  • Новость часаЭксперт: Новые власти Сербии не допустят деградации отношений с Москвой
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Военные провалы заставили США искать образ войн будущего
    Вучич: Новые власти Сербии введут санкции против России
    Маск назвал спутники Starlink законной целью ответного удара России
    Самолет Як-130М получил комплекс активной защиты
    После атаки ВСУ на Воронежскую область завели дело о теракте
    Российские войска освободили Общее в Запорожской области
    Политолог объяснил победу да Силвы на выборах в Бразилии вопреки прогнозам
    Хуситы заявили об ударах по трубопроводу «Восток – Запад» в Саудовской Аравии
    Биржевые цены на газ в Европе превысили 1100 долларов
    26 октября 2026, 09:39 • Новости дня

    Ученые предупредили о новой волне геомагнитных возмущений

    В ИКИ РАН спрогнозировали влияние корональной дыры на Землю 29 и 30 октября

    Tекст: Мария Иванова

    Новая волна геомагнитных возмущений ожидается на Земле 29-30 октября из-за воздействия корональной дыры на Солнце, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

    Вероятность возникновения магнитных бурь пока оценивается как невысокая, сообщает лаборатория.

    Со среды, 28 октября, Земля войдет в зону действия очередной корональной дыры. Скорость солнечного ветра вырастет максимум до 600 км/с. Точный математический прогноз появится в ближайшие дни.

    Вспышечная активность на выходных была слабой из-за ухода главных активных центров на обратную сторону Солнца. Поверхность Солнца сейчас выглядит чистой, и центры активности могут исчезнуть через пару суток.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ученые пообещали Земле спокойную геомагнитную обстановку на выходных.

    В четверг астрономы предупредили о новых геомагнитных возмущениях на Земле из-за выброса протуберанца на Солнце.

    Неделю назад лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН предупредила о краткосрочном росте геомагнитной активности в ночь с понедельника на вторник.

    24 октября 2026, 17:54 • Новости дня
    «Пьяные леса» поставили под угрозу 100 тыс. гектаров леса в Якутии и Сибири

    Таяние мерзлоты поставило под угрозу 100 тыс. гектаров леса в Якутии и Сибири

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Из-за таяния вечной мерзлоты на фоне глобального потепления в Якутии и Восточной Сибири образовались «пьяные леса», что грозит гибелью около 100 тыс. гектаров деревьев.

    В Восточной Сибири начали появляться так называемые «пьяные леса». Причина – таяние льдов в вечной мерзлоте при повышении температуры, в результате чего грунт теряет устойчивость. Корни перестают удерживать стволы, которые кренятся в разные стороны, падают и гниют, пишет URA.RU со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

    Явление особенно заметно в Якутии между бассейнами рек Олекма, Токко, Алдан и Учур. На месте погибших лесов постепенно образуются болота и водоемы, при этом исчезновение деревьев ускоряет разрушение мерзлоты из-за сильного нагрева почвы солнцем.

    Эксперт по информационной и экологической безопасности Илья Рыбальченко пояснил, что наклон ствола не всегда ведет к гибели дерева, так как многое зависит от глубины оттаивания и состояния корней. Таяние почвы также высвобождает древнюю органику, переработка которой микроорганизмами угрожает выбросами углекислого газа и метана в атмосферу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца руководитель Российской академии наук Геннадий Красников предупредил об увеличении числа разрушительных природных аномалий из-за стремительного изменения климатических условий в стране.

    Ранее глава Росгидромета Игорь Шумаков сообщил об ожидаемом в ближайшие десять лет повышении температуры на всей территории России.

    До этого Красников заявил о превращении климата в стране в резко континентальный из-за глобального потепления.

    Комментарии (17)
    23 октября 2026, 17:58 • Новости дня
    Силовики США описали встречу с бесшумным треугольным НЛО

    Пентагон: Агенты в США сообщили о встрече с бесшумным треугольным НЛО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Трое федеральных агентов США наблюдали бесшумный матово-черный объект в форме треугольника, двигавшийся со скоростью военного истребителя, следует из служебной записки Пентагона.

    Согласно документу управления Пентагона по изучению аномалий во всех средах (AARO), инцидент произошел в 2026 году, но точная дата и место не раскрываются. Очевидцы описали объект как аппарат с размахом крыльев от 4 до 4,6 метра, передает РИА «Новости».

