикой и политическим расколом. На прошлой неделе рейтинг одобрения президента Дональда Трампа перед выборами в Конгресс снизился до 31%. В середине месяца на митинге главы государства в Огайо один из его сторонников ударил протестующую в лицо.

    25 октября 2026, 15:28 • Новости дня
    Guardian: Встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина разделит мир на сферы влияния
    Guardian: Встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина разделит мир на сферы влияния
    @ ТАСС/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Предложение президента России Владимира Путина провести саммит с американским президентом Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином несет значимые последствия для остального мира, пишет британская газета Guardian.

    Обозреватель издания полагает, что три лидера имеют амбиции изменить систему управления миром, по сути разделив его на сферы влияния. По его мнению, одна встреча не воплотит эту идею в жизнь, но «отправит нас по очень опасному пути», пишет Guardian.

    В Европе это может повлиять не только на ситуацию вокруг Украины, но и на другие страны, если США откажутся помогать в защите союзников. В Восточной Азии отказ Вашингтона от «зонтика безопасности» создаст огромные проблемы для Тайваня, Южной Кореи, Японии и Австралии, говорится в статье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков сообщил о начале организации саммита лидеров России, США и Китая. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что многие в мире связывают надежды на стабилизацию с этой встречей. В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что потенциальный саммит не станет аналогом Ялтинской конференции.

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    25 октября 2026, 14:35 • Новости дня
    Военный эксперт оценил реальный ущерб ВСУ от ограничений Starlink

    Военный эксперт Кнутов увидел политический расчет Киева в истории с ограничениями Starlink

    Военный эксперт оценил реальный ущерб ВСУ от ограничений Starlink
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Ограничения Starlink могут лишить ВСУ части возможностей по применению беспилотников, но не приведут к полной остановке украинских дронов. При этом Владимир Зеленский пытается использовать решение Илона Маска для критики Дональда Трампа, хотя сам конфликт вокруг спутниковой связи возник из-за действий украинской стороны, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Ситуация вокруг доступа ВСУ к сети Starlink остается до конца неясной. Однако, судя по всему, Илон Маск действительно на какое-то время ввел ограничения для украинской армии: теперь спутниковые терминалы могли использовать лишь те дроны противника, которые двигаются со скоростью меньше 160 км/ч», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его словам, произошедшее стало следствием того, что Украина начала обходить первоначальные договоренности с США. Еще в 2022 году ВСУ получили возможность использовать полную версию Starlink при условии, что Киев не будет задействовать систему для нанесения ударов по регионам, входившим в состав России до начала спецоперации.

    «Противник же начал осознанно расширять зону работы терминалов. Украинцы принялись крепить эти устройства на метеозонды и направлять их в сторону России, используя для ударов по территориям, которые изначально не входили в разрешенную зону применения Starlink. Тогда Маск, с одобрения Дональда Трампа, и стал думать над возможными мерами ограничения», – предполагает собеседник.

    При этом Вашингтон не заинтересован в публичном введении ограничений накануне выборов в Конгресс: это может сыграть на руку демократам. «Владимир Зеленский это хорошо понимает, поэтому он и пытается представить сложившуюся ситуацию как удар по обороноспособности страны», – отметил Кнутов.

    По оценке эксперта, ограничения затрагивают лишь часть украинских беспилотников. «Основная масса дронов работать в таких условиях способна. Исключения составляют лишь специализированные «перехватчики», которые отбивали наши «Герани», для чего им требовался выход на скорость в 400 км/ч. Этим Киев и пользуется, попрекая Трампа снижением качества обороны», – пояснил он.

    Таким образом, полагает Кнутов, ограничения пока не стали решающим фактором, способным существенно ослабить оборону ВСУ. Подобных аппаратов у Украины немного. Кроме того, противник, судя по всему, сохранил возможность пользоваться Starshield – военной и правительственной разновидностью Starlink.

