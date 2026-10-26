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    26 октября 2026, 10:18 • Новости дня

    Еврокомиссия отложила публикацию доклада о будущем Евросоюза

    Politico: Еврокомиссия отложила доклад о будущем ЕС на неопределенный срок

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Брюссель отложил выпуск ежегодного стратегического доклада о будущем Евросоюза, не назначив новую дату публикации документа.

    Еврокомиссия отложила публикацию доклада о будущем Евросоюза на 2026 год, не определив точные сроки выхода документа, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Politico.

    Представитель Еврокомиссии пояснил журналистам, что публикация задерживается, однако документ должен выйти в ближайшие месяцы. Изначально доклад планировалось представить в сентябре одновременно с ежегодным посланием главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о положении дел в объединении. Последний раз отчет числился в повестке коллегии еврокомиссаров летом и больше там не появлялся.

    Европейские чиновники объяснили задержку бюрократическими проволочками и смещением приоритетов в пользу более важных документов. При этом остается неясным, сохранит ли доклад свое прежнее значение и будет ли он официально утверждаться коллегией еврокомиссаров.

    Европейская комиссия выпускает стратегические доклады ежегодно с 2020 года. Документы анализируют долгосрочные вызовы для региона, включая климатические и геополитические изменения, и служат ориентиром для формирования политических приоритетов Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о возникновении энергетического кризиса в Евросоюзе из-за отказа от российского газа.

    Также член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема предложил европейским странам возобновить закупки энергоносителей у России.

    Помимо этого, в апреле газета Politico сообщила о системном параличе в процессе принятия важнейших геополитических решений Брюсселем.

    25 октября 2026, 14:32 • Новости дня
    Путин: Некоторые западные компании едва не плакали, уходя из России
    Путин: Некоторые западные компании едва не плакали, уходя из России
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Некоторые западные компании чуть не плакали, когда были вынуждены покинуть российский рынок под давлением правительств своих стран, заявил президент Владимир Путин.

    «Когда уходили под давлением западноевропейских правительств некоторые компании – чуть не плакали наши друзья из этих стран», – заявил Путин в интервью «Вестям».

    Президент отметил, что Европа таким образом сама отрезала себя от большого рынка. Вместе с тем решение европейских стран запретить все российское у себя он назвал глупым. «Мы же ничего не запрещали», – отметил Путин.

    «Некоторые, кстати говоря, работают, и мы стараемся создать для них соответствующие условия, благоприятные», - указал президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Владимир Путин назвал глупой и нежизнеспособной политику стран Европы по запрету всего российского. Летом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о некрасивом уходе ряда западных брендов. В прошлом году глава государства заявил о заинтересованности покинувших рынок американских компаний в возвращении в Россию.

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    25 октября 2026, 14:12 • Новости дня
    Путин заявил о неспособности Европы привить свои традиции мигрантам
    Путин заявил о неспособности Европы привить свои традиции мигрантам

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские элиты утратили собственные традиции и культуру и уже не могут прививать их приехавшим в страны Евросоюза мигрантам, заявил президент России Владимир Путин.

    «Ну как можно внедрять европейские традиции, обычаи в эту среду, когда они сами разваливают свои традиции и обычаи?» – отметил глава государства в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным, передает ТАСС.

    По его словам, до среды мигрантов и их детей «уж точно ничего не доходит». Президент добавил, что многие мигранты живут в странах ЕС десятилетиями, но при этом не говорят на языке страны пребывания.

    По его мнению, Европейский союз не может найти деньги на ассимиляцию всех мигрантов, что ведет к кризисной ситуации.

    «Этот объем, который накопился выходцев из этих стран, он стал таким, что он не просто не поддается ассимиляции, государство не в состоянии их ассимилировать. Средств не хватает», – констатировал глава российского государства.

    Путин подчеркнул, что для решения проблем с мигрантами Европе следует образовывать вновь прибывших, а также внедрять их в среду европейских обычаев и традиций.

    Путин также добавил, что Россию постоянно обвиняют в чем-то, включая беспорядки в Европе.

    «Первая реакция, я когда это увидел, – удивление, потому что ну уж чего-чего, а говорить о том, что мы провоцируем массовые выступления в крупных городах Европы, – это уж совсем явный перебор, который, на мой взгляд, очевиден для рядовых граждан европейских стран», – сказал он.