    «Неопознанный аппарат не издавал различимых звуков на протяжении всего наблюдения. Он не производил рева двигателя, гула винтов… несмотря на скорость, сопоставимую со скоростью обычных военных истребителей», – говорится в документе.

    Объект поднялся на высоту 60–90 метров над горным хребтом, завис примерно на 20 секунд, затем развернулся и улетел в каньон. Утром следующего дня на месте не было найдено никаких обломков или повреждений грунта.

    В отчете подчеркивается, что показания агентов отражают лишь их восприятие в момент события и не могут служить окончательным подтверждением характеристик объекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце американское оборонное министерство рассекретило пятиминутный ролик с неопознанным объектом в виде белой сферы.

    В августе очередной массив данных Пентагона включил видеоролики сферического объекта на Ближнем Востоке.

    В июле американский уфолог Кевин Рэндл сообщил о полном совпадении секретных материалов Пентагона об НЛО с известной исследователям информацией.

    Комментарии (0)
    25 октября 2026, 11:55 • Видео
    Украина опозорилась перед Китаем

    На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

    Комментарии (0)
    25 октября 2026, 19:40 • Новости дня
    Обрушившийся на Британию шторм «Боэло» задержал более 1,5 тыс. авиарейсов

    Independent: В Британии из-за шторма «Боэло» задержали 1,5 тыс. авиарейсов

    Tекст: Ольга Иванова

    Более 1,5 тыс. авиарейсов оказались задержаны на территории Великобритании из-за мощного шторма «Боэло».

    Сотни вылетов оказались отложены после того, как на страну обрушился шторм, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Independent.

    По данным сервиса FlightRadar24, в крупнейшем британском аэропорту Хитроу отменили 59 рейсов и задержали 363 прибывающих и отправляющихся самолета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в результате шторма «Боэло» свыше 57 тыс. домохозяйств в Британии и Ирландии оказались отрезаны от электроснабжения.

    Около 59 тыс. домов на северо-западе Франции остались без электричества из-за непогоды.

    В пятницу более 18 тыс. домохозяйств в юго-западных регионах Британии лишились света из-за шторма «Остин».

    Комментарии (0)
    23 октября 2026, 16:49 • Новости дня
    Китай призвал предотвратить гонку вооружений в космосе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство Китая призвало мировое сообщество отказаться от милитаризации орбиты и не допускать применения силы в отношении космических объектов.

    Власти КНР считают милитаризацию космоса одной из главных угроз международной безопасности. Соответствующая позиция государства изложена в специальном документе по вопросам укрепления глобального управления космическим пространством, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

    «Китай выступает против проведения наступательной военной политики в космической сфере и призывает прилагать все возможные усилия для предотвращения гонки вооружений в космосе», – говорится в распространенном документе.

    Пекин поддерживает проведение переговоров с целью заключения международного юридического соглашения о контроле над вооружениями за пределами Земли. Государство настаивает на подтверждении принципа неприменения силы и недопустимости подобных угроз в отношении любых объектов в космическом пространстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца министры иностранных дел стран СНГ приняли заявление в поддержку практических шагов по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве.

    Весной Россия и Китай выразили решительный протест против попыток милитаризации орбиты.

    В прошлом году китайские власти призвали Соединенные Штаты воздержаться от обвинений Москвы и Пекина в создании космической угрозы.

    Комментарии (0)
    25 октября 2026, 20:18 • Новости дня
    Москвичей предупредили о слабых заморозках к утру понедельника

    Tекст: Ольга Иванова

    В Московском регионе к утру понедельника местами ожидаются слабые заморозки до минус 1 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    «К утру понедельника температура воздуха в столице составит плюс 2 – плюс 4 градуса, по области – 0 – плюс 5 градусов. Местами ожидаются слабые заморозки до минус 1 градуса», – приводит слова Леуса РИА «Новости».

    По его словам, в Москве прогнозируется облачная погода без осадков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Леус сообщил о повышении температуры в Москве на выходных до 14 градусов тепла.

    Во вторник в столице зафиксировали первые с начала осеннего сезона заморозки.

    В начале месяца в подмосковном поселке Черусти ночью отметили заморозки.

    Комментарии (0)
    25 октября 2026, 16:14 • Новости дня
    В Британии и Ирландии 57 тыс. домов лишились света из-за шторма

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате обрушившегося шторма «Боэло» свыше 57 тыс. домохозяйств в Британии и Ирландии оказались отрезаны от электроснабжения.

    Стихия нарушила подачу электричества десяткам тысяч потребителей, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.

