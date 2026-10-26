Politico: Еврокомиссия отложила доклад о будущем ЕС на неопределенный срок

Tекст: Дмитрий Зубарев

Еврокомиссия отложила публикацию доклада о будущем Евросоюза на 2026 год, не определив точные сроки выхода документа, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Politico.

Представитель Еврокомиссии пояснил журналистам, что публикация задерживается, однако документ должен выйти в ближайшие месяцы. Изначально доклад планировалось представить в сентябре одновременно с ежегодным посланием главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о положении дел в объединении. Последний раз отчет числился в повестке коллегии еврокомиссаров летом и больше там не появлялся.

Европейские чиновники объяснили задержку бюрократическими проволочками и смещением приоритетов в пользу более важных документов. При этом остается неясным, сохранит ли доклад свое прежнее значение и будет ли он официально утверждаться коллегией еврокомиссаров.

Европейская комиссия выпускает стратегические доклады ежегодно с 2020 года. Документы анализируют долгосрочные вызовы для региона, включая климатические и геополитические изменения, и служат ориентиром для формирования политических приоритетов Евросоюза.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о возникновении энергетического кризиса в Евросоюзе из-за отказа от российского газа.

Также член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема предложил европейским странам возобновить закупки энергоносителей у России.

Помимо этого, в апреле газета Politico сообщила о системном параличе в процессе принятия важнейших геополитических решений Брюсселем.