    «Здесь, мне кажется, не нужно ни радоваться этому, ни как-то злоупотреблять, давить на больное. Но уж когда нас обвиняют – здесь мы, конечно, должны как-то реагировать», – подчеркнул глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин сообщил о девальвации традиционных ценностей в мире. В начале месяца российский лидер указал на отсутствие предварительных условий для возобновления отношений с европейскими странами. В сентябре глава государства назвал ситуацию в Европе прямым следствием системных ошибок глобалистов.

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    25 октября 2026, 11:55 • Видео
    Украина опозорилась перед Китаем

    На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

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    25 октября 2026, 19:58 • Новости дня
    В ЕС установили срок для решения проблемы с дефицитом бюджета Украины

    Politico: Евросоюз решил закрыть дефицит бюджета Украины до конца 2026 года

    Tекст: Ольга Иванова

    Еврокомиссия намерена найти решение для покрытия дефицита украинского бюджета в размере 70 млрд евро до конца 2026 года, пишет Politico со ссылкой на внутренний документ.

    Работа по поиску вариантов устранения нехватки средств на 2027 год должна завершиться политическим соглашением до конца текущего года, сообщает РБК со ссылкой на Politico.

    Лидеры стран Евросоюза обсудят возможные источники финансирования на внеочередном саммите в Брюсселе 26 ноября. При этом из-за сложных переговоров по европейскому бюджету сроки могут сдвинуться на начало 2027 года.

    Использование замороженных российских активов вряд ли войдет в итоговый список вариантов. Власти Бельгии выступают против этой инициативы из опасений ответных мер со стороны Москвы, а у Еврокомиссии не осталось времени на политические споры по этому вопросу.

    Документ также призывает международных партнеров активизировать усилия по поддержке Киева на фоне высокого уровня неопределенности. Выполнение странами НАТО обязательств может сократить дефицит Украины в оборонной сфере до 27 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу оппозиционная партия «Всегреческое движение греко-российской дружбы» назвала поддержку Киева причиной потери гражданами Евросоюза социальных благ.

    В четверг Еврокомиссия призвала достичь политического соглашения о выделении Украине дополнительного финансирования.

    В среду премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил об угасании интереса европейских лидеров к использованию замороженных российских активов.

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    26 октября 2026, 09:14 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе превысили 1100 долларов

    Цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе достигла 1108 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевые цены на газ в Европе в понедельник выросли на 2% и превысили отметку в 1100 долларов за тысячу кубических метров впервые с декабря 2022 года.

    Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает РИА «Новости».

    Ноябрьские фьючерсы по индексу TTF, крупнейшего в Европе распределительного центра в Нидерландах, открыли торги на уровне 1101,5 доллара, показав рост на 1,3%. К 8:50 мск цена достигла 1108,7 доллара за тысячу кубометров, увеличившись на 2%.

    Динамика рассчитывается от цены закрытия предыдущего торгового дня, которая составляла 1087,3 доллара за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг биржевые цены на газ в Европе превысили 1050 долларов за тысячу кубометров впервые с декабря 2022 года.

    В прошлый вторник стоимость ноябрьских фьючерсов на газ по индексу TTF увеличилась почти до 1043 долларов за тысячу кубометров.

    В середине месяца биржевые цены на газ в Европе опустились ниже отметки в 1000 долларов за тысячу кубометров.

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    26 октября 2026, 10:17 • Новости дня
    Временный президент Болгарии Йотова стала лидером в первом туре выборов
    Временный президент Болгарии Йотова стала лидером в первом туре выборов
    @ IMAGO/Matrix Images/Vassil Don/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Действующий временный президент Болгарии Илияна Йотова лидирует в первом туре президентских выборов с 34,699% голосов.

    Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны после обработки 98,99% протоколов, передает ЦИК Болгарии.

    Второе место занимает Андрей Гюров с 31,984% голосов.

    Поскольку ни один из кандидатов не получил необходимого для победы большинства, 1 ноября состоится второй тур выборов. В нем примут участие Йотова и Гюров.

    Явка на голосовании оказалась рекордно низкой – около 22,3% по состоянию на 19:00 по местному времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье экзитпол агентства Alpha Research показал лидерство Йотовой в первом туре выборов президента Болгарии. Болгарский премьер-министр Румен Радев и действующий президент Илияна Йотова отдали свои голоса на президентских выборах в стране. В январе в Болгарии досрочно прекращены президентские полномочия Румена Радева.

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    25 октября 2026, 14:38 • Новости дня
    Путин назвал долю российского СПГ на рынке Европы

    Путин: Доля российского СПГ на рынке Европы составляет 20%

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Доля российского сжиженного природного газа (СПГ) на европейском рынке составляет 20%, заявил президент Владимир Путин.

