Фон дер Ляйен и Кошта поздравили сербскую оппозицию с победой

Фон дер Ляйен и Кошта поздравили сербский «Студенческий список» с победой

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Поздравляем «Студенческий список» с победой на парламентских выборах. Мы готовы поддержать реформы в сфере верховенства права, свободы СМИ, борьбы с коррупцией и укрепления сильных демократических институтов, а также совместно работать над построением будущего Сербии в Европейском союзе», – написали фон дер Ляйен и Кошта в соцсети, передает РИА «Новости».

Ранее бывший президент Сербии Александр Вучич признал поражение своей коалиции «Объединенная Сербия» на выборах. Он отметил, что его противники могут получить 135-140 мандатов в парламенте (Скупщине), тогда как его блок – около 105 мандатов.

Вучич также заявил, что поражение «Объединенной Сербии» было подготовлено «глубинным государством» США и силами из стран Евросоюза.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник лидер сербских боснийцев Милорад Додик поздравил «Студенческий список» с победой.

В этот же день Александр Вучич заявил, что новые власти введут санкции против России к весне.

В воскресенье он сообщил о поражении своей коалиции на выборах.