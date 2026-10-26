Тиль Швайгер снялся в российско-белорусском триллере «Бочка»

Немецкий актер Тиль Швайгер сыграл пастора в российско-белорусском фильме

Tекст: Мария Иванова

Фильм расскажет о молодом пранкере, который приходит в себя в запертой бочке на заброшенном заводе рядом с прикованным к столбу отцом, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кинокомпании «Киноцех». Для спасения героям предстоит научиться доверять друг другу.

«Тиль Швайгер согласился с нами работать, как только прочитал сценарий. Отдельное спасибо сценаристам за драматургию его роли. Участие актера такого уровня – это невероятная удача и большая ответственность. До нашей картины Тиль снимался у Гая Ричи и Квентина Тарантино, что для любого автора особенно ценно», – заявил режиссер картины Алексей Звонцов.

Продюсер ленты Андрей Липов назвал картину экспериментальной, отметив, что приезд немецкого актера на съемки доказывает безграничность возможностей в кино. По словам другого продюсера Максима Максимова, изначально камерная история, придуманная кинематографистами из Владивостока Александром Бережным и Дмитрием Борисовым, выросла в масштабный психологический триллер о выживании и конфликте поколений.

Картина, ставшая дебютной для Звонцова в полнометражном кино, снята на английском языке и выйдет в прокат с русским дубляжем. В фильме также задействованы Филипп Рейнхардт, Натан Пол-Коллис, Ола Кейру и Ирина Кобзева. В марте лента вошла в программу калифорнийского кинофестиваля Cinequest, а премьера в российских кинотеатрах запланирована на 17 декабря.

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