    «Можно сказать, что первый – армейская версия второго с собственными спутниками, на которых стоят более мощные датчики. Starshield также обладает приоритетом в вопросе передачи данных над коммерческими сигналами, которыми занимается Starlink. При этом система может «жонглировать» терминалами обоих проектов, чтобы как можно быстрее направить необходимую информацию пользователю», – добавил эксперт.

    При этом наиболее серьезные последствия для Украины, по мнению Кнутова, могло бы иметь полное отключение Starlink. «На нем строится связь практически всех подразделений ВСУ. Также его терминалы используются подавляющим числом дронов для атак на территорию России. Даже малейшие сбои в работе системы могут принести Владимиру Зеленскому немало хлопот», – заключил Кнутов.

    Ранее Илон Маск обвинил украинских военных в нарушении условий пользования Starlink. В соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России) он отметил, что ВСУ применяли спутники для «наступательных ударов дронами с целью убийства людей», хотя система изначально являлась гражданским коммерческим сервисом.

    Маск также подчеркнул, что Starshield, в отличие от коммерческого Starlink, находится под контролем правительства США. По его словам, решения о применении этой системы принимают американские власти. Он также добавил, что отключение Starlink привело бы к мгновенному обрушению фронта ВСУ.

    Однако советник Зеленского по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов заявил, что система компании Маска не работает над территорией России, из-за чего ВСУ «физически не могут» использовать терминалы для дальнобойных ударов дронами. Напомним, проблемы с работой Starlink были зафиксированы противником 14 октября. Также украинская сторона заявляла о якобы восстановлении работы всех систем.

    Позже Маск резко раскритиковал сторонников продолжения конфликта на Украине. Поводом стала публикация журналиста телеканала Fox News Джоша Краушара, который привел диаграмму, свидетельствующую о высокой поддержке Украины среди сторонников движения MAGA (Make America Great Again).

    «Этот кретин настолько глуп, что даже не понимает, что наша политика направлена на благо украинского народа. Такие ублюдки, как он, хотят, чтобы война продолжалась до тех пор, пока последний украинец не погиб в окопе. Они – абсолютное отребье планеты», – написал Маск в соцсетях. Он также выразил «полнейшее презрение» к тем, кого считает сторонниками затягивания украинского конфликта.

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    25 октября 2026, 11:55 • Видео
    Украина опозорилась перед Китаем

    На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

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    25 октября 2026, 13:39 • Новости дня
    Медведев перечислил десять «плевков» Зеленского в адрес Трампа
    Медведев перечислил десять «плевков» Зеленского в адрес Трампа
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал десять причин, по которым президент США Дональд Трамп должен поручить ЦРУ разобраться с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    Первым «плевком» Медведев в Max назвал поддержку Зеленским предшественника Трампа Джо Байдена во время предыдущей президентской кампании в США. Также глава киевского режима отказывался передать Трампу компрометирующие материалы на его соперника.

    Второй претензией стало то, что Зеленский назойливо и в хамской форме требовал от американской администрации денег и вооружений для продолжения конфликта с Россией. Третьим поводом для недовольства Трампа Медведев счел попытки Зеленского настраивать европейских политиков против американского лидера и его команды.

    Четвертым пунктом зампред Совбеза обозначил неоднократное игнорирование предложений Вашингтона о проведении переговоров по урегулированию конфликта. Пятым «плевком» Медведев назвал продолжение атак на российские нефтеперерабатывающие заводы вопреки доводам Трампа о влиянии таких действий на мировые цены на нефтепродукты и ситуацию в США накануне выборов.

    Шестым пунктом стали обвинения в безрассудном поведении, которое, по оценке Медведева, поставило США и НАТО на грань глобального ядерного конфликта с Россией. Седьмым поводом зампред Совбеза назвал предполагаемое хищение американской финансовой помощи украинским руководством. Он упомянул, в частности, бизнесмена Тимура Миндича и бывшего главу офиса Зеленского Андрея Ермака.

