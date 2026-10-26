Ученые предупредили о новой волне геомагнитных возмущений

В ИКИ РАН спрогнозировали влияние корональной дыры на Землю 29 и 30 октября

Tекст: Мария Иванова

Вероятность возникновения магнитных бурь пока оценивается как невысокая, сообщает лаборатория.

Со среды, 28 октября, Земля войдет в зону действия очередной корональной дыры. Скорость солнечного ветра вырастет максимум до 600 км/с. Точный математический прогноз появится в ближайшие дни.

Вспышечная активность на выходных была слабой из-за ухода главных активных центров на обратную сторону Солнца. Поверхность Солнца сейчас выглядит чистой, и центры активности могут исчезнуть через пару суток.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ученые пообещали Земле спокойную геомагнитную обстановку на выходных.

В четверг астрономы предупредили о новых геомагнитных возмущениях на Земле из-за выброса протуберанца на Солнце.

Неделю назад лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН предупредила о краткосрочном росте геомагнитной активности в ночь с понедельника на вторник.