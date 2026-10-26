Минцифры утвердило рекомендации по защите центров обработки данных от дронов

Минцифры выпустило рекомендации по защите дата-центров от беспилотников

Tекст: Ольга Иванова

Документ включает требования к физической защите объектов, резервированию информации и координации бизнеса с силовыми структурами. Рекомендации распространяются на все центры обработки данных (ЦОД) в России независимо от их оператора и формы собственности, пишет «Коммерсантъ».

Для различных категорий объектов предусмотрены собственные критерии безопасности. В частности, действующим дата-центрам рекомендовано снизить заметность с воздуха и выстроить многоуровневую защиту, сочетающую физическое укрепление зданий, средства радиоэлектронной борьбы и системы противодействия угрозам.

Конструкции зданий должны гарантировать сохранность машинных залов, систем охлаждения и электроснабжения в случае воздействия ударной волны или осколков. Критически важные сервисы подлежат обязательному резервированию.

Кроме того, инициатива предусматривает создание единого ситуационного центра и налаживание взаимодействия операторов с Минобороны, МЧС, Росгвардией и экстренными службами. Представители министерства подтвердили завершение работы над рекомендациями и их направление профильным организациям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Bloomberg сообщило об ответственности секретного подразделения украинских войск за атаки дронов на российскую территорию.

В среду заместитель министра цифрового развития Дмитрий Угнивенко заявил о формировании отраслевого штаба по обеспечению физической безопасности телекоммуникационной инфраструктуры.