    Восьмым пунктом стали заявления о связях окружения украинского лидера с мексиканскими наркокартелями. По словам Медведева, представители картелей направляли боевиков на Украину для обучения применению беспилотников, а украинская сторона получала за это деньги от продажи наркотиков в США. Девятой претензией Медведев назвал попытки Зеленского шантажировать Вашингтон угрозами поражения Украины и негативными последствиями для всего Запада.

    И десятым пунктом Медведев указал на отказы главы киевского режима от предложений США и игнорирование предложений главы Белого дома. Также зампред Совбеза предложил Трампу воспользоваться историческим опытом США для решения проблемы отношений с украинским руководством.

    «Что делать Трампу с таким «своим сукиным сыном»? Ответ есть в американской истории. Надо просто вызвать министра войны и директора ЦРУ и поручить им исправить это досадное недоразумение», – заявил он.

    В пятницу Трамп, предприниматель Илон Маск и Зеленский выступили с взаимными обвинениями по поводу ограничения доступа Киева к военной системе спутниковой связи Starshield.

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    25 октября 2026, 00:10 • Новости дня
    Захарова: Люди возлагают много надежд на встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    Tекст: Антон Антонов

    Многие в мире связывают надежды на переход от глобального хаоса к стабилизации с возможной встречей президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и китайского лидера Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в Китае, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Руководители трех крупнейших держав в тяжелейший с точки зрения международных отношений момент, когда буквально сотрясает всю планету, будут иметь возможность в рамках многостороннего формата обменяться мнениями. Конечно, к этой встрече будут прикованы внимание миллионов, я бы даже сказала, миллиардов. Конечно, много надежд люди возлагают на подобную встречу», – сказала Захарова в эфире программы «Право знать».

    Захарова подчеркнула, что в мире есть запрос на возвращение к стабилизации «от этого сползания к абсолютному хаосу», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о чрезвычайной важности потенциальной встречи лидеров России, США и Китая, но отверг сравнения с Ялтинской конференцией.

    Заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко в пятницу сообщил о нацеленности Москвы на проведение такой трехсторонней встречи.

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    26 октября 2026, 10:23 • Новости дня
    Трамп назвал Норвегию отхожим местом из-за Нобелевской премии
    Трамп назвал Норвегию отхожим местом из-за Нобелевской премии
    @ Yuri Gripas/Abaca/CNP/ZUMA

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент США Дональд Трамп оскорбил Норвегию и заявил о нежелании видеть в стране норвежских мигрантов из-за того, что расположенный в Осло Нобелевский комитет не присудил ему премию мира.

    Американский лидер выступил с резким заявлением в адрес Осло во время политического митинга в Мичигане накануне промежуточных выборов, пишет Reuters.

    «Норвегия стала отхожим местом на самом деле. Я бы с радостью принял мигрантов из некоторых стран, но только не оттуда, потому что я не получил Нобелевскую премию», – заявил Трамп.

    Политик добавил, что не хочет видеть в Соединенных Штатах никого из Норвегии. При этом он возложил ответственность за недавние беспорядки во Франции на приезжих. Ранее глава государства использовал подобные оскорбительные выражения в отношении Гаити, Ливии, Сомали и Йемена.

    Как отмечает агентство, Норвегия относится к странам с самым высоким уровнем доходов на душу населения. При этом в вашингтонской администрации нет никаких признаков подготовки официального запрета на въезд для норвежцев. Ранее Трамп называл отказ в присуждении ему Нобелевской премии мира «несмываемым пятном» на репутации Осло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде напомнил о независимости Нобелевского комитета в ответ на критику со стороны Дональда Трампа. В среду спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер во время переговоров в Осло отчитали Владимира Зеленского за критику в адрес главы Соединенных Штатов. Во вторник в норвежской столице началась встреча главы киевского режима со специальным посланником США, президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром королевства Йонасом Гаром Стере.