    В большинстве северных районов Британии действуют желтый и оранжевый уровни метеорологической опасности. Порывы ветра в Шотландии достигают 38 метров в секунду, в остальных частях королевства – до 31 метра в секунду.

    В Ирландии тысячи жилых зданий также остаются без электроэнергии. Сильнее всего от разгула стихии пострадали районы в Северной Ирландии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу более 18 тыс. домохозяйств в юго-западных регионах страны остались без электроснабжения из-за шторма «Остин». В середине месяца жителей Британии предупреждали о высоких рисках блэкаутов впервые с 1970-х годов. В январе свыше 50 тыс. домов в Британии и 380 тыс. во Франции лишились электричества из-за циклона «Горетти».

    Комментарии (0)
    23 октября 2026, 17:46 • Новости дня
    Синоптик рассказал о погоде в Москве в выходные

    Синоптик Голубев: В Москве в выходные ожидается от 11 до 14 градусов тепла

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предстоящие выходные в Москве будут теплыми и без осадков, воздух прогреется до 14 градусов тепла, сообщил начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев.

    «Суббота и воскресенье порадуют москвичей теплой погодой и без осадков. Температура воздуха в Москве в выходные будет от +11 до +14 градусов», – приводит слова Голубева РИА «Новости».

    Синоптик пояснил, что погода обусловлена западной периферией антициклона. Существенных изменений не ожидается до конца недели, однако с понедельника начнется небольшое похолодание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила об аномально теплой погоде с температурой до 13 градусов тепла в Москве и Подмосковье в предстоящие выходные.

    Ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что ветреная погода избавит столицу от сильных туманов.

    Во вторник в Москве зафиксировали первые осенние заморозки.

    Комментарии (0)
    23 октября 2026, 15:44 • Новости дня
    Власти двух провинций Китая объявили третий уровень опасности из-за тайфуна

    CCTV: В китайских провинциях Чжэцзян и Фуцзянь ввели третий уровень опасности

    Tекст: Валерия Городецкая

    В китайских провинциях Чжэцзян и Фуцзянь ввели третий уровень экстренного реагирования из-за тайфуна «Чампи», сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

    Министерство природных ресурсов Китая повысило уровень опасности в двух юго-восточных провинциях в связи со штормовыми нагонами, пишет РИА «Новости» со ссылкой на CCTV. С 22 по 23 октября в прибрежных районах от Шанхая до Фуцзяни зафиксированы штормовые нагоны высотой до 80 сантиметров, а в южной части Восточно-Китайского моря волны достигли девяти метров.

    Власти призвали суда и предприятия, работающие в море, принять меры предосторожности. Всего в Китае действует четырехуровневая система предупреждений, где третий обозначается желтым цветом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу тайфун «Чампи» унес жизнь одного человека на Тайване.

    В четверг власти Тайваня объявили о закрытии школ и офисов из-за приближения стихии.

    В августе мощный тайфун «Долфин» обрушился на провинцию Чжэцзян.

    Комментарии (0)
    24 октября 2026, 11:35 • Новости дня
    Из-за обрушившегося на запад Германии шторма пострадали два человека

    Dpa: На западе Германии из-за шторма «Остен» пострадали два человека

    Tекст: Мария Иванова

    Мощный осенний шторм «Остен» обрушился на западные и юго-западные регионы Германии, спровоцировав масштабные перебои с электричеством, сбои в движении поездов и разрушения.

    В результате удара стихии жители некоторых районов временно остались без электроснабжения, передает РИА «Новости» со ссылкой на dpa.

    Наиболее серьезный инцидент произошел в городе Наштеттен к западу от Франкфурта-на-Майне. Шквальный ветер перевернул временную конструкцию на местном рынке, тяжело травмировав двух человек. Одного из пострадавших эвакуировали на вертолете в критическом состоянии.

    Непогода также нарушила работу железнодорожного транспорта. В Карлсруэ падение постороннего предмета вызвало искрение контактной сети, а вблизи Ахена пассажирский поезд с 280 людьми пришлось буксировать дизельным локомотивом из-за повреждения электролиний. Движение составов в районе Штутгарта и Нойса заблокировали поваленные деревья.

    По прогнозам Немецкой метеорологической службы, сейчас циклон смещается в сторону Дании и Балтийского моря. При этом метеорологи ожидают, что ночью на некоторые районы обрушится еще один шторм с сильными ливнями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу более 18 тыс. домохозяйств в Британии остались без электроснабжения из-за шторма.