    «На рынке Европы наш СПГ занимает 20%. Это приличный сегмент рынка», – сказал Путин «Вестям».

    Глава государства подчеркнул, что европейские страны продолжают получать значительные объемы российских энергоносителей. По его словам, Москва никогда не отказывала в поставках тем, кто в них нуждается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре заместитель главы МИД России Александр Грушко указал на продолжение поставок российского сжиженного природного газа в Евросоюз. Летом британская пресса сообщила о рекордных закупках европейскими странами СПГ с российского предприятия «Ямал СПГ». В июне российские поставки сжиженного природного газа в европейские страны достигли 705 млн евро.

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    25 октября 2026, 15:14 • Новости дня
    Дмитриев объяснил саморазрушение Европы ошибками местных чиновников

    Глава РФПИ Дмитриев заявил о саморазрушении Европы из-за ошибок бюрократов

    Tекст: Ольга Иванова

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев возложил ответственность за саморазрушение Европы на местных бюрократов.

    Европейские чиновники отказываются исправлять собственные провалы в различных сферах и перекладывают вину на Россию и США, передает РИА «Новости».

    «Европа саморазрушается, потому что ее бюрократы отказываются исправлять свои катастрофические ошибки в миграции, энергетике и разжигании войн», – написал Дмитриев в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    По его словам, вместо решения проблем власти предпочитают изворачиваться. Кроме того, глава РФПИ опубликовал отрывок из интервью Владимира Путина журналисту Павлу Зарубину. В этом видео глава государства назвал явным перебором попытки обвинить Россию в провоцировании беспорядков в европейских странах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил о попытках Европы безосновательно обвинить Москву в собственных трудностях.

    В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал беспорядки в ряде европейских стран проявлением большого кризиса.

    На прошлой неделе глава РФПИ назвал причиной падения Запада неспособность обсуждать и исправлять ошибки.

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    25 октября 2026, 14:34 • Новости дня
    Путин: Россия никогда не отказывалась поставлять энергоресурсы в Европу

    Tекст: Вера Басилая

    Россия никогда не отказывалась от поставок энергоресурсов в европейские страны, заявил президент Владимир Путин.

    «Мы же ничего не запрещали. Кстати говоря, на первом этапе тоже шли обвинения в адрес России, что Россия запрещает, Россия не дает относительно дешевого сырья нефти, газа, угля, уранового сырья. Да мы никогда никому не отказывали!» – заявил Путин.

    Путин подчеркнул, что европейские страны сами отказались от российских энергоресурсов, передает «Вести».

    По его словам, европейские государства до сих пор строят планы отказа от того, что они еще получают из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава «Газпром экспорта» Дмитрий Хандога заявил о повышенной нагрузке на газовые хранилища Европы из-за отказа от российских поставок.

    Спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев сообщил о глубочайшем энергетическом кризисе в Европе, которая продолжает закупать российский газ.

    Представитель Еврокомиссии Паула Пиньо заявила об отказе европейских властей от возобновления закупок российских энергоресурсов.

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    25 октября 2026, 14:17 • Новости дня
    Путин назвал глупой политику Европы по запрету всего российского

    Путин: Политика Европы по запрету всего российского является глупостью

    Путин назвал глупой политику Европы по запрету всего российского
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Политика стран Европы, направленная на запрет всего российского, является глупой и нежизнеспособной, заявил президент Владимир Путин.

    «Жизнь показала, что так не работает. Политика в отношении России – все запретить, все, что из России. Это глупо, просто глупо», – цитируют «Вести» Путина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Владимир Путин назвал явным перебором попытки стран Запада обвинить Москву в организации массовых беспорядков в крупных европейских городах. В четверг Путин назвал заявления о подготовке к войне с Россией «политической шизофренией».

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    25 октября 2026, 15:35 • Новости дня
    Путин: МИД будет реагировать на обвинения в адрес России из-за беспорядков

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин заявил, что Министерство иностранных дел ответит на голословные обвинения европейских политиков в причастности Москвы к организации массовых беспорядков в странах ЕС.

    Российское внешнеполитическое ведомство отреагирует на заявления представителей стран Евросоюза о якобы причастности Москвы к организации массовых протестов. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, сообщают «Вести».

    «Но уж когда нас обвиняют – здесь мы, конечно, должны как-то реагировать. Но Министерство иностранных дел, я думаю, соответствующим образом на это аккуратненько реагировать будет. Но повторю то, с чего начал. Самое главное в том, что не анализируя причин происходящих событий и не внося коррективов в свою экономическую, внешнюю и внутреннюю политику, они не устранят этих причин», – заявил Путин.