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    23 октября 2026, 13:26 • Новости дня
    Кремль: Встреча лидеров России, Китая и США чрезвычайно важна
    Кремль: Встреча лидеров России, Китая и США чрезвычайно важна
    @ Михаил Метцель/POOL/РИА Новости,Molly Riley/White House/Keystone PA,Ju Peng/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Возможная трехсторонняя встреча лидеров России, США и Китая на полях саммита АТЭС имеет чрезвычайную важность, однако на ней никто не будет решать судьбу мира, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что Владимир Путин и Дональд Трамп, а также председатель КНР Си Цзиньпин не станут вершить судьбы мира на возможной встрече на саммите АТЭС в Шэньчжэне, передает РИА «Новости».

    «Понятно, что встреча приковывает к себе внимание всего мира. Понятно, что это чрезвычайно важная встреча, когда встречаются лидеры таких стран, как Россия, Китай и США», – сказал Песков.

    По его словам, отношения должны строиться на взаимовыгодной основе, как это происходит в рамках БРИКС и с государствами Глобального Юга. При этом умалять важность возможного контакта на высшем уровне никто не собирается.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что саммит АТЭС пройдет 18-19 ноября в Шэньчжэне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко сообщил о нацеленности Москвы на проведение трехсторонней встречи руководителей России, США и Китая.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг аналогию потенциальных переговоров с Ялтинской конференцией.

    В понедельник представитель Кремля рассказал об отсутствии предметных договоренностей по проведению такого саммита.

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    25 октября 2026, 19:19 • Новости дня
    Песков: Двусторонняя встреча Путина и Трампа может пройти на саммите АТЭС

    Tекст: Ольга Иванова

    Двусторонняя встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «Сейчас все смотрят, что произойдет в Шэньчжене, если там будет возможность провести двустороннюю встречу (Путина и Трампа), трехстороннюю встречу (Путина, Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина). И то, и другое, что называется, на рабочем столе», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    При этом он уточнил, что окончательных договоренностей по проведению как двусторонней встречи Путина и Трампа, так и трехстороннего саммита лидеров России, Китая и США пока нет.

    Саммит АТЭС пройдет в Шэньчжэне 18-19 ноября. Предыдущая личная встреча Путина и Трампа состоялась в августе 2025 года в Анкоридже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о важности потенциальной встречи лидеров России, США и Китая.

    В среду президент Владимир Путин сообщил о возможности провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином на полях ноябрьского саммита АТЭС в Шэньчжэне.

    Во вторник глава МИД Сергей Лавров рассказал об активной проработке контактов главы российского государства на предстоящем мероприятии.

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    25 октября 2026, 17:40 • Новости дня
    Трамп предупредил Макрона об уничтожении Франции из-за мигрантов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп предупредил французского лидера Эммануэля Макрона о том, что его миграционная политика ведет к уничтожению Франции.

    «Когда я только вступил в должность, я довольно рано встретился с Макроном. Я сказал ему: «Ты уничтожаешь Францию. Ты впускаешь людей, которые ненавидят твою страну», – рассказал Трамп телеканалу Fox News, передает ТАСС.

    В четверг президент Франции Эммануэль Макрон заявил о глупых комментариях иностранных политиков насчет беспорядков в республике.

    На прошлой неделе во Франции вспыхнули невиданные протесты школьников, переросшие в погромы. В начале месяца на севере Франции полицейские нашли брошенный фургон с убитым мужчиной и мигрантами.

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    24 октября 2026, 01:09 • Новости дня
    Сенаторы пригрозили Трампу из-за спутниковой связи для ВСУ

    NYT: Сенаторы пригрозили заблокировать кандидатов Трампа из-за связи для ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Сенаторы от Республиканской и Демократической партий пообещали заблокировать утверждение кандидатов президента Дональда Трампа на госдолжности, если Белый дом не гарантирует восстановление доступа ВСУ к спутниковой связи.

    Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

    Как отмечает издание, разногласия сенаторов и администрации США могут обостриться после промежуточных выборов, когда республиканцы, вероятно, попытаются добиться утверждения десятков выдвинутых Трампов кандидатов на разные должности до начала работы Конгресса нового созыва.

    Ранее американский конгрессмен Анна Паулина Луна призвала демократов перестать выступать за продолжение украинского конфликта и поддержать усилия Трампа по его урегулированию.