    В начале месяца американский Национальный центр слежения за ураганами сообщил о приближении тропического циклона к побережью США. В прошлом месяце десятки тысяч американцев столкнулись с отключениями электричества на северо-востоке страны.

    Комментарии (0)
    25 октября 2026, 16:34 • Новости дня
    Штормы «Остен» и «Боэло» оставили без света 59 тыс. домов во Франции

    Во Франции около 59 тыс. домов остались без электричества из-за штормов

    Tекст: Ольга Иванова

    Около 59 тыс. домохозяйств в Бретани и Нормандии на северо-западе Франции остаются без электричества из-за штормов «Остен» и «Боэло», сообщила компания-оператор сетей Enedis.

    Больше всего пострадала Бретань, где без света остаются 27,5 тыс. абонентов, а в Нормандии – 14,7 тыс., передает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию ici.

    В восстановительных работах задействованы около 2 тыс. сотрудников Enedis и 600 работников подрядных организаций. На пике шторма «Остен» электричество отсутствовало в 288,6 тыс. домохозяйств.

    Шторм «Остен» принес сильные ветра с порывами более 40 метров в секунду. В 23 департаментах, включая Париж, был введен оранжевый уровень погодной опасности, железнодорожное сообщение в затронутых регионах нарушено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в результате шторма «Боэло» свыше 57 тыс. домохозяйств в Британии и Ирландии оказались отрезаны от электроснабжения.

    В пятницу более 18 тыс. домохозяйств на юго-западе Британии остались без электричества из-за шторма «Остин».

    Комментарии (0)
    23 октября 2026, 15:08 • Новости дня
    Шторм оставил без света более 18 тыс. домов на юго-западе Британии

    Independent: Шторм оставил без электричества 18 тыс. британских домов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Из-за обрушившегося на Британию мощного шторма «Остин» более 18 тыс. домохозяйств в юго-западных регионах страны остались без электроснабжения.

    Шквальный ветер привел к массовым отключениям электричества на юго-западе Британии, обесточив более 18 тыс. жилых домов, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Independent. Издание ссылается на данные оператора британской энергосистемы National Grid.

    Отмечается, что среди оставшихся без электроснабжения числятся свыше 6 тыс. домов, где проживают люди, которым может потребоваться особая помощь.

    Стихия обрушилась на Британию с сильными ветрами. По данным синоптиков, в некоторых районах страны порывы ветра достигали почти 50 метров в секунду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу повреждение энергетической инфраструктуры оставило без света свыше 900 населенных пунктов в Житомирской области Украины.

    В прошлом месяце ураганный ветер на северо-востоке США привел к отключению электричества у десятков тысяч американцев.

    Летом мощный шторм обесточил более 93 тыс. потребителей в Литве.

    Комментарии (0)
    24 октября 2026, 07:21 • Новости дня
    Метеорологи зафиксировали рост зимних температур в Москве почти на 2 градуса

    ТАСС: Зимние температуры в Москве выросли почти на 2 градуса за последние 35 лет

    Tекст: Денис Тельманов

    Зимняя температура в Москве с 1880 года увеличилась на 5,5 градуса, а за последние 35 лет выросла еще почти на 2 градуса, сообщил начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.

    «Глобальное изменение климата набирает свои темпы. С 1880 года за период в 145 лет тренд зимней температуры воздуха показывает ее рост в Москве на 5,5 градуса, а с 1991 года, за последние 35 лет, рост температуры составил почти 2 градуса», – заявил Терешонок, передает ТАСС.

    По его словам, с 1880 года количество зимних осадков в столице увеличилось в среднем на 100 мм, а с 1991 года – на 50 мм.

    Климатолог добавил, что в последние десятилетия глобальная температура растет более интенсивно, при этом процесс идет ступенчато: теплые периоды сменяются холодными.

    Ранее он отмечал, что средняя температура предстоящей зимы в Москве и Центральной России ожидается около климатической нормы или выше нее (норма для столицы составляет от минус 4 до минус 6 градусов).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду академик РАН Владимир Клименко заявил о предстоящей теплой и снежной зиме в Москве. Во вторник Терешонок сообщил о вероятности морозных периодов в столице на фоне общих температур выше нормы.

    В начале месяца ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о чередовании оттепелей и морозов в Центральной России.

