Число пострадавших при атаке ВСУ на Белгород возросло до 18 человек

После массированного удара ВСУ по Белгороду ранения получили 18 человек

Tекст: Вера Басилая

Пять местных жителей за минувшие сутки самостоятельно обратились в больницы после обстрела города со стороны украинских войск, сообщил Шуваев в Max.

«По уточненным данным, в результате ночной атаки на город Белгород два человека погибли и восемнадцать пострадали», – написал глава региона.

Он добавил, что медики диагностировали у новых пациентов акубаротравмы, среди обратившихся за помощью есть 16-летняя девушка. Все пять человек проходят амбулаторное лечение. В ночь на воскресенье Белгород подвергся массированному удару, Следственный комитет завел уголовное дело о теракте.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье губернатор Белгородской области заявил о смерти одного из пострадавших при ночной атаке беспилотников Вооруженных сил Украины на административный центр региона. Накануне Белгород подвергся массированной атаке беспилотников. Погибли два человека.

Следственный комитет возбудил дело о теракте после атаки БПЛА на Белгород.