    В четверг Трамп заявил, что доступ Украины к спутниковой связи военного назначения Starshield восстановлен. Так он прокомментировал сообщения прессы, согласно которым он просил главу SpaceX Илона Маска снять ограничения на использование системы на Украине.

    Бывший советник министра обороны Украины Сергей Стерненко позже сообщил о частичном сохранении ограничений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин опроверг заявления Трампа об отмене ограничений скорости работы Starlink для украинских военных. В тот же день Трамп, Маск и Зеленский выступили с взаимными обвинениями из-за ограничения доступа Киева к сети Starshield.

    В четверг Трамп сообщил о снятии ограничений на использование ВСУ военной системы спутниковой связи.

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    24 октября 2026, 20:22 • Новости дня
    Песков: Разговора Путина и Трампа после соглашения по Алешкам в планах нет

    Песков заявил об отсутствии в планах телефонного разговора Путина и Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    Телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа после договоренностей о гуманитарной миссии в Алешках в планах нет, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Пескова спросили о возможном разговоре Путина и Трампа после договоренностей о гуманитарной миссии в Алешках.

    «Нет, пока такого плана нет», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Песков сообщил, что координирующая роль в организации гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области принадлежит первой леди США Мелании Трамп. С российской стороны переговоры вела уполномоченный по правам человека Яна Лантратова, с украинской – омбудсмен Дмитрий Лубинец.

    Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил о прекращении огня на Херсонском направлении и введении режима тишины с 27 октября ради проведения гуманитарной операции в Алешках.

    Кремль высоко оценил вклад Мелании Трамп в гуманитарную миссию в Алешках.

    Режим тишины со стороны Киева в рамках гуманитарной миссии в Алешках будет установлен одновременно с российским – 27 октября с 4:00 по киевскому времени.

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    23 октября 2026, 14:36 • Новости дня
    МИД заявил о понимании США красных линий России по Украине

    МИД оценил усилия Трампа по урегулированию конфликта на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Директор департамента Северной Атлантики МИД России Александр Гусаров заявил, что американские переговорщики хорошо осведомлены о красных линиях Москвы по урегулированию украинского конфликта.

    Москва ценит желание и способность нынешней администрации Соединенных Штатов вникать в первопричины украинского кризиса. Об этом заявили в МИД, сообщает РИА «Новости».

    «Мы исходим из того, что при бережном отношении американской команды к нашим интересам и к «красным линиям», которые американским переговорщикам хорошо известны, мы в конечном счете сможем вплотную приблизиться как раз к модели долгосрочного и устойчивого политического урегулирования», – сказал директор департамента Северной Атлантики МИД России Александр Гусаров в интервью журналу «Международная жизнь».

    По его словам, новый раунд двусторонних переговоров по устранению взаимных раздражителей может состояться до конца текущего года. Конкретные сроки проведения встречи будут согласованы по дипломатическим каналам.

    Дипломат добавил, что российская сторона не сомневается в искреннем настрое президента США Дональда Трампа на поиск взаимоприемлемых параметров завершения конфликта и высоко оценивает его личные усилия в этом направлении.

    «Мы не сомневаемся в искреннем настрое президента Трампа на поиск взаимоприемлемых параметров долгосрочного и устойчивого политико-дипломатического урегулирования вокруг Украины. Мы ценим те усилия, которые последовательно предпринимаются лично им и нашими командами для достижения этой цели», – отметил Гусаров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент США Дональд Трамп заявил об обсуждении темы украинского урегулирования на возможных трехсторонних переговорах Вашингтона, Москвы и Пекина.

    Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков выразил надежду на принятие американской администрацией логики решения конфликта.

    В среду помощник президента Юрий Ушаков сообщил о принципиальной готовности России возобновить переговоры с Соединенными Штатами и Украиной в ноябре.

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    23 октября 2026, 13:09 • Новости дня
    Песков: Встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина – не «новая Ялта»

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что потенциальная встреча лидеров России, США и Китая чрезвычайно важна, но не станет аналогом Ялтинской конференции.