    Комментарии (0)
    24 октября 2026, 07:58 • Новости дня
    Синоптик пообещал москвичам потепление в выходные

    Синоптик Леус пообещал москвичам тепла на выходных

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве на выходных ожидается облачная погода без осадков и повышение температуры до 14 градусов тепла, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    «В субботу в небе над Москвой будет довольно много облаков, но дождей не ожидается, а температура составит плюс 11-13 градусов, превысив норму на 3-4 градуса», – передает РИА «Новости» слова Леуса.

    В воскресенье благодаря антициклону облачность уменьшится, осадки не предвидятся. Температура может приблизиться к суточному рекорду, составив плюс 12-14 градусов.

    Синоптик также отметил, что в городе ожидается юго-восточный ветер со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление в субботу составит 758 мм ртутного столба, а в воскресенье – 756 мм, что превышает норму на 12-14 единиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев сообщил о теплой погоде без осадков в Москве на предстоящих выходных.

    Во вторник ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец зафиксировал первые с начала осени заморозки в столице.

    В понедельник Михаил Леус рассказал о повышении атмосферного давления в Москве до 765 мм ртутного столба.

    Комментарии (0)
    24 октября 2026, 07:53 • Новости дня
    Россиянам пообещали мощный звездопад Геминиды в декабре

    Tекст: Денис Тельманов

    В ночь на 14 декабря жители России смогут наблюдать метеорный поток Геминиды с интенсивностью до 150 метеоров в час, сообщил доцент Томского госуниверситета Дмитрий Капарулин.

    Максимум активности потока ожидается в ночь с 13 на 14 декабря. «Для комфортного наблюдения достаточно порядка 100 метеоров в час, а у Геминид этот показатель почти всегда выше», – заявил Капарулин, передает ТАСС.

    По его словам, метеоры будут отлично видны невооруженным глазом, поэтому телескоп или бинокль не понадобятся. Идеальные условия обеспечит удачная фаза Луны – она будет в стадии молодого месяца и не помешает наблюдению всю ночь.

    Единственным препятствием могут стать сильная облачность и мороз. Эксперт посоветовал выехать за город подальше от уличного освещения и смотреть в сторону созвездия Близнецов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Лаборатория солнечной астрономии РАН посоветовала наблюдать за метеорным потоком Ориониды невооруженным взглядом.

    В начале месяца эксперт Евгений Бурмистров анонсировал метеорный поток Южные Тауриды с огненными шарами.

    Летом заведующий обсерваторией Кубанского госуниверситета Александр Иванов предупредил об активной фазе потока Персеиды.

    Комментарии (0)
    23 октября 2026, 14:07 • Новости дня
    Китай запустил спутник зондирования Земли Yaogan-50-03

    С космодрома Тайюань запустили спутник дистанционного зондирования Yaogan-50-03

    Tекст: Мария Иванова

    Китай успешно запустил спутник дистанционного зондирования Земли Yaogan-50-03 с помощью модифицированной ракеты-носителя CZ-6A.

    Запуск ракеты состоялся в 18:15 по пекинскому времени (13:15 мск) с космодрома Тайюань в северной провинции Шаньси, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

    Данные, полученные спутником, будут использоваться для проведения кадастровых работ, оценки урожая сельхозкультур, а также для предотвращения и смягчения последствий стихийных бедствий.

    Модифицированная двухступенчатая ракета CZ-6A работает на экологически чистом топливе. Она оснащена четырьмя твердотопливными ускорителями и способна выводить на орбиту не менее 6,5 т полезного груза. Это 672-я миссия для носителей серии «Чанчжэн».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Китай вывел на низкую околоземную орбиту космический аппарат дистанционного зондирования Xiguang-4-01 со стартовой площадки в Желтом море.

    В понедельник китайская экспедиция в Северный Ледовитый океан завершила предкоммерческое тестирование спутниковой связи.

    В прошлом месяце ракета-носитель «Чанчжэн-4В» доставила на орбиту шесть спутников дистанционного зондирования Земли.

    Комментарии (0)
    Главное
    ФСБ предотвратила атаку дронов СБУ на систему ПРО Москвы
    МИД: Украинские удары по городам России вредят переговорам
    Трамп назвал Норвегию отхожим местом из-за Нобелевской премии
    Временный президент Болгарии Йотова стала лидером в первом туре выборов
    Япония испытала новую дальнобойную ракету на маневрах с США
    Многодетная мать арестована в Москве за финансирование терроризма
    В МВД поступило предложение запретить начинающим водителям мощные автомобили