    Глава государства подчеркнул, что европейским властям необходимо заняться решением собственных проблем, а не «валить на кого-то за рубежом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Владимир Путин назвал перебором попытки западных стран обвинить Москву в организации массовых беспорядков.

    Путин выразил удивление первоначальными обвинениями европейских лидеров в адрес США из-за протестов в странах Евросоюза.

    Путин заявил о неспособности Европы привить свои традиции мигрантам.

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    26 октября 2026, 03:54 • Новости дня
    Песков перечислил условия обсуждения поставок газа в Европу

    Tекст: Антон Антонов

    Москва готова обсуждать поставки газа в Европу при наличии интереса со стороны европейских стран и свободных объемов российского топлива, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «После того как европейцы стали сокращать покупки нашего газа, мы стали увеличивать продажи нашего газа в альтернативных направлениях. Если будут желающие со стороны Запада и если будут объемы газа, которые можно продать, тогда можно говорить о том, что что-то можно обсуждать», – сказал Песков.

    При этом он добавил, что объемы газа не всегда бывают свободными, они могут быть уже заняты, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Владимир Путин заявил о доле российского сжиженного природного газа на европейском рынке в размере 20%.

    Песков сообщил о подготовке Путина к участию в саммите Форума стран – экспортеров газа и саммите «Россия – Африка» в Москве.

    В четверг глава «Газпром экспорта» Дмитрий Хандога заявил о повышенной нагрузке на подземные газовые хранилища Европы после отказа от российских поставок.

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    26 октября 2026, 10:58 • Новости дня
    Иноагент Каспаров получил от Евросоюза гранты для фирмы в Эстонии

    Shot: Фирма Каспарова в Эстонии получила грант ЕС на антироссийскую работу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Шахматист Гарри Каспаров (признан в РФ иноагентом) получил гранты от Евросоюза для своей фирмы в Эстонии, доходы которой обвалились на 95% за пару лет, пишут СМИ.

    Экс-чемпион мира основал компанию в 2012 году, ему принадлежит 96,3%, остальная часть находится у его супруги Дарьи.

    После начала спецоперации компания получила грант от ЕС на «исследования в социальных и гуманитарных науках», пишет РИА «Новости» со ссылкой на канал Shot.

    На деле средства предназначались для антироссийской деятельности. В общей сложности фирма получила 22 тыс. евро. Спустя несколько лет финансирование из Брюсселя прекратилось, и компания начала нести серьезные убытки.

    Каспаров был вынужден обратиться в эстонские банки за займом в размере около 200 тыс. евро под 2% годовых. Изначально он планировал погасить долг к 2028 году, но недавно срок был продлен до 2031 года. В настоящее время в компании нет штатных сотрудников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, московская квартира Каспарова стоимостью свыше 176 млн рублей попала под запрет сделок.

    Кроме того, шахматиста объявили в международный розыск за оправдание терроризма.

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    26 октября 2026, 10:41 • Новости дня
    Канцлер Австрии пригрозил заблокировать бюджет ЕС

    Welt: Австрия отказалась поддержать бюджет Евросоюза в 2 трлн евро

    Tекст: Мария Иванова

    Канцлер Австрии Кристиан Штокер пригрозил наложить вето на семилетний бюджет Евросоюза на 2028–2034 годы в случае отказа снизить его объем.

    «Нынешнее предложение нас не устраивает. У Австрии есть свои границы допустимого, и если они будут нарушены, я не поддержу этот вариант», – заявил Штокер газете Welt.

    Канцлер назвал предложенный бюджет объемом почти в 2 трлн евро чрезмерно большим и подчеркнул необходимость сокращать дефицит бюджета самой Австрии.

    Европейские лидеры пытаются согласовать бюджет до конца года, так как выборы в 2027 году могут осложнить процесс. Глава Евросовета Антониу Кошта надеется сблизить позиции стран в ноябре и достичь соглашения в декабре, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца председатель Евросовета Антониу Кошта заявил о риске не успеть запустить новый бюджет Евросоюза без согласования параметров до конца года.

    В прошлом месяце государства объединения отказались урезать ключевые расходы нового бюджета.

    Лидеры Австрии, Германии, Дании, Нидерландов и Финляндии выступили против увеличения расходов Евросоюза.

