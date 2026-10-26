Биржевые цены на газ в Европе превысили 1100 долларов

Цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе достигла 1108 долларов

Tекст: Мария Иванова

Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает РИА «Новости».

Ноябрьские фьючерсы по индексу TTF, крупнейшего в Европе распределительного центра в Нидерландах, открыли торги на уровне 1101,5 доллара, показав рост на 1,3%. К 8:50 мск цена достигла 1108,7 доллара за тысячу кубометров, увеличившись на 2%.

Динамика рассчитывается от цены закрытия предыдущего торгового дня, которая составляла 1087,3 доллара за тысячу кубометров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг биржевые цены на газ в Европе превысили 1050 долларов за тысячу кубометров впервые с декабря 2022 года.

В прошлый вторник стоимость ноябрьских фьючерсов на газ по индексу TTF увеличилась почти до 1043 долларов за тысячу кубометров.

В середине месяца биржевые цены на газ в Европе опустились ниже отметки в 1000 долларов за тысячу кубометров.