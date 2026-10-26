Бывшая девушка Паши Техника заключила сделку со следствием по делу о порнографии

Tекст: Ольга Иванова

Тина Романова (Кристина Лекси) написала явку с повинной и дала подробные признательные показания. В настоящее время с ней заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, пишет РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

Романова обвиняется в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов группой лиц с использованием интернета. Ей грозит до шести лет лишения свободы.

Паша Техник скончался в Таиланде в апреле 2025 года от передозировки наркотиков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле суд отклонил апелляционную жалобу защиты бывшей девушки рэпера Паши Техника Тины Романовой по делу о незаконном обороте порнографических материалов.

Весной Романову отправили под стражу по обвинению в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов.

В 2025 году суд арестовал на 12 суток Евгению Истомину за мелкое хулиганство и оскорбление полицейских во время прощания с рэпером.