    Возможная встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина приковывает внимание всего мира, однако она не является «большой тройкой», решавшей вопросы мироустройства в годы Второй мировой войны, передает ТАСС.

    «Давайте не будем забывать, что все-таки наше видение мироустройства как раз в том, чтобы никто никому не навязывал никакое мироустройство», – заявил Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко заявил о нацеленности Москвы на проведение трехсторонней встречи.

    В среду Песков назвал неуместным сравнение возможных переговоров с Ялтинской конференцией.

    Владимир Путин анонсировал обсуждение возможной встречи с Трампом в Китае.

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    23 октября 2026, 20:30 • Новости дня
    Канада отвергла обвинения США во вмешательстве в выборы

    Премьер Карни: Канада не вмешивается в американские выборы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Оттава не намеревается вмешиваться в демократические процессы в преддверии выборов в американский Конгресс, заявил канадский премьер-министр Марк Карни.

    «У нас нет намерения вмешиваться в их демократические процессы», – цитирует Карни РИА «Новости».

    Выборы в Конгресс пройдут 3 ноября. Американцам предстоит определить состав Палаты представителей и выбрать кандидатов на 35 мест в Сенате.

    По прогнозам аналитиков, республиканцы рискуют уступить демократам контроль над нижней палатой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг посольство США в Канаде обвинило канадских политиков в попытках вмешательства в американские выборы.

    Летом американист Дмитрий Дробницкий заявил о высоких шансах Оттавы победить в торговой войне с Вашингтоном.

    В марте директор национальной разведки США сообщила об отсутствии конкретных данных о вмешательстве иностранных государств в голосование.

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    26 октября 2026, 08:50 • Новости дня
    Reuters: Демократы одобрят помощь Киеву при победе на выборах

    Reuters: Демократы смогут одобрить помощь Украине при победе на выборах

    Tекст: Вера Басилая

    Представители Демократической партии США в случае победы на промежуточных выборах в Конгресс смогут направить новый пакет военной помощи Украине, преодолев потенциальное вето президента Дональда Трампа.

    В случае успеха на ноябрьских выборах демократы получат возможность самостоятельно определять повестку голосований, передает РИА «Новости» со ссылкой на аналитиков Reuters.

    Издание пишет, что они смогли бы одобрить новую помощь Украине, которая, вероятно, прошла бы с необходимым большинством в две трети голосов для преодоления вето Трампа.

    Помимо этого, американские законодатели могут попытаться рассмотреть внесенный в Конгресс законопроект об отмене договоренностей о поставках российского дизельного топлива в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца украинские чиновники оказались ошарашены новостью о заключении соглашения между США и Россией по поставкам дизельного топлива. В прошлом месяце в палате представителей США предложили включить 15 млрд долларов военной помощи Киеву в законопроект о санкциях против России и Ирана.

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    26 октября 2026, 10:08 • Новости дня
    МИД Норвегии напомнил президенту США о независимости Нобелевского комитета

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде напомнил о независимости Нобелевского комитета в ответ на критику со стороны президента США Дональда Трампа.

    «Нобелевский комитет является независимым. Мы об этом напоминаем, если кто-то задумывается, и это по-прежнему остается так», – заявил Эйде норвежской телерадиокомпании NRK.

    Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал Норвегию за отказ присудить ему Нобелевскую премию мира.

    Нобелевскую премию мира 2026 года получит бывший верховный комиссар ООН по правам человека Нави Пиллэй.

    Ранее Трамп вновь заявил о разочаровании из-за того, что Нобелевский комитет не присудил премию мира американской стороне, несмотря на усилия Вашингтона по урегулированию международных конфликтов.

    Посол России в Норвегии Николай Корчунов указал на политизацию Нобелевской премии мира.

    Нобелевский комитет назвал имя нового лауреата, премию мира в 2026 году получит бывший верховный комиссар ООН по правам человека Нави Пиллэй за усилия по продвижению международного права.

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