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    26 октября 2026, 10:28 • Новости дня
    Канада и Евросоюз столкнулись из-за планов нового мирового порядка

    Канада и ЕС разошлись во взглядах на ассоциированное членство

    Tекст: Игорь Иножарский

    Премьер-министр Канады Марк Карни и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите в Монреале собираются обсудить идею «ассоциированного членства» Оттавы в Евросоюзе и придать новый импульс политическому и экономическому партнерству.

    Канада продвигает идею союза «средних держав», который должен уравновесить влияние США и Китая, тогда как Урсула фон дер Ляйен добивается усиления роли Евросоюза как «центра притяжения для либеральных демократий», пишет Politico. Их конкурирующие видения проверит двухдневный саммит в Монреале с участием Карни, фон дер Ляйен и главы Европейского совета Антониу Кошты.

    Предложение фон дер Ляйен дать Канаде «ассоциированное членство» в ЕС стало неожиданностью и для Оттавы, и для европейских столиц. Четыре дипломата признались, что их не консультировали до выступления главы Еврокомиссии, а один из них заявил: «Мы явно поставили телегу впереди лошади. Мы объявляем что-то, а потом думаем, как это наполнить содержанием». Инициатива вызвала сопротивление, которое особенно активно возглавляет Германия, а Дональд Трамп назвал саму идею смешной и пригрозил серьезными тарифами.

    От саммита ждут конкретных итогов: лидеры должны договориться о смысле «ассоциированного членства» и снять возражения стран ЕС, которых застала врасплох инициатива Брюсселя. Канадский посол при ЕС Джонатан Уилкинсон считает, что внимание слишком сосредоточили на преждевременно обнародованной этикетке, а Карни назвал отношения Канады и Евросоюза «альянсом для будущего», выступая перед европейскими депутатами в Страсбурге.

    Экономическая часть переговоров сосредоточена вокруг десятилетнего соглашения о свободной торговле CETA, которое стороны считают недоиспользованным и обремененным жалобами. Канадский министр международной торговли Маниндер Сидху напомнил, что соглашение ратифицировали не все страны ЕС и что его использование в отдельных государствах составляет лишь 60–80%, подчеркнув: «Канада хочет быть самым надежным партнером Европы» и признавая «пространство для роста».

    Дополнительным препятствием становятся национальные промышленные программы – канадские инициативы «покупай канадское» и планируемые в ЕС преференции «сделано в Европе», которые могут ограничить допуск компаний к госзакупкам. На саммите также обсуждают цифровое торговое соглашение без детальной части по искусственному интеллекту, возможное присоединение Канады к студенческому обмену Erasmus+ и давление Брюсселя на Оттаву с требованием увеличить финансирование Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце премьер Канады Марк Карни и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложили формат сближения Канады и Евросоюза, который должен стать образцом для Британии. В том же месяце Европейский союз планировал предложить Канаде стать первым ассоциированным членом объединения. Премьер-министр Канады Марк Карни в прошлом месяце на фоне краха торговых переговоров с США намеревался сделать свою страну ассоциированным членом Евросоюза.

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    26 октября 2026, 10:34 • Новости дня
    Генсек ФСЭГ Мшелбила предрек Европе трудности в случае холодной зимы

    Генсек ФСЭГ Мшелбила назвал серьезным вызовом нехватку газа в Европе перед зимой

    Tекст: Мария Иванова

    Европа встретит предстоящую зиму с заполненными менее чем на 80% газовыми хранилищами, что представляет собой серьезный вызов в условиях высоких цен на энергоресурсы, заявил генеральный секретарь Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) Филип Мшелбила.

    «В зиму Европа будет входить с газовыми хранилищами, заполненными меньше чем на 80%. И с учетом высоких цен, да и всего происходящего, это серьезный вызов. И то, как Европа переживет зиму, будет зависеть от погоды, скажем так», – заявил Мшелбила, передает ТАСС.

    Мшелбила добавил, что решающим фактором станет температура воздуха. По его словам, если зима выдастся мягкой, то европейцы смогут справиться за счет импорта, который будет продолжаться зимой.

    «А вот в случае холодной зимы, думаю, Европе придется трудно», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник биржевые цены на газ в Европе впервые с декабря 2022 года превысили отметку в 1100 долларов за тысячу кубических метров.

    В четверг отбор газа из европейских подземных хранилищ превысил закачку на фоне исторических минимумов запасов топлива.

    В тот же день глава «Газпром экспорта» Дмитрий Хандога заявил о повышенной нагрузке на ПХГ в Европе из-за отказа от поставок российского газа.

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